FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 281 пост • 197 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Россиянина по ошибке заподозренного в педофилии изнасиловали и убили трубой

Россиянина по ошибке заподозренного в педофилии изнасиловали и убили трубой (2 фото)

Автор:
27 августа 2020 23:20
Сообщество : Криминал
Метки: Нижняя Пышма   арест   жестокость   изнасилование   педофилия   подозреваемый   россия   убийство   
2000
2

В Свердловской области после нечеловеческих издевательств над 48-летним жителем Верхней Пышмы арестованы трое россиян, ещё двое находятся в розыске. Инициатором расправы оказалась девушка 23 лет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нижняя Пышма   арест   жестокость   изнасилование   педофилия   подозреваемый   россия   убийство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
32
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
32  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Roman Doberman Час назад
"Сестру матери своего бывшего мужа"- такое ощущение, что Донцова писала...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
gena 21 минуту назад
Россиянина по ошибке заподозренного в педофилии изнасиловали и убили трубой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maddy8 22 минуты назад
ну сейчас начали бороться с а.у.е-школьниками(Анальные.Утехи.Естественны)может лет через 10-15 будет закон,который будет сажать родителей детей на бутылку,если те в шутку кого то оговаривают и проч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
im240 Полчаса назад
пышма... каждый первый там наркоман. Ну и эти тимуровцы лет по десять получат и это мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dm4242 36 минут назад
Выяснилось, что участница расправы за день до убийства попросила сестру матери своего бывшего мужа присмотреть за её дочерью трёх лет и десятилетней дочерью своего приятеля, поскольку сама она собиралась повеселиться в компании.

Нет слов,просто.Сестра матери бывшего мужа,это как?Кому она отдала детей,чтобы пойти бухать?Мне одному это непонятно?Участница расправы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин dm4242 Полчаса назад
это двоюрная бабка детей. Все детство у такой гостил каждое лето.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dm4242 Константин 17 минут назад
Родство понял,спасибо.Я своих матери отдаю на дачу,на две недели, и звоню каждый вечер,чтобы конфликты порешать.Если они у тещи,она мне верещит два раза в день,где что и как сделал,что сломали и как её не слушали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
dm4242 Константин 4 минуты назад
Каждый день я знаю,где мои дети летом.Я работаю,и могу приехать на выходные.Есть мобильная связь и приложения,я вижу видео,что они ложатся спать за 100 километров от меня.Там моя матушка на даче,я спокоен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−112
VladmirK1979 39 минут назад
>>>На а по существу- Во первых дети на такую тему уж точно не шутят
>>(просто испугались шума вокруг происшествия, не осознали
>>соазу масштаб , это толкает их на дачу противоположных показаний

ой ну сразу видно, что ты не шаришь!
Дети всегда врут (фантазируют)
на то они и дети! с неокрепшими детскими мозгами

пример приведу
- Ой... дядю Рому полицеские в наручниках увезли
(прибегает племянник и рассказывает бабушке, то что видел, ну ребенок же врать не будет)

и тут через 15 минут приходи дядя Рома и с большими округленными
глазами слушает историю и отвечает на вопросы

-Тебя что отпустили?

менты его действительно тормознули, но просто сделали предупреждение, что он без маски заходил в магазин
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−26
Аглая 47 минут назад
Темная история. Все сборище явно не благополучное (и судя по возрастам -дед в 48 ?! , и судя по по сват брат , разведенные сесиры матери не пойми какая вода на киселе , и по методу расправы)
На а по существу- Во первых дети на такую тему уж точно не шутят (просто испугались шума вокруг происшествия, не осознали соазу масштаб , это толкает их на дачу противоположных показаний).

