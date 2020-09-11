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В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки

В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки (1 фото)

Автор:
11 сентября 2020 14:08
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водка   драка   кража   магазин   москва   полиция   
953
1

Тут интересна не сама потасовка, а реакция окружающих, которые оскорбляют полицейских, и сожалеют, что не могут ничем помочь, "потому что мусоров трогать нельзя".

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Метки: видео   водка   драка   кража   магазин   москва   полиция   
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18  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ясен пень - "мусора" виноваты в том, что пьяный папаша пошёл на дело с дочкой. А как же иначе? АУЕ!
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5k
Ivan 7 минут назад
В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки
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14k
nobody® 19 минут назад
Это те бабки, которые раньше всё свободное время под дверями суда над Ефремовым проводили?
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4k
sivanov1079 23 минуты назад
Бабки отбитые напрочь, их не воспитаешь, осознать собственное убожество им маразм не позволяет
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29k
Опаньки 40 минут назад
Кошелек у этих бабок свиснут - побегут в полицию просить помощи
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2k
Дмитрий Барановский 42 минуты назад
Не оправдываю сотрудников, ни того мужика. Предысторию мы знаем только из описания видео. Но, вот в чем парадокс. Когда с кудахчущими бабами что-то случится, они будут ещё громче голосить и звать тех самых "мусоров", которых помоями поливали.
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40k
Дмитрий 54 минуты назад
Ну так чего мусолить-то, если никаких подробностей нет?
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3k
Rubiroid_47 55 минут назад
Красавчик мент, ссыкливый жирный мусор, стадо мразей и синий уе*бан.
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4k
Станислав Час назад
Шокеры! Выдайте, наконец, полицейским шокеры!!! Чтобы не валятся вот так на земле, пытаясь утихомирить пьяное быдло, а пиз..ануть разок и скрутить спокойно. Пожааааалуйста!
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8k
Евгений Час назад
Бля, какая же у нас бесправная полиция, что когда дебошир оказывает сопротивление при задержании даже спецсредства применять опасаются!
И какое тупорылое население, не будет "мусоров", эти же бабки первыми завопят: грабють, убивають!!!
Тьфу!
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7k
Шурум-бурум Час назад
у этих старых б@ядей, называющих сотрудников полиции мусорами, детишки и внуки по тюрьмам, зонам и колониям сидят!
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176
Остап Ива́нович. Час назад
Сделал себе проблему на пустом месте.
Сделал себе проблему на пустом месте.
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5k
Алексей Час назад
Бабок на 15 суток следом надо было, как раз время появится голову в порядок привести
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7k
Vlad 2 часа назад
"Водка - губит человека, но и люди водку не щадят"
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Том Сойер 2 часа назад
В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки
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2k
Sanar 2 часа назад
Надеюсь жирдяя в маске попрут из органов за то что стоял и смотрел как другого сотрудника месил синяк, ещё и бабок тоже не помешало бы за оскорбления привлечь, цирк с конями пару выстрелов в воздух и все бы рассосались по своим пабликам и твитерам, синяк бы стал без группы поддержки спокойней, задолбили уже ментов что танцы с бубнами устраивают и всего боятся.
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9k
Евгений 2 часа назад
По заголовку показалось что менты у мужика водку сп*здили.
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