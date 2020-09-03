2020 год не перестаёт удивлять: Владивосток улетает

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 3 и 4 сентября. Тайфун "Майсак" накрыл Владивосток и окрестности.
Ураганный ветер достигает 43 м/с. Оборваны линии электропередач – более 40 тыс. человек остались без света.
Службы города и губернатор края просят не выходить из домов без острой необходимости – ветер срывает крыши и заборы, валит деревья.
По словам сотрудников Приморского Гидрометцентра, похожие по силе ураганы были только в 1931 и 1969 годах.
Власти сообщают, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.
В порту Владивостока ураган сорвал плавучий док, на котором находились люди. Его отнесло к военным кораблям. Сейчас люди спасены, а док отбуксирован. Ущерб подсчитывается.
Службы города и губернатор края просят не выходить из домов без острой необходимости – ветер срывает крыши и заборы, валит деревья.
По словам сотрудников Приморского Гидрометцентра, похожие по силе ураганы были только в 1931 и 1969 годах.
Власти сообщают, что все службы жизнеобеспечения работают в усиленном режиме.
В порту Владивостока ураган сорвал плавучий док, на котором находились люди. Его отнесло к военным кораблям. Сейчас люди спасены, а док отбуксирован. Ущерб подсчитывается.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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