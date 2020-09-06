О той войне умалчивают учебники, хотя её баталии шли на территории 17 губерний, от Ковенской на западе до Саратовской на востоке. Ещё одна её особенность: выступления народа никто не организовывал, полководцев она не вы​двинула, людьми управляла стихия, та самая побудка которая подсказала: так жить нельзя, надо сражаться!



Что же представляла собой откупная система? Если одним словом, то — кабалу: каждый селянин или горожанин припи​сывался к определённому кабаку, и если он не выпивал сво​ей «нормы» и сумма от продажи оказывалась недостаточной, то недобранные деньги взимали с окрестных дворов. Того же, кто не хотел или не мог вернуть «долг», секли кнутом в назидание другим.



Аппетиты откупщиков росли, росли и цены. В 1858 году ведро сивухи вместо прежних трёх рублей стали продавать по десять (в то время червонец — месячная зарплата рабоче​го). В конце концов, крестьяне объявили бойкот торговцам, и не столько из-за жадности, а из принципа: видя, как один за другим односельчане пополняют ряды пьяниц, которым уже не до работы, сельские сходы решали: в нашем селе никто не пьёт.



Противная сторона приняла вызов и сбавила цены. Ра​бочий люд не откликнулся на «доброту». Тогда шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, стали предлагать вино… бесплатно. Тщетно! «Не пьём!» — этот лозунг мгно​венно распространился по всей России. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, нарушавших зарок штрафовали или подвер​гали телесному наказанию по приговору народного суда. К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чи​новники, дворяне. Поддержали трезвость своих прихожан и священники, что не на шутку испугало виноделов и тор​говцев зельем, и они пожаловались правительству.



Участниками 1-го Трезвенного движения были государственные крестьяне, к ним присоединились помещичьи и удельные крестьяне, городские низы, отставные солдаты и некоторые другие слои общества. Началось всё с возникновения в августе 1858 года в Виленской и Коменской губерниях обществ трезвости, которые к лету 1859 распространились на 32 губернии России, преимущественно северо-западные, центральные и поволжские.

Крестьяне на сходках принимали решения не пить вина, а нарушителей подвергать денежным штрафам и телесным наказаниям. В мае 1859 народ разошёлся не на шутку и перешёл к массовому погрому питейных заведений.