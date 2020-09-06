Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?

«Все мы любим MAMBA — и Серёжа тоже!» — гласила в 90-е годы реклама одноименных конфет из телевизора. Примерно в то же время автор поста читал книги Дарелла про экспедиции в Африку и не понимал: как можно было назвать конфеты в честь одной из самых крупных и ядовитых змей планеты? Единственное, что связывает оливковый шланг смерти и кислотной раскраски сладости — очевидная токсичность для организма.
Чёрная мамба — вторая по габаритам среди женского коллектива офиса компании «Серпентарий и партнёры», достигает длины 2,5 - 3 метра, а веса до полутора килограмм. По размерам красотка уступает лишь главной бухгалтерше, королевской кобре.
Глядя на чёрную мамбу, логично задаться вопросом — а в каком месте она чёрная-то? Время «на подумать» у вас будет немного — ровно до тех пор, пока змеюка не распахнёт свою чёрную как смоль пасть, дабы внести в вашу жизнь около 400 миллиграммов дендротоксинов, чьё действие приведёт к параличу дыхательной системы. Взрослому мужику хватило бы и 15 миллиграмм, но мамба щедра.
Жители Чёрного континента называют укус нашей героини «поцелуем смерти», что вполне заслуженно — своим ядом тварь губит даже взрослых слонов, так что вероятность выжить после укуса чёрной мамбы стремится к нулю, если у вас нет с собой противоядия. А даже если и есть, ввести его нужно в первые минуты, иначе летальный итог гарантирован. Но есть и хорошая новость: человек откинет коньки в течение получаса, а вот слона ждут примерно сутки агонии.
Ах, да, если вы уверены, что противоядие снимает все последствия укусов — спешим вернуть вас обратно на грешную землю: потребуются месяцы реабилитации, а последствия могут остаться с вами на всю жизнь. Это вам не пищевое отравление дошираком...
Фотограф Марк Лайт один из немногих везунчиков, кому удалось выжить после укуса чёрной мамбы. Но не менее редкий снимок рептилии, кусающей человека! Ведь мамба делает это за доли секунды!
Ну-у-у, как вам сказать... Если большинство змей скорее убегут, чем вступят с вами в бой, то мамба — неприятное исключение. Эта змея одна из самых агрессивных змей на планете — никогда не угадаешь, за что она кинется на тебя в следующую секунду. Более того, мамба — одна из самых быстрых змей: своего обидчика она гонит по просторам Африки на скорости 11-16 км/ч. Думаете, медленно? Тогда придётся вас расстроить: средняя скорость бега человека примерно такая же.
Ах, вы ненамеренно потревожили покой смертоубийственного шланга? Прекрасно, пока вы спасаете свою жизнь спринтерским забегом, попытайтесь втолковать это мамбе — в отличие от той же королевской кобры предупредительного «выстрела» не будет, рептилия ведёт «огонь» сразу на поражение.
Как избежать гонки не на жизнь, а на смерть? Не лезьте руками в дупла, не ходите в высокую траву, не суйте палки в норы и внимательно смотрите по сторонам. Этот совет подойдёт для любого континента в любом биоме. Ядовитые змеи есть почти везде.
Такая сногсшибательная доза яда нужна мамбе лишь для того, чтобы быстро умерщвлять свою основную добычу — грызунов, мелких рептилий и птичек!
Весной, когда приходит пора задуматься о детях, чёрные мамбы ищут партнёров по запаху феромонов, после чего предаются оральным ласкам. Нет, серьёзно, самец при помощи языка целиком обследует самку на предмет её здоровья и готовности делать змеёнышей!
Если всё проходит удачно, через 3 месяца молодёжь покидает свои кожистые упаковки и отправляется наводить ужас на округу. При этом новорождённые, как и взрослые, уже вооружены до зубов, и характер у них ничуть не менее скверный, чем у мамки с папкой.
Кстати, самец по запаху может найти самку на достаточно большом расстоянии, с этим связана забавная история. Один фермер, столкнувшись с чёрной мамбой, вышел из боя победителем: отчекрыжил лопатой змее голову и решил подшутить над женой. Принёс тушку домой и положил на кровать, замаскировав отсутствие головы подушкой. Жена шутку не оценила, как не оценил её и самец мамбы, последовавший за следом феромонов, источаемых трупом убитой самки.
Впрочем, чёрные мамбы иногда сами наведываются к людям "в гости". Для того чтобы отлавливать таких опасных змей, вызывают специалиста-герпетолога.
Не будем вдаваться в мрачные детали, скажем лишь то, что результатом шутки стали два вдовца — один неудачливый юморист и одна разъяренная рептилия.
Источник:
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