Георгий Данелия о СССР, Украине и личной жизни - правильные слова легендарного режиссёра

В фильме "Кин-Дза-Дза"

Вот, например, СССР. Глупо утверждать, что в той стране всё было прекрасно. Но и те, кто видят в нём только плохое, тоже не правы, они уподобляются тем коммунистам, которые твердили, что до революции ничего хорошего не было. Истина - она ведь посередине.



А вот что писал об этом Данелия:

"Я ни в коем случае не хочу, чтобы создалось впечатление, что я пытаюсь выглядеть жертвой советской власти. Напротив: я благодарен этой власти за то, что она дала мне возможность заниматься любимым делом. Правда, я не снял всё, что хотел. Но снял только то, что хотел! "

По вопросу Южной Осетии Данелия, грузин по национальности, был краток:

"Мне жаль, что я дожил до сегодняшнего дня. Больше комментариев нет".