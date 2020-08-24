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Трагическая история жизни силачки Агафьи Завидной — единственной ученицы Ивана Поддубного

Трагическая история жизни силачки Агафьи Завидной — единственной ученицы Ивана Поддубного (11 фото)

Автор:
24 августа 2020 05:59
Метки: интересное   история   силачка   
467
11
История знает немало силачей, которые поражали современников силой своих мышц и выполняли невероятные трюки. Но женщин среди таких атлетов совсем немного, а выдающихся, которые могли бы помериться силой с богатырями-мужчинами, и вовсе единицы. Имя Агафьи Завидной не слишком известно, хотя ее великий учитель, Иван Поддубный считал ее своей лучшей и единственной ученицей.

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Метки: интересное   история   силачка   
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