Типичные проблемы высоких людей

Люди маленького роста часто жалуются, как им сложно в жизни, высокие тоже страдают от различных проблем, которые поймут только такие же обладатели длинного тела. А вот мужчины и женщины среднего роста живут и не парятся. Сегодня мы собрали типичные проблемы, с которыми сталкиваются высокие.
1. Не видят плиту, когда готовят
2. Не во всех машинах комфортно
3. На всех семейных снимках выглядят, как великаны
4.
5. Для селфи в зеркале надо присесть
6. Поход в кабинку
7. Полет в самолете тоже не самый комфортный
8. Не все душевые рассчитаны на высоких
9.
10. Бедняга
11. Приходится искать квартиру с высокими потолками
12. Обычная мебель им кажется крошечной
13.
14. Высоким девушкам сложно найти себе партнера того же роста
А какой у вас рост?
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Метки: высокие люди высокий прикол
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- А с мАлым?
Как-то раз проходили мы с ним мимо магазина уценённых товаров (были такие магазины в СССР, где по весьма сниженным ценам продавался т.н. "неликвид" - одежда, обувь, посуда, хозтовары, культтовары, канцтовары). Зашли мы в этот магазин и друг сразу увидел кеды большого размера по цене в 30 копеек за пару (пара ходового размера в магазине стоила от 3 рублей отечественные до 9 рублей вьетнамские или китайские. "Два мяча", вроде, Китай производил) Товарисч выбрал себе три пары, подошёл к кассе, протянул рублёвую купюру и небрежно так добавил: "Сдачи не надо". Засмеялись мы уже выйдя из магазина.
Вряд ли у водилы настолько короткие руки, чтобы так близко сидеть.
Обхватил руль ногами. Руками уже не за что было браться.