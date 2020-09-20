Не кормите грибов в организме

Чтобы было понятно, гайморит, это у нас как? Какой—то гной в носу. Что за гной в носу, откуда он там взялся? Нос — это дырка, просто дырка, и просто пазуха. Больше ничего нет, там никакого гноя быть не может. Он может подойти на "эскалаторе" лимфатической системы. Но подойдет он по своему пути. Почему он в нос идет? На выброс, выход наружу.



Может пойти в бронхи, во влагалище, в кишечник. С верхней части тела идет в нос, из половых путей в нос не пойдет.



С половых путей он высадится на первом этаже лифта. Бесполезно бороться с белями и выделениями, с этим бороться не надо. Если они есть, это говорит о чем? Что есть грибок и что работает лимфатическая система. Когда вы его не трогали, а он сам по себе прошел, о чем это говорит? Что все нормально, что все справилось, если он самостоятельно прекратился.



Вот ваш желудок, а что вы, например, едите такого? Чеснок, или берете перец горький и 20 штук съели сразу, прямо горошины. И у вас остановится сразу весь понос.



Эфирное масло грейпфрута, чайного дерева — все действует точно так же, как и сам продукт. Растение может у нас быть нескольких видов. Само растение, отвар растения, напар растения, эфирное масло растения, масло растения, листья растения, лапки растения, настойка растения. Любая продукция, приготовленная из растения, будет действовать точно так же, как и само растение. Возьмете вы петрушку или сок из петрушки, сок из клюквы или саму клюкву, без разницы, все работает одинаково.



Вот вы взяли масло кунжута, а кунжут сам по себе является сильным противопаразитарным средством. Масло кунжута вы добавляете в салат, оно очень вкусное, попробуйте черное масло кунжута, так плюс к этому оно является очень мощным антипаразитарным средством. Вы просто кушаете салат, помидоры, огурцы, петрушка, тмин, укроп, сельдерей и добавляете масло кунжута, семена кунжута и у вас получается очень вкусный, противопаразитарный салат.



Если каждый день будете употреблять что—то такое противопаразитарное, противогрибковое, то у вас не будет ни вирусов, ни бактерий, ни паразитов. Только в допустимых нормах, либо в минимальных концентрациях, чтобы вам не принесло никакого вреда.



Посмотрим вокруг себя, внутрь себя. Наша центральная нервная система настолько мощна, что может любой иммунитет послать в любое место, раскопать любую войну и прекратить ее.



Но для этого нужно что? Энергия, целеустремленность, для этого нужны знания, нужна большая вера, для этого нужен правильный образ жизни, алгоритм, который нужно будет делать каждый день. Сказано, чеснок каждый день, значит чеснок каждый день. Не переносите чеснок, значит, хрен каждый день. Хрен не переносите, значит, редьку каждый день.



Найдите то, что вы переносите. 10 видов перца переносите, белый, красный, желтый, но это должно быть. Потому что грибок все завоюет, если вы даете ему каждый день макароны, на завтрак у него хлеб дрожжевой, на обед у него сгущенное молоко, на ужин у него картошка.



Видели, как картошка плесенью покрывается? В три секунды.



Попробуйте редиску плесенью покрыть. Замучаетесь. Бывает иногда, когда в воздухе много спор или сметана рядом стояла.



Вы видели когда—нибудь, чтоб растительное масло плесневело? Прогоркает, но плесневеет несильно. Потому что там грибкам делать нечего, там есть особые вещества. Растения, которые находятся в противоборстве с грибками. Они ненавидят гельминтов, почти все, у них есть разум и они находятся в противоборстве с гельминтами, вирусами, бактериями и со всеми остальными. Они за нас. За себя и за нас. Они выискивают средства, каждое растение выискивает что—то такое, чтобы его не съели. Кто не съел? Грибы, вирусы, бактерии, паразиты и мы. Потому что мы тоже не всегда все правильно делаем, против нас тоже кое—что настроено, мы не можем все съесть, нам нельзя все съесть. Но вот если мы знаем, что растение уже настроилось, мы это растение можем использовать в свое благо.



Это очень важно, понимать, что делают грибы в организме. Просто живут. Они питаются, размножаются, двигаются, перемещаются. А мы что делаем? Кормим, выращиваем, и постоянно добавляем, каждый Божий день. То мы пьем кефирный грибок, то мы пьем сопливый чайный гриб, то мы пьем кордецепс, то пиво пьем, то с утра до ночи едим дрожжевой хлеб, то еще дрожжи пить начинаем.