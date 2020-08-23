Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей, впадающий в два океана

В лесу Бриджер-Титон штата Вайоминг есть небольшой ручей, который вряд ли сможет привлечь своей красотой путешественника. На первый взгляд это совершенно обычный поток, текущий по парку, однако у него есть одна особенность: он впадает в два океана по разные стороны материка Северная Америка.
Ручей берет начало в лесу и бежит до ближайших гор, где распадается на две части. Этот горный перевал так и прозвали: Два Океана. Расходятся ручьи достаточно резко: правый поток бежит в Тихий океан, за что получил название Тихоокеанский ручей. Он тянется на две с лишним тысячи километров, соединяясь с реками Колумбия и Снейк, а затем доходит и до океана. Второй поток резко уходит влево. Он получил название Атлантический ручей и, соединившись с Миссисипи, проходит более 5 600 километров, прежде чем достичь Атлантики.
Технически рыба вполне может совершить путешествие из одного океана в другой, проплыв почти восемь тысяч километров. И возможно даже, что такое путешествие совершил один вид рыбы: йеллоустонская форель. Считается, что она когда-то мигрировала из реки Снейк (доходящей в конечном итоге до Тихого океана) в реку Йеллоустон.
Йеллоустонская беспощадная форель.
Разделение одного ручья на две ветви, которые в дальнейшем образуют самостоятельные потоки и никак не пересекаются друг с другом, называется бифуркацией. В целом это достаточно распространенное в гидрологии явление, однако этот ручей из Вайоминга удивителен именно тем, что его потоки расходятся в совершенно противоположные стороны и финишируют на разных сторонах материка.
Всего на нашей планете есть еще два подобных водоема, которые в конечном итоге впадают в разные океаны. Так, в Канаде есть ручей Дивайд-Крик, который распадается на две части: одна из них впадает в Атлантику, а другая ― в Тихий океан. Второй водоем находится в России: это река Делькю на Дальнем Востоке. Примерно 180 километров она тянется одним большим потоком, пока не распадается на два водоема. Один из них ― река Делькю-Охотская, которая несется к Тихому океану. Вторая река ― Делькю-Куйдусунская, она впадает в Северный Ледовитый океан.
Дарья Лукьянова
Дарья Лукьянова
Река Делькю на Дальнем Востоке.
Российская Делькю — река, которая впадает в два океана.
Российская Делькю — река, которая впадает в два океана.
У большинства рек на планете есть исток, место, где река берет свое начало, и устье, которое находится там, где река впадает в другую реку или море. Но есть на Земле совершенно необычные реки, которые имеют не одно, а два устья, когда река разделяется на два потока, которые текут в разные стороны и впадают в разные моря или даже океаны.
Одной из таких рек является Делькю, которая протекает на Дальнем Востоке. Исток реки находится у подножия горы Берилл, где талые ледниковые воды стекают со склонов и образуют водный поток. В верхнем течении, примерно в 175 километрах от истока, на реке Делькю наблюдается редкое явление — бифуркация рек. При бифуркации основное русло делится на два независимых водных потока, которые в дальнейшем не соединяются и впадают в разные водные объекты.
После места бифуркации река Делькю имеет другие названия: Делькю-Куйдусунская и Делькю-Охотская. Интересно, что явление бифуркации отражено и в самом названии реки: Делькю в переводе с эвенкийского языка означает «брюки», или «штаны».
Делькю-Куйдусунская, отделившись от основного русла, несет свои воды в реку Куйдусун, а затем в Индигирку и в конечном итоге впадает в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана.
Одной из таких рек является Делькю, которая протекает на Дальнем Востоке. Исток реки находится у подножия горы Берилл, где талые ледниковые воды стекают со склонов и образуют водный поток. В верхнем течении, примерно в 175 километрах от истока, на реке Делькю наблюдается редкое явление — бифуркация рек. При бифуркации основное русло делится на два независимых водных потока, которые в дальнейшем не соединяются и впадают в разные водные объекты.
После места бифуркации река Делькю имеет другие названия: Делькю-Куйдусунская и Делькю-Охотская. Интересно, что явление бифуркации отражено и в самом названии реки: Делькю в переводе с эвенкийского языка означает «брюки», или «штаны».
Делькю-Куйдусунская, отделившись от основного русла, несет свои воды в реку Куйдусун, а затем в Индигирку и в конечном итоге впадает в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана.
Делькю-Охотская несет свои воды к другому океану — Тихому. Река впадает в Охоту, которая в свою очередь впадает в Охотское море. Таким образом, получается, что существует водный путь, соединяющий Охотское море и Северный Ледовитый океан. Конечно, эта водная артерия не подходит для грузовых и пассажирских судов, так как реки изобилуют опасными порогами и отмелями. Но спортивные туристы часто сплавляются по реке Делькю-Охотская, которая относится к рекам V категории сложности.
Еще одним известным примером бифуркации является южноамериканская река Ориноко. В верхнем течении эта река разделяется на два рукава: один называется Ориноко и продолжает течь на север, а второй носит название Касикьяре и принадлежит бассейну реки Амазонки. Но эти реки впадают в один океан Атлантический.
Ольга Фролова
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/12482-rossiyskaya-delkyu-edinstvennaya-reka-v-mire-kotoraya-vpadae
Еще одним известным примером бифуркации является южноамериканская река Ориноко. В верхнем течении эта река разделяется на два рукава: один называется Ориноко и продолжает течь на север, а второй носит название Касикьяре и принадлежит бассейну реки Амазонки. Но эти реки впадают в один океан Атлантический.
Ольга Фролова
Источник: https://travelask.ru/blog/posts/12482-rossiyskaya-delkyu-edinstvennaya-reka-v-mire-kotoraya-vpadae
Источник:
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Метки: география два океана рыба
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Может, все же наоборот? Ручей бежит с гор и попадает на точку водораздела? И называть реки и ручьи водоемами наверное некорректно
Водоём постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах. В широком смысле, также обозначение морей и океанов. Изучением водоёмов занимается наука гидрология
Место разделения ручья на две ветви