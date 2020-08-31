Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря

После распада Советского Союза Кононову постоянно получал предложения о съемках в кино, но в 9 из 10 случаев отказывался сниматься. Он не принял новое поколение актеров, новый коммерческий подход в киноискусстве.



80-х полностью изменил отечественный кинематограф, сделав его более жестким, кассовым. Эти видоизменения любимого искусства актер Кононов не воспринял.



ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ЧТО НИЗКОПРОБНОЕ ИСКУССТВО НЕ ДЛЯ НЕГО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗА ЭТО БУДУТ ЩЕДРО ПЛАТИТЬ.



В 1990-е годы семья Кононова жила скромно, но «халтурить» актер принципиально не хотел. За эти годы и до конца жизни в его фильмографии появилось не больше десятка работ.



Ему предлагали сниматься, но после прочтения очередного «шедевра», он категорически отказывался, несмотря на приличный гонорар. Такое искусство актер называл не иначе, как антиискусство и антиэстетика.





Михаил считал, что съемками в таком низкопробном кино он предает память умерших товарищей – прославленных артистов, его однокурсников. Поэтому ролей стало совсем немного. Это были ленты «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Курочка Ряба», «В круге первом». Во время съемок последнего фильма актера мучили жуткие боли, но он продолжал играть, несмотря на болезнь.





- Мое имя занесли в какую-то Голливудскую энциклопедию, где я обозначен одним из ведущих советских актеров. Мне не к лицу размениваться сегодня на мелочи. Нужно держать марку, - говорил в начале «нулевых» Михаил Иванович.





Перед самой смертью актер написал мемуары о себе, творчестве, друзьях, но напечатать книгу не смог. Причиной стало отсутствие денег, которые требовали типографии. Кононов очень надеялся, что его воспоминания помогут молодым актерам найти свое место в искусстве, разобраться в его истинном предназначении и не размениваться по мелочам.