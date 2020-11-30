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Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл

Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл (14 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 23:11
Метки: Судно пилят   катастрофа   корабль   море   утилизация   
1208
14
1
8 сентября 2019 года рядом с портом Брансуик, штат Джорджия, США. По пока еще неизвестной причине построенный компанией Hyundai Mipo Dockyard сухогруз через 23 минуты после выхода из порта начал крениться, после чего лег на бок. На борту было более 4000 новых автомобилей Hyundai и Kia.
Сейчас началась утилизация автовоза.

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Метки: Судно пилят   катастрофа   корабль   море   утилизация   
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44k
Albert GER 3 часа назад
От где бабла напилили!
Это вам не дырки на дороге заделывать!!!
За присест миллиардик рублёв.
Где навальнята?
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44k
Albert GER lem02 2 часа назад
Ты ж щирый хлопиць був, шо зараз навальненком стал?
Ну ладно.. одно другому не мешает нравится)))
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1k
Мороз Полчаса назад
_" Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл.."
Всё правильно..ну не на макулатуру же его сдавать..))
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6k
Прохожий3 43 минуты назад
Мне интересно как они утечки ГСМ устраняют? Ведь если этот пирог резать там же полюбому или топливо в судовых танках или масло в автомобилях разрезанных выльется. Ведь это нереально откачать все жидкости из всех механизмов по линии разреза.
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7k
Mauritanien Прохожий3 22 минуты назад
Жидкости откачивают до резки. Конечно что то останется, но это мизер.
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7k
Cornho 51 минуту назад
До чего я уже испорчен этими вашими интернетами, что простое слово "пилят" в заголовке не с первого раз правильно прочитал!
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Потрясающее видео в конце! Надеюсь дадут какую-нить премию.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
И???
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782
sava Свирепый Бамбр 12 минут назад
не надо "и".
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30k
parallax 2 часа назад
Режут цепями, а не тросами. А что, при резке цепями не могут образоваться искры? Там в машинах бензин, от любой искорки полыхнуть может.
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35k
Андрей Бертон Автор поста parallax 2 часа назад
Бензин от искры не загорится.
Я не спец в этом деле, могу и ошибаться, но мне кажется что цепь по факту, не режет, а рвёт металл. А вот торос с напайками, будет более равномерно резать, от чего возникнут не только искры, а и температура от трения. Вот от температуры и может загореться.
Температура самовоспламенения
Нефть: 222 С
Дизтопливо: 210 С
Бензин: 257 C
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Пилите шура,они золотые.
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7k
Караганда 3 часа назад
не повезло хохлам-у них ток танкеры с нефтью-а этот бы на руках вынесли.
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7k
Караганда 3 часа назад
и ещё вопросик-Весь груз более 4000 автомобилей тоже уничтожат вместе с судном.

как уничтожать то будут?
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3k
Убийца Прохиндеев 3 часа назад
Туда им и дорога. Воняют по городу и все дворы уставлены.
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7k
Караганда Убийца Прохиндеев 2 часа назад
вы наверное мерина обкатываете и сквозит-понакупали блин машин-свою припарковать негде.и главное-воняют.у вас мания величия-это к доктору срочно и не говорите ему ,что пешком ходите-это светит вам знаменитая клиника.
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Андрей Бертон

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