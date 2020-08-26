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Неожиданно: мужчину хотят лишить водительских прав из-за пьяной езды на электросамокате

Неожиданно: мужчину хотят лишить водительских прав из-за пьяной езды на электросамокате (3 фото)

Автор:
26 августа 2020 11:32
Сообщество : Жить в России
Метки: водительские права   гибдд   казань   штрафстоянка   эвакуатор   электросамокат   
1238
3
Эта история произошла в Казани ещё 13 августа. 54-летний житель города около часа ночи подъехал к своему дому на электросамокате.

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Метки: водительские права   гибдд   казань   штрафстоянка   эвакуатор   электросамокат   
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36  комментариев
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32k
jonnyD 40 минут назад
За лыжи и санки пока ничего не слышно ? Дело то к зиме ..
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3k
Константин 2 минуты назад
Так считаю:
Если на самокате по тротуару или по велодорожке - не тр. средство ибо не запрещено...
Если на самокате по проезжей части и по дорогам - привлечь к ответственности. Ибо нефиг делать на дороге в пьяном виде!
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1k
Leo 10 минут назад
Я бы его за это ещё и расстрелял бы несколько раз
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−26
Edgars An 18 минут назад
Всё правильно неху.. бухать.
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2k
Frank Borman 19 минут назад
Пьяный? Пьяный. Был за рулем? Был. Изволь лишиться прав.

А то эти самокатчики, с одной стороны, расссекают по проезжей части, вместе с остальными водителями, а с другой, обязанностей никаких не имеют. Страховки нет, шлем не одевают, транспортный налог не платят. Хитрожопые, в общем.
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1k
Leo Frank Borman 8 минут назад
*надевают
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−79
............ Полчаса назад
каких, конституционных?
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8k
Алексей Полчаса назад
Все самокатчики официально пешеходы,что за?!
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5k
KOSTELLO 47 минут назад
Позвольте!
Каких конкретно прав его хотят лишить?
Насколько мне известно на самокат таковые не требуются.
Или речь идет о праве волеизъявления?
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1k
Nikolay KOSTELLO 36 минут назад
У него, видимо, еще и машина есть. И вообще на права можно сдать просто так.
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5k
KOSTELLO Nikolay Полчаса назад
А зачем вообще говорить, что у тебя есть права?
Он идиот?
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13k
ВОВЧЕГ KOSTELLO 12 минут назад
Мусоров можно вообще накуй посылать, если ты ничего не нарушаешь и нет законных оснований для проверки документов, т.к. у нас не коменданский час и не военное положение. Сплошное самоуправство и превышение должностных полномочий.
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341
Константин KOSTELLO 2 минуты назад
ну, если еще и дети есть, то и родительских заодно!)
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1k
Гончаров Николай KOSTELLO 49 секунд назад
Может спросили документы, паспорта с собой не было, были права...
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1k
AРТУР ITA 49 минут назад
Кастрировать всех этих полудурков и гироскутеристов тоже.Особенно в наушниках.Выехал на дорогу-все!Участник движения!Будь добр отвечай!Получай права штрафы соблюдай правила и почувствуй всю прелесть от общения с ГИБДД!Велосипедистов тоже касается.
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1k
Leo AРТУР ITA 6 минут назад
Пешеходов тоже туда же можно
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16k
turyst AРТУР ITA 2 минуты назад
Ещё и транспортный налог.


