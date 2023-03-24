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Оригинальные торты для тех, кому за 30

Оригинальные торты для тех, кому за 30

Автор:
24 марта 2023 07:02
Метки: Прикол   Юмор   надписи на торте   оригинальные надписи   торт   торт с юмором   торты   
2941
18

В детстве мы с нетерпением ждём дня рождения, предвкушая подарки. С возрастом отмечать этот праздник становится всё сложнее: и друзей меньше, и спина порой ноет, да и тратиться на праздник теперь приходится самому. Однако не стоит забывать, что каждый год нашей жизни по-своему хорош.

×
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А какой самый оригинальный торт на день рождения был у вас?

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Метки: Прикол   Юмор   надписи на торте   оригинальные надписи   торт   торт с юмором   торты   
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5  комментариев
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167
dm.star2011 2 часа назад
во! точняк! теперь я буду винтажный газогене..... да ну нафиг! это слишком длинно. останусь старым пердуном!
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13k
Мистер Фикс Час назад
На заставке
В слове "грустный"
Пропустили букву "р"...
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7k
newegg 2 часа назад
Редкостно дегенеративные надписи.
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1k
Strait 2 часа назад
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15k
sonic24a 2 часа назад
подарить тортег с ашипкаме..
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Спелая кукурузинка

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