FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Им не стыдно. Звезды, которые показали свои телесные изъяны (30 фото) Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями Непохожие на других: люди с биологическими аномалиями Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо Почему кипятить воду в СВЧ-печи следует только с палочкой от эскимо 10 ярких цитат Марии Захаровой 10 ярких цитат Марии Захаровой Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины Фельдшер скорой помощи отсудила 30 тысяч рублей у неадекватной женщины Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Переписка издательства и талантливого автора Переписка издательства и талантливого автора Хохотальня Хохотальня 15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину 15 досадных случаев, когда жизнь дала трещину В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше приключенческое кино В поисках "Острова сокровищ". Где и как снимали наше... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth Исследуем Землю с помощью сервиса Google Earth О деле педофила из "Мемориала" О деле педофила из "Мемориала" Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере сварщика Никогда раньше не увольнял пьющих работников. Расскажу на примере... Гифки Гифки Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!» Папа римский: хорошая еда и секс — это «божественное удовольствие!»
Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется

Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется (5 фото)

Автор:
12 сентября 2020 13:59
Метки: казаки   клоуны   ряженые   
1048
5
Многие говорят, что казаки трусливы и могут только нападать толпой на тех, кто слабее. На самом же деле это не трусость, а та самая казачья смекалка!

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: казаки   клоуны   ряженые   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
949k
Сергей 2 часа назад
9-я пластунская Краснодарская Краснознаменная ордена Красной Звезды дивизия, - это последние НАСТОЯЩИЕ казаки!
Подробнее см. тут: https://smolbattle.ru/threads/Казаки-в-Великой-Отечественной-Войне.48457/https://smolbattle.ru/threads/Казаки-в-Великой-Отечественной-Войне.48457/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
48
Alex Полминуты назад
Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
котегRUS 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Максим 3 минуты назад
что это за бомжи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
125
kolobok263 8 минут назад
рожи пропитые
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир 14 минут назад
да казаки те еще [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов 19 минут назад
Я вот не пойму - эта статейка против казаков или за пид@расов?
И среагировал-ли автор статейкой в случае с дагестанцами и бомжами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
601
arcush Полчаса назад
А этот без зубов? Для нежного казачьего орального секоса? А еще для чего нужны казаки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
У нас казаки "любят" геев гонять. То пескова побьют, то Моисеева из Анапы выгонят....

Но как-то прилетал к нам в Краснодар ледисэр элтон. На концерт собралась вся "елита" включая губернатора. Так ни одна шавка не вякнула
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
3k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ 48 минут назад
Не видел у нас на юге идоргов, ну раз киркорова на перроне встретил, казаки особо не борзеют, если в усилении то только с ППС иначе хлебальники сломают, ряженые на мероприятиях иногда рисуются, но это только смех вызывает. А забыл, живу в соседнем регионе, сын учится у вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ Sanar 40 минут назад
В основном на побережье гастролеров гоняли.

И не надо путать "ряженых" и ппс, которые с ментами ходят. Эти на зарплате и казаками только называются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ albedo 37 минут назад
О, тупому методичку сменили? Теперь все не канадцы, а евреи?

Папка то из Канады пишет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
У нас пара организаций есть и в Ставрополе и в Михайловске, они и патриотическим воспитанием занимаются молодёжи и ППС усиливают и на постах ДПС стоят, я не особо вникал на сколько это законно, но факт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar ☣️Месть печенегов☣️ 23 минуты назад
Я раньше слушал элтона и Blue System и других, мне было похер кто там кого долбит, я не показываю свои сексуальные предпочтения на публику, Вы тоже, да кому оно надо, поют и хрен с ними.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Ну этот и сам .хуесос !!! Не просто так себе зубы удалил!
Ну этот и сам .хуесос !!! Не просто так себе зубы удалил!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч 2 часа назад
Данную инициативу казаков поддерживаю. Глиномесам место в стране Глиномесии, а не в России матушке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
5k
☣️Месть печенегов☣️ Том Сойер Час назад
Я так и знал, что ты из глиномесов, лишь бы оглоблю в зад засунуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Том Сойер Час назад
Ну и как оно, с оглоблей в жопе? Тебе понравилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Антон Семёныч Час назад
Вот поэтому у нас в стране все через жопу. Любят у нас мудаков всяких поддерживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
HundeBeißer2 Сергей Час назад
Это естественное состояние для пригожинских псинок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс HundeBeißer2 8 минут назад
Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Prostovopros 2 часа назад
Казаки - это сословие при царском режиме. Именно этот режим народ и снёс. Так что - сейчас будем в светском государстве вместе с казаками возраждать дворянское, помещечье и прочие сословия? Хочется наводить порядок? Добро пожаловать в полицию, армию, ФСБ... Но они просто хотят повлавствовать ну баблица рубануть где возможно. Ошибка власти их поддерживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Лёха Prostovopros 2 часа назад
Не ошибка.
"Разделяй и влавствуй"
Натрави 3,14 доров против 3,14доров...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Тр-тр Митя Prostovopros Час назад
Ага, хотите сказать, что при советах казаков не было? А как же пластунская стрелковая дивизия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss 2 часа назад
Ряженые vs радужных... Эпично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
albedo 2 часа назад
Автор, похоже тебя основательно казаки поимели.
Столько злобы в их адрес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
236
Юрий albedo 2 часа назад
Похоже казаки погуляли у тебя во рту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo Юрий 2 часа назад
Понимаю, у тебя осеннее обострение.
Звони своему психиатру и объясни ему свою выдающуюся логику.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Лёха albedo 2 часа назад
Так тот,кто называет себя "казак" 3,14дор и есть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER Лёха 53 минуты назад
я сейчас ни на что не намекаю.

просто процитирую гимн Украины :
"..І покажем, що ми, браття, козацького роду!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
Лёха Albert GER Полчаса назад
Подобные подобных ищут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Похрюкивает и не пьёт: о Ефремове на суде и клоунаде вокруг суда Похрюкивает и не пьёт: о Ефремове на суде и клоунаде вокруг суда "А он точно ветеран?": в Сети обсуждают орденоносца с Парада Победы "А он точно ветеран?": в Сети обсуждают орденоносца с Парада Победы История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев История Забайкальских казаков, грозы наследников японских самураев Задержанные в Сочи бомжи избили казаков и сбежали Задержанные в Сочи бомжи избили казаков и сбежали И никакого BLM: в Анапе снова устроили облаву на чернокожих И никакого BLM: в Анапе снова устроили облаву на чернокожих
Нанук Паналык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34895



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
2
129
Как Советский Союз в две секунды открыл Босфор для советских кораблей
Что за штука: самые странные находки
2
36
Что за штука: самые странные находки
﻿
Набирающие популярность
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
0
50
Про папу, феминизм и как достали СМИ: о чем пишет дочь Ефремова в соцсетях
Как сделать ловец снов своими руками
0
6
Как сделать ловец снов своими руками
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
38

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#gif#картинки#прикольные#происшествие#фотографии#комментарии#общество
#факты#интересно#своими руками#интересное#москва#в мире#россия#белоруссия#люди#позитив
#юмор#прикол#сделай сам#СССР#новости#китай#сша#киев#настроение#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться