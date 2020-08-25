Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, начинавшая своё восхождение к экославе с прогулов по пятницам, решила продолжить образование, вернувшись в школу после годичного перерыва. Свои мысли по этому поводу, она разместила на странице в Twitter.
«Мой годичный перерыв в школе закончился, так прекрасно наконец вернуться в школу», — написала активистка и прикрепила фотографию со школьным рюкзаком на плечах и велосипедом.
My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020
В июле текущего года Грета Тунберг выиграла первую премию мецената Галуста Гульбенкяна и сразу нашла применение денежному призу в размере миллиона евро — она перечислит эти средства на помощь экоорганизациям и людям, которые страдают от плохой экологии. Новая премия присуждается за заслуги в борьбе за улучшение окружающей среды.
Грета Тунберг стала идолом мирового экоактивизма после своего эпатажного выступления в сентябре 2019 года на саммите по климату в ООН. В декабре журнал Time объявил её человеком года.
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Стоит порадоваться за Грету, наконец-то здравая мысль осенила её омрачённую синдромом Аспергера голову: сколько ни выступай, сколько ни протестуй, а неучем (как Буратино - по пояс деревянным) оставаться плохо.
Не стоит обольщаться по поводу экоумницы Греты. В конце камланий этой и ей подобных активистов, по замыслу глобальных режиссёров неизбежно следует вывод, что настоящим врагом природы является человек, точнее, численность населения, со всеми вытекающими из этого выводами. Неварварское истребление ресурсов в погоне за сверхприбылью в формате либеральной рыночной экономики - свои аппетиты хозяева денег умерять не хотят. А мы с вами, уважаемые читатели, потому, что по их мнению, необоснованно увеличиваем нагрузку на природу, самим фактом своего существования.
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Коронавирус помог.
А по пропускам школы: есть подозрение, что там на репетиторов денег хватит.
С конца 90х в ООН постоянно выступали ученые с мировым именем с докладами, что климат меняется и именно по вине человека. Надо принимать меры. Всем было пофиг. Только в прошлом году кому-то пришла в голову светлая мысль дать выступить в ООН Грете и посмотрите какой эффект. Все о ней говорят, все начали говорить об изменении климата, это вошло в обсуждение "широкими массами" даже на кухнях. В обществе всех стран прошли серьезные сдвиги в этом направлении. Ведь сработало же! А раз сработало, то появляется шанс что мы как биологический вид осознаем проблему и что-то действительно начнем делать! Ведь изменение климата последние 5 лет все чувствуют на себе. В Сибири в этом году лето началось на 2 недели раньше. Клубника и малина поспели во второй половине июня (обычно около 6-8го июля начинает это все спеть). В прошлом году летняя погода сохранялась до середины октября. такого никогда не было. Я думаю мы еще памятник ей поставим. Что делать если планета населена идиотами и серьезных ученых никто не слушает, а "эффект Греты" работает.
по поводу масштабов проблемы посмотрите экспертноге мнение химика, заслуженного профессора МГУ, эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна
ну нормальной она и до этого не была, а теперь нормальной стать у нее вообще без вариантов