FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные форматы (7 фото) Всего пара нажатий мыши: как преобразовать любое видео в различные... «Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву «Подружки» Тарзана обокрали Наташу Королёву Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись всем офисом Убойные примеры человеческой самоиронии, над которыми мы смеялись... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Ретро фотографии Ретро фотографии "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020 Топ-20 фантастических сериалов 2000-2020 Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 2-6 сентября Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней, 2-6 сентября Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов "Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была посажена в тюрьму "Самая умная": словенка отрезала руку ради страховки и была... Исчезающий мир Исчезающий мир Пума": из немецкого "зверинца" Пума": из немецкого "зверинца" Необычные находки на берегу Необычные находки на берегу
Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку»

Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку» (6 фото)

Автор:
13 сентября 2020 13:27
Метки: интересно   история   разведка   
681
6

Начнем с терминологии. «Медовая ловушка» или «ловля на живца» - это сленг профессиональных разведчиков. Она обозначает подставу привлекательного лица противоположного пола объекту разработки с целью создания и фиксации компрометирующей его ситуации для последующей вербовки.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   история   разведка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Frank Borman 55 минут назад
В общем, американцы его кинули. Мда, просчитался Толик, не надо было связываться с янки. Использованные гондоны они выкидывают в мусор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 50 минут назад
Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Час назад
Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
SAndre Час назад
т.е. отсидел за свой счет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия" Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2419220



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
152
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
1
104
Пассажир автобуса наказал автохама на "Лексусе", мешающего движению
﻿
Набирающие популярность
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
0
45
Американские F-35 с российским камуфляжем – в США совсем обнаглели
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
0
148
Хиджаб в школе: проявление религиозности или пренебрежение светскими законами?
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
39

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#СССР#москва#природа#картинки#кино#новости#идея
#факты#интересно#прикол#прикольные#gif#смешные#люди#мода#позитив#истории
#история#своими руками#россия#девушки#животные#на различный вкус#фотографии#настроение#еда#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться