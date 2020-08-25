Георгий Данелия о СССР, Украине и личной жизни - правильные слова легендарного режиссёра

Сегодня исполнилось бы 90 лет Георгию Николаевичу Данелия
В нашем кино когда-то появилась традиция ставить его в один ряд с Гайдаем и Рязановым, хотя все трое - очень разные. Поэтому в моём восприятии их творчество тоже идёт рядом, и иногда я автоматически сравниваю трёх мэтров. Все трое, конечно, хороши по-своему, но по моему личному мнению, есть один момент, в котором Данелия точно превзошёл коллег - у него не было фильмов-провалов.
Да, одни картины были сильнее, другие слабее, но не было таких, за которые стыдно, как, например, за "Старые клячи"...
Читая интервью и книги Георгия Николаевича, я проникся уважением к нему не только за творчество, но и за его позиции.
В фильме "Кин-Дза-Дза"
Вот, например, СССР. Глупо утверждать, что в той стране всё было прекрасно. Но и те, кто видят в нём только плохое, тоже не правы, они уподобляются тем коммунистам, которые твердили, что до революции ничего хорошего не было. Истина - она ведь посередине.
А вот что писал об этом Данелия:
"Я ни в коем случае не хочу, чтобы создалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой советской власти. Напротив: я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел! "
По вопросу Южной Осетии Данелия, грузин по национальности, был краток:
"Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня. Больше комментариев нет".
А теперь - украинский вопрос.
Многие деятели культуры в том злополучном году стали политически активными, одни "топят" за Украину и критикуют Россию, другие подписывают письма в поддержку политики Путина в этом деле...
Но мало кто хочет разбираться с тем, что тут на самом деле происходит, просто одни всегда "против", а другие всегда "за". Как Чапаев в фильме - он за Интернационал, а за какой именно, он не знает, но за тот, за который Ленин.
И вот что говорил об этом Данелия:
"Я постоянно слушаю российские, грузинские, украинские и английские телепрограммы. Слушаю и ни черта не понимаю! Вроде все говорят правду, но ничего не сходится. У меня нет позиции в сегодняшнем конфликте. Я искренне не понимаю, что на самом деле происходит... Лишь чувствую, что чем дальше, тем хуже.
Я не подписал письмо российской творческой интеллигенции в поддержку политики Путина на Украине. Но и другое письмо - осуждающий - тоже не подписал... Надо идти на уступки. Всем идти. Со всех сторон. Желаю Украине только мира и спокойствия".
В книгах Данелия подробно и очень интересно описывал своё творчество: как рождались идеи, как писались сценарии, как проходили съёмки... А личной жизни практически не касался. Вот как он это объяснил:
"Я был женат три раза. На Ирине, на Любе и на Гале. Я любил, и меня любили. Я уходил, и от меня уходили. Это всё, что я могу сказать о личной жизни".
И здесь он прав. Правильные слова настоящего человека.
Мы любим его за то, что он сделал в кино. А личная жизнь - это его личная жизнь. Главное, что нам остались замечательные фильмы.
Светлая память прекрасному режиссёру!
Источник:
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и уже этого достаточно, чтоб его уважать (двойной ку с приседанием)
а мыли его
"Я постоянно слушаю российские, грузинские, украинские и английские телепрограммы. Слушаю и ни черта не понимаю!"
это мысли честного человека