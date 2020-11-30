_" Затонувшее судно с 4 тысячами авто, пилят на металл.."

Специальное судно для проведения такой операции есть - Судно-Коготь

Его и пригнали для распиливания.

Дело туго пошло ещё и потому, что... одно дело пилить где-то в море, без лишних любопытных глаз да настороженных ушей. И совсем другое дело под постоянным надзором. И море надо уберечь от загрязнения, жителей прибрежных от шума распиливания... в, общем, хлопотное это дело.