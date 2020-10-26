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В России хотят принять закон о химической кастрации педофилов

В России хотят принять закон о химической кастрации педофилов (3 фото)

Автор:
26 октября 2020 09:45
Метки: закон   педофилия   россия   химическая кастрация   
605
3
Хорошая новость для всех родителей. Химическая кастрация педофилов будет прописана в УК как принудительная мера медицинского характера. Поправки внесут в статью о видах принудительных мер.
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Метки: закон   педофилия   россия   химическая кастрация   
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15k
Андрей Иванов 4 часа назад
Дебилы
1. "Педофил" не равен "преступник". Педофил - чувак с медицинскими проблемами, у которого встаёт на детей, как на взрослых баб. При этом под детьми понимается только не достигшие половой зрелости девочки с неразвитыми половыми признаками. Не все педофилы потакают своим желаниям, не все, кто трахает маленьких детей - педофилы. Именно поэтому в УК нет термина "педофил", а есть "развращение малолетних"
2. "Химическая кастрация" - это приём препаратов, по типу "контрсекс" для кошек. Приём не одноразовый, принимать надо регулярно. На Западе такие препараты принимают как раз "сознательные" педофилы, добровольно. Препарат ничего не лечит, а всего лишь полностью убирает половое влечение (вообще, а не к детям), но только на время. Приём нужно вести регулярно,вредно для здоровья. Как вы будете это делать в принудительном порядке, идиоты?

Для растлителей малолетних (не достигших половой зрелости) должна быть всего одна статья - расстрел.
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11k
Corvus Corax Час назад
Это ж мы пол-солянки потеряем...
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4k
Nobody Noname 2 часа назад
Не плохо бы для таких нововведений упорядочить судебную систему. Вон сколько сидят из-за оговора.
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1k
alex 2 часа назад
Кастрация херация. Пуля в затылок. Дёшево и эффективно.
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1k
KardanId4 2 часа назад
Это что получается - половина Гос. думы кастрированные будут! А вообще хорошая идея, только чего так долго тянут с законом...
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489
neo 2 часа назад
"Хорошая новость для всех родителей" и плохая для всех оклеветанных "педофилов"
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21
Лингам 2 часа назад
Для применения необратимого наказания необходимо, что бы Закон работал. Независимость судов, хорошая работа правоохранительных органов.
Конечно же химическая кастрация имеет временный эффект (чего не знают некоторые остолопы из комментаторов) и обратима при прекращении приема препаратов. Так что можно и задуматься о введении подобной меры для всех насильников.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Прекрасная идея. Можно еще и дополнить: принять закон о физической кастрации всех взяточников. В смысле, отрубать им руку. В С.Аравии применяют это, с прекрасными результатами.
С другой стороны, кто станет управлять страной, если все министры, мэры и губернаторы станут однорукими или вообще без рук?
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21
Лингам Frank Borman 2 часа назад
Зато будет отличительная черта власти. Увидел однорукого, при том с сохранившейся левой рукой, понял, перед тобой чиновник!
Только вопрос, а как быть с их "неприкосновенностью"? И охраной?)
Да и законы они под себя принимают, не желая отпускать власть ни в какую.
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7k
Franklin Benjamin 3 часа назад
Ага! Особенно, при нашей системе правосудия.
Мужику 13 лед за педофилию дали. А теперь выясняется, что девочки тупо его оговорили. Там щас и мамаша одной из них пытается пересмотра добиться. А хрен там!
Сейчас любая малолетняя шавка может обвинить кого угодно и человек получит судимость. Хрен что докажешь.
А тут ещё в довесок и хим-кастрация туда же.
Потом выяснится, что невиновен. И что? Судья сама лично будет потенцию восстанавливать? А если она страшная?
Вот когда погрешность судов будет равна нулю - тогда и подобные меры можно вводить.
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17k
Аня 4 часа назад
Статья прям пронизана лучиками добра и гуманностью к ублюдкам. Каким образом будет контролироваться прием лекарств? На откуп самим педофилам? Так они и побежали себя кастрировать да. А можно их просто к стенке сразу, при условии сто процентов доказанной вины, разумеется?
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6k
Михалыч 4 часа назад
Я, может, буду некоторыми сейчас понят, как защитник педофилов - что не так. Но, бывают случаи наговоров, по разным вариантам. Такие радикальные методы, как кастрация, я бы применял только при медицински освидетельственном половом акте с действительно детьми, а не накрашенными, в миниюбках лолитами, тренирующими свои навыки на парнях и мужчинах и по которым сложно определить возраст. Ну и без двойственных моментов, когда встречаются 15летняя девушка и 18-19летний парень, и вдруг пишется заявление...
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56k
Viktor 4 часа назад
Какая нахрен химкастрация, вжжжжик под самый корень и гуляй дальше!
Какая нахрен химкастрация, вжжжжик под самый корень и гуляй дальше!
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2k
SSD 4 часа назад
У нас в думе педо лоби, там педофилов, навалом скорее всего, вряд ли они примут такой закон против себя...
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103
алексей симонов SSD 3 часа назад
Госпожа Мизулина перелогинтесь.
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2k
SSD алексей симонов 3 часа назад
https://lenta.ru/articles/2010/06/11/lobby/https://lenta.ru/articles/2010/06/11/lobby/
Новости 10 лет уже. Про эту кастрацию все мусолят.
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103
алексей симонов SSD 3 часа назад
Страшный педофилюга коих в России каждый второй, надрачивает перед бедным беззащитным ребенком, который разумеется врать не умеет. Не боишься на его месте оказаться?

