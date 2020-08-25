Оставят ли Грету Тунберг "на второй год" в школе после годичного прогула?

Не стоит обольщаться по поводу экоумницы Греты. В конце камланий этой и ей подобных активистов, по замыслу глобальных режиссёров неизбежно следует вывод, что настоящим врагом природы является человек, точнее, численность населения, со всеми вытекающими из этого выводами. Неварварское истребление ресурсов в погоне за сверхприбылью в формате либеральной рыночной экономики - свои аппетиты хозяева денег умерять не хотят. А мы с вами, уважаемые читатели, потому, что по их мнению, необоснованно увеличиваем нагрузку на природу, самим фактом своего существования.