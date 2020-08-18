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Беги, Том, беги!: сколько пробегает Том Круз в своих фильмах

Беги, Том, беги!: сколько пробегает Том Круз в своих фильмах (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 09:06
Сообщество : Кино
Метки: бег   видео   забавно   кино   метры   расстояние   том круз   фильм   фото   цифры   
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Залог успеха блокбастеров с участием голливудского актёра — бег.

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Метки: бег   видео   забавно   кино   метры   расстояние   том круз   фильм   фото   цифры   
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5  комментариев
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15k
Андрей Н. 57 минут назад
Да пофиг на его пробежки! Настоящее признание он получил вот за это...
Ссылка youtu.be
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3k
ride Полчаса назад
60 лет дядьке, а выглядит как конфетка. Я тоже хочу так в 60 выглядеть
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23k
Aleksandr 56 минут назад
Эти все равно бегали круче :)
Эти все равно бегали круче :)Посмотреть
Эти все равно бегали круче :)
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3k
Schumacher 57 минут назад
ну во первых, как в анекдоте; "бегающие офицеры... - в мирное время вызывают смех, в военное - панику...". Если герой бежит и это не комедия, знач война, чем больше бежит, тем всё серьёзней.
Почему бежит один или с девушкой?, потому что война а не марафон и это не Команда "А", знач герой один, масксимум с героиней.
И бежит он всегда в одну сторону экрана, да?
Так и тут. это ващет на вступительных режиссуры уже надо знать...
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452
bosayk Час назад
Кэмирон бежит куда интереснее) а те парни на заднем плане бегут быстрее, чем Том едет на мотоцикле) иногда Кэмирон приходится идти пешком, что б не затмевать парня с зубом по середине лица) Вообще зачем я узнал это, теперь каждый фильм с ним этот факт мешает просмотру не только мне, но и всем кто в это время оказался рядом)))
Кэмирон бежит куда интереснее) а те парни на заднем плане бегут быстрее, чем Том едет на мотоцикле) иногда Кэмирон приходится идти пешком, что б не затмевать парня с зубом по середине лица) Вообще зачем я узнал это, теперь каждый фильм с ним этот факт мешает просмотру не только мне, но и всем кто в это время оказался рядом)))
Кэмирон бежит куда интереснее) а те парни на заднем плане бегут быстрее, чем Том едет на мотоцикле) иногда Кэмирон приходится идти пешком, что б не затмевать парня с зубом по середине лица) Вообще зачем я узнал это, теперь каждый фильм с ним этот факт мешает просмотру не только мне, но и всем кто в это время оказался рядом)))
Кэмирон бежит куда интереснее) а те парни на заднем плане бегут быстрее, чем Том едет на мотоцикле) иногда Кэмирон приходится идти пешком, что б не затмевать парня с зубом по середине лица) Вообще зачем я узнал это, теперь каждый фильм с ним этот факт мешает просмотру не только мне, но и всем кто в это время оказался рядом)))
Кэмирон бежит куда интереснее) а те парни на заднем плане бегут быстрее, чем Том едет на мотоцикле) иногда Кэмирон приходится идти пешком, что б не затмевать парня с зубом по середине лица) Вообще зачем я узнал это, теперь каждый фильм с ним этот факт мешает просмотру не только мне, но и всем кто в это время оказался рядом)))
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