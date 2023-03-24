Оригинальные торты для тех, кому за 30

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В детстве мы с нетерпением ждём дня рождения, предвкушая подарки. С возрастом отмечать этот праздник становится всё сложнее: и друзей меньше, и спина порой ноет, да и тратиться на праздник теперь приходится самому. Однако не стоит забывать, что каждый год нашей жизни по-своему хорош.
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А какой самый оригинальный торт на день рождения был у вас?
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