Неожиданно: мужчину хотят лишить водительских прав из-за пьяной езды на электросамокате

Там его встретили сотрудники ГИБДД и сказали, что он пьяным ездит на самокате, хотя, по словам мужчины, он был трезв. "Попросили документы, предложили дунуть в алкотестер. Документы на самокат я им предъявил, но проходить тест на опьянение отказался. Что ещё за новости, с каких пор самокат стал транспортным средством? Но они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал!" – рассказал Дмитрий.



Дмитрий вызвал участкового и написал заявление на действия сотрудников ГИБДД. А когда поехал на штрафстоянку, ему пришлось заплатить 5600 рублей за хранение там самоката. Мужчина тут же отдал электросамокат на экспертизу, потому что во время транспортировки эвакуатором была поломана ручка газа.