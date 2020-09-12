За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»?

Судьба у этой знаменитой картины была очень затейливой, с взлетами и падениями. Фильм снят по сценарию Николая Погодина и имеет все признаки агитпропа того времени – два советских соседних колхоза соперничают в социалистическом соревновании, и при этом демонстрируют высокое благосостояние своих колхозников.
Всё дышит позитивом, и даже приходят мысли о первичных признаках наступившего в этих колхозах «коммунизма».
Фильм вышел в 1949 году, когда в стране еще боролись с послевоенной разрухой, а большинство продуктов выдавалось по карточкам. Поэтому простые люди воспринимали этот фильм как некую ближайшую счастливую перспективу, но никак не реальную историю.
Фильм почти пять лет возили по сельским клубам и кинотеатрам, он был всегда желанным и собирал полные залы и во второй, и в третий, и в пятый раз.
Кинокомедия очень быстро стала по-настоящему любимой, а музыка с экрана сразу перешла в народ.
Немногие знают, что впервые прозвучавшая песня «Ой, цветёт калина» написана Исааком Дунаевским и Михаилом Исаковским специально для этого фильма, и не является народной, как это многие считают сегодня.
И вообще, вся музыка в фильме, включая музыкальные номера колхозников на ярмарке, а также ключевую песню фильма «Каким ты был, таким остался», тоже написаны композитором специально по заказу Пырьева именно для этой кинокартины, и впервые прозвучали в исполнении актеров этого фильма.
До 1955 года фильм существовал в своей первоначальной версии, где по ходу кинокартины несколько раз герои восклицают здравницы в честь вождя товарища Сталина. И это было обычным делом для того времени.
Причем поминание великого вождя были заложены еще в сценарий автором, известным писателем и сценаристом, ныне классиком советской драматургии Николаем Погодиным. В то время это было даже не нормой, а обязательным условием любого творческого произведения.
Поэтому, пришедший к власти после смерти Сталина Никита Хрущев, поверг резкой критике уже полюбившуюся зрителям кинокартину. Помимо того, что в фильме постоянно поминался великий вождь, Хрущев заявил, что картина является сказкой, которая уводит трудящихся в другой вымышленный мир, лакируя действительность и отвлекая от настоящих дел.
После критики с самого верха, фильм убрали "на полку" Госфильмофонда, а более двух тысяч копий изъяли из проката и уничтожили.
Про «Кубанских казаков» вспомнили лишь в 1967 году. Говорят, что про фильм вспомнил сам Брежнев, которому раньше он очень нравился. Его достали с полки, отредактировали, убрав везде напоминание о Сталине, и опять пустили в прокат.
Правда в основном по сельским клубам, санаториям и домам отдыха. Кинотеатры не заказывали эту картину, справедливо полагая, что народ вряд ли будет раскошеливаться на билеты за «старорежимный» фильм почти двадцатилетней давности.
Фильм неоднократно демонстрировали по телевидению в уже отредактированной версии 1967 года, а позже комедия была оцифрована и раскрашена. В 2011 году в фильмофонде попытались отыскать первую версию этой кинокартины, но так и не нашли. Сегодня принято считать, что версия 1949 года была уничтожена во время редактирования в 1967 году.
А жаль, сегодня было бы интересно взглянуть на самый первый вариант этой картины.
Источник:
- Знаменитые актёры, которые перевоплотятся в известную личность
- Заметьте, не я это предложил: актёры, роль которых удалась благодаря алкоголю
- Фильмы, которые можно описать одним предложением
- Закулисье голливудской классики
- 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
Понравилось27
И тут же в суп тебе нагадит" (с)." при Сталине поднялся а после смерти шефа тут же начал срать на его могилу и вымарывать его имя из истории . чмо одним словом.