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"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку

"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку (2 фото + 2 видео)

Автор:
14 августа 2020 22:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Bike Boat Car   видео   гонки на лодке   интересно   лодки   турбо-двигатель   
2286
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Тайские умельцы представляют: чип-пых на реактивной тяге! Прокатитесь с ветерком и молитвой. Выражение лиц героев видео говорит само за себя.

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Метки: Bike Boat Car   видео   гонки на лодке   интересно   лодки   турбо-двигатель   
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16  комментариев
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17k
Франц Лефорт 5 часов назад
Етитьколотить,я думал они сейчас взлетят!
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389
Лёха Лёха 49 минут назад
Скорость... Рот открыть и щёки лопнут
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278
Дмитрий 2 часа назад
https://www.youtube.com/c/ИгорьНегода/videoshttps://www.youtube.com/c/ИгорьНегода/videos

для людей с мозгами, вполне интересно
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17k
Vital Idol 2 часа назад
"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку
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4k
Андрей Крылов 3 часа назад
Если поставить двигатель от реактивного истребителя, то лодка может взлететь. Даже без крыльев и вертикально. И что?
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6k
Перст Указующий Андрей Крылов 2 часа назад
сначала она утонет))
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1k
vladbar7 3 часа назад
"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку
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12k
vikklu 3 часа назад
Везде свои джигиты есть.

Везде свои джигиты есть.
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5k
Саша Смирнов 3 часа назад
На первом видео 150 км/ч набрали стабильно.
На втором видео примерно 100 км/ч.
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4k
Михаил 4 часа назад
Скоростная доставка тайцев к тайкам.
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273
zu4ara 5 часов назад
могла легко на дыбы встать , они там бессмертные походу
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18k
pssst zu4ara 4 часа назад
Не могла - у них винт на штанге длинной.
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38k
SAndre 5 часов назад
двигло от трофейного "фантома"?
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8k
ss 5 часов назад
Прикольно!
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 5 часов назад
"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку
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