Есть мнение, что на самом деле русский народ пьянства не принимал и всячески противился этому. Доказательством этого явились мощнейшие антиалкогольные бунты, которых не знала ни одна страна мира. Так, в 1859 году антиалкогольный бунт охватил 32 губернии, более 2000 селений и деревень поднялись против спаивания нации. Люди крушили питейные заведения, пивоваренные и винные заводы, отказывались от дармовой водки…
Звучит как какая то фантастика, правда? Вот вы слышали об этом где нибудь?
Давайте узнаем об этом подробнее…
Давайте узнаем об этом подробнее…
Научный термин «инстинкт» с латыни переводится как «побуждение», «наитие». В.И. Даль, вставляя это нерусское слово в свой словарь живого великорусского языка, замечал, что слово «инстинкт до того дурно, что нельзя не пожелать замены его побудкою». И когда мы сегодня видим, как сгорает русский народ на спиртовом огне, невольно приходит на ум, что нация напрочь утратила инстинкт самосохранения, потеряв побудку, то есть волю, к жизни.
Полтора века назад инстинкт самосохранения народа сработал, несмотря на то, что алкогольный раздражитель в те годы по нынешним меркам можно назвать трезвостью: дети, подростки до двадцати одного года и женщины не пили вообще, а мужчины за год выпивали не больше двух-трёх литров спиртного в год. И тем не менее в 1859 году разразилась самая настоящая антиалкогольная битва горожан и крестьян (в ту пору ещё крепостных) против 146 откупщиков — именно стольким людям в империи разрешалось, как сейчас бы сказали, контролировать денежные потоки от производства и продажи алкогольных изделий.
Полтора века назад инстинкт самосохранения народа сработал, несмотря на то, что алкогольный раздражитель в те годы по нынешним меркам можно назвать трезвостью: дети, подростки до двадцати одного года и женщины не пили вообще, а мужчины за год выпивали не больше двух-трёх литров спиртного в год. И тем не менее в 1859 году разразилась самая настоящая антиалкогольная битва горожан и крестьян (в ту пору ещё крепостных) против 146 откупщиков — именно стольким людям в империи разрешалось, как сейчас бы сказали, контролировать денежные потоки от производства и продажи алкогольных изделий.
О той войне умалчивают учебники, хотя её баталии шли на территории 17 губерний, от Ковенской на западе до Саратовской на востоке. Ещё одна её особенность: выступления народа никто не организовывал, полководцев она не выдвинула, людьми управляла стихия, та самая побудка которая подсказала: так жить нельзя, надо сражаться!
Что же представляла собой откупная система? Если одним словом, то — кабалу: каждый селянин или горожанин приписывался к определённому кабаку, и если он не выпивал своей «нормы» и сумма от продажи оказывалась недостаточной, то недобранные деньги взимали с окрестных дворов. Того же, кто не хотел или не мог вернуть «долг», секли кнутом в назидание другим.
Аппетиты откупщиков росли, росли и цены. В 1858 году ведро сивухи вместо прежних трёх рублей стали продавать по десять (в то время червонец — месячная зарплата рабочего). В конце концов, крестьяне объявили бойкот торговцам, и не столько из-за жадности, а из принципа: видя, как один за другим односельчане пополняют ряды пьяниц, которым уже не до работы, сельские сходы решали: в нашем селе никто не пьёт.
Противная сторона приняла вызов и сбавила цены. Рабочий люд не откликнулся на «доброту». Тогда шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, стали предлагать вино… бесплатно. Тщетно! «Не пьём!» — этот лозунг мгновенно распространился по всей России. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, нарушавших зарок штрафовали или подвергали телесному наказанию по приговору народного суда. К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость своих прихожан и священники, что не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству.
Участниками 1-го Трезвенного движения были государственные крестьяне, к ним присоединились помещичьи и удельные крестьяне, городские низы, отставные солдаты и некоторые другие слои общества. Началось всё с возникновения в августе 1858 года в Виленской и Коменской губерниях обществ трезвости, которые к лету 1859 распространились на 32 губернии России, преимущественно северо-западные, центральные и поволжские.
