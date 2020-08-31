FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4341 пост • 972 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря

Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря (7 фото)

Автор:
31 августа 2020 11:56
Сообщество : Кино
Метки: artist   Михаил Кононов   биография   кино   факты   
1441
7
Таких актеров можно по пальцам пересчитать: играл, как жил, на компромиссы он не шел. Если видел достойную роль, с которой он мог справиться – брался. Ненавидел халтуру и стремление многих коллег ухватиться за роль, чтобы прославиться.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: artist   Михаил Кононов   биография   кино   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
312
Женя Крыловв 3 часа назад
Хороший пост о замечательном Актёре и человеке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
BillyBonzz Час назад
Умер в 67 лет. Он что, войну прошел или на заводах работал в блокадном Ленинграде? Или может он шахтером в забое по 12 часов работал что так "устал" к 67? Нет. Как и большинство актеров того времени он бухал как скотина, параллельно рассуждая в пьяном бреду о разнице между настоящим искусстве и халтуре. Да он последние дни жил хуже бича, докатившись до скотского состояния. Посмотрите его последнюю роль в фильме " В круге первом" (по Солженицыну, в главной роли с Евгением Мироновым) Кононов там играл старика-истопника. Его даже гриммировать не надо было, как он выглядел 80 летним стариком, когда ему 65 было, его позвали на эту роль из жалости, потому что забытый всеми он доживал свои дни бичом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Николай Николаенко Автор поста BillyBonzz 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz Николай Николаенко 22 минуты назад
Это откуда вы такие беретесь? Это вы сегодня с цветами встречаете Мишу Ефремова у здания суда и орете что он невиновен, потому что он великий актер.
Посмотри видео ниже, с 34:00 минуты можешь сразу смотреть, там жена Кононова о нем рассказывает.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
LEPA 2 часа назад
RIP
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 2 часа назад
никого не осталось..

Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 2 часа назад
Настоящий Человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
schmubu 2 часа назад
Алексей 24 минуты назад
Печально всё это

печально не "всё это".
жизнь актёра не была печальной. она была яркой, талантливой, приносящей радость всем.
печальной было окончание его жизни.
когда какие-то ълять бузовы и киркоровы гребут миллионы, и не знают, как бы ещё вы2,718бнуться, а талантливые актёры заканчивают жизнь в нищете и безвестности. соседи по палате скинулись на лекарства - йобаный стыд...

раньше хоть были дома престарелых для актёров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Viktor 2 часа назад
Могли и посолиднее похоронить этого замечательного артиста!

Могли и посолиднее похоронить этого замечательного артиста!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
68k
Николай Николаенко Автор поста Viktor 2 часа назад
Тело актёра, согласно завещанию, было кремировано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Мерзавец... 2 часа назад
Сколько наших Величайших актёров умерло вот так вот в нищете...
"Никто из коллег не помог".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Алексей 3 часа назад
Печально всё это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"С шофером, в туалете, везде". Девушки – о курортных романах в Турции (8 фото) "С шофером, в туалете, везде". Девушки – о курортных романах в Турции (8 фото) 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» 8 интересных фактов о фильме «Три Толстяка» Гаю Ричи 50! Интересные факты из биографии талантливого режиссера Гаю Ричи 50! Интересные факты из биографии талантливого режиссера 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил 12 любопытных деталей из фильмов, о которых мало кто знал и почти никто не заметил Ученые выяснили ориентацию Шекспира Ученые выяснили ориентацию Шекспира 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода" 30 удивительных фактов о "Парке Юрского периода"
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68963



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»
1
208
«ВКонтакте» против Конституции: соцсеть начала банить за «гомофобию» и «предрассудки»
Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
2
42
Сломанные зубы, травмированный глаз и суровое прошлое не помеха любви с первого взгляда
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за коронавируса KFC впервые отказались от своего слогана
0
32
Из-за коронавируса KFC впервые отказались от своего слогана
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
0
34
Бэнкси провозит в Европу мигрантов за свои деньги
"С шофером, в туалете, везде". Девушки – о курортных романах в Турции (8 фото)
"С шофером, в туалете, везде". Девушки – о курортных романах в Турции (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
След Кремля!
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#люди#россия#смех#технологии#врачи#искусство#общество
#прикол#история#кино#природа#настроение#СССР#утро#девушки#китай#подборка
#фото#интересно#картинки#протесты#позитив#сша#актеры#интересное#Майдан#путешествия

На что жалуетесь?

Вернуться