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За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»?

За что Хрущев запретил легендарный советский фильм «Кубанские казаки»? (10 фото)

Автор:
12 сентября 2020 10:29
Метки: актеры   история фильма   кино   
670
10

Судьба у этой знаменитой картины была очень затейливой, с взлетами и падениями. Фильм снят по сценарию Николая Погодина и имеет все признаки агитпропа того времени – два советских соседних колхоза соперничают в социалистическом соревновании, и при этом демонстрируют высокое благосостояние своих колхозников.

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Метки: актеры   история фильма   кино   
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7  комментариев
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24k
Acu900 5 часов назад
- Эх, загубили вы мою молодость, Галина Ермолаевна
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65k
Варакин Алексей 3 часа назад
Раскрасили??????
Раскрасили??????
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11k
Corvus Corax 5 часов назад
Понятно, что пропаганда, но фильм-то хорош, и актеры отличные... Много было пропаганды, но часто грамотной, и часто очень качественные фильмы. Навскидку - "Офицеры". Пропаганда. Но фильм шедеврален. Так показать войну... без битв, без боев.. и все ты видишь все равно...
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18k
Тр-тр Митя Corvus Corax 4 часа назад
Пропаганда априори не означает нечто плохое. Всё зависит от того, кто и что пропагандирует.
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11k
Corvus Corax Тр-тр Митя 4 часа назад
Вот именно. Я вырос на пропаганде. И не считаю это плохим. Нас учили хорошему. И, кстати, пропаганда была умная и грамотная.. Элементарный пример прямо тут - я справлюсь сам с проблемами, я не буду плакать в ТП и клянчить лайки, нас унижаться не учили.
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55k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
Хрущ явный показатель хохлятской натуры "Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с)." при Сталине поднялся а после смерти шефа тут же начал срать на его могилу и вымарывать его имя из истории . чмо одним словом.
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57k
Доктор Джонс 6 часов назад
Тема кукурузы была не раскрыта...
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