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Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов

Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов (12 фото)

Автор:
26 октября 2020 12:06
Сообщество : Факты
Метки: интересно   кладбище   надгробие   надгробные надписи   познавательжно   символы   хочу все знать   
1294
12
Символы на надгробных камнях иногда бывает трудно понять и интерпретировать. На старых европейских кладбищах можно увидеть непривычные надгробия со странными знаками, приковывающими взгляд. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что они могут означать?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   кладбище   надгробие   надгробные надписи   познавательжно   символы   хочу все знать   
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21  комментарий
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15k
SolomonA 4 часа назад
Все эти знаки означают, что вас за каким то Х е р о м занесло на британское кладбище...
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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11k
Пумба 2 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Если на надгробии стоит мерседес - значит, покойный при жизни был водителем этой прекрасной машины.
Если на надгробии стоит мерседес - значит, покойный при жизни был водителем этой прекрасной машины.
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
А дерево означает, что при жизни человек был бревно?
А дерево означает, что при жизни человек был бревно?
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
А вот мне не повезло, я православный, хоть и агностик, но крещен.. и всю эту муйню впервые вижу..

А вот мне не повезло, я православный, хоть и агностик, но крещен.. и всю эту муйню впервые вижу..
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31k
Элек Мек 3 часа назад
Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Элек Мек 3 часа назад
Прогресс и высокие технологии
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939
Мистер Фикс Элек Мек 2 часа назад
Странно. Уже 12-й вышел. Давно пора обновить
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4k
RomaXz 3 часа назад
Люблю гулять по красивым кладбищам, но на знаки не обращал внимания. Надо будет быть внимательнее теперь :)
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1k
Alexes RomaXz 3 часа назад
Странная у вас любовь, однако
Может лучше в парк сходить, прогуляться...
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2k
☣️Месть печенегов☣️ Alexes 3 часа назад
В парке музыка орёт, шашлыком воняет, гопники, опять же.... А на кладбище тихо и спокойно
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4k
RomaXz Alexes 3 часа назад
Парки одинаковы. А крутые кладбища разные
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