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Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей, впадающий в два океана

Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей, впадающий в два океана (8 фото)

Автор:
23 августа 2020 17:25
Метки: география   два океана   рыба   
1231
8
В лесу Бриджер-Титон штата Вайоминг есть небольшой ручей, который вряд ли сможет привлечь своей красотой путешественника. На первый взгляд это совершенно обычный поток, текущий по парку, однако у него есть одна особенность: он впадает в два океана по разные стороны материка Северная Америка.

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Метки: география   два океана   рыба   
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7  комментариев
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−77
Обратная сторона Луны 3 часа назад
Ручей берет начало в лесу и бежит до ближайших гор
...
Может, все же наоборот? Ручей бежит с гор и попадает на точку водораздела? И называть реки и ручьи водоемами наверное некорректно

Водоём постоянное или временное скопление стоячей или со сниженным стоком воды в естественных или искусственных впадинах. В широком смысле, также обозначение морей и океанов. Изучением водоёмов занимается наука гидрология
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10k
[email protected] 2 часа назад
Название поста, ну не корректно... как рыба может добраться из одного океана в другой?... да по проливу Дрейка, да по канадскому северу, ну и Панамский канал)))
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48k
Серый 2 часа назад
-Ну, это была сумасшедшая рыба. (с) Из школьного анекдота. Стругацкие, Понедельник начинается в субботу.
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117k
Игорь Автор поста Серый 2 часа назад
Йеллоустонская беспощадная форель.
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13k
Александр Сучков 2 часа назад
куя се! ручей 8000 км))) "Поют грачи, журчат ручьи, парам пам пам")))
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117k
Игорь Автор поста 3 часа назад
Ориноко (Южная Америка) - в точке бифуркации.
Ориноко (Южная Америка) - в точке бифуркации.
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117k
Игорь Автор поста 3 часа назад
Дивайд-Крик (англ. Divide Creek, с англ.   «Разделяющийся ручей») короткий ручей недалеко от перевала Кикинг-Хорс на границе канадских провинций Британская Колумбия и Альберта (а также на границе между национальными парками Йохо и Банф). Пройдя небольшое расстояние на Американском континентальном водоразделе, ручей разделяется на две ветви. Одна из них течёт на восток, в конечном итоге впадая в Гудзонов залив Атлантического океана через реку Боу, а вторая на запад, впадая в Тихий океан через реку Кикинг-Хорс.

Место разделения ручья на две ветви
Дивайд-Крик (англ. Divide Creek, с англ.   «Разделяющийся ручей») короткий ручей недалеко от перевала Кикинг-Хорс на границе канадских провинций Британская Колумбия и Альберта (а также на границе между национальными парками Йохо и Банф). Пройдя небольшое расстояние на Американском континентальном водоразделе, ручей разделяется на две ветви. Одна из них течёт на восток, в конечном итоге впадая в Гудзонов залив Атлантического океана через реку Боу, а вторая на запад, впадая в Тихий океан через реку Кикинг-Хорс. Место разделения ручья на две ветви
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