Михаил Кононов: трагическая судьба непримиримого бунтаря

Таких актеров можно по пальцам пересчитать: играл, как жил, на компромиссы он не шел. Если видел достойную роль, с которой он мог справиться – брался. Ненавидел халтуру и стремление многих коллег ухватиться за роль, чтобы прославиться.
ЧЕСТНО
Максимализм Михаила Кононова проявлялся не только в профессии, но и в жизни – резкий и непримиримый, он всегда высказывал свою точку зрения в лицо человеку, не обращая внимания на то, нравилась она собеседнику или нет.
Многим такая честность не нравилась, но многие коллеги ценили позицию Кононова. Сам актер писал так: творчество рождается внутри человека, который невольно выражает свои мысли и чувства. Поэтому творчество – это исповедь актера, и тут лгать и недорабатывать нельзя.
Все герои в творческой биографии Кононова, не важно главные или второстепенные, казались по — особенному правдивыми и существующими на самом деле. Картины, в которых снимался Михаил Кононов, можно смотреть несколько раз – они не надоедают и при каждом просмотре открывают что-то новое в его герое, какие-то только ему присущие черты.
Михаил Иванович Кононов родился в простой столичной семье: отец в те годы трудился швейцаром в гостинице «Пекин», а мама – поваром. Детство будущего актера прошло в коммуналке.
Когда началась Великая Отечественная война, мама Миши отвезла его поселок в Тульской области, где жила ее сестра. Но вскоре те места оккупировали немцы. Как-то в конце 1941 года населенный пункт освободила Красная армия, женщина вывезла малыша из опасных мест на санках.
Многим такая честность не нравилась, но многие коллеги ценили позицию Кононова. Сам актер писал так: творчество рождается внутри человека, который невольно выражает свои мысли и чувства. Поэтому творчество – это исповедь актера, и тут лгать и недорабатывать нельзя.
Все герои в творческой биографии Кононова, не важно главные или второстепенные, казались по — особенному правдивыми и существующими на самом деле. Картины, в которых снимался Михаил Кононов, можно смотреть несколько раз – они не надоедают и при каждом просмотре открывают что-то новое в его герое, какие-то только ему присущие черты.
Михаил Иванович Кононов родился в простой столичной семье: отец в те годы трудился швейцаром в гостинице «Пекин», а мама – поваром. Детство будущего актера прошло в коммуналке.
Когда началась Великая Отечественная война, мама Миши отвезла его поселок в Тульской области, где жила ее сестра. Но вскоре те места оккупировали немцы. Как-то в конце 1941 года населенный пункт освободила Красная армия, женщина вывезла малыша из опасных мест на санках.
ВЫБОР ПУТИ
Отец Михаила прошел всю войну, но потерял в боях здоровье, и после окончания Великой Отечественной войны прожил совсем недолго. Когда отца не стало, Михаил помогал матери по дому во всем – научился готовить, прибирался, пытался подрабатывать.
Мальчик в школьные годы ходил в театральные кружки, участвовал в спектаклях и праздничных концертах. Здесь он подружился с будущим актером и режиссером Андреем Смирновым.
Закончив школу, Михаил Кононов успешно сдает экзамены и становится студентом Высшего театрального училища им. Щепкина, где демонстрирует недюжинные актерские способности, за которые его начали называть самородком. Его талант затмил успехи В.Павлова, Виталия Соломина и О.Даля, с которыми он учился на одном курсе. Но вспыльчивый характер Михаила не способствовал налаживанию дружеских отношений. Единственный однокурсник, с которым у Кононова была дружба – Олег Даль, такой же упрямый и несговорчивый правдолюб. Их называли двумя сапогами одной пары.
Мальчик в школьные годы ходил в театральные кружки, участвовал в спектаклях и праздничных концертах. Здесь он подружился с будущим актером и режиссером Андреем Смирновым.
Закончив школу, Михаил Кононов успешно сдает экзамены и становится студентом Высшего театрального училища им. Щепкина, где демонстрирует недюжинные актерские способности, за которые его начали называть самородком. Его талант затмил успехи В.Павлова, Виталия Соломина и О.Даля, с которыми он учился на одном курсе. Но вспыльчивый характер Михаила не способствовал налаживанию дружеских отношений. Единственный однокурсник, с которым у Кононова была дружба – Олег Даль, такой же упрямый и несговорчивый правдолюб. Их называли двумя сапогами одной пары.
