Россиянин издевался над чужим ребёнком из-за игрушки сына и попал на видео

Ролик успела снять мать ребёнка, на нём можно увидеть, как мужчина держит за руку сидящего на земле мальчика. Он плачет, тянется, пытаясь встать и броситься за защитой к мамке, но мужчина и не собирается его отпускать. Женщина в шоке, кричит, что тот не имеет права так обращаться с ребёнком, и требует его отпустить, но мужчина продолжает мучить ребёнка, пытаясь сказать что-то своё. Тогда мать заявляет, что будет вызывать полицию.

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку информации о противоправных действиях по отношению к ребёнку.

Ранее уже публиковалось видео из Калуги, на котором можно увидеть, как женщина - лицо таджикской национальности среди бела дня напала на девочку-подростка. А подружки последней, сгруппировавшись ринулись на выручку...