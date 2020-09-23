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Слабоумие и отвага: пьяный одессит забрался в вольер с львами

Слабоумие и отвага: пьяный одессит забрался в вольер с львами (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 11:02
Сообщество : Истории
Метки: видео   зоопарк   история   львы   одесса   селфи   хулиганство   
1792
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История о том, как алкоголь в крови толкает на подвиги. Одессит решил сделать селфи с хищниками. Вмжу цель - не вижу препятствия! О том, что случилось дальше, расскажет видео.

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Метки: видео   зоопарк   история   львы   одесса   селфи   хулиганство   
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12  комментариев
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13k
VIRO-PAX! Полчаса назад
Только неделю как вернулся из Одессы. Были и в этом зоопарке. Этот даун залез в клетку с тиграми, очень спокойные ребятки, даже снимать их было не интересно. В данном случае жаль, что животных там кормят просто отменно (без сарказма). Иначе бы действительно могло получиться хорошее видео!
ПС. Результ несчастье, откуда ты выдумало слово биопарак. Там есть био точка, но она совсем для других целей. Ещё хочу уточнить - ты пишешь что он украинец. Выходит ты в курсе. Кореш твой или брат по разуму?))) Ох и Покемонкой от тебя смердитЪ

Ссылка youtu.be
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759
Юрец Минуту назад
Ну разумеется, виноват алкоголь, а не отсутствие мозга)
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6k
Влад 12 минут назад
были сытые. поели хорошего мяса. нахрен им тухлятину жрать? побрезговали
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28k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Бл*ять))) Я думала его разорвали львы! А тут пару пшиков в харю. Может хоть видеть перестанет утырок!
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50k
Серый 38 минут назад
Слабоумие и отвага: пьяный одессит забрался в вольер с львами
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2k
leto2016 55 минут назад
"с львами"
где все комментаторы учителя русского и могучего? П.с. "со львами".
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25
SavageTi Час назад
Затравили как таракана
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Зачем его выганяли из клетки,пусть остался бы,львы рано или поздно захотели бы кушать .......это было бы вирусное витдео на ютубе
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20k
Vazari Дарвин и аморальная премия Час назад
Львы на ЗОЖе, они бы алкашатину есть не стали.
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18k
Слепой Пью Vazari Час назад
Возможно, нацик-бандеровиц попался, львы дерьмо не едят.
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3k
ezhik Слепой Пью Полчаса назад
львы же не из России, они не видят в каждом украинце "нацик-бандеровиц" )
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18k
Слепой Пью ezhik Полчаса назад
Но чуять - чуют...
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