Крестьяне на сходках принимали решения не пить вина, а нарушителей подвергать денежным штрафам и телесным наказаниям. В мае 1859 народ разошёлся не на шутку и перешёл к массовому погрому питейных заведений.
Что же представляла собой откупная система? Если одним словом, то — кабалу: каждый селянин или горожанин приписывался к определённому кабаку, и если он не выпивал своей «нормы» и сумма от продажи оказывалась недостаточной, то недобранные деньги взимали с окрестных дворов. Того же, кто не хотел или не мог вернуть «долг», секли кнутом в назидание другим.
Аппетиты откупщиков росли, росли и цены. В 1858 году ведро сивухи вместо прежних трёх рублей стали продавать по десять (в то время червонец — месячная зарплата рабочего). В конце концов, крестьяне объявили бойкот торговцам, и не столько из-за жадности, а из принципа: видя, как один за другим односельчане пополняют ряды пьяниц, которым уже не до работы, сельские сходы решали: в нашем селе никто не пьёт.
Противная сторона приняла вызов и сбавила цены. Рабочий люд не откликнулся на «доброту». Тогда шинкари, чтобы сбить трезвеннические настроения, стали предлагать вино… бесплатно. Тщетно! «Не пьём!» — этот лозунг мгновенно распространился по всей России. К примеру, в Балашовском уезде Саратовской губернии в декабре 1858 года 4752 человека отказались от употребления спиртного. Ко всем кабакам в Балашове приставили караул от народа для наблюдения, нарушавших зарок штрафовали или подвергали телесному наказанию по приговору народного суда. К хлеборобам присоединились и горожане: рабочие, чиновники, дворяне. Поддержали трезвость своих прихожан и священники, что не на шутку испугало виноделов и торговцев зельем, и они пожаловались правительству.
Участниками 1-го Трезвенного движения были государственные крестьяне, к ним присоединились помещичьи и удельные крестьяне, городские низы, отставные солдаты и некоторые другие слои общества. Началось всё с возникновения в августе 1858 года в Виленской и Коменской губерниях обществ трезвости, которые к лету 1859 распространились на 32 губернии России, преимущественно северо-западные, центральные и поволжские.
Крестьяне на сходках принимали решения не пить вина, а нарушителей подвергать денежным штрафам и телесным наказаниям. В мае 1859 народ разошёлся не на шутку и перешёл к массовому погрому питейных заведений.
В марте 1859 года министры финансов, внутренних дел и государственных имуществ издали распоряжения, суть их сводилась к запрету… трезвости! Местным властям предписывалось не допускать организации обществ трезвости, а уже существующие приговоры о воздержании от вина уничтожить и впредь не допускать. Чтобы утихомирить бунт, хозяева питейных заведений снижали цены на водку, и даже выставляли её бесплатно — бесполезно. По просьбе правительства, Священный Синод рекомендовал священникам временно воздержаться от обличения пьянства в проповедях — не помогло. И только войскам удалось усмирить трезвенное движение.
Власти уповали на законопослушность людей, на авторитет государства. А получили — бунт! По России прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне волнения докатились и до Волги. Крестьяне громили питейные заведения в Балашовском, Аткарском, Хвалынском, Саратовском и во многих других уездах. Особенный размах погромы приобрели в Вольске. «Вольск — городок — Петербурга уголок», — так пословица отметила ухоженность поселения, изобиловавшего архитектурными шедеврами. 24 июля трёхтысячная толпа разбила там винные выставки на ярмарке. Квартальные надзиратели, полицейские, мобилизовав инвалидные команды (солдат в отставке) и воинов 17-й артиллерийской бригады, не смогли утихомирить толпу. Восставшие разоружили полицию и солдат, выпустили из тюрьмы заключённых. Только через несколько дней прибывшие из Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек (а всего по Вольскому и Хвалынскому уездам в тюрьму бросили 132 человека). Всех их следственная комиссия осудила на основании лишь голословных показаний кабацких сидельцев, оговоривших подсудимых, якобы расхищавших вино (громя кабаки, бунтовщики не пили вино, а выливали его на землю). Историки отмечают, что не зафиксировано ни одного случая воровства, деньги под шумок расхищали сами служащие питейных заведений, а пропажу списывали на восставших.
