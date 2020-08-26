Про эмиграцию Андрея Тарковского

О том, что Тарковский собирается остаться на Западе знали все кому положено, а не только друзья режиссера.



На аудиенции у зам.пред.Госкино СССР Бориса Павленка в 1974 году Тарковский сказал:

- А вот Коппола, поставив "Апокалипсис", получил гонорар, на который купил гостиницу... Павлёнок ответил:

- У нас, Андрей Арсеньевич, другая социальная система, и гостиницы не продаются. А ваши работы всегда оплачиваются по самой высшей ставке, существующей у нас..



Тарковский парировал жестко:

- Значит, у нас плохая система...



****



Кстати, насчёт системы:

Тарковский получил ДВЕ квартиры на одном этаже жилого дома на Мосфильмовской.



Получил бесплатно.



Соединил их, в бывшую двухкомнатную поселил тещу, сына и приемную дочь, а в трехкомнатной жил с женой Ларисой Кизиловой.



Однако, Тарковский не смог отделить дверью от лифтового холла.



На этой почве у него возникли трения с Управляющей организацией, а заодно и с советской властью, как вы понимаете. Скандалить Андрей умел и любил.



*



Кроме того, Госкино СССР дважды профинансировало его фильм 'Сталкер". Голливуд на такую щедрость был не способен. Но Тарковский думал иначе - на Западе его гениальность оценят гораздо щедрее.



*



В 1981 когда режиссер написал сценарий фильма "Ностальгия" для итальянцев и получил разрешение на выезд.



Председатель Госкино СССР Ф. Т. Ермаш предпринял последнюю попытку удержать Тарковского.

Он предложил ему снять 'Идиота" по Достоевскому, на что ранее гениальный режиссер и претендовал.

Андрей ответил,что вернется к этому вопросу после возвращения из Италии.



****



Но, уехав на съемки в Италию, режиссер почти сразу стал просить выехать к нему жену, сына, тещу.

Наши еще раз попытались вразумить Гения, отправив к нему на переговоры директора "Мосфильма" Сизова.



Режиссер назначил встречу в римском кафе, а не в посольстве и пришел на неё...с охраной.



Сизов подтвердил предложение министра снять фильм по Достоевскому и обещал режиссеру самые комфортные условия.



*



Москва располагала информацией, что перспективы дальнейшей работы на Западе у Тарковского неважные.



Он ищет контактов и с Голливудом и европейцами, но ни те, не другие не торопятся.



К удивлению представителя СССР Андрей Тарковский попросил гарантий... Горбачева. Лично. Читатель поймет, что при всей сердобольности последнего Генсека, звонить гению кино он не стал.



***



Спустя некоторое время Борис Павленок разговорился с Олегом Янковским о "Ностальгии". О чем фильм?

Какую задачу решал режиссер?



- а чёрт его знает. Он говорит: иди туда, иди туда, а теперь туда...Вот и бродил то по грязи, то по воде, надоело до чёртиков, - ответил Олег в своей ироничной манере.



- возможно Янковский отшучивался, - рассуждает Павленок, - но у меня создалось впечатление, что и сам создатель фильма не очень продумал замысел.



*



Но это было только начало краха надежд Тарковского на успех и у киноэлит Запада и у зрителя.



***



Строго говоря, стать Тарковского "невозвращенцем" заставила его жена Лариса Кизилова. У нее была теория:

Андрей, если мы уедем на Запад,то тебя там оценят как Гения.

1.Ты сможешь снимать ВСЁ что захочешь.

2.Получишь за это достойную оплату.

3.Мы купим с тобой квартиру с видом на Эйфелеву башню или Дом с бассейном в большом Париже.



***



Смотрите, что получилось по факту.



После окончания съемок своего второго зарубежного фильма "Жертвоприношение" шведы отказались выплачивать вторую часть гонорара режиссеру. Тарковский нарушил контракт!



Вместо 2 часов 5 минут снял 2 часа 30 минут.



Шведы требовали сокращений, Тарковский объяснял,что не может этого сделать потому, что он гений, он так видит.



Тогда сторона инвестора предложила компромисс.



Из Франции приглашается гуру монтажа, который даст заключение - можно сокращать фильм или нет. Тарковский согласился.



***



Француз посмотрел фильм и сказал Тарковскому:

- нет, фильм резать нельзя!

Приехав к оппонентам он сказал:

- да, резать можно.



**



Несколько недель стороны выясняли кто что сказал! В этот момент Мэр Флоренции объявляет, что дарит Тарковскому квартиру в 120 кв.метров! Мечта Ларисы казалось сбылась! Ура!



Но квартира в доме без...лифта, электричества и...удобств!



Тарковский летит в Швейцарию к своему банкиру, а тот ему говорит:

- Вы можете закрыть банковский счет от жены?

- но у нас в СССР так не принято. Все семейные доходы общие - отвечает Андрей.

- здесь не СССР, а Европа и тогда вы рискуете остаться без денег - парирует банкир!



***



Тогда Тарковский, в поисках денег, предлагает шведам свой вариант компромиса. Что если создать нечто вроде худсовета для решения вопроса по его фильму, а возглавит его режиссер Ингмар Бергман. Шведы отвечают - ОК, связываются с Бергманом.



Тот отвечает,что никакой худсовет возглавлять не будет, но неофициально фильм посмотрит.



Смотрит.



Вердикт кумира Тарковского Бергмана - фильм "Жертвоприношение" затянут.



Увы.



***



Примерно в это время Тарковскому ставят диагноз.



Денег особо нет, но какую-то сумму подбрасывает Андрон Кончаловский, а Марина Влади устраивает в клинику своего мужа - главного французского эксперта по этому заболеванию.



Споры заканчиваются, режиссер идёт на уступки шведам.



****



Хорошо известно, что фильм "Жертвоприношение" снимался специально для Каннского кинофестиваля.



Итак, май 1986- ого.



В Каннах разносится слух, что Тарковский поправился.



Вероятно, это была правда.



12 мая состоялась долгожданная премьера картины. Фильм принят и зрителями и критиками. Но главный приз получает американский блокбастер "Миссия". Причем, никто из СССР не входил в тот год в состав жюри. Козней, со стороны бывшей Родины, чинить не мог.



Для Тарковского это был удар чудовищной силы. Такого от западного общества он не ожидал.



Этого пережить экс-советский режиссер уже не смог и скончался в декабре 1986 года.



***



Ну а что ждало Тарковского, если бы он выжил?



Какие перспективы как режиссера?



Мечтой Андрея было снять "Гамлета".



Он обегал с этой идеей пороги киностудий и продюсеров.



Но никто не хотел вкладываться в заранее убыточный проект.



"Ковент- Гарден" предложил поставить оперу на своей сцене. Место престижное, но масштаб не тот.

Да и деньги не то, что ожидала жена Лариса. Датчане очень хотели, чтобы Андрей Тарковский снял кинофильм про их философа. Очевидно, что фильм был бы малобюджетный. Выбор был таким и только таким.



**



Как видим - ни квартиры с видом на башню Эйфеля, ни дома с бассейном Тарковские не купили.