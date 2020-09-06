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Миф о русском пьянстве

Миф о русском пьянстве (6 фото)

Автор:
06 сентября 2020 07:23
Метки: история   миф   факты   
474
6
Есть мнение, что на самом деле русский народ пьянства не принимал и всячески противился этому. Доказательством этого явились мощнейшие антиалкогольные бунты, которых не знала ни одна страна мира. Так, в 1859 году антиалкогольный бунт охватил 32 губернии, более 2000 селений и деревень поднялись против спаивания нации. Люди крушили питейные заведения, пивова​ренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки…

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Метки: история   миф   факты   
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3k
Сергей Час назад
Не знал..Спасибо!
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Frank Borman 2 минуты назад
Научный термин «инстинкт» с латыни переводится как «побуждение», «наитие».

Инстинкт, происходит от греческого энстикто (ένστικτο), дословно значит "врожденное". Т.е. инстикт - какое то качество, врожденное у человека или животного.
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21
i Час назад
Водку придумали для того, чтобы русские не правили миром.
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Том Джоуд Час назад
Не знал. Познавательно
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300
Bobik Час назад
Куришь, пьёшь вино и пиво?
Ты пособник Тель-Авива.
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972
Валерий 2 часа назад
Было интересно. Откупная система того времени чем-то похожа на современную коллекторскую: не заплатил-начинают тиранить родственников и соседей.
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Сергей

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