Поняв, что Содом вот-вот постучится в казачий дом, они снарядили патруль и отправились в петушествие на набережную, выискивать активистов ЛГБТ.

Но те, учуяв дух казацкий, подло, попрятались.



Вдруг зоркий казачий глаз высмотрел парня с крашеными волосами, который шел по своим делам.

Казаки мудро рассудили: раз красит волосы, то точно долбится в зад!



Без вариантов!

И вежливо обратились к парню со словами «Эй, ты! Чё это ты тут вырядился? Чё, из этих?»

Ему надо было в ответ поинтересоваться, зачем взрослые мужики вырядились в камуфляж «березка», нацепили смешные шапки, зачем шарятся в таком виде вдоль реки и от кого они тут маскируются своим камуфляжем.



Но он культурно сообщил, что всегда так ходит.

На что один казак сказал другому:

«Да вяжи его, сто пудов из этих!»

После этого парень пустился в бега и скрылся.