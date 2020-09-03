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Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов

Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 20:55
Сообщество : Жить в России
Метки: арбуз   казанцы   казань   кража   фура   шутка   
3457
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Накануне дальнобойщик из Волгограда привёз в Казань 14 тонн арбузов. Фуру водитель поставил на пустыре и решил проветрить товар.

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Метки: арбуз   казанцы   казань   кража   фура   шутка   
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24  комментария
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7k
Александр 2 часа назад
Сомневаюсь что он открыл и ушёл. Думаю, что кто-то открыл, возможно тот кто распространил шутку.
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7k
Serg2001 22 секунды назад
Тихо сп@@дил и пошел - называется нашел!..)
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29k
Опаньки 7 минут назад
арбуз испаряется и конденсат собирается на потолке ?,,

не ну тогда все понятно
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48
Marat Nk 47 минут назад
За то на легке обратно поехал
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184k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 53 минуты назад
проветрить?
арбузы?
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12k
vikklu 53 минуты назад
Как говорится, на Аллаха надейся, но ишака привязывай!
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20k
sportage030 Час назад
Хорошо еще очко не стал проветривать, а то б еще и отъепли всей Казанью.
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1k
arens-s Час назад
Я думаю, водила сам налево часть груза задвинул, а потом начал отмазу лепить.

Как это может быть -
"...зачем-то отлучился на 2 часа"
и груз не закрыл?!
Сам и замутил, через друганов,
тему в WhatsApp
с, якобы, ограблением.
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1k
Свирепый Бамбр Час назад
Вспомнил случай из детства.
Чуркобесы барыжили бахчевыми возле дома, а мы, местные, обычно подкатывали и тупо - "дай арбуз" и они давали. А тут как-то подошли - стучали стучали в тачку, где барыга сопли давил, а он ниочем. Ну мы и взяли сами арбуз. Потом второй. Потом за большими спортивными сумками сходили... Кароче штук 30 арбузов вынесли, потом устали, а потом просто уссались их есть.
Спалились на том, что раздавали во дворе на халяву.
А барыга на это - приятного аппетита. Только зачем навес порвали?...
Вот такие раньше были черножопы. Не то, что сейчас.
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12k
Александр Час назад
Флешмоб удался

14 тонн за 2 часа?
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1k
Свирепый Бамбр Александр Час назад
Реально писдежом попахивает. Должны были минут за 20 уложиться.
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24k
Acu900 2 часа назад
Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов
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62k
Вит Вит 2 часа назад
На фотке полуприцеп-рефрежиратор,какого хрена её проветривать,там сохраняется оптимальная температура,если конечно не было поломки....
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24k
Acu900 2 часа назад
Вот водилу не понимаю, он, когда из дома уходит, дверь квартиры тоже настежь оставляет открытым? Типа товарищи воры заходите , берите что хотите...
Ну понятно что хочется людям доверять что бы мир стал лучше, но и наивным тоже не надо быть, замок с ключом не просто так придумали...
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8k
Shep Acu900 Час назад
Сегодня звонок - "Здравствуйте, меня зовут подонка. Я из департамента финансового мониторинга Сбербанка".
я - "Вы хотите мне сказать. что с моего счета был выполнен перевод на дядю васю в красноярском крае, хотя меня там быть не должно?"
"Да"
"Я так понимаю, что кто-то ведется?"
"Лох - не мамонт, никогда не вымрет"
Я этой поганке сказал, что мир был бы лучше, если бы не было таких подонков. как она.
Вы таких подонков оправдываете
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572k
XoCTeJI 2 часа назад
Есть дебилы которые так делают)
Есть дебилы которые так делают)
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6k
Перст Указующий XoCTeJI 17 минут назад
жесть какая
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29k
Опаньки XoCTeJI 9 минут назад
тест-драйв
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2k
Красаучег) 2 часа назад
Нашел где проветривать фуру.. ещё на Новослободской бы вывалил сразу, мол угощайтесь..
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15k
бат св 2 часа назад
7 тонн по закупке это около 100К рублей..соболезную водиле.
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169
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Забыл книгу на безлюдной остановке, вернулся через несколько минут, уже нету. В этой стране то что не охраняется, подарок и не только в этой стране кстати. Не оставляй вещи без присмотра.
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7k
Vacony 2 часа назад
да что за голодный край то ? даже нахаляву зачем арбузы то тащить ? не понимаю ..
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−5
mistersvister1234567890 2 часа назад
приятного аппетита называется ешьте с булочкой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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3k
Алексей 2 часа назад
Открыл фуру и свалил на 2 часа. За семь тонн арбузов ему теперь свой зад проветривать придется.
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