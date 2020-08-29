FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Саморазвитие и философия 61 пост • 71 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Саморазвитие и философия 
Мудрая притча о смерти

Мудрая притча о смерти (1 фото)

Автор:
29 августа 2020 12:13
Сообщество : Саморазвитие и философия
Метки: люди   притчи   философия   
1095
1
Вы - кузнец?
Голос за спиной раздался так неожиданно, что Василий даже вздрогнул. К тому же он не слышал, чтобы дверь в мастерскую открывалась и кто-то заходил вовнутрь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Саморазвитие и философия"
Метки: люди   притчи   философия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Олег 3 часа назад
-Ты кто?
-Твоя смерть.
-А почему в кедах и цветном платье с рюшечками?
-Нелепая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Alexander 50 минут назад
Я эту притчу за последние годы читал раз двадцать.
Скоро наизусть выучу...
Но, всё равно, классно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Настоящая Смерть, это то явление, которое устраивает смерть, в данном случае, человека. Организует события - несчастный случай, болезнь, тромб или кровоизлияние, процесс старения. Вариантов, как умертвить, много.
Потому та "девушка с цветами" никак не может быть Смертью. Она просто принимающая сторона "на том свете".
Ещё один "косяк" - "на том свете" нету старения от стресса или возраста. Там люди выглядят ровно настолько, сколько они сделали хорошего или плохого. И потому там невозможен обман - сразу видно, кто перед тобой. Если эта "смерть" стала старухой, то можно представить, сколько плохого она сделала. Только тотальная злоба может превратить ангела в старуху.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150k
Игорь Автор поста Саша Смирнов Час назад
Вы там были? Или Вам рассказывали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
winergy2012 4 часа назад
Такая притча делает человека виновным во всех грехах.Это верно,но лишь частично.Нам создают проблемы те,кто нами управляет.Второй аспект это трусость Василия.Обычно боится тот,кто нагадил в жизни до хрена,либо еловек абсолютно безграмотный.Или не интересующийся ни ем ,кроме еды,туалета и работы.Человек не должен бояться смерти.Позтому лучше придерживаться тезисов Кастанеды,касательно смерти.
----Когда воина начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о своей смерти. Мысль о смерти - единственное, что способно закалить наш дух.
----Смерть находится везде. Она может принять вид зажженных фар машины, которая въезжает на холм позади нас. Она может оставаться видимой некоторое время, а потом исчезнуть в темноте, как если бы она покинула нас на время, но она опять появляется на следующем холме, чтобы потом исчезнуть вновь.

Это огни на голове смерти. Она надевает их наподобие шляпы, прежде чем пуститься в галоп. Эти огни она зажгла, бросившись в погоню за нами. Смерть неуклонно преследует нас, и с каждой секундой она все ближе и ближе. Смерть никогда не останавливается. Просто иногда она гасит огни. Но это ничего не меняет.

----Смерть - наш вечный попутчик. Она всегда находится слева от нас на расстоянии вытянутой руки, и смерть - единственный мудрый советчик, который всегда есть у воина. Каждый раз, когда воин чувствует, что все складывается из рук вон плохо и он на грани полного краха, он оборачивается налево и спрашивает у своей смерти, так ли это. И его смерть отвечает, что он ошибается и что кроме ее прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Его смерть говорит: "Но я же еще не коснулась тебя!
-----Смерть ожидает нас, и то, что мы делаем в этот самый миг, вполне может стать нашей последней битвой на этой земле. Я называю это битвой, потому что это - борьба. Подавляющее большинство людей переходит от действия к действию без борьбы и без мыслей. Воин-охотник же, наоборот, тщательно взвешивает каждый свой поступок. И поскольку он очень близко знаком со своей смертью, он действует рассудительно, так, словно каждое его действие - последняя битва.
----Воин должен сосредоточить внимание на связующем звене между ним и его смертью, отбросив сожаление, печаль и тревогу. Сосредоточить внимание на том факте, что у него нет времени. И действовать соответственно этому знанию. Каждое из его действий становится его последней битвой на земле. Только в этом случае каждый его поступок будет обладать силой. А иначе все, что человек делает в своей жизни, так и останется действиями глупца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
635
Oldman winergy2012 3 часа назад
Мы всегда себе найдём оправдания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру От Куала-Лумпур до пустыни в Неваде: как продавать свои товары по всему миру Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже Вот как нужно выглядеть в 51 год: Хью Джекман показал отличную форму на пляже 18 людей, которым стоит сменить татуировщиков 18 людей, которым стоит сменить татуировщиков Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее Завораживающие цветные фотографии Мэрилин Монро, поющей перед солдатами в Корее Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь Австралийка рассказала, как отказ от алкоголя помог ей изменить её жизнь 17 вещей, которые с успехом получилось доработать 17 вещей, которые с успехом получилось доработать
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

150712



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
43
312
30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
1
110
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
1
9
Что получится, если скрестить ватрушку с чизкейком
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1&nbsp;сентября
0
12
Родителям первоклассников могут дать выходной на 1 сентября
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
"Это будет другой человек". Что станет с Навальным после комы (6 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#интересное#знаменитости#прикольные#шоу бизнес#красота#украина#комментарии
#юмор#интересно#россия#подборка#природа#на различный вкус#дтп#общество#архитектура#люди
#факты#история#картинки#сша#смешные#авария#кот#приколы#девушки#новости

На что жалуетесь?

Вернуться