"Спартанцы: как жили самые суровые воины древности

Спарта была одним из сильнейших государств Древней Греции. Остальные греки поражались доблести спартанцев и социальным устройством города. Да, соседи восхищались Спартой, но перенимать обычаи его жителей не спешили. Даже в те жестокие времена повседневная жизнь и обычаи спартанцев воспринимались суровыми и чрезмерно жестокими.
Реформы Ликурга
В начале своего существования Спарта, расположенная в области Лакония, развивался как типичный древнегреческий полис. С VI века до нашей эры археологи отмечают резкое обеднение культурного слоя. Именно в это время Спарта ввела реформы, предложенные законодателем Ликургом, чье имя переводится как Волк. Благодаря этим преобразованиям город смог победить соседнюю Месинию и присоединить ее плодородные земли к своему государству.
Ликург — древнеспартанский законодатель
С этого времени начинается восхождение Спарты к величию. Город становится главной военной силой региона. Мощь Спарты была обусловлена ее внутренним устройством. Перед тем как ввести свои реформы Ликург побывал на Крите, в Египте, на Ближнем Востоке и решил, что сила государства в однообразии народа и его готовности жертвовать собой ради благополучия Родины.
Город напоминал военный лагерь, где в окружение многочисленного покоренного населения жили малочисленные свободные граждане-спартанцы. Периэками называли свободных ремесленников, лишенных гражданских прав, а илотами — крестьян-полурабов.
Город напоминал военный лагерь, где в окружение многочисленного покоренного населения жили малочисленные свободные граждане-спартанцы. Периэками называли свободных ремесленников, лишенных гражданских прав, а илотами — крестьян-полурабов.
Ограничения на все
Спартанцам запретили путешествовать. За границу они могли попасть только во время военного похода. В город не пускали и иностранцев, которые могли принести новшества, представляющие угрозу для традиций. Под запрет попала драматургия, науки, искусство. Исключение делалось только для песен, которые ограничивались военными маршами.
Спарта. Реконструкция облика античного города
Спартанцы отказались от роскоши и богатства, которые Ликург считал главной причиной падения любого государства. Вместо привычных монет, ввели громоздкие и неудобные в использовании бруски из железа. Чтобы металл был хрупким, его закаляли в уксусе. Запрещалось делать надписи на надгробных плитах. Только царям и совершившим геройский поступок воинам разрешалось написать на камне имя.
«Спартанец, показывающий пьяного илота своим сыновьям». Художник Фернан Сабатте
Гражданам города запрещалось употреблять алкоголь. Спартанцы специально напаивали рабов и показывали их детям. Юноши видели, как низко падает пьяный человек и с брезгливостью относились к вину.
Казарма вместо семьи
В семь лет спартанских мальчиков забирали от родителей и отправляли в военные лагеря. Там они готовились стать воинами. До 12 лет им не выдавали одежды, спали дети на настиле из лозы, которую должны были сами наломать голыми руками. Мальчиков почти не кормили, а еду они добывали воровством, которое поощрялось. Воспитатели считали, что так у детей развивается хитрость и храбрость. Однако если их ловили за воровством, то жестоко наказывали.
Детей учили сражаться мечом, метать копья, быстро бегать и обходиться в походе малым. В процессе обучения спартанцы превращались в универсальных солдат, равных которым в Греции не было.
Чтобы мальчики привыкли к крови, им разрешались так называемые криптии. Группы подростков ночью врывались в селения рабов-илотов и грабили их. В такие набеги они убивали самых сильных мужчин. В 17 лет юношей ждало последнее испытание. В храме Артемиды их били по спине мокрыми розгами. Во время побоев юноша должен был не издать ни звука. Иначе самого новобранца и его семью ждал позор.
Свободные спартанки
Девушки также проходили обучение, в том числе военное и были под стать парням. В те времена спартанские женщины считались самыми свободными в Греции.
Когда один из афинян сказал спартанской царице Горго, что:
«Одни вы, спартанки, делаете, что хотите со своими мужьями»
Женщина ответила:
«Да, но ведь одни мы и рожаем мужей».
