Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов

Накануне дальнобойщик из Волгограда привёз в Казань 14 тонн арбузов. Фуру водитель поставил на пустыре и решил проветрить товар.
Сам он зачем-то отлучился на 2 часа, а когда вернулся, то не поверил своим глазам.
Дело всё в том, что кто-то начал распространять по WhatsApp сообщение в котором говорилось, что в фуре находятся бесплатные арбузы и любой может взять их себе. Сообщение разошлось по всему городу и очень быстро около фуры образовалась толпа людей, которые выносили и вывозили столько арбузов, сколько смогли.
Дело всё в том, что кто-то начал распространять по WhatsApp сообщение в котором говорилось, что в фуре находятся бесплатные арбузы и любой может взять их себе. Сообщение разошлось по всему городу и очень быстро около фуры образовалась толпа людей, которые выносили и вывозили столько арбузов, сколько смогли.
Когда выяснилась ситуация – некоторые казанцы вернули арбузы, а некоторые перечислили водителю деньги. Однако этого слишком мало и теперь водителю необходимо вернуть хозяину деньги примерно за 7 тонн арбузов.
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не ну тогда все понятно
арбузы?
Как это может быть -
"...зачем-то отлучился на 2 часа"
и груз не закрыл?!
Сам и замутил, через друганов,
тему в WhatsApp
с, якобы, ограблением.
Чуркобесы барыжили бахчевыми возле дома, а мы, местные, обычно подкатывали и тупо - "дай арбуз" и они давали. А тут как-то подошли - стучали стучали в тачку, где барыга сопли давил, а он ниочем. Ну мы и взяли сами арбуз. Потом второй. Потом за большими спортивными сумками сходили... Кароче штук 30 арбузов вынесли, потом устали, а потом просто уссались их есть.
Спалились на том, что раздавали во дворе на халяву.
А барыга на это - приятного аппетита. Только зачем навес порвали?...
Вот такие раньше были черножопы. Не то, что сейчас.
14 тонн за 2 часа?
Ну понятно что хочется людям доверять что бы мир стал лучше, но и наивным тоже не надо быть, замок с ключом не просто так придумали...
я - "Вы хотите мне сказать. что с моего счета был выполнен перевод на дядю васю в красноярском крае, хотя меня там быть не должно?"
"Да"
"Я так понимаю, что кто-то ведется?"
"Лох - не мамонт, никогда не вымрет"
Я этой поганке сказал, что мир был бы лучше, если бы не было таких подонков. как она.
Вы таких подонков оправдываете