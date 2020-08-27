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Спартанцы: как жили самые суровые воины древности

Спартанцы: как жили самые суровые воины древности (11 фото)

Автор:
27 августа 2020 19:07
Метки: история   спарта   факты   
1500
11
Спарта была одним из сильнейших государств Древней Греции. Остальные греки поражались доблести спартанцев и социальным устройством города. Да, соседи восхищались Спартой, но перенимать обычаи его жителей не спешили. Даже в те жестокие времена повседневная жизнь и обычаи спартанцев воспринимались суровыми и чрезмерно жестокими.

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Метки: история   спарта   факты   
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20  комментариев
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64k
Фома 4 часа назад
Если коротко сказать , то х..во жили , но об этом они не знали .
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29
ya.darkx 2 часа назад
Закрытая система обречена на вырождение и гибель.
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Большая часть - это всего-лишь легенды и сказки, такие же как про самураев, нинзя, ковбоев и т.п.
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15k
бат св 2 часа назад
тут к 11 историческим фото одно историческое видео подоспело:
Ссылка youtu.be
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19k
Сибиряк 2 часа назад
Спартанцы: как жили самые суровые воины древности
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7k
Vacony 3 часа назад
Плохо или нет жили, не нам судить. А вот история рассудила - о них помнят как о великих войнах, лучших, через сотни лет. Смогут ли сказать такое о нас ? Уверен нет
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4k
Сергей Vacony 2 часа назад
А оно нам надо?
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55k
Опиум для народа Vacony 2 часа назад
Какой п"дарас научил вас,дебилов,писать слово "воин" через Й?
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7k
Vacony Опиум для народа 48 минут назад
тот же, что учил вас культуре общения в интернете
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Суровых воинов в те времена было море, можно сказать все - если ты воин, а не крестьянин. Такие уж были времена. История со спартанцами просто запиарена современными графоманами. К ним подключились и современные постовики. Ну и Сергей с фишек иже с ними.
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6k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Историк 80 лвл...
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16k
иванов дмитрий 3 часа назад
Про гомосеков среди войнов спарты автор решил не рассказывать )))
.
Или про то что соседнее государство АФИНЫ , на равных воевало с этими великими войнами и только при помощи персов спарта смогла победить.
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18k
Слепой Пью иванов дмитрий 3 часа назад
Дмитрий, сходил бы на консультацию к своей учительнице русского: я не граммар-наци, но слово "войны, войн" вызывает рвотный рефлекс и желание (жаль, неисполнимое), чтобы тот же же спартанский воИн (которых ты полагаешь гомосеками, путая с воИнами Саши Македонского) вдул тебе по самые гланды за безграмотность.
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16k
иванов дмитрий Слепой Пью 2 часа назад
я очень нуждаюсь в твоей критике моего правописания.
пиши еще !
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5k
☣️Месть печенегов☣️ иванов дмитрий Час назад
Считаешь, что безграмотно писать круто и этим бравируешь?
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16k
иванов дмитрий ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
считаю что делать замечания и нравоучения незнакомым людям- не вежливо.
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202
Oleg Oleg иванов дмитрий Час назад
Я Олег,Вы Дмитрий, очень приятно познакомиться.Так вот Дима ты безграмотная П.И.З.ДА с амбициями.
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750
Лёха 4 часа назад
Мне достаточно было прочитать заголовок:
"Спартанцы: как жили самые суровые воины древности
!!!(11 фото)"!!!

Япацталом.
Збазибо,аффтар!
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18k
Слепой Пью Лёха 3 часа назад
Это ты ишшо видео не видел!
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15k
бат св Слепой Пью 2 часа назад
да кто ж его не видел? ООчень исторично)))
Ссылка youtu.be
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