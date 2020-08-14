"В попе - дым": что будет, если поставить турбо-двигатель на обычную лодку

Тайские умельцы представляют: чип-пых на реактивной тяге! Прокатитесь с ветерком и молитвой. Выражение лиц героев видео говорит само за себя.
Скоростной болид по-тайски выглядит слегка нелепо. Огромный моторище, который разгоняет легчайшую лодку до скорости ракеты - это, конечно, круто.
Правда, побывать пассажиром на этом чуде технике хотелось бы не всем, потому что старт впечатляющим не выглядит. Лишь клубы дыма поражают.
Главное, чтобы участок реки был длинным и ровным.
Тюнинг небольших лодочек становится в Тае традицией, а творения местных умельцев восхищают людей со всего мира. Любители этого экстремального транспорта даже объедились в сообщество под названием Bike Boat Car, у которого есть свой канал на Ютубе. Там демонстрируются необычные плавсредства, есть также видео с соревнованиями этих гоночных болидов. Зрелища, надо сказать, захватывающие. Говорят, что лодки способны разогнаться до 200 км/час. Ну чем не болиды "Формулы-1"?
Источник:
Ссылки по теме:
- Какого размера были доисторические существа
- Люксовый бункер в США для тех, кто хочет пережить апокалипсис с комфортом
- На лицо ужасная, добрая внутри: крупная летучая лисица напугала пользователей сети
- Как держать китайские палочки правильно
- Архивные съемки Токио 1913-1915 годов, улучшенные с помощью нейросети
0
Новости партнёров
Загрузка...
для людей с мозгами, вполне интересно
На втором видео примерно 100 км/ч.