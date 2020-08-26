Неожиданно: мужчину хотят лишить водительских прав из-за пьяной езды на электросамокате

Эта история произошла в Казани ещё 13 августа. 54-летний житель города около часа ночи подъехал к своему дому на электросамокате.
Там его встретили сотрудники ГИБДД и сказали, что он пьяным ездит на самокате, хотя, по словам мужчины, он был трезв. "Попросили документы, предложили дунуть в алкотестер. Документы на самокат я им предъявил, но проходить тест на опьянение отказался. Что ещё за новости, с каких пор самокат стал транспортным средством? Но они взялись составлять на меня протокол, а пока писали, за моим самокатом эвакуатор приехал!" – рассказал Дмитрий.
Дмитрий вызвал участкового и написал заявление на действия сотрудников ГИБДД. А когда поехал на штрафстоянку, ему пришлось заплатить 5600 рублей за хранение там самоката. Мужчина тут же отдал электросамокат на экспертизу, потому что во время транспортировки эвакуатором была поломана ручка газа.
Дмитрий вызвал участкового и написал заявление на действия сотрудников ГИБДД. А когда поехал на штрафстоянку, ему пришлось заплатить 5600 рублей за хранение там самоката. Мужчина тут же отдал электросамокат на экспертизу, потому что во время транспортировки эвакуатором была поломана ручка газа.
17 августа Дмитрий узнал, что ГИБДД отправило дело на мужчину в суд и хочет лишить прав за отказ от медицинского освидетельствования.
Теперь казанец нанял адвоката и собирается защищать себя, жаловаться на ГИБДД и требовать возмещения ущерба.
В ГИБДД Казани рассказали своё видение ситуации¬ гражданина с электросамокатом мощностью 600 Вт. "В ходе общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения, документов на транспортное средство у него не было. В присутствии двух понятых водитель был отстранён от управления, ему было предложено пройти освидетельствование прибором алкотестер, а также пройти медосвидетельствование, от чего он отказался. На основании этого за нарушение п.2.3.2 ПДД РФ («водитель обязан проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование на состояние опьянения») составлен протокол об административном нарушении по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и направлен на рассмотрение в мировой суд".
Теперь казанец нанял адвоката и собирается защищать себя, жаловаться на ГИБДД и требовать возмещения ущерба.
В ГИБДД Казани рассказали своё видение ситуации¬ гражданина с электросамокатом мощностью 600 Вт. "В ходе общения с водителем были выявлены признаки алкогольного опьянения, документов на транспортное средство у него не было. В присутствии двух понятых водитель был отстранён от управления, ему было предложено пройти освидетельствование прибором алкотестер, а также пройти медосвидетельствование, от чего он отказался. На основании этого за нарушение п.2.3.2 ПДД РФ («водитель обязан проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование на состояние опьянения») составлен протокол об административном нарушении по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и направлен на рассмотрение в мировой суд".
Источник:
Ссылки по теме:
- Операция "Ряженая бабуля". Как ГИБДД выполняют план по штрафам
- Единение москвичей: люди не давали пьяному мужчине сесть за руль в течение 4 часов
- Россиянку укусил скорпион, который спрятался в винограде
- Феминистки и ГИБДД рады: в Казани закрасили легендарную розовую парковку
- В Москве сотрудники ГИБДД задержали самодельный «бэтмобиль»
0
Новости партнёров
Загрузка...
Если на самокате по тротуару или по велодорожке - не тр. средство ибо не запрещено...
Если на самокате по проезжей части и по дорогам - привлечь к ответственности. Ибо нефиг делать на дороге в пьяном виде!
А то эти самокатчики, с одной стороны, расссекают по проезжей части, вместе с остальными водителями, а с другой, обязанностей никаких не имеют. Страховки нет, шлем не одевают, транспортный налог не платят. Хитрожопые, в общем.
Каких конкретно прав его хотят лишить?
Насколько мне известно на самокат таковые не требуются.
Или речь идет о праве волеизъявления?
Он идиот?
Насколько я знаю до 3000 или 4000 ВТ не требуется регистрация электросамоката. Никакие права и прочее при себе не нужно иметь.
https://pikabu.ru/story/nemnogo_pdd_pyanyiy_velosipedist_lishayut_li_prav__7674490https://pikabu.ru/story/nemnogo_pdd_pyanyiy_velosipedist_lishayut_li_prav__7674490
Как понимаю если в самокате "кобыл" много, он уже равен скутеру,и отсюда уже лишение..
Но при этом я не говорю, что бухие дади на самокатах - это хорошо. Таких тоже надо наказывать, причем сильно. Так как они могут улететь под колеса автомобилей и не дай боже сбить ребенка на скорости...а эти электротабуретки порой прут под 100 км/ в час!
у нас по сути даже на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения езда запрещена.
Я не про то, что все плохие. Я про то, что самокаты давно пора приравнять к средствам передвижения и наказывать по закону, а не по беспределу.