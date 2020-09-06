Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти?

Ах, да, если вы уверены, что противоядие снимает все последствия укусов — спешим вернуть вас обратно на грешную землю: потребуются месяцы реабилитации, а последствия могут остаться с вами на всю жизнь. Это вам не пищевое отравление дошираком...

Фотограф Марк Лайт один из немногих везунчиков, кому удалось выжить после укуса чёрной мамбы. Но не менее редкий снимок рептилии, кусающей человека! Ведь мамба делает это за доли секунды!