FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8622 поста • 1099 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?

Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти? (11 фото)

Автор:
06 сентября 2020 10:48
Сообщество : Животные
Метки: змеи   интересно   факты   
759
11

«Все мы любим MAMBA — и Серёжа тоже!» — гласила в 90-е годы реклама одноименных конфет из телевизора. Примерно в то же время автор поста читал книги Дарелла про экспедиции в Африку и не понимал: как можно было назвать конфеты в честь одной из самых крупных и ядовитых змей планеты? Единственное, что связывает оливковый шланг смерти и кислотной раскраски сладости — очевидная токсичность для организма.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: змеи   интересно   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
772
Шурман 2 часа назад
Когда были пацанами нас пугали змеей Стрелкой . Сколько раз я был в степях и с матерью на полигонах и горах , ни разу ее не видел .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
............ 38 минут назад
как можно отравиться дошираком?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чатланин. Час назад
В таких регионах нужно держать дома много помощников..
кошек ,собак ,мангустов...
В таких регионах нужно держать дома много помощников.. кошек ,собак ,мангустов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Маевский Чатланин. Час назад
Из твоего списка собаку можно смело вычеркивать - она будет первой, кто откинет ласты, ибо, в отличие от кошки и мангуста, скоростью реакции собака уступает рептилии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч Сергей Маевский Полчаса назад
Собака откинет, но хозяева останутся живые.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wacker Час назад
Страшно красивая!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение Интересные факты о Храме Василия Блаженного Интересные факты о Храме Василия Блаженного Почему хвост геккона может раздуваться? Почему хвост геккона может раздуваться? 10 самых высоких людей на Земле 10 самых высоких людей на Земле Знакомые места с необычного ракурса Знакомые места с необычного ракурса
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2360640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ипотека: Квартира ценой... всего!
0
310
Ипотека: Квартира ценой... всего!
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе
1
176
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему банк может отказать в ипотеке?
0
10
Почему банк может отказать в ипотеке?
Почему лучшее – это враг хорошего на примере сказки «Каменный цветок»?
1
12
Почему лучшее – это враг хорошего на примере сказки «Каменный цветок»?
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#история#картинки#фотографии#комментарии#путешествия#авария#девушки#дтп
#факты#интересно#люди#кино#школа#красота#шоу бизнес#автоприкол#демотиваторы#забавно
#прикол#животные#СССР#природа#интересное#настроение#автомобиль#германия#дизайн#космос

На что жалуетесь?

Вернуться