ЛИЧНАЯ ТРАГЕДИЯ
Судьба матери оставила отпечаток на всей жизни Михаила Ивановича. Мама не приняла супругу актера – Наталью – молодую актрису, красавицу. В 1970 году актер отмечал свой 30-летний юбилей в квартире, где в одной из комнат была его мама. Михаил зашел к ней в комнату, чтобы угостить блюдами со стола, но увидел, что мама выпила отравы от тараканов. Спасти ее не удалось.
С этих пор актер стал более замкнутым, меньше общался с коллегами, а супруге заявил, что не хочет детей. Брак действительно был бездетным.
С этих пор актер стал более замкнутым, меньше общался с коллегами, а супруге заявил, что не хочет детей. Брак действительно был бездетным.
«МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ СОВЕТСКОГО КИНО»
Сниматься в кино Михаил Иванович Кононов стал с начала 60-х годов. Вообще советский кинематограф 1960-70-х годов немыслим без этого актера: яркие роли, врезающиеся в память образы, потрясающая актерская харизма. Это всегда отличало фильмы с участием Кононова.
«Андрей Рублев», «Начальник Чукотки», «В огне брода нет», «До свиданья, мальчики», «Первый троллейбус», «Начало» - классика советского кино тех лет. Режиссеры говорили про Кононова, как о профессионале, который полностью погружается в работу до последнего дня съемок.
В 80-х годах прошлого века актер впервые снялся в фильмах для детей. Это были картины «Гостья из будущего», «Кольца Альманзора», «Финист-Ясный Сокол», которые очень полюбились юному зрителю. В фильмах он играл второстепенных персонажей, но талант актера сумел поднять их на такую высоту, что они сравнялись по значимости с основными героями.
Интересно, что в многосерийном художественном фильме «Большая перемена» Михаил Кононов сниматься не хотел. Сценарий кинокартины он считал бредовым. Позже актер вспоминал: в исполнении гениальных советских актеров любой фарс становится интересным. При этом, роль Нестора Петровича стала одной из лучших в его карьере.
- Этот фильм – «мыльный пузырь», созданный талантливой командой кинематографистов и великолепными актерами, - вспоминал позже артист.
«Андрей Рублев», «Начальник Чукотки», «В огне брода нет», «До свиданья, мальчики», «Первый троллейбус», «Начало» - классика советского кино тех лет. Режиссеры говорили про Кононова, как о профессионале, который полностью погружается в работу до последнего дня съемок.
В 80-х годах прошлого века актер впервые снялся в фильмах для детей. Это были картины «Гостья из будущего», «Кольца Альманзора», «Финист-Ясный Сокол», которые очень полюбились юному зрителю. В фильмах он играл второстепенных персонажей, но талант актера сумел поднять их на такую высоту, что они сравнялись по значимости с основными героями.
Интересно, что в многосерийном художественном фильме «Большая перемена» Михаил Кононов сниматься не хотел. Сценарий кинокартины он считал бредовым. Позже актер вспоминал: в исполнении гениальных советских актеров любой фарс становится интересным. При этом, роль Нестора Петровича стала одной из лучших в его карьере.
- Этот фильм – «мыльный пузырь», созданный талантливой командой кинематографистов и великолепными актерами, - вспоминал позже артист.
ОТКАЗ ОТ ХАЛТУРЫ
После распада Советского Союза Кононову постоянно получал предложения о съемках в кино, но в 9 из 10 случаев отказывался сниматься. Он не принял новое поколение актеров, новый коммерческий подход в киноискусстве.
80-х полностью изменил отечественный кинематограф, сделав его более жестким, кассовым. Эти видоизменения любимого искусства актер Кононов не воспринял.
ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ЧТО НИЗКОПРОБНОЕ ИСКУССТВО НЕ ДЛЯ НЕГО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗА ЭТО БУДУТ ЩЕДРО ПЛАТИТЬ.
В 1990-е годы семья Кононова жила скромно, но «халтурить» актер принципиально не хотел. За эти годы и до конца жизни в его фильмографии появилось не больше десятка работ.
Ему предлагали сниматься, но после прочтения очередного «шедевра», он категорически отказывался, несмотря на приличный гонорар. Такое искусство актер называл не иначе, как антиискусство и антиэстетика.
