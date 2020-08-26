Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов

Но для того чтобы не сойти с ума от такого бешеного ритма жизни, иногда достаточно просто взглянуть на фотографии примерно такой подборки как наша, и открыть совершенно другие стороны мирового бытия. Не дайте себе увязнуть в повседневном быту и расширяйте свои познания!

Немногие знают, что монументальные каменные головы острова Пасхи, обладают такими же монументальными каменными туловищами