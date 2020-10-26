В России хотят принять закон о химической кастрации педофилов

Хорошая новость для всех родителей. Химическая кастрация педофилов будет прописана в УК как принудительная мера медицинского характера. Поправки внесут в статью о видах принудительных мер.
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Термин «химическая кастрация» будет введён законодательно с определением и раскрытием с точки зрения уголовного законодательства.
"Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ", — сообщил в интервью «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Соответствующие поправки будут внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс. Поводом для принятия законопроекта стал рост преступлений в отношении детей. Он составил примерно 20% за последние четыре года. По итогам прошлого года в России совершено 1266 таких преступлений.
Каков мировой опыт по химической кастрации?
- Методика так называемой химической кастрации разработана в качестве гуманной и, по возможности, безопасной для здоровья и психики альтернативы кастрации хирургической.
В 1950-60-е годы медикаментозное подавление сексуальной функции у мужчин с опасными для окружающих сексуальными предпочтениями в экспериментальном порядке начали применять в США, Великобритании и Германии. В ФРГ закон о химической кастрации был принят в 1973 году.
В 1996 году принудительную химическую кастрацию педофилов-рецидивистов узаконили в Калифорнии. В течение 15 лет примеру Калифорнии последовали 8 американских штатов. В настоящее время методики медикаментозного подавления сексуального влечения насильников в том или ином виде разрешены к применению во Франции, Бельгии, Дании и других европейских странах. В качестве меры наказания, назначаемой судом всем насильникам, жертвам которых было менее 15 лет, химическая кастрация была недавно введена в Польше.
"Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ", — сообщил в интервью «Известиям» автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.
Соответствующие поправки будут внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс. Поводом для принятия законопроекта стал рост преступлений в отношении детей. Он составил примерно 20% за последние четыре года. По итогам прошлого года в России совершено 1266 таких преступлений.
Каков мировой опыт по химической кастрации?
- Методика так называемой химической кастрации разработана в качестве гуманной и, по возможности, безопасной для здоровья и психики альтернативы кастрации хирургической.
В 1950-60-е годы медикаментозное подавление сексуальной функции у мужчин с опасными для окружающих сексуальными предпочтениями в экспериментальном порядке начали применять в США, Великобритании и Германии. В ФРГ закон о химической кастрации был принят в 1973 году.
В 1996 году принудительную химическую кастрацию педофилов-рецидивистов узаконили в Калифорнии. В течение 15 лет примеру Калифорнии последовали 8 американских штатов. В настоящее время методики медикаментозного подавления сексуального влечения насильников в том или ином виде разрешены к применению во Франции, Бельгии, Дании и других европейских странах. В качестве меры наказания, назначаемой судом всем насильникам, жертвам которых было менее 15 лет, химическая кастрация была недавно введена в Польше.
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Что такое химическая кастрация с точки зрения физиологии?
Чингиз Нугманов – врач-андролог Института репродуктивной медицины:
- Метод химической кастрации не был изобретен с целью наказания преступников. Он перенят из клинической медицины, где применяется с целью лечения некоторых состояний, например, онкологических заболеваний. Если объяснять своими словами, то химическая кастрация – это подавление воздействия полового гормона тестостерона на организм с целью снижения сексуального влечения.
Если научным языком, то при химической кастрации препараты группы антиандрогены блокируют воздействие на тестостероновые рецепторы в организме, тем самым, снижая не только половое влечение, но и ряд других жизненно важных функций, которые возможны именно благодаря воздействию именно этого гормона. В Казахстане буде применяться стероидный антиандроген «Ципротерон». Инъекционный препарат вводится внутримышечно по разным схемам в зависимости от дозы.
Что происходит со здоровьем человека после химической кастрации?
- Исследования по качеству жизни в мире проводились, правда, на пациентах, а не на преступниках. Ключевое отличие состоит в том, что у пациентов эти препараты применяются непродолжительное время: при онкологии все принято решать радикально в кратчайшие сроки – то есть удаление опухоли или органа. Поэтому препараты применяются лишь до операции.
В случае химической кастрации, по всей видимости, предполагается длительный прием препарата, то есть, чуть ли не пожизненно подавление влияния тестостерона на организм. Мы знаем из медицинских источников и своей практики, что без тестостерона жизнь мужчины – это не жизнь, это медленное увядание, медленная мучительная смерть. Сейчас довольно хорошо изучено влияние этого гормона – он отвечает за многие процессы. Человека ждут сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ожирение, нарушения в работе нервной системы, депрессии.
Как пример можно привести историю гениального английского математика Алана Тьюринга, который по сути изобрел первый в мире компьютер, взломавший код рейхстаговской шифровальной машинки, что помогло выиграть Вторую мировую войну. Тьюринг был гомосексуалистом. Когда его уличили в «непристойном поведении», то вместо тюрьмы он добровольно выбрал химическую кастрацию (1954 год). У него резко ухудшилось состояние здоровья, он впал в депрессию и вскоре покончил с собой.