Власти уповали на законопослушность людей, на авторитет государства. А получили — бунт! По России прокатилась волна погромов. Начавшись в мае 1859 года на западе страны, в июне волнения докатились и до Волги. Крестьяне громили питейные заведения в Балашовском, Аткарском, Хвалынском, Саратовском и во многих других уездах. Особенный размах погромы приобрели в Вольске. «Вольск — городок — Петербурга уголок», — так пословица отметила ухоженность поселения, изобиловавшего архитектурными шедеврами. 24 июля трёхтысячная толпа разбила там винные выставки на ярмарке. Квартальные надзиратели, полицейские, мобилизовав инвалидные команды (солдат в отставке) и воинов 17-й артиллерийской бригады, не смогли утихомирить толпу. Восставшие разоружили полицию и солдат, выпустили из тюрьмы заключённых. Только через несколько дней прибывшие из Саратова войска навели порядок, арестовав 27 человек (а всего по Вольскому и Хвалынскому уездам в тюрьму бросили 132 человека). Всех их следственная комиссия осудила на основании лишь голословных показаний кабацких сидельцев, оговоривших подсудимых, якобы расхищавших вино (громя кабаки, бунтовщики не пили вино, а выливали его на землю). Историки отмечают, что не зафиксировано ни одного случая воровства, деньги под шумок расхищали сами служащие питейных заведений, а пропажу списывали на восставших.
С 24 по 26 июля по Вольскому уезду было разбито 37 питейных домов, за каждый из них с крестьян взяли большие штрафы, и кабаки были восстановлены. В документах следственной комиссии сохранились фамилии осуждённых борцов за трезвость: Л. Маслов и С. Хламов (крестьяне села Сосновка), М. Костюнин (с. Терса), П. Вертегов, А. Володин, М. Володин, В. Сухов (с. Донгуз). Принимавших участие в трезвенническом движении солдат по суду велено было, «лишив всех прав состояния, а нижних чинов — медалей и нашивок за безпорочную службу, у кого таковые есть, наказать шпицрутенами через 1000 человек, по 5 раз, и сослать в каторжную работу на заводах на 4 года».
Всего же по России в тюрьмы и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться «к трезвости без официального на то разрешения».
Но власть имущие понимали, что усмирить силой можно, а вот долго сидеть на штыках — неуютно. Требовалось закрепить успех. И правительство, подобно героям популярной кинокомедии, решило: «Кто нам мешает, тот нам и поможет». Откупную систему продажи вина отменили, вместо неё ввели акциз. Всякий желающий мог производить и продавать вино, заплатив налог в казну. Во многих сёлах нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости иными, «мирными» методами.
Антиалкогольный бунт побудил правительство положить конец откупной системе, которая была отменена в 1861 году и заменена акцизами.
Существует мнение, что трезвенное движение привело к росту самосознания народа, что вынудило царское правительство отменить крепостное право в 1861 году. На кабаках, как находящихся под защитой государства, и приносящих государству значительный доход, ставились государственные гербы. Пользующиеся монопольным положением откупщики, отказывались продавать простое вино, разбавляли его по своему усмотрению, произвольно повышали цены, при этом зарабатывая огромные деньги. Всё это, наряду с другими причинами, вызывало недовольство народа, которое могло вылиться в крестьянскую войну.
Всего же по России в тюрьмы и на каторгу отправили 11 тысяч человек. Многие погибли от пуль: бунт усмиряли войска, получившие приказ стрелять в восставших. По всей стране шла расправа над теми, кто отважился протестовать против спаивания народа. Судьи свирепствовали: им велели не просто наказать бунтовщиков, а покарать примерно, чтобы другим неповадно было стремиться «к трезвости без официального на то разрешения».
Но власть имущие понимали, что усмирить силой можно, а вот долго сидеть на штыках — неуютно. Требовалось закрепить успех. И правительство, подобно героям популярной кинокомедии, решило: «Кто нам мешает, тот нам и поможет». Откупную систему продажи вина отменили, вместо неё ввели акциз. Всякий желающий мог производить и продавать вино, заплатив налог в казну. Во многих сёлах нашлись предатели, которые, чувствуя за спиной поддержку штыков, продолжили войну против трезвости иными, «мирными» методами.
