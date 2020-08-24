Трагическая история жизни силачки Агафьи Завидной — единственной ученицы Ивана Поддубного

Вот как описывает бой Завидной с сильнейшей женщиной России Мариной Лурс современник:



"Марина попыталась «обнять» Агафью за талию с тем, чтобы поднять ту в воздух, но массивная Агафья не уступала Марине в силе и как будто вросла в землю. Дамы долго и упорно боролись, сцепившись в стойке и стараясь приподнять друг друга. Мощная Агафья стала «напрыгивать» на Марину, тесня и пытаясь завалить ту на спину. Под неописуемый шум и свист в зале Марина применила свой фирменный прием — в тот момент, когда Агафья подпрыгнула, Марина использовала инерцию тела соперницы, подалась вбок, развернулась и подмяла ее под себя, зафиксировав туше. Надо сказать, что зрелище плотного контакта двух мощных женских тел было в те времена диковинным. Говоря о Марине Лурс как о борце, надо отметить, что боролась она по-кошачьи «нежно» и «мягко», никогда не причиняя соперницам вреда…"

В тот раз Агафья проиграла, но вовсе не из-за того, что ей не хватило силы — победа досталась более техничному и опытному противнику.