Неудачный проезд на электросамокате по пешеходному переходу

На улице Шевченко в Калининграде 23-летний парень на электросамокате, переезжая дорогу по пешеходнуму переходу, попал под машину.
«Мужчина отказался от госпитализации и оказания медицинской помощи, а также обследования в больнице с места ДТП, однако на следующий день обратился в медучреждение за помощью», — отмечают в ГИБДД.
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А как там кто этот переход переходит, перепрыгивает, на самокате или ползком - это вторично.
И перед тем, как начать переходить, пешеход должен сделать что?
Самокатчик пока считается пешеходом и может переезжать по пешеходному переходу.
Законодательство для ездунов на самокатах\моноколёсах, сигах ещё в стадии обсуждения.
Пока однозначно вина водителя...
Нет, не знал".
Незнание не освобождает от ответственности...
К сожалению, потом дети активно переезжают
так и объясняют: сначала под колёса, потом на словах