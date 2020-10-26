Скрытый смысл 11 распространенных надгробных символов

Символы на надгробных камнях иногда бывает трудно понять и интерпретировать. На старых европейских кладбищах можно увидеть непривычные надгробия со странными знаками, приковывающими взгляд. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что они могут означать?
1. Глаз
Если вы чувствуете, что кто-то смотрит на вас на кладбище, возможно, вы находитесь рядом с надгробием, на котором выгравирован глаз. Часто окруженный вспышкой солнечного света или треугольником, глаз обычно представляет всевидящее око Бога и может обозначать, что умерший был масоном.
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2. Рукопожатие / сцепленные руки
Рукопожатие может означать приветствие вечной жизни. Если манжеты разные, то сцепленные руки могут указывать на связь между умершим и его супругом или родственником. Если одна рука выше другой, это также может означать, что человека приветствует любимый человек или высшая сила.
3. Голубь
Голубь обычно символизирует мир и Святой Дух, но его конкретное значение зависит от того, в каком положении находится птица. Если он летит вверх, душа поднимается на небеса. Если он летит вниз, это означает, что Святой Дух прибывает при крещении Иисуса Христа. Если он держит во рту оливковую ветвь, это отсылает к древнегреческому убеждению, что оливковые ветви могут отражать злых духов.
4. Порванная цепь
Средневековая мудрость когда-то считала, что золотая цепь удерживает душу в теле. В смерти цепь разрывается, и душа освобождается. Если цепочка не разорвана и на ней есть буквы FLT (Friendship, Love, Truth - Дружбf, Любовь, Истина), это, вероятно, означает, что покойный принадлежал к братскому ордену Independent Order of Odd Fellows (Независимому Ордену Странных Товарищей), организации, которая стремится продвигать благотворительные цели и предлагать помощь.
5. Книга
Был ли покойный заядлым читателем? Может быть, но не обязательно. Открытая книга на надгробии может относиться к священному тексту, например, к Библии, "книге жизни" или к желанию человека учиться. Если вы с правой стороны угол страницы загнут, это может указывать на то, что жизнь человека закончилась преждевременно и до того, как закончилась его "книга".
6. Указующий перст
Рука с поднятым к небу указательным пальцем - один из самых неоднозначных символов, встречающихся на кладбищах. Это может указывать на рай или указывать на тот факт, что умерший поднялся туда из мира живых.
7. Кукурузный початок
Кукурузный початок на надгробии означает, что покойный мог быть фермером. Раньше существовал обычай посылать в семью фермера кукурузу вместо цветочных композиций. Кукуруза может символизировать любое зерно. И, как любое зерно, может быть символом возрождения.
8. Свиток
Выгравированный на могильной плите свиток, оба конца которого свернуты, может указывать на то, что часть жизни уже развернулась, а будущее скрыто.
9. Лампа
Лампа на надгробии может говорить о любви к учебе или знаниям или может указывать на то, что дух бессмертен.
10. Верблюд
Хотя этот конкретный верблюд означает Имперский верблюжий корпус (войсковое соединение Британской империи периода Первой мировой войны), который занимал пустынные регионы во время Первой мировой войны, верблюд может также обозначать долгое путешествие или опытного проводника - в данном случае для загробной жизни.
11. Песочные часы
Как вы уже догадались, песочные часы символизируют движение времени. Если песок не успел просыпаться целиком - это может означать, что покойный умер внезапно. Если к песочным часам пририсованы крылья - это призвано показать, как быстро летит время. Такой символ можно истолковать как послание к живым: времени мало, так что не тратьте его впустую.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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