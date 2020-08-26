В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде

Мигрантка вцепилась в волосы девочке лет 11-12. Другие подростки это увидели и побежали толпой помогать подружке.



На видео можно заметить, что женщина крепко схватила девочку за волосы, а её подружек пыталась отогнать, в том числе и ногами.



Подросткам пришлось приложить немало усилий, чтобы оторвать мигрантку от девочки. У пострадавшей случилась жуткая истерика и она ещё долгое время не могла успокоиться.