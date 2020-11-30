_" Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл.."

8 сентября 2019 года рядом с портом Брансуик, штат Джорджия, США. По пока еще неизвестной причине построенный компанией Hyundai Mipo Dockyard сухогруз через 23 минуты после выхода из порта начал крениться, после чего лег на бок. На борту было более 4000 новых автомобилей Hyundai и Kia.
Сейчас началась утилизация автовоза.
Сейчас началась утилизация автовоза.
Спасти судно или же находящиеся на его борту автомобили невозможно. Операция по утилизации MV Golden Ray началась. Его распилят на 8 частей — каждая часть будет весить 4000 тонн, далее их вывезут на баржах. Весь груз — более 4000 автомобилей — тоже уничтожат вместе с судном.
Заниматься этим станет компания Gallagher Marine, которая опасается, что операция пройдет непросто, ведь сухогруз заполнен топливом — может возникнуть гигантский взрыв и пожар.
Поэтому выбрали способ распиливания не тросом с режущими насадками, а цепями.
Поэтому выбрали способ распиливания не тросом с режущими насадками, а цепями.
Вокруг неравнодушные граждане зеваки. По сообщениям от спасателей - они очень мешают. Лезут на лодках с советами (они же лучше знают), запускают дронов.
Специальное судно для проведения такой операции есть - Судно-Коготь
Его и пригнали для распиливания.
Дело туго пошло ещё и потому, что... одно дело пилить где-то в море, без лишних любопытных глаз да настороженных ушей. И совсем другое дело под постоянным надзором. И море надо уберечь от загрязнения, жителей прибрежных от шума распиливания... в, общем, хлопотное это дело.
Его и пригнали для распиливания.
Дело туго пошло ещё и потому, что... одно дело пилить где-то в море, без лишних любопытных глаз да настороженных ушей. И совсем другое дело под постоянным надзором. И море надо уберечь от загрязнения, жителей прибрежных от шума распиливания... в, общем, хлопотное это дело.
В конце концов всё обговорили. Место распиловки обнесли заграждающими бонами, для предотвращения утечек нефтепродуктов в море. Жителей попросили запастись терпением - пилить будут только днём, ночью шуметь не будут.
И, на сегодняшний день, ситуация такая. Первую секцию отпилили, и извлекли. Распиливание идёт не гладко, цепь уже рвали. Но пошло дело, пошло.
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Метки: Судно пилят катастрофа корабль море утилизация
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Это вам не дырки на дороге заделывать!!!
За присест миллиардик рублёв.
Где навальнята?
Ну ладно.. одно другому не мешает нравится)))
Всё правильно..ну не на макулатуру же его сдавать..))
Я не спец в этом деле, могу и ошибаться, но мне кажется что цепь по факту, не режет, а рвёт металл. А вот торос с напайками, будет более равномерно резать, от чего возникнут не только искры, а и температура от трения. Вот от температуры и может загореться.
Температура самовоспламенения
Нефть: 222 С
Дизтопливо: 210 С
Бензин: 257 C
как уничтожать то будут?