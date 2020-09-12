Многие говорят, что казаки трусливы и могут только нападать толпой на тех, кто слабее. На самом же деле это не трусость, а та самая казачья смекалка!
В Екатеринбурге случился праздник!
Тамошняя организация ЛГБТ устроила Ural Pride Week, в рамках которой все гомосексуалисты целую неделю будут усиленно гордиться тем, что они гомосексуалисты.
Но парадов устраивать не будут, да и мероприятий открытых тоже.
То есть, про их гордость никто бы и не узнал.
Если бы не главные специалисты по ЛГБТ - казаки!
Тамошняя организация ЛГБТ устроила Ural Pride Week, в рамках которой все гомосексуалисты целую неделю будут усиленно гордиться тем, что они гомосексуалисты.
Но парадов устраивать не будут, да и мероприятий открытых тоже.
То есть, про их гордость никто бы и не узнал.
Если бы не главные специалисты по ЛГБТ - казаки!
Поняв, что Содом вот-вот постучится в казачий дом, они снарядили патруль и отправились в петушествие на набережную, выискивать активистов ЛГБТ.
Но те, учуяв дух казацкий, подло, попрятались.
Вдруг зоркий казачий глаз высмотрел парня с крашеными волосами, который шел по своим делам.
Казаки мудро рассудили: раз красит волосы, то точно долбится в зад!
Без вариантов!
И вежливо обратились к парню со словами «Эй, ты! Чё это ты тут вырядился? Чё, из этих?»
Ему надо было в ответ поинтересоваться, зачем взрослые мужики вырядились в камуфляж «березка», нацепили смешные шапки, зачем шарятся в таком виде вдоль реки и от кого они тут маскируются своим камуфляжем.
Но он культурно сообщил, что всегда так ходит.
На что один казак сказал другому:
«Да вяжи его, сто пудов из этих!»
После этого парень пустился в бега и скрылся.
Но те, учуяв дух казацкий, подло, попрятались.
Вдруг зоркий казачий глаз высмотрел парня с крашеными волосами, который шел по своим делам.
Казаки мудро рассудили: раз красит волосы, то точно долбится в зад!
Без вариантов!
И вежливо обратились к парню со словами «Эй, ты! Чё это ты тут вырядился? Чё, из этих?»
Ему надо было в ответ поинтересоваться, зачем взрослые мужики вырядились в камуфляж «березка», нацепили смешные шапки, зачем шарятся в таком виде вдоль реки и от кого они тут маскируются своим камуфляжем.
Но он культурно сообщил, что всегда так ходит.
На что один казак сказал другому:
«Да вяжи его, сто пудов из этих!»
После этого парень пустился в бега и скрылся.
Многие говорят, что казаки трусливы и могут только нападать толпой на тех, кто слабее.
На самом же деле это не трусость, а та самая казачья смекалка!
Вот попробовал казак на Ставрополье дагестанцу долг не отдать - не вышло.
И казака огуляли в рот.
После этого «народ воинов» сплюнул и понял, дагов трогать - не любо.
Весной в Сочи казаков избили бомжи и они снова сделали вывод: бомж - противник жесткий, ловить нечего.
Еще чуть снизили планку и решили опробовать себя на молодом парне.
Но и тот сорвался! Казаки смекнули: противник выбран хоть и по силам, но чрезмерно прыткий.
Теперь казаки перейдут на инвалидов-колясочников.
Те точно не сбегут.
На самом же деле это не трусость, а та самая казачья смекалка!
Вот попробовал казак на Ставрополье дагестанцу долг не отдать - не вышло.
И казака огуляли в рот.
После этого «народ воинов» сплюнул и понял, дагов трогать - не любо.
Весной в Сочи казаков избили бомжи и они снова сделали вывод: бомж - противник жесткий, ловить нечего.
Еще чуть снизили планку и решили опробовать себя на молодом парне.
Но и тот сорвался! Казаки смекнули: противник выбран хоть и по силам, но чрезмерно прыткий.
Теперь казаки перейдут на инвалидов-колясочников.
Те точно не сбегут.
Многие не в курсе, но казаки имеют непосредственное отношение к ЛГБТ, с которым воюют.
Ну, к последней букве - Т.
Ведь если дяденька считает себя тетенькой и носит платья, то он трансгендер и гендер его - «женщина».
А если дяденька считает себя представителем сословия из 19 века, носит смешные наряды, медальную бижутерию и плетки из секс-шопа, то он точно такой же трансгендер и гендер его - «казак».
Ну, к последней букве - Т.
Ведь если дяденька считает себя тетенькой и носит платья, то он трансгендер и гендер его - «женщина».
А если дяденька считает себя представителем сословия из 19 века, носит смешные наряды, медальную бижутерию и плетки из секс-шопа, то он точно такой же трансгендер и гендер его - «казак».
Потому если к тебе, дорогой читатель, подошла шобла на папахах и плетках и чего-то требует, суя в нос корочки, то относись к ним именно, как к трансгендерам и городским сумасшедшим.
Они - никто и пальцем не имеют права тебя трогать.
А лучше сразу звони в полицию и сообщай, что к тебе пристали мужчины непонятной ориентации с плетками и в фуражках, пусть приедут и разгонят это садо-мазо-шапито.
Они - никто и пальцем не имеют права тебя трогать.
А лучше сразу звони в полицию и сообщай, что к тебе пристали мужчины непонятной ориентации с плетками и в фуражках, пусть приедут и разгонят это садо-мазо-шапито.
Авторский пост
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Подробнее см. тут: https://smolbattle.ru/threads/Казаки-в-Великой-Отечественной-Войне.48457/https://smolbattle.ru/threads/Казаки-в-Великой-Отечественной-Войне.48457/
И среагировал-ли автор статейкой в случае с дагестанцами и бомжами...
Но как-то прилетал к нам в Краснодар ледисэр элтон. На концерт собралась вся "елита" включая губернатора. Так ни одна шавка не вякнула
И не надо путать "ряженых" и ппс, которые с ментами ходят. Эти на зарплате и казаками только называются
Папка то из Канады пишет?
"Разделяй и влавствуй"
Натрави 3,14 доров против 3,14доров...
Столько злобы в их адрес
Звони своему психиатру и объясни ему свою выдающуюся логику.
просто процитирую гимн Украины :
"..І покажем, що ми, браття, козацького роду!"