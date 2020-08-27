Россиянина по ошибке заподозренного в педофилии изнасиловали и убили трубой

В Свердловской области после нечеловеческих издевательств над 48-летним жителем Верхней Пышмы арестованы трое россиян, ещё двое находятся в розыске. Инициатором расправы оказалась девушка 23 лет.
По сведениям источника, 24 августа четверо мужчин и возглавлявшая компанию девушка ворвались в дом, где находился мужчина, которого дети обвинили в педофилии: "Трогал ниже пояса". Мужчину изнасиловали железной трубой, повредив ему внутренние органы, а потом разбили голову, проломив череп. Несмотря на все усилия врачей, россиянин скончался в больнице. Правоохранители не подтвердили подозрения в педофилии, выяснилось, что погибшего ошибочно приняли за педофила — девочки десяти и трёх лет оговорили его. Проведённая медэкспертиза также не выявила следов насилия у детей.
По данным источника, у скончавшегося остался трёхлетний внук, а также две дочери шести и девятнадцати лет. Его родные до сих пор не могут прийти в себя от произошедшего.
Выяснилось, что участница расправы за день до убийства попросила сестру матери своего бывшего мужа присмотреть за её дочерью трёх лет и десятилетней дочерью своего приятеля, поскольку сама она собиралась повеселиться в компании. Когда женщина забрала детей, те рассказали ей, что мужчина трогал их ниже пояса.
«Погибший 48-летний мужчина, по последним данным, не был сожителем бывшей родственницы разгневанной девушки. Он был всего лишь её знакомым, который помог по просьбе тётки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, также не находит на данный момент подтверждения. Они изменили свои показания и сейчас утверждают, что это была шутка», — уточнил представитель следствия.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).
Стало известно, что в отношении трёх задержанных лиц судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 22 октября текущего года включительно. Ещё двух человек, участвовавших в расправе, в настоящий момент ищут правоохранители.
Недавно в Москве девушка, над которой в детстве надругался бомж, решила получить сатисфакцию и забила с приятелями до смерти совершенно незнакомого ей бродягу.
Источник:
- Жестокость: в Бразилии полицейский встал на шею чернокожей женщины
- В Москве свекровь нашла свою будущую невестку мёртвой. В убийстве подозревают жениха
- Протоиерей РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» и «оружием мира»
- Тиндер, опасный для жизни: девушку убили на свидании
- Изнасилованная бомжом в детстве девушка отыгралась на незнакомом бродяге, забив его до смерти
Нет слов,просто.Сестра матери бывшего мужа,это как?Кому она отдала детей,чтобы пойти бухать?Мне одному это непонятно?Участница расправы?
>>(просто испугались шума вокруг происшествия, не осознали
>>соазу масштаб , это толкает их на дачу противоположных показаний
ой ну сразу видно, что ты не шаришь!
Дети всегда врут (фантазируют)
на то они и дети! с неокрепшими детскими мозгами
пример приведу
- Ой... дядю Рому полицеские в наручниках увезли
(прибегает племянник и рассказывает бабушке, то что видел, ну ребенок же врать не будет)
и тут через 15 минут приходи дядя Рома и с большими округленными
глазами слушает историю и отвечает на вопросы
-Тебя что отпустили?
менты его действительно тормознули, но просто сделали предупреждение, что он без маски заходил в магазин
На а по существу- Во первых дети на такую тему уж точно не шутят (просто испугались шума вокруг происшествия, не осознали соазу масштаб , это толкает их на дачу противоположных показаний).
А во вторых , гоп компанию убийц, которые в принципе способны на такие действия-однозначно под суд .
Но такие выходки сделают из других педофилов просто святых. Но как может быть 3 летний внук от 19 летней дочери?
Но возможно внук например остался от ушедшего из жизни старшего ребенка. Все возможно
По теме - сказать нечего
Без малейшей возможности освобождения.
Это не люди. Не матери их рожали.
Волки их воспитали. Зверье. Отребье.
Меня сын в младшей группе спросил:
- пап - почему девочки так много какают
- с чего ты решил?
- а они постоянно на горшок садятся
И если каждый день смотрят про "на донышке", почему бы и не брякнуть для эксперимента.
вот так какая нибудь недойо....анная яжмать психанет, и такие же упоротые ее друзья имбецилы начнут "творить справедливость".
не намного они и лучше настоящих педофилов эта компания
Может хватит про педофилию -ее в СМИ больше, чем в жизни.