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Россиянин издевался над чужим ребёнком из-за игрушки сына и попал на видео

Россиянин издевался над чужим ребёнком из-за игрушки сына и попал на видео (1 фото)

Автор:
29 августа 2020 00:21
Сообщество : Криминал
Метки: издевательство   криминал   мать   москва   полиция   ребёнок   скандал   скр   
2287
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В столичном районе Черёмушки мужчина вывернул руку незнакомому пятилетнему ребёнку, который взял и бросил игрушку его сына. Впрочем, после того как мать потерпевшего, поняв, что не сладит со здоровым мужиком, вызвала полицию, папаша с садистскими наклонностями быстро забрал своего сына и скрылся во дворах.

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Метки: издевательство   криминал   мать   москва   полиция   ребёнок   скандал   скр   
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2k
Wolf 8 часов назад
"вывернул руку незнакомому пятилетнему ребёнку, который взял и бросил игрушку его сына"
Лять, что-то не то творится в современном мире (мужик и мамаша имеются в виду). Лезть в "разборки" 5-летних детей?
Вы серьезно? Вы кого потом надеетесь из них вырастить? Он на то и детский сад/площадка, где они пробуют себя в первичном социуме, развивают коммуникативные навыки. Яжемама, яжепапа, сходите, покурите в сторонке, не мешайте детям познавать этот мир, лять.
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972
denis karablev 13 минут назад
Если-бы моего ребенка кто-нибудь схватил за руку..я бы не телефон доставал..а голову этому уроду откусил бы..(мужику, а не ребенку)
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253
Ринат Фамутдинов 18 минут назад
Очканул придурок... Сын вырастет и папаша со свечкой у постели будет сыну советовать как и что делать в люле с женщиной
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42k
noName 50 минут назад
Мда."Одна" снимает на мобилку,когда ее ребенка какойто хрен держит,второй...второй просто иплан...Раньше это все извинениями решалось...
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5
Валентина Час назад
У меня 2 детей. Так вот еслиб я увидела что какой то урод тронул моего ребенка, я бы на лоскуты порвала и мне было бы фиолетово какой он комплекции. . .
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841
Nameless 2 часа назад
Помню видел видео, где ребёнок провалился под люк, а мать со страху откинула люк в сторону, чтоб спасти малыша (напомню, что люк чугунный). А тут стоит, снимает... ну такое... Я не могу судить, конечно, я мужчина. Но если бы моим детям угрожала опасность в виде здорового мужика - я бы даже не задумывался, насколько он там здоровый
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Опять всё то же самое. Ежедневное дежа вю на "Фишках". Самосуд и призывы к самосуду.
Всё как обычно - поймать мужика(любого) и проломить череп трубой. Опять оказался не тот? Фигня! Другие бояться будут!
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
Это 3,14здец, дальше которого падать уже некуда! Нашел себе равного противника - ссылко вонючее!
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1k
ALEX 3 часа назад
Тот случай, когда встретились яжемать и яжеотец.
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2k
Арт 3 часа назад
Мужика отп*здить, обоссать, и сломать руку, что б на будущее знал
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863
JFK 3 часа назад
Странная мать, я б уж зубами впилась ему в горло!!! А она разговаривает и снимает! Если б обидели моего ребенка, я б уже давала показания за нанесение тяжких телесных. Папаша больной на голову. Неужели словами нельзя такие ситуации решать? Дебил!
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4k
Bhaal 4 часа назад
Дети сами должны были разобраться.
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7k
Антон Семёныч Bhaal 2 часа назад
На ножах.
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769
Fara Zolkin Антон Семёныч Час назад
В 5 лет? А может просто обсудить с ребёнком, как правильно поступать?
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7k
Антон Семёныч Fara Zolkin Полчаса назад

Обожаю аудиторию фишек!!!
Вы реально подумали, что я предлагаю, чтобы дети взяли в руки ножи???
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4k
Иван 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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336
Алексей 6 часов назад
"Вы используете насильные действия на моего ребенка?" - "Какие ваши доказательства?"
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1k
Дарвин и аморальная премия 7 часов назад
Если таджичку,которая таскала девченку за волосы , выйти на ринг с этим мужиком,а дети ,которые пострадали будут зрителями,а их родители-судьями,тогда думаю справедливость востроржествует
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−7
Moon24 7 часов назад
Детей нужно нормально воспитывать тогда и проблем меньше будет
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146
Nane First NameLast 7 часов назад
Не видно чтобы чувак выкручивал руку ребенку и таскал его.

