15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души

Дизайнеры мало чем отличаются от обычных людей. У них тоже случаются плохие дни, когда всё идёт наперекосяк. В этом посте собраны фото наиболее впечатляющих промашек художников.
Теперь понятно выражение - "ветер в карманах"
Эту кофту так лучше не носить
Пуш-ап на любителя
Бедный котик
Нет, это уже совсем запредельно
Теперь ты можешь не расставаться со своими любимыми сандалиями
Сплошная вентиляция
Любимый узор должен быть везде
На первый взгляд шапочка выглядит довольно мило
Франкенштейн среди курток
Главное не увидеть такое в темноте
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