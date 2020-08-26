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Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов

Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов (36 фото)

Автор:
26 августа 2020 11:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   предметы   фото   
1944
36

Знающие люди прекрасно понимают, что все окружающее, имеет крохотную долю чуда. Кто-то, глядя на предметы, довольствуется привычными очертаниями, но некоторым дано видеть вещи под совершенно иным ракурсом. Конечно, многим из нас, живущим в одном и том же ритме, и решающим множество различных проблем, сложно отвлечься на маленькие радости жизни.

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Метки: интересно   предметы   фото   
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5  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
...и Луна плоская!!! Вон на фото - отлично видно!!! Шах и мат, любители "шарообразной" Земли.
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10k
Пумба Полчаса назад
"вирус-бактериофаг"?!!
Всё ясно какого уровня пост.
Аффтар, да будет тебе известно, что вирус на данный момент вообще не знают причислять к живым или нет, т. к. любой вирус - просто огрызок РНК. Который, кстати, в сотни раз меньше любой бактерии и бактериофагом быть не может.
"вирус-бактериофаг"?!! Всё ясно какого уровня пост. Аффтар, да будет тебе известно, что вирус на данный момент вообще не знают причислять к живым или нет, т. к. любой вирус - просто огрызок РНК. Который, кстати, в сотни раз меньше любой бактерии и бактериофагом быть не может.
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2k
Макс Пумба 2 минуты назад
В основном, ясно, какого уровня комментарий. Хоть погуглите, что такое бактериофаг.
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4k
v687kn 2 часа назад
интересно. давай еще
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10k
Пумба v687kn Полчаса назад
Не у этого автора. Интересно? Да. Но ложь. И запоминать ложь не стоит.
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