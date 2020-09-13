Как сотрудник ГРУ Анатолий Филатов попал в «медовую ловушку»

В этот раз Нади пригласила Анатолия к себе домой. Действительно, она собрала для него какую-то литературу. Но Филатова она не интересовали. Ведь рядом была соблазнительная и желанная женщина. Их близость ускорили два фужера французского вина под романтичную мелодию из проигрывателя.

На следующее свидание Нади не пришла. Вместо неё к Филатову подошел незнакомец. Он представился как сотрудник американской миссии Эдвард Клейн и продемонстрировал Филатову несколько фотографий. На них были изображены в различных позах постельные сцены с участием Анатолия и Надин.

Филатов прекрасно понимал, что если эти фото попадут в посольство, то его отзовут из командировки и карьера разведчика на этом закончится. Если и не уволят из армии, то отправят дослуживать в далекий гарнизон. Предатель поддался шантажу со стороны американской разведки. Он надеялся, что никаких секретов американцам передавать не будет, отсидится в Алжире, а вернувшись в Москву, исчезнет с их глаз долой. Но коготок уже увяз, и птичка вскоре была в цепких лапах ЦРУ.

Филатову присвоили псевдоним «Этьен». За три года командировки он передал Эдварду Клейну, который стал его оператором, массу полезной американцам информации. Это, в первую очередь, состав сотрудников посольства и других советских учреждений в Алжире, их причастность к органам ГРУ или КГБ, а также данные о поставках военной технике в эту страну и подготовке её военнослужащих к диверсионной деятельности и ведению партизанской войны.

Филатов дал согласие работать на американскую разведку и после возвращения в Москву. Правда, с одним условием. Он хотел, чтобы ему в США был открыт счет в банке, куда ежемесячно будет переводиться некая сумма и, главное, чтобы в скором времени ему обеспечили побег из Советского Союза в США. Всё это было ему обещано.

Перед отправкой на родину Филатов получил от своих кураторов блокнот с инструкциями, фотоаппарат «Минокс», карандаш для тайнописи, подробную систему связи, которая предусматривала личную встречу с сотрудником ЦРУ в Москве. За шпионскую работу в Алжире ему вручили 50 тысяч советских рублей 10 тысяч алжирских динаров и 25 золотых монет.

После возвращения в Москву в 1976 году Филатова отправляют на работу в 6-ой Институт ГРУ. Там он не имеет допуска к секретным документам. Тем не менее, передает американцам подробности об этом учреждении советской разведки: когда и с какой целью было создано, его отделы, штатный состав сотрудников и характеристики на некоторых из них.

В столице Филатов ни в чем себе не отказывает. Купил автомобиль «Волга», посещал рестораны, покупал модную одежду и аксессуары. Любил щегольнуть среди сослуживцев дорогой зажигалкой и шелковым шарфом.

Американцы рассчитывали, что со временем Филатов сможет устроиться в центральный аппарат ГРУ или будет отправлен в новую зарубежную командировку. Выполнять обещание отправить предателя в США они не торопились. А пока рекомендовали ему заводить полезные знакомства среди сослуживцев и выведывать у них сведения, к которым сам доступа не имеет. При этом не жалеть тратить для этого передаваемые через тайники деньги.

Тем временем служба наружного наблюдения КГБ установила слежку за иностранцем, который числился в американском посольстве секретарем-архивистом. Он проявлял заметную активность. Часто выезжал со своей супругой на автомашине и колесил по улицам и переулкам Москвы, проверяясь, если за ним «хвост».

За ним поставили усиленную бригаду наружного наблюдение в составе десятка машин. Он неё вряд ли кому-нибудь удалось бы уйти. Так в сентябре 1977 года были задержаны сотрудник американского посольства Крокет и его супруга Бекки. Они закладывали тайник для агента «Этьен».