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Про эмиграцию Андрея Тарковского

Про эмиграцию Андрея Тарковского (2 фото)

Автор:
26 августа 2020 11:37
Метки: Андрей Тарковский   кино   эмиграция   
873
2
Позднесоветская интеллигенция была просто трогательно спесивая и увереная в своей избранности.

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Метки: Андрей Тарковский   кино   эмиграция   
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25  комментариев
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1k
Alphyn 4 часа назад
Научитесь отделять мелочность человека в быту или хамское поведение и гений творца. Тарковский признанный гений. И когда я в очередной раз буду смотреть Рублева или Сталкера, я не буду думать как он оценивал свой труд, я буду смотреть Великое Кино.
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628
И Полчаса назад
К моему или к сожалению знатоков (им все равно наверное) мне ни один фильм его не нравится. От слова совсем.
Гений или нет неважно. Но мега-очереди в кинотеатры на его фильмы я не видел и об этом не читал. Если народ не в восторге то "Гений" этот под вопросом.
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Он сам своё будущее обрисовал в «Сталкере».
Он сам своё будущее обрисовал в «Сталкере».
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−46
Обратная сторона Луны 2 часа назад
И что? Ну хотел чувак уехать и попробовать себя на западе, почему кто-то мог ему помешать? Да и вообще ощущение свободы для человека зачастую важнее полного желудка.

СССР развалился во многом не из-за "джинсов и колбасы", а именно из-за ощущения несвободы. Человек по натуре хочет выйти за рамки, вырваться из концлагеря, даже если это самый сытый и комфортабельный лагерь в мире
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7k
Кыся 3 часа назад
Да и пес с ним. Чем он там гений, нифига не пойму. Фильмы - серая затянутая скукота. При том, что оригиналы-то вполне нормальные.
Ему абсолютно правильно на Западе указали его место - альтернативка да документалка. В лучшем случае телевидение. Совсем не массовое кино, и денег на нем не поднять. Это в Союзе готовы были платить просто ради развития культуры, а там кино должно приносить прибыль, а значит, зритель должен толпой валить. Но на него никто не повалит.
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34k
Нанук Паналык 3 часа назад
Про эмиграцию Андрея Тарковского
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6k
costa 3 часа назад
У меня есть мнение что большая часть историй про "жуткий совок" и "тюрьму народов" в сознании людей с западных сложилась из следущего эффекта.
Многие граждане СССР в 70-80е годы получили возможность иммигрировать из Союза.
Они наивно полагали что являются избранными людьми и уж там то, в Нью Йорке, они себя покажут. Зачастую из профессоров и заведущих кафедр они становились уборщиками и таксистами на Брайтон Бич.

И чтобы не убиться в когнитивном диссонансе - эти самые бывшие профессора советсткого союза бежавшие с теплого места и зарплаты в 500Р в месяц придумывали себе мысль что вот там быть профессором было все совсем совсем плохо, а вот тут - шоферить и полы мыть - очень очень хорошо.

Возможно что Тарковский пал жертвой того же эффекта.
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468
Stopbandera 4 часа назад
Спасибо! Отличный пост.
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