А во вторых , гоп компанию убийц, которые в принципе способны на такие действия-однозначно под суд .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
265
MrMopnex Аглая 23 минуты назад
О ужас, дед в 48 лет... И что тут странного??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarez Час назад
Не понятно что было в этом случае. Та гопкомпания такие же извращенцы.
Но такие выходки сделают из других педофилов просто святых. Но как может быть 3 летний внук от 19 летней дочери?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
Никита Помянтовский Час назад
Человека напрягли, нагрузили отсталыми детьми, а вместо спасибо жестоко убили ? Звучит, как сюжет для Пусть Говорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Антон Час назад
Бабы сходят с ума, правы были предки когда полумных из домов не выпускали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Алан Час назад
Трехлетний внук при 19 летней дочери. И куча малолеток вокруг. Я хз от ихнего порнхаба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
961
Жэка Алан Час назад
Тоже об этом подумал
Но возможно внук например остался от ушедшего из жизни старшего ребенка. Все возможно

По теме - сказать нечего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шура ОсЕчкин Час назад
На пожизненное всех этих убийц невиновного!
Без малейшей возможности освобождения.
Это не люди. Не матери их рожали.
Волки их воспитали. Зверье. Отребье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
6k
albedo Едондер пуп Час назад
Да брось. В детском саду именно и начинается познавание чем же мальчики от двочек отличаются.
Меня сын в младшей группе спросил:
- пап - почему девочки так много какают
- с чего ты решил?
- а они постоянно на горшок садятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
lem02 Едондер пуп Час назад
Думаю их детские психологи расспрашивали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бровеносец в потёмках Едондер пуп Час назад
Дети не шутят? Чо, правда?! Дети могут не осознавать последствий своих шуток. И запросто ляпнуть на всю страну о допинге, как это сделала 12-летняя фигуристка пару лет назад. И таких примеров куча. А когда они из каждого утюга слышат о каких-то педофилах, почему бы и не пошутить так про знакомого человека.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп lem02 54 минуты назад
Надеюсь, что так. Не собирался выгораживать убийц. Просто ставить отношение к самосуд в зависимость от виновности жертвы - неправильно. Ведь стоит убрать из заметки "второе слово" детей (которое дешевле первого, как известно), как тон комментариев радикально изменится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нечаинка Едондер пуп 24 минуты назад
Дети пытаются повторить то, что часто слышат.
И если каждый день смотрят про "на донышке", почему бы и не брякнуть для эксперимента.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ингеборг Дапкунайтович 2 часа назад
Христианисты, что ещё сказать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
twincam 2 часа назад
жесть.
вот так какая нибудь недойо....анная яжмать психанет, и такие же упоротые ее друзья имбецилы начнут "творить справедливость".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Стоша twincam 53 минуты назад
в пендостане это трэнд, они регулярно постят о том как кто-то выходит лет через 20 отсидки по ошибочному обвинению или вешается в тюрьме
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−112
VladmirK1979 2 часа назад
самосуд на эмоциях

не намного они и лучше настоящих педофилов эта компания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Calkaneus Maksim 2 часа назад
чуваки,которые заводят отношения с Рсп будьте начеку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Володя 2 часа назад
Надеюсь получат пожизняк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
albedo 2 часа назад
Озверел народ.
Может хватит про педофилию -ее в СМИ больше, чем в жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
MoZaR 2 часа назад
Осенние обострения начинаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Признания девственников 30+ (6 фото) Признания девственников 30+ (6 фото) На Севере России мужчина убил ребёнка в детском саду, чтобы сбылось заклинание На Севере России мужчина убил ребёнка в детском саду, чтобы сбылось заклинание Протоиерей РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» и «оружием мира» Протоиерей РПЦ назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» и «оружием мира» Тиндер, опасный для жизни: девушку убили на свидании Тиндер, опасный для жизни: девушку убили на свидании Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Лицензия на убийство: в Москве оправдали мужчину, который убил гея Россиянку насмерть засыпало семечками в элеваторе Россиянку насмерть засыпало семечками в элеваторе
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75746



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
6
53
Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов
Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"
3
41
Как это развидеть? Убойные ситуации из серии "Показалось"
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему средняя школа так называется?
0
7
Почему средняя школа так называется?
Топ-10 способов как быстро избавиться от синяка
4
6
Топ-10 способов как быстро избавиться от синяка
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Интересные подробности самого громкого дела этого года (3 фото+видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#россия#сша#знаменитости#авто авария#картинки#подборка#природа#красота
#прикол#интересно#авария#интересное#Биография звезд#биография#кино#актер#смешно#полиция
#фото#история#шоу бизнес#дтп#дети#животные#музыка#девушки#навальный#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться