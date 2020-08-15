Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле

56-летний фермер Стюарт Болдуин из Вигана, недалеко от Ливерпуля, каждый год вывозил на свалку тонны старых покрышек, сброшенных на его землю под покровом ночи. Устав от наглости недобросовестных "утилизаторов", он установил на территории видеонаблюдение, вычислил нарушителя - и сумел отлично ему отомстить!
56-летний фермер Стивен Болдуин много лет страдал от произвола недобросовестных утилизаторов покрышек. Его земля в окрестностях Вигана, пригорода Ливерпуля, находится в малолюдном месте. Этим пользовались водители грузовиков, под покровом ночи сбрасывавшие ему на порог использованные покрышки. И вот, наконец, Стивен сумел отомстить тем, кто мусорил на его земле: выследив одного из них, он вывалил больше 400 покрышек прямо к нему на газон!
По словам Стивена Болдуина (на фото он со со своей женой Дебби), недобросовестные утилизаторы сбрасывали на его землю покрышки до 25 раз в год.
"Мы обрабатываем землю, а они портят ее!, - говорит Стивен. - Я просто устал от этого".
Установив на своем участке видеонаблюдение, Стивен сумел выследить очередного нарушителя, который привез на его участок более 400 использованных шин.
Дочь Стивена, Меган, разместила сделанные с камеры фотографии в фейсбуке, и с помощью знакомых опознала человека, привезшего шины. Им оказался житель соседнего городка Мэтью Уоррал Паркин.
Болдуин обратился к Паркину с предложением вывезти шины с его земли. Тот пообещал сделать это, но прошло несколько дней - а он так и не появился.
Мы обращались к нему дважды, но он так ничего и не сделал, и, в конце концов, перестал реагировать на обращения", - говорит Меган Болдуин.
В конце концов, терпение Стивена лопнуло. С помощью родныхи друзей он погрузил привезенные к нему шины на грузовик , отвез к дому нарушителя и вывалил их ему на газон.
"Он привез 421 шину - здесь все, что он привез, ну, может, чуть больше", - заявил Стивен после того, как аккуратный палисадник превратился в шинный склад.
"Япросто устал от них и хочу, чтобы они навсегда отстали от моей земли", -заявил Стивен.
После публикации видео Стивен Болдуин стал героем для фермеров не только в окрестностях Ливерпуля, но и во всей Англии.
Стивен получил десятки комментариев от фермеров, на чью землю также постоянно сбрасывают использованные шины. Раньше они не знали, как можно с этим бороться, но Стивен подарил им надежду.
Сам Стивен ничуть не раскаивается в том, что решился отомстить нарушителю.
Сейчас местный совет занимается расследованием происшедшего. Штрафы за мусор в неположенном месте в Британии довольно высоки. Вот только кого здесь штрафовать - фермера или его жертву, которая первой выбросила мусор на чужой земле? Посмотрим, что скажут местные власти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чел потерял на территории фермера четыреста покрышек, а фермер вернул пропажу хозяину, причём абсолютно бесплатно!
>>платить! Поэтому и выкидывают втихаря. Бизнесмен из тебя
>>хреновенький.
ИДИОТ, завод, который шины перерабатывает стоит 150 000 usd
и окупатеся за 1.5 года
но просто нужно иметь эти 150, а сырье... ну вон бесплатно подвозят
ему на холяву сырье поставляют, а он не доволен
оборудование по переработке покрышек окупается за 1.5 года
но правда бабло нужно чтоб его купить
лично я сдаю сюда: https://www.shina-33.ru/utilizaciya-shin.htmlhttps://www.shina-33.ru/utilizaciya-shin.html
Можно хоть один пруфф? В какой стране ес граждани платят по 10 евро за утиль покрышки?