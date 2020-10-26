В России хотят принять закон о химической кастрации педофилов

Что такое химическая кастрация с точки зрения физиологии?

Чингиз Нугманов – врач-андролог Института репродуктивной медицины:



- Метод химической кастрации не был изобретен с целью наказания преступников. Он перенят из клинической медицины, где применяется с целью лечения некоторых состояний, например, онкологических заболеваний. Если объяснять своими словами, то химическая кастрация – это подавление воздействия полового гормона тестостерона на организм с целью снижения сексуального влечения.



Если научным языком, то при химической кастрации препараты группы антиандрогены блокируют воздействие на тестостероновые рецепторы в организме, тем самым, снижая не только половое влечение, но и ряд других жизненно важных функций, которые возможны именно благодаря воздействию именно этого гормона. В Казахстане буде применяться стероидный антиандроген «Ципротерон». Инъекционный препарат вводится внутримышечно по разным схемам в зависимости от дозы.



Что происходит со здоровьем человека после химической кастрации?

- Исследования по качеству жизни в мире проводились, правда, на пациентах, а не на преступниках. Ключевое отличие состоит в том, что у пациентов эти препараты применяются непродолжительное время: при онкологии все принято решать радикально в кратчайшие сроки – то есть удаление опухоли или органа. Поэтому препараты применяются лишь до операции.



В случае химической кастрации, по всей видимости, предполагается длительный прием препарата, то есть, чуть ли не пожизненно подавление влияния тестостерона на организм. Мы знаем из медицинских источников и своей практики, что без тестостерона жизнь мужчины – это не жизнь, это медленное увядание, медленная мучительная смерть. Сейчас довольно хорошо изучено влияние этого гормона – он отвечает за многие процессы. Человека ждут сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ожирение, нарушения в работе нервной системы, депрессии.



Как пример можно привести историю гениального английского математика Алана Тьюринга, который по сути изобрел первый в мире компьютер, взломавший код рейхстаговской шифровальной машинки, что помогло выиграть Вторую мировую войну. Тьюринг был гомосексуалистом. Когда его уличили в «непристойном поведении», то вместо тюрьмы он добровольно выбрал химическую кастрацию (1954 год). У него резко ухудшилось состояние здоровья, он впал в депрессию и вскоре покончил с собой.