Михаил считал, что съемками в таком низкопробном кино он предает память умерших товарищей – прославленных артистов, его однокурсников. Поэтому ролей стало совсем немного. Это были ленты «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Курочка Ряба», «В круге первом». Во время съемок последнего фильма актера мучили жуткие боли, но он продолжал играть, несмотря на болезнь.
- Мое имя занесли в какую-то Голливудскую энциклопедию, где я обозначен одним из ведущих советских актеров. Мне не к лицу размениваться сегодня на мелочи. Нужно держать марку, - говорил в начале «нулевых» Михаил Иванович.
Перед самой смертью актер написал мемуары о себе, творчестве, друзьях, но напечатать книгу не смог. Причиной стало отсутствие денег, которые требовали типографии. Кононов очень надеялся, что его воспоминания помогут молодым актерам найти свое место в искусстве, разобраться в его истинном предназначении и не размениваться по мелочам.
80-х полностью изменил отечественный кинематограф, сделав его более жестким, кассовым. Эти видоизменения любимого искусства актер Кононов не воспринял.
ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВУЕТ СВОЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ЧТО НИЗКОПРОБНОЕ ИСКУССТВО НЕ ДЛЯ НЕГО, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗА ЭТО БУДУТ ЩЕДРО ПЛАТИТЬ.
В 1990-е годы семья Кононова жила скромно, но «халтурить» актер принципиально не хотел. За эти годы и до конца жизни в его фильмографии появилось не больше десятка работ.
Ему предлагали сниматься, но после прочтения очередного «шедевра», он категорически отказывался, несмотря на приличный гонорар. Такое искусство актер называл не иначе, как антиискусство и антиэстетика.
Михаил считал, что съемками в таком низкопробном кино он предает память умерших товарищей – прославленных артистов, его однокурсников. Поэтому ролей стало совсем немного. Это были ленты «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным», «Курочка Ряба», «В круге первом». Во время съемок последнего фильма актера мучили жуткие боли, но он продолжал играть, несмотря на болезнь.
- Мое имя занесли в какую-то Голливудскую энциклопедию, где я обозначен одним из ведущих советских актеров. Мне не к лицу размениваться сегодня на мелочи. Нужно держать марку, - говорил в начале «нулевых» Михаил Иванович.
Перед самой смертью актер написал мемуары о себе, творчестве, друзьях, но напечатать книгу не смог. Причиной стало отсутствие денег, которые требовали типографии. Кононов очень надеялся, что его воспоминания помогут молодым актерам найти свое место в искусстве, разобраться в его истинном предназначении и не размениваться по мелочам.
Через непродолжительное время Михаила Кононова сильно избили, здоровье его пошатнулось. В последние годы на пенсии актер жил в деревне Бутырки под Можайском.
В конце июня 2007 года актера увезли на неотложке в больницу с пневмонией. Денег у актера не было даже на элементарные лекарства. Никто из коллег не помог. На что-то скинулись его соседи по палате, но спасти Кононова не удалось.
15 июля врачи констатировали острую сердечную недостаточность, которая и стала причиной смерти спустя сутки.
Ему было 67 лет.
Местом упокоения актера Михаила Кононова стал колумбарий на Ваганьковском кладбище.
В конце июня 2007 года актера увезли на неотложке в больницу с пневмонией. Денег у актера не было даже на элементарные лекарства. Никто из коллег не помог. На что-то скинулись его соседи по палате, но спасти Кононова не удалось.
15 июля врачи констатировали острую сердечную недостаточность, которая и стала причиной смерти спустя сутки.
Ему было 67 лет.
Местом упокоения актера Михаила Кононова стал колумбарий на Ваганьковском кладбище.
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Метки: artist Михаил Кононов биография кино факты
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Посмотри видео ниже, с 34:00 минуты можешь сразу смотреть, там жена Кононова о нем рассказывает.
Печально всё это
печально не "всё это".
жизнь актёра не была печальной. она была яркой, талантливой, приносящей радость всем.
печальной было окончание его жизни.
когда какие-то ълять бузовы и киркоровы гребут миллионы, и не знают, как бы ещё вы2,718бнуться, а талантливые актёры заканчивают жизнь в нищете и безвестности. соседи по палате скинулись на лекарства - йобаный стыд...
раньше хоть были дома престарелых для актёров.
"Никто из коллег не помог".