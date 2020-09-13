Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку»

Начнем с терминологии. «Медовая ловушка» или «ловля на живца» - это сленг профессиональных разведчиков. Она обозначает подставу привлекательного лица противоположного пола объекту разработки с целью создания и фиксации компрометирующей его ситуации для последующей вербовки.
«Медовую ловушку» активно используют разведки всего мира и часто она срабатывает. Расскажем реальную историю о том, как в неё попал сотрудник ГРУ Анатолий Филатов.
После службы в армии Филатов поступает в Военный институт иностранных языков. ВУЗ этот престижный – слушателей готовят для работы заграницей. Анатолия с его французским языком направляют в Лаос, который ещё сравнительно недавно был колонией Франции.
Уже там на молодого советского переводчика обратили внимание сотрудники ЦРУ. Он представлял для них определенный интерес, поскольку военные переводчики в большинстве своем имели отношение к ГРУ. Тем более что к нему была возможность подхода. Анатолий выделялся своей тягой к противоположному полу. Несколько раз был замечен при посещении массажных салонов, которых было много в столице Лаоса.
Однако вербовка – дело не быстрое. Тем временем командировка молодого офицера заканчивалась, Он возвращается в Москву и поступает в Военно-дипломатическую академию. Там в течение трёх лет изучает все премудрости работы в разведке. В 1973 году его в звании майора направляют в Алжир. Он уже не простой переводчик, а помощник военно-морского атташе – штатная должность для офицеров ГРУ.
Американским спецслужба стало известно о прибытии Филатова в Алжир, и они активно продолжили его разработку.
Первые месяцы молодым разведчикам положено изучать город, контрразведывательную обстановку в нем, быт и нравы местного населения. Причем делать этот надо легендированно. Просто выйти за ворота посольства и бродить по улицам и переулкам будет не правильно. Филатов стал посещать антикварные и книжные магазины. Тем более, что что ему поручили подыскать некоторую открытую справочную литературу.
Однажды в одной книжной лавке к нему подошла симпатичная девушка и что-то спросила. Она бойко говорила по-французски с небольшим акцентом. Они разговорились. Анатолий сказал, что ищет книги по истории и этнографии Северной Африки. Его собеседница представилась как Нади, Она сообщила, что богатые родители отправили её из провинции на обучение в одним из столичных университетов. Нади обещала достать справочники у своих коллег, и они договорились встретиться здесь же через неделю.
Конечно, Филатов знал о том, что такие знакомства не поощряются руководством. Тем более что оно произошло по инициативе иностранки. Но молодому мужчине, стосковавшемуся по женскому полу (его жена ещё была в Москве), Нади приглянулась. Он не сообщил об этом контакте и пошел на вторую встречу. «Медовая ловушка» была готова захлопнуться.
В этот раз Нади пригласила Анатолия к себе домой. Действительно, она собрала для него какую-то литературу. Но Филатова она не интересовали. Ведь рядом была соблазнительная и желанная женщина. Их близость ускорили два фужера французского вина под романтичную мелодию из проигрывателя.
На следующее свидание Нади не пришла. Вместо неё к Филатову подошел незнакомец. Он представился как сотрудник американской миссии Эдвард Клейн и продемонстрировал Филатову несколько фотографий. На них были изображены в различных позах постельные сцены с участием Анатолия и Надин.
Филатов прекрасно понимал, что если эти фото попадут в посольство, то его отзовут из командировки и карьера разведчика на этом закончится. Если и не уволят из армии, то отправят дослуживать в далекий гарнизон. Предатель поддался шантажу со стороны американской разведки. Он надеялся, что никаких секретов американцам передавать не будет, отсидится в Алжире, а вернувшись в Москву, исчезнет с их глаз долой. Но коготок уже увяз, и птичка вскоре была в цепких лапах ЦРУ.
Филатову присвоили псевдоним «Этьен». За три года командировки он передал Эдварду Клейну, который стал его оператором, массу полезной американцам информации. Это, в первую очередь, состав сотрудников посольства и других советских учреждений в Алжире, их причастность к органам ГРУ или КГБ, а также данные о поставках военной технике в эту страну и подготовке её военнослужащих к диверсионной деятельности и ведению партизанской войны.
Филатов дал согласие работать на американскую разведку и после возвращения в Москву. Правда, с одним условием. Он хотел, чтобы ему в США был открыт счет в банке, куда ежемесячно будет переводиться некая сумма и, главное, чтобы в скором времени ему обеспечили побег из Советского Союза в США. Всё это было ему обещано.
Перед отправкой на родину Филатов получил от своих кураторов блокнот с инструкциями, фотоаппарат «Минокс», карандаш для тайнописи, подробную систему связи, которая предусматривала личную встречу с сотрудником ЦРУ в Москве. За шпионскую работу в Алжире ему вручили 50 тысяч советских рублей 10 тысяч алжирских динаров и 25 золотых монет.
После возвращения в Москву в 1976 году Филатова отправляют на работу в 6-ой Институт ГРУ. Там он не имеет допуска к секретным документам. Тем не менее, передает американцам подробности об этом учреждении советской разведки: когда и с какой целью было создано, его отделы, штатный состав сотрудников и характеристики на некоторых из них.
В столице Филатов ни в чем себе не отказывает. Купил автомобиль «Волга», посещал рестораны, покупал модную одежду и аксессуары. Любил щегольнуть среди сослуживцев дорогой зажигалкой и шелковым шарфом.
Американцы рассчитывали, что со временем Филатов сможет устроиться в центральный аппарат ГРУ или будет отправлен в новую зарубежную командировку. Выполнять обещание отправить предателя в США они не торопились. А пока рекомендовали ему заводить полезные знакомства среди сослуживцев и выведывать у них сведения, к которым сам доступа не имеет. При этом не жалеть тратить для этого передаваемые через тайники деньги.
Тем временем служба наружного наблюдения КГБ установила слежку за иностранцем, который числился в американском посольстве секретарем-архивистом. Он проявлял заметную активность. Часто выезжал со своей супругой на автомашине и колесил по улицам и переулкам Москвы, проверяясь, если за ним «хвост».
За ним поставили усиленную бригаду наружного наблюдение в составе десятка машин. Он неё вряд ли кому-нибудь удалось бы уйти. Так в сентябре 1977 года были задержаны сотрудник американского посольства Крокет и его супруга Бекки. Они закладывали тайник для агента «Этьен».
Вскоре Филатов был взят с поличным, когда вынимал из тайника шпионский контейнер. Он признал свою вину и подробно рассказал о сотрудничестве с американской разведкой. Суд над ним состоялся в июле 1978 года. За измену Родине предатель был приговорен к расстрелу, который позже был заменен 15 годами лагеря.
Выйдя на свободу, Филатов потребовал от американского посольства выплатить доллары с его счета. На это ему сообщили, что на такого рода компенсацию могут рассчитывать только граждане США.
Так закончилась история «медовой ловушки», в которую попал офицер ГРУ.
Думаем, что подобные истории случались гораздо чаще. Просто мы о них ничего не знаем.
Источник:
- 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем
- Старинные и ужасные: как выглядят самые древние маски в мире
- Школьницу дразнили из-за лишнего веса - она назло обидчикам похудела и стала "мисс Австралия"
- Интересные факты о Храме Василия Блаженного
- Из-за аллергии на холод за пару минут норвежка стареет на несколько лет
Понравилось31