А не, не так. Малолетнему п.и.з.д.ю.к.у мамочка ничего не запрещала. И оно обезбашенное бегало, орало и творило черти-что. Яжемать втыкала в телефон. На замечание ни личинка, ни яжемамка не реагировали. До боли знакомая картина.

Что вижу я. Чувак аккуратно держит п.и.з.д.ю.к.а за руку и ждет его родителей. Личинка всралась от страху и даже забыла верещать. Яжемать аж заикается и задыхается от злости и бессилия. Им делают ЗАМЕЧАНИЕ!!! Чувак спокойно дождался эту дуру и спокойно объясняет ей претензию. Чувак красава.
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4k
Сергей Nane First NameLast 5 часов назад
Ты мне вот что скажи. Когда твою, малоприятнаую окружающим личинку за руку схватят и начнут воспитание, ты покраснеешь и извинишься? Дети с детьми, родители с родителями. Ты можешь сказать, ты можешь отчитать, но трогать чужого ребенка можно только в крайнем случае. Машинка это не крайний случай.
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2k
ишты Сергей 3 часа назад
Может хоть так малой поймет, что брать и ломать чужое нехорошо, а то мамаха его не подозревает об этом и вовремя не смогла объяснить. Теперь он будет знать, что на силу есть другая сила.
Хотя вот эти спорные окончания страшных историй уже утомлять начинают. Без начала и причин конфликта сложно судить о происшедшем.
Сдается мне все эти посты только ради лайков...
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146
Nane First NameLast Сергей 2 часа назад
Если по делу, то краснеть не буду, но извинюсь. Детей нужно воспитывать.

А твое кредо это все пускать на самотек, а потом начинать бычить как яжемамка на видео? Да? Я угадал? )))
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256
Olgaz 7 часов назад
И причем тут россиянин в заголовке? У него на лбу гражданство указано?
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256
Olgaz 7 часов назад
Интеллектуальное развитие взрослых ниже плинтуса, мамашка снимает как дядька чужой обижает ее сына( вместо того чтоб отвешивать люлей этому нелюдю((((
И пост по-моему написан не взрослым человеком
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487
Павел Астахов 8 часов назад
Надо смотреть с самого начала, тогда было бы понятно. Есть такие дети, которые замучают всех на площадке, а мамашки никак не реагируют на просьбы успокоить своих детей...но это не дает право папе так себя вести
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4k
Иван Павел Астахов 4 часа назад
А чо он тогда решил уйти когда менты приехали, а не раньше?
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−37
Аглая 8 часов назад
Комменты «родителей» здесь прямо о многом говорят... один драться предлагает, другой на горле плясать и все это из банального детского конфликта.
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5k
KOSTELLO Аглая 8 часов назад
Если чужой дяденька хватает твоего маленького ребенка за руки, то это уже не банальный детский конфликт.
Это примерно, как если вы спорите с подругой на улице, а мимо проходящий мужик дает вам леща.
Так, что не надо путать теплое с мягким
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7k
Антон Семёныч Аглая 2 часа назад
Ага. Знаю одну историю. Во дворе на соседних лавочках отдыхало 2 семейных пары, отдельно друг от друга. Попивая хмельные напитки. Рядом в песочнице играли дети тех и других. Один ребенок в другого кинул песком. Увидев это, поддатые мамаши вступили в словесную перепалку. Далее подключились отцы. Далее от одного из оппонентов последовало предложение разобраться один на один. Итог, у одного из отцов сломана челюсть и установлена пластина за 40 т.р. Напомню...просто один ребенок, в другого кинул песком...песок убивает!!!!
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