Слабоумие и отвага: пьяный одессит забрался в вольер с львами

Зато другие гости биопарка, увидев безобразие, вызвали полицию. Прибывшие на место стражи порядка, распылили из аэрозольного баллончика газ, потому что уговоры и просьбы покинуть вольер любитель экстрима игнорировал. После хулигана задержали. А что подумали по этому поводу львы - неизвестно, потому что они в отличие от некоторых представителей двуногих лучше воспитаны.