Антиалкогольный бунт побудил правительство положить конец откупной системе, которая была отменена в 1861 году и заменена акцизами.
Существует мнение, что трезвенное движение привело к росту самосознания народа, что вынудило царское правительство отменить крепостное право в 1861 году. На кабаках, как находящихся под защитой государства, и приносящих государству значительный доход, ставились государственные гербы. Пользующиеся монопольным положением откупщики, отказывались продавать простое вино, разбавляли его по своему усмотрению, произвольно повышали цены, при этом зарабатывая огромные деньги. Всё это, наряду с другими причинами, вызывало недовольство народа, которое могло вылиться в крестьянскую войну.
Через четверть века общества трезвости снова возникли во многих губернских и уездных городах России. Наступление на «зелёного змия» пошло со всех сторон. Купцы делегировали в Государственную Думу самарского хлебопромышленника Михаила Дмитриевича Челышева, громившего с думской трибуны уже не кабаки, а саму идею потребления спиртного. Самарский же крестьянин Иван Чуриков пропагандировал религиозное воздержание от алкоголя. «Растворённым бесом» назвал алкоголь всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский. Сотни трезвеннических газет и журналов подготовили почву для принятия «сухого закона» в 1914 году.
Потерпевшие поражение в 1859 году взяли реванш через полвека. Хотя война сторонников и противников «пьяного образа жизни» продолжилась и после 1914 года. Собственно, с юридической точки зрения «сухого закона» не было. Просто император Николай II разрешил органам самоуправления сворачивать на своих территориях торговлю вином и водкой, причём сходы начали закрывать кабаки ещё до начала Первой мировой войны, боевые действия лишь подхлестнули процесс отрезвления страны: во всех городах и сёлах сами люди объявляли «зелёного змия» вне закона. Уровень потребления с четырёх литров чистого алкоголя на душу населения в 1913 году упал почти до нуля в 1915 году.
Потерпевшие поражение в 1859 году взяли реванш через полвека. Хотя война сторонников и противников «пьяного образа жизни» продолжилась и после 1914 года. Собственно, с юридической точки зрения «сухого закона» не было. Просто император Николай II разрешил органам самоуправления сворачивать на своих территориях торговлю вином и водкой, причём сходы начали закрывать кабаки ещё до начала Первой мировой войны, боевые действия лишь подхлестнули процесс отрезвления страны: во всех городах и сёлах сами люди объявляли «зелёного змия» вне закона. Уровень потребления с четырёх литров чистого алкоголя на душу населения в 1913 году упал почти до нуля в 1915 году.
Почти, потому что остались лазейки. Продавалось вино в ресторанах. Не считалось спиртным пиво (как нам это знакомо!). В том же Вольске, где наиболее рьяно шло уничтожение кабаков в 1859 году, в 1916 году снова вспыхнула борьба, уже на юридическом поле. Пивовар Леонид Васильевич Вормс, пользуясь тем, что полутораградусное пиво не подпадало под запрет, затоварил им все торговые точки. Это не понравилось горожанам — они ходатайствовали перед губернатором. Сергей Дмитриевич Тверской только руками развёл: не в моей это власти. Вормс на всякий случай подстраховался и нашёл врачей, кои лжесвидетельствовали: пиво — безвредный напиток. За трезвенников вступилось земство и потребовало от Вормса убрать с прилавков пиво. Тот ёрничал: надо тогда и конфеты с ликёром запретить (в общем-то мысль здравая: кондитерские изделия со спиртным приучают детей к алкоголю!). «Славянское пиво» пивовар переименовал в «Славянский солодовый напиток», но и его запретили употреблять солдатам, квартировавшим в Вольске. Вормс пожаловался губернатору. Но грянула революция, спор так и не завершился. В 1919 году большевики пошли на попятную, разрешив вино, а в 1924 году и водку, прозванную в народе «рыковкой» по фамилии уроженца Саратова, в то время председателя правительства Алексея Ивановича Рыкова, незадолго до того лечившегося в Германии от… алкоголизма.
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Инстинкт, происходит от греческого энстикто (ένστικτο), дословно значит "врожденное". Т.е. инстикт - какое то качество, врожденное у человека или животного.
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