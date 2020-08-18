Беги, Том, беги!: сколько пробегает Том Круз в своих фильмах

Залог успеха блокбастеров с участием голливудского актёра — бег.
Том Круз — главный экшн-актёр Голливуда, а его персонажи — главные пропагандисты ЗОЖ в мировом кино. Ходят даже шутки о том, что Том Круз снимается в кино не потому, что любит перевоплощаться в других, а за тем, чтобы получить доступ к всевозможным развлечениям.
Смотрите сами, для съёмок в фильмах Том Круз забирался по стене небоскрёба, прыгал с другого небоскрёба, висел на скале и даже на краю взлетающего самолёта, гонял на мотоцикле/авто по городу на недоступной простым горожанам скорости и погружался под воду на солидную глубину. Ну и по мелочи — прыгал с парашютом и т. д. (для Круза это уже несерьёзно).
Однако не все сцены фильма могут быть настолько сложными, так куда же девать актёру свою неуёмную энергию в «наземных» сценах? Вот поэтому-то Том очень часто просто бежит куда-то. Бег Тома Круза стал его визитной карточкой, и о нём есть несколько увлекательных теорий, с которыми мы предлагаем вам познакомиться.
Смотрите сами, для съёмок в фильмах Том Круз забирался по стене небоскрёба, прыгал с другого небоскрёба, висел на скале и даже на краю взлетающего самолёта, гонял на мотоцикле/авто по городу на недоступной простым горожанам скорости и погружался под воду на солидную глубину. Ну и по мелочи — прыгал с парашютом и т. д. (для Круза это уже несерьёзно).
Однако не все сцены фильма могут быть настолько сложными, так куда же девать актёру свою неуёмную энергию в «наземных» сценах? Вот поэтому-то Том очень часто просто бежит куда-то. Бег Тома Круза стал его визитной карточкой, и о нём есть несколько увлекательных теорий, с которыми мы предлагаем вам познакомиться.
Теория №1: чем больше расстояние бега Тома Круза в кадре, тем лучше и успешнее фильм
Исследование, проведённое сайтом Rotten Tomatoes, показало, что своим бегом Том Круз магическим образом увеличивает качество фильма. Те же картины, где актёр не бегает вовсе, становятся наименее кассовыми в его карьере.
Фильмы, где Том Круз пробежал 0 метров: средняя оценка 63,5%, кассовые сборы в среднем $153 миллиона.
Примеры: «Операция «Валькирия», «Львы для ягнят».
Фильмы, где Том Круз пробежал от 1 до 150 метров: средняя оценка 61,05%, кассовые сборы в среднем $295 миллионов.
Примеры: «Последний самурай», «Джерри Магуайер».
Фильмы, где Том Круз пробежал от 151 до 300 метров: средняя оценка 61.625%, кассовые сборы в среднем $411 миллионов.
Примеры: «Соучастник», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима».
Фильмы, где Том Круз пробежал более 300 метров: средняя оценка 71%, кассовые сборы в среднем $538 миллионов.
Примеры: «Миссия невыполнима 3», «Грань будущего», «Особое мнение».
Фильмы, где Том Круз пробежал 0 метров: средняя оценка 63,5%, кассовые сборы в среднем $153 миллиона.
Примеры: «Операция «Валькирия», «Львы для ягнят».
Фильмы, где Том Круз пробежал от 1 до 150 метров: средняя оценка 61,05%, кассовые сборы в среднем $295 миллионов.
Примеры: «Последний самурай», «Джерри Магуайер».
Фильмы, где Том Круз пробежал от 151 до 300 метров: средняя оценка 61.625%, кассовые сборы в среднем $411 миллионов.
Примеры: «Соучастник», «Ванильное небо», «Миссия невыполнима».
Фильмы, где Том Круз пробежал более 300 метров: средняя оценка 71%, кассовые сборы в среднем $538 миллионов.
Примеры: «Миссия невыполнима 3», «Грань будущего», «Особое мнение».
Теория №2: Том Круз не позволяет никому бежать в кадре рядом с собой
Это совсем свежее наблюдение от редактора The Guardian Стюарта Херитэджа.
Он заметил, что в фильмах «Ванильное небо», «Особое мнение», «Война миров» (там бегущих рядом с Крузом быстро убивали пришельцы) и кинофраншизе «Миссия невыполнима» актёр бегал исключительно один. Вот вы помните, чтобы он бежал с кем-то?
Однако в действительности существуют, как минимум, два таких случая, которые, перечёркивая эту гипотезу, рождают новую.
Он заметил, что в фильмах «Ванильное небо», «Особое мнение», «Война миров» (там бегущих рядом с Крузом быстро убивали пришельцы) и кинофраншизе «Миссия невыполнима» актёр бегал исключительно один. Вот вы помните, чтобы он бежал с кем-то?
Однако в действительности существуют, как минимум, два таких случая, которые, перечёркивая эту гипотезу, рождают новую.
Теория №3: Том Круз бегает в кадре только с девушками
Мини-исследование Херитэджа основано на интервью актрисы Аннабелль Уоллис, которая работала с Крузом в фильме Мумия (2017).
Актриса вспоминала, что Том напрямую сказал ей: «Со мной никто не бегает в кадре». Причём это не было капризом актёра, просто он очень хорош в этом и, по-видимому, считает, что бегущие рядом с ним актёры будут смотреться менее эффектно. Однако Уоллис убедила актёра, что бегунья из неё что надо.
До этого случая в фильмографии Круза было только одно исключение из правила «бегу в одиночку». В фильме «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016) в кадре с Томом бежала Коби Смолдерс.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Том Круз позволяет бегать в кадре рядом с собой только девушкам. Возможно, вы вспомните другие примеры!
Актриса вспоминала, что Том напрямую сказал ей: «Со мной никто не бегает в кадре». Причём это не было капризом актёра, просто он очень хорош в этом и, по-видимому, считает, что бегущие рядом с ним актёры будут смотреться менее эффектно. Однако Уоллис убедила актёра, что бегунья из неё что надо.
До этого случая в фильмографии Круза было только одно исключение из правила «бегу в одиночку». В фильме «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» (2016) в кадре с Томом бежала Коби Смолдерс.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Том Круз позволяет бегать в кадре рядом с собой только девушкам. Возможно, вы вспомните другие примеры!
Нарезка бегущего Тома Круза из фильмов актёра
Топ-7 самых больших расстояний, которые пробежал Круз в своих фильмах:
Миссия невыполнима 3 (2006) — 979 метров.
Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) — 934 метра.
Война миров (2005) — 534 метра
Особое мнение (2002) — 476 метров.
Фирма (1993) — 378 метров.
Грань будущего (2014) — 324 метра.
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (2016) — 320 метров.
Миссия невыполнима 3 (2006) — 979 метров.
Миссия невыполнима: Протокол Фантом (2011) — 934 метра.
Война миров (2005) — 534 метра
Особое мнение (2002) — 476 метров.
Фирма (1993) — 378 метров.
Грань будущего (2014) — 324 метра.
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся (2016) — 320 метров.
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Почему бежит один или с девушкой?, потому что война а не марафон и это не Команда "А", знач герой один, масксимум с героиней.
И бежит он всегда в одну сторону экрана, да?
Так и тут. это ващет на вступительных режиссуры уже надо знать...