Чингиз Нугманов – врач-андролог Института репродуктивной медицины:
- Метод химической кастрации не был изобретен с целью наказания преступников. Он перенят из клинической медицины, где применяется с целью лечения некоторых состояний, например, онкологических заболеваний. Если объяснять своими словами, то химическая кастрация – это подавление воздействия полового гормона тестостерона на организм с целью снижения сексуального влечения.
Если научным языком, то при химической кастрации препараты группы антиандрогены блокируют воздействие на тестостероновые рецепторы в организме, тем самым, снижая не только половое влечение, но и ряд других жизненно важных функций, которые возможны именно благодаря воздействию именно этого гормона. В Казахстане буде применяться стероидный антиандроген «Ципротерон». Инъекционный препарат вводится внутримышечно по разным схемам в зависимости от дозы.
Что происходит со здоровьем человека после химической кастрации?
- Исследования по качеству жизни в мире проводились, правда, на пациентах, а не на преступниках. Ключевое отличие состоит в том, что у пациентов эти препараты применяются непродолжительное время: при онкологии все принято решать радикально в кратчайшие сроки – то есть удаление опухоли или органа. Поэтому препараты применяются лишь до операции.
В случае химической кастрации, по всей видимости, предполагается длительный прием препарата, то есть, чуть ли не пожизненно подавление влияния тестостерона на организм. Мы знаем из медицинских источников и своей практики, что без тестостерона жизнь мужчины – это не жизнь, это медленное увядание, медленная мучительная смерть. Сейчас довольно хорошо изучено влияние этого гормона – он отвечает за многие процессы. Человека ждут сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, ожирение, нарушения в работе нервной системы, депрессии.
Как пример можно привести историю гениального английского математика Алана Тьюринга, который по сути изобрел первый в мире компьютер, взломавший код рейхстаговской шифровальной машинки, что помогло выиграть Вторую мировую войну. Тьюринг был гомосексуалистом. Когда его уличили в «непристойном поведении», то вместо тюрьмы он добровольно выбрал химическую кастрацию (1954 год). У него резко ухудшилось состояние здоровья, он впал в депрессию и вскоре покончил с собой.
Источник:
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Метки: закон педофилия россия химическая кастрация
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1. "Педофил" не равен "преступник". Педофил - чувак с медицинскими проблемами, у которого встаёт на детей, как на взрослых баб. При этом под детьми понимается только не достигшие половой зрелости девочки с неразвитыми половыми признаками. Не все педофилы потакают своим желаниям, не все, кто трахает маленьких детей - педофилы. Именно поэтому в УК нет термина "педофил", а есть "развращение малолетних"
2. "Химическая кастрация" - это приём препаратов, по типу "контрсекс" для кошек. Приём не одноразовый, принимать надо регулярно. На Западе такие препараты принимают как раз "сознательные" педофилы, добровольно. Препарат ничего не лечит, а всего лишь полностью убирает половое влечение (вообще, а не к детям), но только на время. Приём нужно вести регулярно,вредно для здоровья. Как вы будете это делать в принудительном порядке, идиоты?
Для растлителей малолетних (не достигших половой зрелости) должна быть всего одна статья - расстрел.
Конечно же химическая кастрация имеет временный эффект (чего не знают некоторые остолопы из комментаторов) и обратима при прекращении приема препаратов. Так что можно и задуматься о введении подобной меры для всех насильников.
С другой стороны, кто станет управлять страной, если все министры, мэры и губернаторы станут однорукими или вообще без рук?
Только вопрос, а как быть с их "неприкосновенностью"? И охраной?)
Да и законы они под себя принимают, не желая отпускать власть ни в какую.
Мужику 13 лед за педофилию дали. А теперь выясняется, что девочки тупо его оговорили. Там щас и мамаша одной из них пытается пересмотра добиться. А хрен там!
Сейчас любая малолетняя шавка может обвинить кого угодно и человек получит судимость. Хрен что докажешь.
А тут ещё в довесок и хим-кастрация туда же.
Потом выяснится, что невиновен. И что? Судья сама лично будет потенцию восстанавливать? А если она страшная?
Вот когда погрешность судов будет равна нулю - тогда и подобные меры можно вводить.
Новости 10 лет уже. Про эту кастрацию все мусолят.
Как уточняет агентство, позднее, во время следствия, девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину. Предполагается, что школьницы прогуляли в тот день школу и таким рассказом решили «переключить внимание» родителей на «другую проблему». Но несмотря на это, суд решил приговорить москвича к 13 годам колонии строгого режима.
уже давно сидит...
не смотря на полную абсурдность