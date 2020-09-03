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2020 год не перестаёт удивлять: Владивосток улетает

2020 год не перестаёт удивлять: Владивосток улетает (2 фото + 3 видео)

Автор:
03 сентября 2020 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Майсак   Приморский край   ветер   владивосток   тайфун   ураган   
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В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 3 и 4 сентября. Тайфун "Майсак" накрыл Владивосток и окрестности.

Источник:

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Метки: Майсак   Приморский край   ветер   владивосток   тайфун   ураган   
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5  комментариев
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974
Провокатор Час назад
На Золотом мосту с фуры рефконтейнер сдуло.
На Золотом мосту с фуры рефконтейнер сдуло.
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3k
Александр Зотов 36 минут назад
весело...
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7
Владимир Ивин Час назад
Все видео с районов, где и без шторма и тайфунов постоянно ветер и волны! Вон в районе бухты Тихая чуть ветер поднялся, сразу волны. Нормальная погода. В городе спокойно. Расходимся!
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−74
радонеж 2 часа назад
путинпамаги!!!!
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58k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
это ещё что... вот если зимой снег выпадет, то все не просто удивятся, а ох*еют от неожиданности
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