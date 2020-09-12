За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»?

До 1955 года фильм существовал в своей первоначальной версии, где по ходу кинокартины несколько раз герои восклицают здравницы в честь вождя товарища Сталина. И это было обычным делом для того времени.

Причем поминание великого вождя были заложены еще в сценарий автором, известным писателем и сценаристом, ныне классиком советской драматургии Николаем Погодиным. В то время это было даже не нормой, а обязательным условием любого творческого произведения.