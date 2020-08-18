Беги, Том, беги!: сколько пробегает Том Круз в своих фильмах

Том Круз — главный экшн-актёр Голливуда, а его персонажи — главные пропагандисты ЗОЖ в мировом кино. Ходят даже шутки о том, что Том Круз снимается в кино не потому, что любит перевоплощаться в других, а за тем, чтобы получить доступ к всевозможным развлечениям.



Смотрите сами, для съёмок в фильмах Том Круз забирался по стене небоскрёба, прыгал с другого небоскрёба, висел на скале и даже на краю взлетающего самолёта, гонял на мотоцикле/авто по городу на недоступной простым горожанам скорости и погружался под воду на солидную глубину. Ну и по мелочи — прыгал с парашютом и т. д. (для Круза это уже несерьёзно).



Однако не все сцены фильма могут быть настолько сложными, так куда же девать актёру свою неуёмную энергию в «наземных» сценах? Вот поэтому-то Том очень часто просто бежит куда-то. Бег Тома Круза стал его визитной карточкой, и о нём есть несколько увлекательных теорий, с которыми мы предлагаем вам познакомиться.