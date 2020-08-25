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Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?

Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула? (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 03:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: time   Тунберг   возвращение   грета   оон   школа   экоактивизм   экология   
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг, начинавшая своё восхождение к экославе с прогулов по пятницам, решила продолжить образование, вернувшись в школу после годичного перерыва. Свои мысли по этому поводу, она разместила на странице в Twitter.

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Метки: time   Тунберг   возвращение   грета   оон   школа   экоактивизм   экология   
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22  комментария
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
Лучше,что б ее оставили не на 2й год,а вставили назад,в то место откуда она на свет появилась
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15k
Ватаку Накомоде 11 минут назад
Снова она… нет, я не спорю, экология это нужно, важно и полезно. Я против заводов в экологически чистых районах, загрязнения водоемов и т.д. Но я и против Греты тоже. Я против того чтобы человеком года была психически больная истеричка. Я против того чтобы решения серьезных проблем выдвигала ничего не понимающая школьница. Она ничего не знает, ничего не понимает в теме, она просто орет и истерит, предлагает ездить на поездах даже не задумываясь о том, что для этого где то сжигается топливо на электростанции. И кроме этого она не сделала ничего конкретного. Люди, которые просто так берут и очищают пляжи от мусора, сажают деревья, помогают животным - они в тысячу раз больше заслуживают уважения. Если бы Грета занималась тем же, или поступила бы учиться в универ и изобрела какую-нибудь штуку для очистки водоемов, например, и потом бы требовала на каждом углу ее использовать - я бы понял. Но она просто истерит. Пользы от этого, как если бы она со слезами на глазах орала что надо срочно найти лекарство от рака или построить телепорт.
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1k
K_II_T 19 минут назад
По факту. Она добилась того, о чём говорила
Коронавирус помог.
А по пропускам школы: есть подозрение, что там на репетиторов денег хватит.
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1k
Дмитрий 46 минут назад
Друзья, вы кажется сами не понимаете как много Грета сделала для вас.
С конца 90х в ООН постоянно выступали ученые с мировым именем с докладами, что климат меняется и именно по вине человека. Надо принимать меры. Всем было пофиг. Только в прошлом году кому-то пришла в голову светлая мысль дать выступить в ООН Грете и посмотрите какой эффект. Все о ней говорят, все начали говорить об изменении климата, это вошло в обсуждение "широкими массами" даже на кухнях. В обществе всех стран прошли серьезные сдвиги в этом направлении. Ведь сработало же! А раз сработало, то появляется шанс что мы как биологический вид осознаем проблему и что-то действительно начнем делать! Ведь изменение климата последние 5 лет все чувствуют на себе. В Сибири в этом году лето началось на 2 недели раньше. Клубника и малина поспели во второй половине июня (обычно около 6-8го июля начинает это все спеть). В прошлом году летняя погода сохранялась до середины октября. такого никогда не было. Я думаю мы еще памятник ей поставим. Что делать если планета населена идиотами и серьезных ученых никто не слушает, а "эффект Греты" работает.

по поводу масштабов проблемы посмотрите экспертноге мнение химика, заслуженного профессора МГУ, эксперта ООН по химической безопасности Валерия Петросяна
Ссылка www.youtube.com
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30k
Григорий 51 минуту назад
Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?
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30k
Леха Час назад
Ссылка youtu.be
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1
al.je 2 часа назад
Её место не в обычной школе, а в психиатрической больнице.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
А зачем ей вообще учиться? В 16 лет эта душевнобольная второгодница уже учила всех мировых лидеров, как им жить. Дайте ей уже Нобелевскую премию и титул академика, чтобы она навела экологический порядок во всем мире.
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5k
Dima 2 часа назад
Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?
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1k
Агасфер 2 часа назад
Хорошая мысля приходит опосля - продавать защитные маски с её фейсом. Думаю от покупателя не было бы отбоя :-)
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8k
Денис 2 часа назад
Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?
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66
OLS10 2 часа назад
Смотрел иногда посты про неё, мемы тем более и кто она и за что, конечно же понимал. Но само выступление увидел первый раз... Я понимаю, что ораторы себе шпоры делают, но тут как то уж не шпаргалка - фразы проговаривает с бумаги. Нет такого чувства, что она это искренне делает. Где-то писали, что Грета это эко-бренд на раскрутку... Наверное, соглашусь.
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1k
Show Must Go On OLS10 2 часа назад
За нее всё пишат ее родоки (те еще сами ультра-левозные припизженные) и агенты. У нее мозги не те. Она лишь тупая и психически больная кукла для этих левыхлиберальных уродов, которые на этом фарсе миллиарды делают.
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66
OLS10 Show Must Go On Час назад
Ну, наверное, в глубине души, где-то очень глубоко, я так и думал
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17k
Батончик с маком 2 часа назад
походу её постоянно кормят лимонами чтоб рожа была перекошена
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1k
Show Must Go On Батончик с маком 2 часа назад
Она психически больная с рождения.
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78k
Taras Kozalupko 2 часа назад
А нахрена ей вообще в школе учиться?
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82
Игорь Меншиков 4 часа назад
попи....дела и ладно
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721
arcush 4 часа назад
Да её лечить надо! Какая школа?
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30
Irishhh 6 часов назад
Гэп еар вообще подразумевает, что она будет в том классе, на котором остановилась. Но я думаю, что девочку ждет блестящее будущее вне зависимости от того, закончит она школу в 18 или в 19. С таким энтузиазмом-то.
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−83
VladmirK1979 6 часов назад
Гретта... сломали жизнь ей
ну нормальной она и до этого не была, а теперь нормальной стать у нее вообще без вариантов
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640
The mask VladmirK1979 5 часов назад
За неё сильно волнуйся, не убивайся так, добрый человек!
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