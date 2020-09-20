FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Медицина на Фишках 544 поста • 165 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках 
Не кормите грибов в организме

Не кормите грибов в организме (3 фото)

Автор:
20 сентября 2020 13:37
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: грибы   здоровые   инфекция   плесень   сделай сам   факты   
768
3
Грибы — это другая цивилизация, при этом самая древняя, практически вечная субстанция. Вытравить грибы из организма человека очень-очень сложно. Если грибок уже заселился, и, условно говоря, развил свою грибницу, то возникают достаточно сложные проблемы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: грибы   здоровые   инфекция   плесень   сделай сам   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
WSW 2 часа назад
что жрал автор перед накарябанием этой уеты? правильно, грибы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Korolev 18 минут назад
Шизофазия какая-то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RomaXz 2 часа назад
А Ленин вообще грибом был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Микофобия - боязнь грибов.
Микофобия - боязнь грибов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 2 часа назад
Чушь. Как мне сказал дерматолог. мы все сплошь в грибках. Но он проявляется только при плохой работе печени и при слабом иммунитете. Поэтому трещины на пятках- это уже проблемы в печени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алекс Сибирячка 2 часа назад
Трещины на пятках это проблемы гигиены.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Сибирячка 14 минут назад
проблемы ожирения это широкая кость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? 20 средневековых картинок о средневековой медицине 20 средневековых картинок о средневековой медицине Коровья моча, чеснок и могильник: чем в мире спасаются от коронавируса Коровья моча, чеснок и могильник: чем в мире спасаются от коронавируса Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи Первые признаки, симптомы инсульта и правила оказания первой помощи 20 чудовищных человеческих аномалий: люди, которым плохо и без карантина 20 чудовищных человеческих аномалий: люди, которым плохо и без карантина Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение Сахарный диабет – симптомы, причины и лечение
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74170



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
1
52
Гиена помешала отдыху осла и пожалела об этом
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
1
43
Псу пришлось пойти на хитрость, чтобы пройти мимо грозного кота
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
0
16
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
0
40
Мужчина в знак протеста облил себя бензином и поджёг
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы могли не знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#природа#картинки#интересное#сша#коронавирус#коты#позитив
#интересно#прикол#россия#прикольные#кино#люди#фотографии#девушки#медицина#смешно
#фото#история#СССР#актеры#дикие животные#смешные#на различный вкус#комментарии#настроение#Польша

На что жалуетесь?

Вернуться