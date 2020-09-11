В Москве пьяный мужчина подрался с полицейскими из-за кражи водки

Тут интересна не сама потасовка, а реакция окружающих, которые оскорбляют полицейских, и сожалеют, что не могут ничем помочь, "потому что мусоров трогать нельзя".
В Москве нетрезвый мужчина попытался украсть бутылку водки из магазина, а после устроил драку с полицейскими.
Инцидент произошел в магазине Spar. Охранникам супермаркета задержать злоумышленника не удалось, так как ему на помощь кинулись два человека. Впрочем, и оперативно приехавшим на вызов полицейским также пришлось попотеть.
Правоохранители применили силу и повалили мужчину на землю, так как он оказывал сопротивление и нецензурно выражался в их адрес.
Собственно, оскорбляли полицейских и очевидцы инцидента, называя их "мусорами". Возможно, на камеру телефона попали не все моменты задержания, которые могли разозлить прохожих, и из-за чего они встали на сторону злоумышленника. Также говорят, что нетрезвый мужчина был с дочкой лет пяти. Возможно, причина недовольства прохожих в том, что правоохранители слишком жестко действовали на глазах малолетней дочери злоумышленника.
Никаких подробностей инцидента пока нет. Полиция проводит проверку.
Источник:
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И какое тупорылое население, не будет "мусоров", эти же бабки первыми завопят: грабють, убивають!!!
Тьфу!