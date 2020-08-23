Как рыба может добраться из Тихого океана в Атлантику: ручей, впадающий в два океана

У большинства рек на планете есть исток, место, где река берет свое начало, и устье, которое находится там, где река впадает в другую реку или море. Но есть на Земле совершенно необычные реки, которые имеют не одно, а два устья, когда река разделяется на два потока, которые текут в разные стороны и впадают в разные моря или даже океаны.



Одной из таких рек является Делькю, которая протекает на Дальнем Востоке. Исток реки находится у подножия горы Берилл, где талые ледниковые воды стекают со склонов и образуют водный поток. В верхнем течении, примерно в 175 километрах от истока, на реке Делькю наблюдается редкое явление — бифуркация рек. При бифуркации основное русло делится на два независимых водных потока, которые в дальнейшем не соединяются и впадают в разные водные объекты.



После места бифуркации река Делькю имеет другие названия: Делькю-Куйдусунская и Делькю-Охотская. Интересно, что явление бифуркации отражено и в самом названии реки: Делькю в переводе с эвенкийского языка означает «брюки», или «штаны».



Делькю-Куйдусунская, отделившись от основного русла, несет свои воды в реку Куйдусун, а затем в Индигирку и в конечном итоге впадает в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана.