FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4099 постов • 1091 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле

Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле (14 фото + 1 видео)

Автор:
15 августа 2020 13:45
Сообщество : Истории
Метки: видео   история   месть   ну вы даете   покрышки   своя земля   слежка   фермер   
23647
14
1
56-летний фермер Стюарт Болдуин из Вигана, недалеко от Ливерпуля, каждый год вывозил на свалку тонны старых покрышек, сброшенных на его землю под покровом ночи. Устав от наглости недобросовестных "утилизаторов", он установил на территории видеонаблюдение, вычислил нарушителя - и сумел отлично ему отомстить!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: видео   история   месть   ну вы даете   покрышки   своя земля   слежка   фермер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
95
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
95  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Евгений 14 часов назад
А за что штрафовать фермера?
Чел потерял на территории фермера четыреста покрышек, а фермер вернул пропажу хозяину, причём абсолютно бесплатно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
−130
Фуги 4 часа назад
Оба по штрафу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ayekaramba 5 часов назад
Уиган - пригород Ливерпуля? там 32 км расстояние
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Владимир 5 часов назад
>>3657 Profinerus Владимир 7 минут назад Так за переработку надо
>>платить! Поэтому и выкидывают втихаря. Бизнесмен из тебя
>>хреновенький.

ИДИОТ, завод, который шины перерабатывает стоит 150 000 usd
и окупатеся за 1.5 года

но просто нужно иметь эти 150, а сырье... ну вон бесплатно подвозят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−89
Владимир 6 часов назад
вот что бывает, когда колхозник (в плохом смысле этого слова)
ему на холяву сырье поставляют, а он не доволен

оборудование по переработке покрышек окупается за 1.5 года
но правда бабло нужно чтоб его купить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Profinerus Владимир 5 часов назад
Так за переработку надо платить! Поэтому и выкидывают втихаря. Бизнесмен из тебя хреновенький.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
bum_er 7 часов назад
Надо было ещё поджечь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
225
Юрий 7 часов назад
Отправил бы в незалежную, им на следующий майдан нада
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ник еще не придумал 7 часов назад
в той куче окурка не хватает тлеющего окурка ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
командир 8 часов назад
не знаю как у них, а у нас есть пункт приема шин на переработку. я лично сам периодически собираю шины на дороге или у мусорки к себе в гараж и потом как наберу, сдаю, например: r13 по 50 руб., а от грузовых от 200руб. за шт.
лично я сдаю сюда: https://www.shina-33.ru/utilizaciya-shin.htmlhttps://www.shina-33.ru/utilizaciya-shin.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
712
Maкс командир 7 часов назад
в европе утилизация легковой покрышки стоит около 10 евро... цены на приём грузовой на порядок выше. видимо дело в этом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
Ivan Maкс 3 часа назад
Мляяяя откуда вы все такую информацию берете? Как в фишки не зайдешь только и строчат как "В европе покрышки сдают по 10 евро" "в европе за утилизацию старого автомобиля нужно платить" "в европе все образование и медицина платные" "в европе живут одни гомосексуалисты" "европа спит и видит как напасть на россию" "вся прибалтика драит сатиры в западной европе"


