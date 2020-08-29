Россиянин издевался над чужим ребёнком из-за игрушки сына и попал на видео

В столичном районе Черёмушки мужчина вывернул руку незнакомому пятилетнему ребёнку, который взял и бросил игрушку его сына. Впрочем, после того как мать потерпевшего, поняв, что не сладит со здоровым мужиком, вызвала полицию, папаша с садистскими наклонностями быстро забрал своего сына и скрылся во дворах.
Ролик успела снять мать ребёнка, на нём можно увидеть, как мужчина держит за руку сидящего на земле мальчика. Он плачет, тянется, пытаясь встать и броситься за защитой к мамке, но мужчина и не собирается его отпускать. Женщина в шоке, кричит, что тот не имеет права так обращаться с ребёнком, и требует его отпустить, но мужчина продолжает мучить ребёнка, пытаясь сказать что-то своё. Тогда мать заявляет, что будет вызывать полицию.
Управление Следственного комитета по Москве начало проверку информации о противоправных действиях по отношению к ребёнку.
Ранее уже публиковалось видео из Калуги, на котором можно увидеть, как женщина - лицо таджикской национальности среди бела дня напала на девочку-подростка. А подружки последней, сгруппировавшись ринулись на выручку...
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Лять, что-то не то творится в современном мире (мужик и мамаша имеются в виду). Лезть в "разборки" 5-летних детей? Вы серьезно? Вы кого потом надеетесь из них вырастить? Он на то и детский сад/площадка, где они пробуют себя в первичном социуме, развивают коммуникативные навыки. Яжемама, яжепапа, сходите, покурите в сторонке, не мешайте детям познавать этот мир, лять.
Всё как обычно - поймать мужика(любого) и проломить череп трубой. Опять оказался не тот? Фигня! Другие бояться будут!
Обожаю аудиторию фишек!!!
Вы реально подумали, что я предлагаю, чтобы дети взяли в руки ножи???
А не, не так. Малолетнему п.и.з.д.ю.к.у мамочка ничего не запрещала. И оно обезбашенное бегало, орало и творило черти-что. Яжемать втыкала в телефон. На замечание ни личинка, ни яжемамка не реагировали. До боли знакомая картина.
Что вижу я. Чувак аккуратно держит п.и.з.д.ю.к.а за руку и ждет его родителей. Личинка всралась от страху и даже забыла верещать. Яжемать аж заикается и задыхается от злости и бессилия. Им делают ЗАМЕЧАНИЕ!!! Чувак спокойно дождался эту дуру и спокойно объясняет ей претензию. Чувак красава.
Хотя вот эти спорные окончания страшных историй уже утомлять начинают. Без начала и причин конфликта сложно судить о происшедшем.
Сдается мне все эти посты только ради лайков...
А твое кредо это все пускать на самотек, а потом начинать бычить как яжемамка на видео? Да? Я угадал? )))
И пост по-моему написан не взрослым человеком
Это примерно, как если вы спорите с подругой на улице, а мимо проходящий мужик дает вам леща.
Так, что не надо путать теплое с мягким