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Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски

Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски (11 фото)

Автор:
28 августа 2020 16:21
Сообщество : Жить в России
Метки: УФАС   закон   кафе   реклама   санкт-петербург   этика   
3351
11

Жители культурной столицы пожаловались на некультурную рекламу. За неэтичный креатив заведению грозит серьезный штраф. Который, скорее всего, отобьется - ведь теперь о кафе "Щелкунчик" знают все.

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Метки: УФАС   закон   кафе   реклама   санкт-петербург   этика   
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67  комментариев
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378
bad-bubble 2 часа назад
Что дети поймут? Что нарисовал воспалённый мозг взрослого)
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153
Ибрагим Прутков 2 минуты назад
Не вижу ничего постыдного. Сосиски, жареные яйца. Мы что, не едим сосисок с яйцами?
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274
zu4ara 8 минут назад
Значит по телеку можно в открытую матом разговаривать ,а тут кто-то что-то подумает ...? Всё красиво ,пусть каждый по своему читает и понимает .
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1k
Пачо Эррера 10 минут назад
Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски
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1k
Пачо Эррера 11 минут назад
Те кто считает такую рекламу нормой, ну давайте тогда города такими баннерами увешаем
Те кто считает такую рекламу нормой, ну давайте тогда города такими баннерами увешаем
Те кто считает такую рекламу нормой, ну давайте тогда города такими баннерами увешаем
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2k
NoIseWind 14 минут назад
Кто-то решил пропиарить кафешку... Антиреклама - тоже реклама :)
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5k
Фельдъегерь 15 минут назад
а теперь, на секунду, представьте, что эта история фейк. Ну просто фальшивка, история - придумана, фотографии - фотошоп. Ни кто же не станет проверять. Но вы все равно теперь знаете о кафе щелкунчик.
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783
maloy 21 минуту назад
Уже кто то успел пошуть про утренний стояк недовольного?) точнее его отсутсвие
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8k
Великий Кормчий 22 минуты назад
Мда... И в Питере не без дибилов.
Годные слоганы ведь!
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12k
Роман Полчаса назад
Такие все целомудренные, а дома, небось, япутся нещадно и порнушку смотрят.
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−7
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Такая охрененая реклама и всего 500К. Нужно заплатить 500К, затем подать в суд, затем опеляцию и ещё качать год за эти деньги рекламу на всю страну
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6k
Алеksей Полчаса назад
каждый думает в меру своей испорченности. О чём думали жалобщики? и кто из них более порочен? кто эти "многие пользователи сети"? почему в реале их значительно меньше? ну задрали идиотизмом!
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2k
Сергей Алеksей 16 минут назад
Как в анекдоте: « доктор, а откуда у вас такие картинки?!»
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10k
Альф 57 39 минут назад
Ссылка coub.com
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711
Сергей 39 минут назад
я уверен, "эксперты" очень больные люди, им необходимо посетить врача
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822
Estie 43 минуты назад
Тот момент, когда ауешники открыли кафе.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад
Креативно, но пошло!
Пошло, но Креативно.

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100
Евгений 47 минут назад
А помидорки на блюде это простата?
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224
Andrew Belaks 52 минуты назад
Ясен пень что рано или поздно в кафе заглянет тот, у кого по утрам не стоит (может и совсем не стоит) и у него от этого пригорят круасаны
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1k
Дарвин и аморальная премия 53 минуты назад
Реклама масок
Реклама масок
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12k
Роман Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Норм маски
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13k
AlexЕЙ Дарвин и аморальная премия 19 минут назад
Маска сползла, нарушение рэжыма.
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2k
Sanar 54 минуты назад
Отличный комментарий в источнике про то что в ФАС обиделись на 22 см, там видимо у всех гораздо меньше)))
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1k
ALEX 55 минут назад
Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски
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