Можно хоть один пруфф? В какой стране ес граждани платят по 10 евро за утиль покрышки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
263
Dmitry Maleev 9 часов назад
Бл@, надо было укропам продать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Виталий Dmitry Maleev 8 часов назад
Что, решил просто не в тему перднуть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
slesarnick Dmitry Maleev 7 часов назад
Белорусам сейчас нужнее...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
Сергій Мазуренко Виталий 7 часов назад
бмв-диагноз
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sulesin 9 часов назад
На Авито толкнуть бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
513
Alex 10 часов назад
заметно очень много покрышек еще в хорошем состоянии- у нас бы на них еще ездить и ездить....)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
TirAn 10 часов назад
5+
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 10 часов назад
Я правильно понимаю, что в окрестностях ЛИВЕРпуля правоохранительных органов нет? То есть решить проблему с помощью полиции, судов и прочего - не реально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Dmitry Александр 8 часов назад
Полиция есть. И суды есть. Но для подачи заявления, нужен адвокат, а они, в тех краях, оооочень недешевые)))))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
578
Balticum Dmitry 8 часов назад
Нахрена адвокат для такого дела?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Dmitry 8 часов назад
О, да! Мы в курсе. А что мешает свалить бремя платежей на ответчика? или у фермера самого рыльце в пушку? Сцыкотно в полицию идти?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Dmitry Balticum 6 часов назад
Вы читать умеете? Или вы неспособны запоминать больше 2 строчек текста? Вопрос был: "можно ли решить проблему с помощью полиции, судов и прочего?". Я ответил не вам, а Александру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
VL 10 часов назад
Красавчик!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Караганда 10 часов назад
ну мужик попал под раздачу-будет за свой счёт всё это вывозить.а должен был в суд подать-если у него есть доказательства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lex445 10 часов назад
Вот, только сегодня переобул свою машину... В шиномонтаж при магазине заплатил по полтиннику за утилизацию одной покрышки. А, вот, что они дальше с ними делают, не знаю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
665
Сергей lex445 10 часов назад
У нас в городе есть предприятие которое из старых шин делает всякую резиновую фигню типа ковриков. Более того, мне за 4 моих старых колеса ещё и заплатить хотели (около 1$), не стал дожидаться - уехал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ lex445 10 часов назад
В ближайший мусорный бак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
lex445 ☣️Месть печенегов☣️ 9 часов назад
Я мог бы увезти эти шины в гараж, в мусорные контейнеры, которые постоянно вывозятся. Но, 50 руб. за утилизацию одной шины - не такие уж и большие деньги... (Продавать их, как б/у на всяких площадках, мне было бы просто стыдно!!! (хотя, я видел там и более говёнские товары)).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сатанеев 11 часов назад
Чувак сорвал джекпот. Гадили многие, но главный выигрыш достался ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Николай Куликов 11 часов назад
Там половина покрышек в очень хорошем состоянии, протектор нормальный, может лучше в Россию продавать по цене мусора?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин Николай Куликов 10 часов назад
В Белоруссию продай, им сейчас нужнее ))) И пианино не забудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Walter White 11 часов назад
Дядька просто красава!Можно было ночью в ответку и навоза с фермы этому уроду отгрузить на газон.В качестве удобрения тонн так 5.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Олег 12 часов назад
Думаю,что с джентльменами-джентльменские отношения,ну а свиньи только такой язык и понимают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 54 комментария
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото) Уникальное видео, снятое в Германии с подвесной дороги в 1902 году Уникальное видео, снятое в Германии с подвесной дороги в 1902 году Мужчина, зачем вы разделись? И что здесь вообще происходит? Мужчина, зачем вы разделись? И что здесь вообще происходит? В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями В Таиланде семья отведала суши, зараженные светящимися флуоресцентными бактериями Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Трактор сломался: российский фермер вспахал поле на "Кадиллаке" Трактор сломался: российский фермер вспахал поле на "Кадиллаке"
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

190925



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
1
49
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение
5
92
Смешные мемы с котом, которые поднимут вам настроение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Коробка из-под обуви и молоко: хитрости, которые помогут сделать впечатляющие селфи
0
5
Коробка из-под обуви и молоко: хитрости, которые помогут сделать впечатляющие селфи
Как приготовить пиццу в домашних условиях — интересные и вкусные рецепты пиццы
5
1
Как приготовить пиццу в домашних условиях — интересные и вкусные рецепты пиццы
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#собака#спорт#комментарии#подборка#соцсети#на различный вкус#акула
#юмор#прикол#картинки#путешествия#еда#коты#полезно#сша#авария#в мире
#факты#интересно#природа#россия#интересное#питомцы#смешные#прикольные#автомобили#дети

На что жалуетесь?

Вернуться