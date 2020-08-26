В Калужской области таджичка напала на девочку-подростка, но подружки не оставили её в беде

25 августа в городе Белоусово произошёл из ряда вон выходящий случай!
Мигрантка вцепилась в волосы девочке лет 11-12. Другие подростки это увидели и побежали толпой помогать подружке.
На видео можно заметить, что женщина крепко схватила девочку за волосы, а её подружек пыталась отогнать, в том числе и ногами.
Подросткам пришлось приложить немало усилий, чтобы оторвать мигрантку от девочки. У пострадавшей случилась жуткая истерика и она ещё долгое время не могла успокоиться.
На видео можно заметить, что женщина крепко схватила девочку за волосы, а её подружек пыталась отогнать, в том числе и ногами.
Подросткам пришлось приложить немало усилий, чтобы оторвать мигрантку от девочки. У пострадавшей случилась жуткая истерика и она ещё долгое время не могла успокоиться.
Двух девочек увезли на скорой помощи в больницу с ушибами.
По сообщению сотрудников полиции, все участники конфликта идентифицированы. На основании свидетельских показаний, следствие установило, что женщина проходила около двух девочек и ей показалось, что те сказали в отношении неё грубость. Девочки это отрицают – они просто разговаривали между собой.
По сообщению сотрудников полиции, все участники конфликта идентифицированы. На основании свидетельских показаний, следствие установило, что женщина проходила около двух девочек и ей показалось, что те сказали в отношении неё грубость. Девочки это отрицают – они просто разговаривали между собой.
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УК РФ Статья 282.
Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
все русские - не люди. Одни это говорят, другие, только думают. И пока мы будем терпеть у себя дома этих мразей, будет только хуже. Только самосуд - жестокий и беспощадный, по другому они не понимают. Очень надеюсь, что эта черная гнида получит свое!
Всё. Можете минусить.
Не умеет себя вести в цивилизованном месте, в большом городе- ДОМОЙ! К ишакам!