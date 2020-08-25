FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3551 пост • 425 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Неудачный проезд на электросамокате по пешеходному переходу

Неудачный проезд на электросамокате по пешеходному переходу (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   авария   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
1095
1
1
На улице Шевченко в Калининграде 23-летний парень на электросамокате, переезжая дорогу по пешеходнуму переходу, попал под машину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: toyota   авария   видео   дтп   пешеходный переход   самокат   электросамокат   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Serge Novikoff 2 часа назад
Вообще-то, изначально нарушил водитель автомобиля - соседний ряд стоит перед переходом, значит, обязан был остановиться и он.
А как там кто этот переход переходит, перепрыгивает, на самокате или ползком - это вторично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alexander 7 минут назад
Самокатчик не велосипедист.
Самокатчик пока считается пешеходом и может переезжать по пешеходному переходу.
Законодательство для ездунов на самокатах\моноколёсах, сигах ещё в стадии обсуждения.
Пока однозначно вина водителя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 20 минут назад
"До это не знали что надо спешиваться переходя дорогу?
Нет, не знал".
Незнание не освобождает от ответственности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Lynx Час назад
Водила нарушил, без вариантов. Этому учат в автошколе. Пешим, самокатчикам, лясам прав не выдают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188
Алиса Lynx 41 минуту назад
в автошколе учат не нарушать пдд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−88
............ 2 часа назад
еще один дебил..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
837
Kanifolkin 2 часа назад
Маловато стукнул понимаешь. Маловато (для таких дебилов), маловато будет. Надо было еще битой этих долб..бов отхреначить за создание проблем для других людей из-за своей тупорылости. Задрали, блин...

Маловато стукнул понимаешь. Маловато (для таких дебилов), маловато будет. Надо было еще битой этих долб..бов отхреначить за создание проблем для других людей из-за своей тупорылости. Задрали, блин...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фантом 2 часа назад
Чем больше таких случаев, тем быстрее напишут правила для дебилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
aed Фантом 2 часа назад
Толку-то от правил? К каждому полицая не приставишь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Const Фантом 2 часа назад
Правила для самокатчиков и лисапедистов давно написаны. А на дебилов они не распространяются.

К сожалению, потом дети активно переезжают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
nobody® Фантом 59 минут назад
написали правила, и что? мне уже объяснили, а раньше не знал...
так и объясняют: сначала под колёса, потом на словах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Причины, по которым вы должны купить бюджетные смартфоны от Cubot Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Не добежала: пенсионерка попала под машину в Череповце Авария дня. Под Тверью из-за сбитого лося погибла женщина Авария дня. Под Тверью из-за сбитого лося погибла женщина ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области Авария дня. Три человека погибли в Кемеровской области Авария дня. Три человека погибли в Кемеровской области В Тольятти «Нива» на пешеходном переходе сбила велосипедистку В Тольятти «Нива» на пешеходном переходе сбила велосипедистку
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1664410



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве
0
54
15 снимков, доказывающих, что у природы всегда есть туз в рукаве
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
1
67
Папа с дочкой снимают на фото бег времени
﻿
Набирающие популярность в сообществах
К чему снится школа?
0
8
К чему снится школа?
Ореховый Спас: как встретить и что приготовить
2
2
Ореховый Спас: как встретить и что приготовить
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта
Не самый простой, но очень действенный способ выйти из зоны комфорта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#интересно#животные#картинки#россия#смешные#прикольные#в мире#авто авария#люди
#фото#факты#интересное#дтп#забавно#шоу бизнес#на различный вкус#девушки#белоруссия#пляж
#юмор#история#авария#подборка#кино#автомир#автомобили#спорт#девушка#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться