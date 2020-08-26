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В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде

В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде (3 фото + 2 видео)

Автор:
26 августа 2020 17:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Белоусово   девочки   драка   калужская область   подростки   таджичка   
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25 августа в городе Белоусово произошёл из ряда вон выходящий случай!

Источник:

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Метки: Белоусово   девочки   драка   калужская область   подростки   таджичка   
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38  комментариев
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4k
Максус Час назад
я б этой азиатской шмаре на месте отца всё [мат].ло разнёс по площадке. Как достала эта шваль,все детские площадки кишат этими вонючими ублюдками,везде эти приезжие е.бальники куда ни плюнь сука..
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0
Denis 53 секунды назад
в США уже бы были бы беспорядки. как хорошо что я живу в России
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1k
флоМастер 17 минут назад
Таких сразу семьями обратно в родной аул на грузовиках вывозить нужно, не место им в обществе грязным мразям
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263
Predictor 20 минут назад
Напоминаю @админам, @модераторам, автору, ТС и комментаторам :

УК РФ Статья 282.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
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635
Юрец 23 минуты назад
Нет слов! Девочки ,которые заступились просто умницы! Подали пример как нужно разбираться с этими зверьми. Никогда не стоит забывать, что для всех мусульман из республик бывшего Союза
все русские - не люди. Одни это говорят, другие, только думают. И пока мы будем терпеть у себя дома этих мразей, будет только хуже. Только самосуд - жестокий и беспощадный, по другому они не понимают. Очень надеюсь, что эта черная гнида получит свое!
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622
Go 44 минуты назад
Ну не понимаю я, зачем все эти черножопые твари нужны РФ? Ну почему вы их не гоните домой??? ЕС уже доигрались с этими недочеловеками и Россия туда же!
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1k
владимир 45 минут назад
Черножопое животное, чемодан вокзал кишлак и пожизненный запрет на въезд в РФ. Эти говорящие тряпки и лопаты совсем страх потеряли на людей кидаться.
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622
Go 47 минут назад
Всем черножопым дать неделю на сборы и вон из России твари!
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68
Александр Поликарпов 47 минут назад
Ну-да, ну-да. Девочки в отрицалове.
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10k
Пумба 47 минут назад
Уверен, что было все так: таджичка шла по своим делам, а праздношатающиеся малолетние хозяйки жизни высказались в стиле: "Ой, Альбиночка, глянь - черножопая пошла! Наверное, на свалку объедки собирать". Дело в том, что Средняя Азия - не Северный Кавказ, все эти узбеки-таджики забитые, запуганные, лишний раз стараются на себя внимание не обращать. И если кинулась (да еще и на "этожедетей"), то там было не просто оскорбление, а сильная обида.
Всё. Можете минусить.
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1k
владимир Пумба 40 минут назад
А их сюда никто не звал чтобы они обижались. Что-то не нравится пусть убираются домой.
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586
Вальдемар Пумба 38 минут назад
Даже если и так -имела право, и детей этой мрази камнями обкидать тоже. Пошли они в жопу.
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3k
Дмитрий Горчилин 52 минуты назад
В таких случаях надо без выяснения подробностей, за шкирку и ВОН! В родной бл аул!
Не умеет себя вести в цивилизованном месте, в большом городе- ДОМОЙ! К ишакам!
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1k
miha_lv 59 минут назад
Сейчас они как обычно вашим продажным ментам заплатят и сё как обычно .
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2k
Sergey Nekrasov Час назад
А какого вообще [мат] таджичка делает в Калужской области?
Ссылка www.youtube.com
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990
lafonten Час назад
Это - отсутствие миграционной политики в государстве...
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953
Zhenya Mrakobes lafonten 16 минут назад
Это как раз и есть нынешняя политика.. Россия без русских..
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3k
кот базилий Час назад
Кирпичем ей по балде и вообще домой им надо, давно пора.Мразь дикая.
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9k
Яромиръ Час назад
В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде
В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде
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195
Андрей Галыгин Яромиръ Полчаса назад
а "чехи" где в этом сп списке?
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1k
ваня панкин Час назад
В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в бедеПосмотреть
В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде
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622
Go ваня панкин 40 минут назад
Однозначно!
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32k
dima423 Час назад
мне не понятно где все взрослые...почему одни дети кругом... я сам гуляю на детских площадках с детьми, обычно там взрослых чуть ли не больше чем детей) Я бы лично если бы был рядом, с удовольствием ей втащил хорошенько)
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561
Денис Ануфриев Час назад
народ у нас в стране хороший,а люди говно...
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9k
Яромиръ Денис Ануфриев Час назад
В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде
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5k
Михаил Час назад
У меня одного руки зачесались? Был бы рядом - нахрен все принципы и воспитание, сразу гасить мразь...
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1k
Том Сойер Михаил Час назад
Аналогично! Ни секунды бы не раздумывал!
Аналогично! Ни секунды бы не раздумывал!
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264
im240 Час назад
жирную мразь сжечь.
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