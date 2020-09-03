Шутка удалась: казанцы оперативно растащили 14 тонн арбузов

Сам он зачем-то отлучился на 2 часа, а когда вернулся, то не поверил своим глазам.



Дело всё в том, что кто-то начал распространять по WhatsApp сообщение в котором говорилось, что в фуре находятся бесплатные арбузы и любой может взять их себе. Сообщение разошлось по всему городу и очень быстро около фуры образовалась толпа людей, которые выносили и вывозили столько арбузов, сколько смогли.