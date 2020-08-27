Россиянина по ошибке заподозренного в педофилии изнасиловали и убили трубой

Выяснилось, что участница расправы за день до убийства попросила сестру матери своего бывшего мужа присмотреть за её дочерью трёх лет и десятилетней дочерью своего приятеля, поскольку сама она собиралась повеселиться в компании. Когда женщина забрала детей, те рассказали ей, что мужчина трогал их ниже пояса.

«Погибший 48-летний мужчина, по последним данным, не был сожителем бывшей родственницы разгневанной девушки. Он был всего лишь её знакомым, который помог по просьбе тётки доставить девочек до дачи. Версия девочек о том, что их кто-то трогал, также не находит на данный момент подтверждения. Они изменили свои показания и сейчас утверждают, что это была шутка», — уточнил представитель следствия.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по пунктам «д», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору»).

Стало известно, что в отношении трёх задержанных лиц судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 22 октября текущего года включительно. Ещё двух человек, участвовавших в расправе, в настоящий момент ищут правоохранители.

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