Слабоумие и отвага: пьяный одессит забрался в вольер с львами

История о том, как алкоголь в крови толкает на подвиги. Одессит решил сделать селфи с хищниками. Вмжу цель - не вижу препятствия! О том, что случилось дальше, расскажет видео.
Ради селфи многие готовы рисковать здоровьем и даже жизнью. Нетрезвый посетитель одесского биопарка 22 сентября по забору пробрался в вольер с хищниками, чтобы запилить крутое фото со львом.
Как ни странно, спокойнее и выдержаннее в этой ситуации вели себя львы. Может, им не хотелось приближаться к пьяному украинцу или они просто были сыты. На нетрезвого посетителя животные не отреагировали.
Зато другие гости биопарка, увидев безобразие, вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка, распылили из аэрозольного баллончика газ, потому что уговоры и просьбы покинуть вольер любитель экстрима игнорировал. После хулигана задержали. А что подумали по этому поводу львы - неизвестно, потому что они в отличие от некоторых представителей двуногих лучше воспитаны.
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ПС. Результ несчастье, откуда ты выдумало слово биопарак. Там есть био точка, но она совсем для других целей. Ещё хочу уточнить - ты пишешь что он украинец. Выходит ты в курсе. Кореш твой или брат по разуму?))) Ох и Покемонкой от тебя смердитЪ