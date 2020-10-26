Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов

Был ли покойный заядлым читателем? Может быть, но не обязательно. Открытая книга на надгробии может относиться к священному тексту, например, к Библии, "книге жизни" или к желанию человека учиться. Если вы с правой стороны угол страницы загнут, это может указывать на то, что жизнь человека закончилась преждевременно и до того, как закончилась его "книга".