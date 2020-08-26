Фотографии, которые отражают внутренний мир привычных нам предметов

Знающие люди прекрасно понимают, что все окружающее, имеет крохотную долю чуда. Кто-то, глядя на предметы, довольствуется привычными очертаниями, но некоторым дано видеть вещи под совершенно иным ракурсом. Конечно, многим из нас, живущим в одном и том же ритме, и решающим множество различных проблем, сложно отвлечься на маленькие радости жизни.
Но для того чтобы не сойти с ума от такого бешеного ритма жизни, иногда достаточно просто взглянуть на фотографии примерно такой подборки как наша, и открыть совершенно другие стороны мирового бытия. Не дайте себе увязнуть в повседневном быту и расширяйте свои познания!
Немногие знают, что монументальные каменные головы острова Пасхи, обладают такими же монументальными каменными туловищами
Кому-то это может показаться прессом, стоящим на каком-нибудь монетном дворе. Но на самом деле эта машина предназначена для надписей на выпечке
Именно так китайских солдат обучают правильному положению головы при построении
Так как в шраме отсутствуют потовые железы, на нем никогда нет грязи
Именно таким можно увидеть сегодня поле близ городка Верден. Если вспомнить Первую Мировую войну – здесь проходили самые серьезные сражения
Верхняя челюсть кашалота приметна отсутствием зубов. Она снабжена отверстиями, для того чтобы туда входили зубы нижней челюсти
Именно так смотрится из космоса солнечное затмение
Уникальная фотография! Это – атом!
Вот так выглядит клубника при макросъемке
А это окаменевший отпечаток, который оставил динозавр
Мы практически уверены, что вы никогда не видели слоновий хвост так близко
От засохшего и разложившегося кактуса остались только иголочки…
Посмотрите, как выглядят соляные шахты внутри
Внутри скафандра космонавта можно увидеть сложнейшую технику
Фотография пустого салона авиалайнера «Боинг-787»
Съемки блокбастера: пока в автомобиле снимают очередную сцену, водитель машины терпеливо ждет на крыше
Знакомьтесь – это вирус-бактериофаг, если на него смотреть через электронный микроскоп
Вот таких гигантских размеров может быть аметистовая жеода!
Как же красиво лежит снежный наст на птичьем вольере
Настоящий репортер носит с собой уйму различной техники! Но и внешний вид при этом не должен пострадать!
Фото квадратной морской звезды. Такой внешний вид из-за врожденного дефекта
Обратная сторона луны! Очень редкий кадр!
Вы когда-нибудь видели енота-альбиноса?!
Много лет в минералах происходило органическое изменение веществ. Теперь мы можем насладиться видом натуральной агатовой раковины
Слепые пользуются вот такими глобусами
Лягушка с прозрачным телом: можно спокойно рассматривать все внутренности. Страны обитания – Колумбия и Эквадор
Огромный кристалл льда
Студенты, которые производили вскрытие и проводили операцию по полному отделению нервной системы от тела, потратили полторы тысячи человеко-часов. Операция происходила в 1925 году
Полюбуйтесь фотографиями милых крошечных фламинго
Соль под электронным микроскопом
Ученые уверены, что если «сердце призрака» снабдить человеческими стволовыми клетками, это может способствовать выращиванию рабочего донорского сердца!
Фото лучшей зажигалки – Zippo
Авиабомба изнутри
Вот что находится внутри автомобильной шины
Через некоторое время все это станет деталями конструктора Lego!
Надеемся, что вам было очень интересно!
Источник:
- Почему хвост геккона может раздуваться?
- Знакомые места с необычного ракурса
- Индийский художник превращает людей в богов и героев
- Фотограф собрал коллекцию детских кошмаров
- Папа с дочкой снимают на фото бег времени
Всё ясно какого уровня пост.
Аффтар, да будет тебе известно, что вирус на данный момент вообще не знают причислять к живым или нет, т. к. любой вирус - просто огрызок РНК. Который, кстати, в сотни раз меньше любой бактерии и бактериофагом быть не может.