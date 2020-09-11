В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки

В Москве нетрезвый мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина, а после устроил драку с полицейскими.



Инцидент произошел в магазине Spar. Охранникам супермаркета задержать злоумышленника не удалось, так как ему на помощь кинулись два человека. Впрочем, и оперативно приехавшим на вызов полицейским также пришлось попотеть.

Правоохранители применили силу и повалили мужчину на землю, так как он оказывал сопротивление и нецензурно выражался в их адрес.