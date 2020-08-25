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Георгий Данелия о СССР, Украине и личной жизни - правильные слова легендарного режиссёра

Георгий Данелия о СССР, Украине и личной жизни - правильные слова легендарного режиссёра (4 фото)

Автор:
25 августа 2020 15:44
Сообщество : Кино
Метки: кино   режиссер   факты   
1187
4

Сегодня исполнилось бы 90 лет Георгию Николаевичу Данелия

В нашем кино когда-то появилась традиция ставить его в один ряд с Гайдаем и Рязановым, хотя все трое - очень разные. Поэтому в моём восприятии их творчество тоже идёт рядом, и иногда я автоматически сравниваю трёх мэтров. Все трое, конечно, хороши по-своему, но по моему личному мнению, есть один момент, в котором Данелия точно превзошёл коллег - у него не было фильмов-провалов.

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Метки: кино   режиссер   факты   
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6  комментариев
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2k
Олег 5 часов назад
Замечательный,яркий Режиссёр и мудрый Человек,один из величайших режиссёров советской эпохи.Браво,Георгий Николаевич!Помним Вас и вечная Вам память,которую Вы себе обеспечили.
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Вася 5 часов назад
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Вася 5 часов назад
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Вася 5 часов назад
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12k
Максим 5 часов назад
как по мне лучший режиссер советский
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−101
VladmirK1979 6 часов назад
он снял Кин Дза Дза
и уже этого достаточно, чтоб его уважать (двойной ку с приседанием)

а мыли его

"Я постоянно слушаю российские, грузинские, украинские и английские телепрограммы. Слушаю и ни черта не понимаю!"

это мысли честного человека
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