2020 год не перестаёт удивлять: Владивосток улетает

Ураганный ветер достигает 43 м/с. Оборваны линии электропередач – более 40 тыс. человек остались без света.

Службы города и губернатор края просят не выходить из домов без острой необходимости – ветер срывает крыши и заборы, валит деревья.

По словам сотрудников Приморского Гидрометцентра, похожие по силе ураганы были только в 1931 и 1969 годах.

Власти сообщают, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.



В порту Владивостока ураган сорвал плавучий док, на котором находились люди. Его отнесло к военным кораблям. Сейчас люди спасены, а док отбуксирован. Ущерб подсчитывается.