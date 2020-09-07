На могилках трусики, на оградках бусики: бомжи обосновались на сочинском кладбище

В одном из сочинских пабликов местные жители пожаловались на бездомных, которые обосновались на Центральном кладбище. По словам свидетелей, это группа бомжей-алкашей переехала со всем своим немногочисленным скрабом и прямо на могилах ест, распивает алкоголь, мусорит. Свои грязные и вонючие вещи они развесили на могилы и оградки.