Ссылка www.youtube.com
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13k
Мария Коненкова алексей симонов 2 часа назад
Именно. И главное, в ссылке на статью про этот инцидент в комментариях уже один написал: сначала смотрел, казалось, всё чисто, потом пересмотрел (приводит счетчик) - а, не, как-то подозрительно он журналом шевелит! Есть люди, которые всегда готовы уличить.
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9k
котегRUS 4 часа назад
Давно пора!
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33k
AE котегRUS 4 часа назад
Кузьминский суд столицы приговорил москвича Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Как уточняет агентство, позднее, во время следствия, девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину. Предполагается, что школьницы прогуляли в тот день школу и таким рассказом решили «переключить внимание» родителей на «другую проблему». Но несмотря на это, суд решил приговорить москвича к 13 годам колонии строгого режима.
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9k
котегRUS AE 4 часа назад
это из ряда вон редкий случай..
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2k
☣️Месть печенегов☣️ котегRUS 4 часа назад
Да ну? Прямо из ряда вон? Когда 18 летний парень гуляет с 15 летней, родители девахи пишут заявку и вуаля - педофил
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1k
Игорь котегRUS 4 часа назад
да? в Екатеринбурге тренер посидел в метре от девочки на диване в фитнес центре, под камерой.
уже давно сидит...
не смотря на полную абсурдность
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115
.. котегRUS 4 часа назад
а еще из ряда вон, где девачка оклеветала своего родственника, а пьяная мамаша собрала двух собутыльников и пошли убивать этого несчастного мужика, забили до смерти, при поимки чикотило, троих не виновных расстреляли, сколько таких еще случаев...
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1k
Vladimir Taranovich 4 часа назад
как-то слишком гуманно. Это ж насильник детей, а не просто гомосек-гомосек(добровольно). Типа, больше не хочет насиловать детей - пусть ходит теперь на работу...в школу.
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33k
AE 4 часа назад
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/23/n_15123139.shtmlhttps://www.gazeta.ru/social/news/2020/10/23/n_15123139.shtml
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19k
Батончик с маком 4 часа назад
чё тратиться на препараты? макать их яйца в тазик с кислотой. на многих хватит.
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4k
Александр Иванов Батончик с маком 4 часа назад
Лучше голову макать!
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10k
Сергей Александр Иванов 3 часа назад
В России хотят принять закон о химической кастрации педофилов
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