Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле

56-летний фермер Стивен Болдуин много лет страдал от произвола недобросовестных утилизаторов покрышек. Его земля в окрестностях Вигана, пригорода Ливерпуля, находится в малолюдном месте. Этим пользовались водители грузовиков, под покровом ночи сбрасывавшие ему на порог использованные покрышки. И вот, наконец, Стивен сумел отомстить тем, кто мусорил на его земле: выследив одного из них, он вывалил больше 400 покрышек прямо к нему на газон!