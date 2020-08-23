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15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души

15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души (16 фото)

Автор:
23 августа 2020 23:29
Сообщество : Юмор
Метки: Повеселиться   Провальные   Промашки   дизайнеры   люди   обычные   творения   
1647
16

Дизайнеры мало чем отличаются от обычных людей. У них тоже случаются плохие дни, когда всё идёт наперекосяк. В этом посте собраны фото наиболее впечатляющих промашек художников.

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Метки: Повеселиться   Провальные   Промашки   дизайнеры   люди   обычные   творения   
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13  комментариев
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230
Serg Dex Час назад
Провальные бывают только роли и политики( ко всем странам не относится) а тут через чур просто прикольные иногда даже волнующие)))
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64k
Фома Полчаса назад
Комментарий к фото
А вот это забавно , главное чтобы в натуре зубов там не оказалось , но всё таки это скорее для семейного пользования .
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12k
vikklu Час назад
Это сколько же идиотов поддерживает извращенцев-дизайнеров? Нормальные люди хоть остались на планете?
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64k
Фома vikklu 20 минут назад
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
Среди "модных" дизайнеров видимо нет
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12k
vikklu Фома 4 минуты назад
И каким же долб.о.йо.бом нужно быть, чтобы согласиться надевать это дерьмо на себя, да ещё и дефилировать в нём.
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5k
Лаврентий Час назад
15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души
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5k
Лаврентий Час назад
15 провальных творений дизайнеров, которые заставят повеселиться от души
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945
Alexandr Лаврентий Полчаса назад
Чужой не оденет, самый раз для общежития.
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100
freepoint Час назад
Комментарий к фото
Нормальная тема! А если еще с прорезиненной подошвой - аще огонь.
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8k
Бендер Родригес Час назад
Да и на второй взгляд тоже.
Да и на второй взгляд тоже.
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19k
Влад Бендер Родригес Час назад
Картинки
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10k
поручик Ржевский Бендер Родригес Час назад
Збсь шапочка...
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