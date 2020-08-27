"Спартанцы: как жили самые суровые воины древности

Однако ничто не вечно. Время съедает все, и остановить его суровым воспитанием, отказом от денег и самопожертвование не получится. Постепенно звезда Спарты закатывалась. Ее граждане гибли в многочисленных войнах, воинов не хватало даже для обороны.



Верхушка общества стало нарушать заветы Ликурга, и накапливала богатства. Соседи с развитой экономикой теснили спартанцев по всем фронтам, а сил отбиться не было. В 146 году до н.э. город попал в зависимость от Рима, который в память о былом величии сохранил ему внутреннее самоуправление.