Питерскому кафе грозит полумиллионный штраф за двусмысленную рекламу сосиски

Жители культурной столицы пожаловались на некультурную рекламу. За неэтичный креатив заведению грозит серьезный штраф. Который, скорее всего, отобьется - ведь теперь о кафе "Щелкунчик" знают все.
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу заинтересовалось двусмысленными баннерами кафе "Щелкунчик", расположенными на площади Восстания. Питерскому кафе теперь грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение Закона о рекламе.
Сообщается, что в УФАС обратился местный житель, возмутившийся слоганом "Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик".
Собственно, петербуржца, а вслед за ним и антимонопольную службу, привлекла также "двусмысленная и неэтичная" иллюстрация, прилагавшаяся к тексту.
"Санкт-Петербургское УФАС было удивлено и возмущено появлением недостойной культурной столицы рекламы. Управление всегда пресекало и будет пресекать подобный креатив", - заявил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.
Таким образом, за нарушение ч. 6 ст. 5 Закона о рекламе заведению грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Что касается пользователей Сети, то многие действительно считают такую рекламу неприемлемой "пошлятиной". Ведь в кафе ходят семьи с детьми.
Другим же подобный креатив пришелся по душе - ведь он был ярким пятном среди скучных и унылых рекламных вывесок и к тому же "поднимал" настроение.
нашим подавай уныние и парикмахерские "надежда", совок из голов людей не уйдёт никогда, хмурые, консервативные и без чувства юмора.— Andrey (@andreyprostotak) August 28, 2020
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Годные слоганы ведь!
Пошло, но Креативно.