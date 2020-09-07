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На могилках трусики, на оградках бусики: бомжи обосновались на сочинском кладбище

На могилках трусики, на оградках бусики: бомжи обосновались на сочинском кладбище (11 фото)

Автор:
07 сентября 2020 13:13
Сообщество : Жить в России
Метки: бездомные   бомж   жильё   кладбище   надгробие   ограда   сочи   
1453
11
Сочинцы возмущены тем, что бездомные живут на кладбище, а свои вещи разложили и развесили на могилах.

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Метки: бездомные   бомж   жильё   кладбище   надгробие   ограда   сочи   
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9  комментариев
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68
............ 52 минуты назад
средства гигиены, ножницы расчески, средства для мытья посуды и уходом за обувью, бомжи-алкаши на такое не тратятся, это бездомные не потерявшие облик человека
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8k
Нихуахуа 3 минуты назад
"Сочинцы просят администрацию города решить этот вопрос и найти бездомным постоянное место жительства."
Квартиры раздать?
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48k
smakido 6 минут назад
Чем занимается администрация кладбища? Ведь уход за общей территорией, а также охрана является их прямыми обязанностями!
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360
zu4ara 57 минут назад
Ну ! Засранцы жрущие булку с маслом и колбасой ,скажите что здесь не так...!?
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901k
Никифоридис zu4ara 52 минуты назад
Запятых не хватает.
Вот так лучше: Ну! Засранцы, жрущие булку с маслом и колбасой, скажите, что здесь не так?
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238
Nane First NameLast zu4ara 42 минуты назад
Все нормально. Пока они не стоят в пикете или не кричат лозунги против власти - ни мусора, ни губеры, ни депутаты их просто не видят. Бомжи на себя невидимость колданули.
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360
zu4ara Никифоридис 41 минуту назад
Я так и знал !
Я когда отправил ,сразу заметил ,просто поленился исправлять...
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2k
Борис Карабанов 58 минут назад
Символично. Состояние общества, отношение к памяти...
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3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Автор, может быть это все-таки ТРУСЫ, а не "трусики", блать
Автор, может быть это все-таки ТРУСЫ, а не "трусики", блать
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