Ещё и транспортный налог.
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16k
BillyBonzz 49 минут назад
Не удивлюсь, если этого лоха еще за отсутствие аптечки и аварийного знака остановки для самоката оштрафовали?))
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22k
Carma Warrior 51 минуту назад
По моему похоже на вброс.
Насколько я знаю до 3000 или 4000 ВТ не требуется регистрация электросамоката. Никакие права и прочее при себе не нужно иметь.
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42k
noName 54 минуты назад
...Да, есть отдельная статья 12.8 КоАП, предусматривающая лишение прав за алкогольное или наркотическое опьянение при управлении ТС. Но дело в том, что на велосипедистов она не действует в силу Примечания ко всей 12 главе Кодекса, которое гласит, что под транспортным средством в рамках наказаний по этой главе следует понимать только такие, на которые предоставляется специальное право управления. А вот на велосипед такого права не предоставляется, поэтому лишить велосипедиста, если он едет пьяным, автомобильных водительских прав по закону 2020 года не могут.
https://pikabu.ru/story/nemnogo_pdd_pyanyiy_velosipedist_lishayut_li_prav__7674490https://pikabu.ru/story/nemnogo_pdd_pyanyiy_velosipedist_lishayut_li_prav__7674490
Как понимаю если в самокате "кобыл" много, он уже равен скутеру,и отсюда уже лишение..
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24k
Aqueronte Час назад
Что за бред, верховной суд давно разъяснил в отношении велосипедистов, нельзя лишать в/у на право вождения автомобилем за пьяную езду на велосипеде, это нарушает принцип равенства, у кого в/у нет и наказать нельзя. А самокат и подавно, он даже тс не считается, пусть и мощный, конструктивно не схож со скутером или мопедом.
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1k
Nikolay Aqueronte Полчаса назад
Схож. Там всего-то требований: 2 колеса да мощность более какого-то порога. Вот моноколесо из-под удара выпадает. Пока. Сейчас во всех странах (и у нас тоже) пытаются как-то этот самобеглый зоопарк упорядочить.
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Здесь разговор очень простой- он где ехал? Если по дорогам общего пользования, стало быть, в зоне ответственности дорожной полиции. Она просто обязана была уделить внимание, иначе такое вот бухое свалится кому под колеса- еще и посадит нормального водителя.
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22k
Carma Warrior Дмитрий Горчилин 48 минут назад
Про внимание вопросов ноль, вот только прав лишать его никто не имеет права. Так как по ЗАКОНУ, лишать прав могут только если будешь ехать бухим на ТС , которое требует открытой категории.
Но при этом я не говорю, что бухие дади на самокатах - это хорошо. Таких тоже надо наказывать, причем сильно. Так как они могут улететь под колеса автомобилей и не дай боже сбить ребенка на скорости...а эти электротабуретки порой прут под 100 км/ в час!
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3k
Дмитрий Горчилин Carma Warrior Полчаса назад
После проведения очередной реформы была в ПДД зафиксирована одна очень умная мысль- появилась категория М, мопеды. На мопеде можно ездить только имея водительское удостоверение. Электроскутер, как раз, на такую категорию и тянет. Тот же мопед, но с электрическим двигателем.
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22k
Carma Warrior Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Не. Там много споров на эту тему было, но уже Минтранс давно предлагает разработать ПДД для электросамокатов и гироскутеров, отнести их к новому типу транспорта "Средства индивидуальной мобильности". Но пока водители электросамокатов приравниваются к пешеходам, независимо от скорости движения, поэтому права на них не нужны.
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23k
Fat Lynx Час назад
а?!! Казань… все ясно.
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6k
Михаил Филиппов Час назад
Автор. я правильно понимаю, что если у чувака права категории А и Б и если его поймали пьяным при управлении Б то на А можно оставить? Самокат велосипед такое же ТС только не требующие на них получать прав, но это не значит, что если ты бухой на самокате, то прав не должен лишится.
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2k
portroy Михаил Филиппов 48 минут назад
По такой логике если пешком идешь бухой тоже прав надо лишать))) Велосипед и самокат не подпадает под регулирование, т.к. на них права не нужны, а значит и лишать нечего... Просто же - если человек никогда не имевший ВУ имеет право управлять велосипедом и самокатом, то если он пьяный едет чего его лишать? Штрафуют только: за появление не трезвым в общественном месте, но это не задача гайцов)
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22k
Carma Warrior Михаил Филиппов 46 минут назад
Нет. Если у человека не хватает мозгов, чтобы будучи бухим и имея острую необходимость куда-то поехать, вхять себе просто такси или попросить довезти ТРЕЗВОГО друга...то такой человек должен ходить пешком. Самокат к ТС пока отношения не имеет, но это вопрос времени. Так как % дебилов, в том числе и бухих на этих электровениках, слишком высок в нашей стране.
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1k
SSD Час назад
А разве нужны права на самокат? Никогда бы не подумал)
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6k
Акакий SSD 41 минуту назад
на машину или какая там у него категория открыта.
у нас по сути даже на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения езда запрещена.
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1k
Nikolay SSD 38 минут назад
Права на самокат не нужны. Но! Права выдаются не на транспорт, а на человека. Электросамокат транспортным средством признать могут (на том же основании, что и мопед). А дальше я сам не знаю - могут ли лишь прав. Ситуация аналогична управлением мопедом в нетрезвом виде при стоящей в гараже машине.
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1k
Anatoly Shestakov SSD Полчаса назад
Прикол в другом. Самокатчики по ПДД приравнены к пешеходам. А они права. Проводя параллель: поймают на улице пьяного пешехода и заберут права.
Я не про то, что все плохие. Я про то, что самокаты давно пора приравнять к средствам передвижения и наказывать по закону, а не по беспределу.
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