Аристотель говорил, что в отличие от мужчин спартанки живут свободней остальных гречанок. Он писал, что они дерзки в повседневной жизни, сильны физически и управляют своими мужьями.
«Одни вы, спартанки, делаете, что хотите со своими мужьями»
Женщина ответила:
«Да, но ведь одни мы и рожаем мужей».
Аристотель говорил, что в отличие от мужчин спартанки живут свободней остальных гречанок. Он писал, что они дерзки в повседневной жизни, сильны физически и управляют своими мужьями.
«Спартанские девушки вызывают на состязание юношей». Художник Эдгар Дега
Главной задачей спартанки было рождение здорового ребенка, из которого вырастет сильный боец. Именно поэтому девушки занимались спортом. Выступая в спортивных соревнованиях, что в те времена для девушек было недопустимо, они практически не носили одежды.
Лаконичность и черная похлебка
С детства воинов учили говорить коротко и по делу. Историк Ксенофонт писал, что можно быстрей дождаться слова от мраморной статуи, чем от юного спартанца. Манера коротко и ясно изъясняться стала называться в Греции лаконичностью, так как Спарта находилась в области Лакония.
Спартанские воины. Современная реконструкция
Показательный пример лаконичности связан с македонским царем Филипом II. В письме адресованном Спарте, он написал:
«Советую вам сдаться немедленно, потому что, если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город».
Спартанцы ответили коротко:
«Если».
«Советую вам сдаться немедленно, потому что, если моя армия войдет в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и разрушу город».
Спартанцы ответили коротко:
«Если».
Основной едой жителей Лаконии была легендарная кровяная черная похлебка, точный рецепт которой сегодня утерян. Известно, что ее ингредиентами были свиные ноги, кровь, чечевица, соль и уксус. Когда персидский царь приказал пленному спартанцу сварить ему такой суп, то сказал:
«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть: им милее гибель, чем такая еда».
Плутарх писал, что черная похлебка — еда стариков. Ветераны, понимая, что для службы нужны силы, отказывались от своего мяса и отдавали его молодым воинам.
«Теперь я понимаю, почему спартанцы так храбро идут на смерть: им милее гибель, чем такая еда».
Плутарх писал, что черная похлебка — еда стариков. Ветераны, понимая, что для службы нужны силы, отказывались от своего мяса и отдавали его молодым воинам.
Современные развалины когда-то великой Спарты
Однако ничто не вечно. Время съедает все, и остановить его суровым воспитанием, отказом от денег и самопожертвование не получится. Постепенно звезда Спарты закатывалась. Ее граждане гибли в многочисленных войнах, воинов не хватало даже для обороны.
Верхушка общества стало нарушать заветы Ликурга, и накапливала богатства. Соседи с развитой экономикой теснили спартанцев по всем фронтам, а сил отбиться не было. В 146 году до н.э. город попал в зависимость от Рима, который в память о былом величии сохранил ему внутреннее самоуправление.
Верхушка общества стало нарушать заветы Ликурга, и накапливала богатства. Соседи с развитой экономикой теснили спартанцев по всем фронтам, а сил отбиться не было. В 146 году до н.э. город попал в зависимость от Рима, который в память о былом величии сохранил ему внутреннее самоуправление.
Источник:
Ссылки по теме:
- Удивительные исторические снимки, которые вы еще точно не видели
- Маски стыда и их применение в Средневековье
- На чем поедем в путь последний: 20+ невероятных катафалков всех времен и народов
- Как выглядели самые первые модели изобретений
- Баррикады, борьба и революции: 20 лучших фото протестов столетия
1
Новости партнёров
Загрузка...
.
Или про то что соседнее государство АФИНЫ , на равных воевало с этими великими войнами и только при помощи персов спарта смогла победить.
пиши еще !
"Спартанцы: как жили самые суровые воины древности
!!!(11 фото)"!!!
Япацталом.
Збазибо,аффтар!