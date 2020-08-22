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Типичные проблемы высоких людей

Типичные проблемы высоких людей (15 фото)

Автор:
22 августа 2020 12:22
Сообщество : Юмор
Метки: высокие люди   высокий   прикол   
2716
15
Люди маленького роста часто жалуются, как им сложно в жизни, высокие тоже страдают от различных проблем, которые поймут только такие же обладатели длинного тела. А вот мужчины и женщины среднего роста живут и не парятся. Сегодня мы собрали типичные проблемы, с которыми сталкиваются высокие.

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Метки: высокие люди   высокий   прикол   
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24  комментария
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21k
Григорий Час назад
А вот РЖД считает, что мы все ниже 175-ти.
А вот РЖД считает, что мы все ниже 175-ти.
А вот РЖД считает, что мы все ниже 175-ти.
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1k
Запускайте Берлагу! 4 минуты назад
- У него рост без мАлого 2 метра.
- А с мАлым?
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4k
IceBazooka 5 минут назад
Всё терпимо, кроме самолетов. Больше 4 часов очень тяжело
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26k
Peacemaker1873 11 минут назад
190, 13 -- да, блин, так и сплю. Или подушка падает, или ноги торчат.
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 49 минут назад
бить лицо легко и просто людям маленького роста))))
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1k
STRiX 51 минуту назад
170, а хотелось бы 180... но ничего страшного, я не унываю, вот только если идешь рядом с человеком под 190, под его нормальный шаг приходится бежать, жутко бесит....
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197k
Booharik Час назад
В юности был во дворе товарисч, который в 16 лет был 192 см роста. Причём рост был не единственной проблемой его и его родителей. Размер обуви был большим (46), а в советские времена этот размер выпускали в небольших количествах, и если со спортивной одеждой вопрос можно было решить, то с повседневной одеждой и обувью были проблемы. Доходило до того, что в тёплое время года (жили мы в Средней Азии) в школу он ходил в домашних тапочках.
Как-то раз проходили мы с ним мимо магазина уценённых товаров (были такие магазины в СССР, где по весьма сниженным ценам продавался т.н. "неликвид" - одежда, обувь, посуда, хозтовары, культтовары, канцтовары). Зашли мы в этот магазин и друг сразу увидел кеды большого размера по цене в 30 копеек за пару (пара ходового размера в магазине стоила от 3 рублей отечественные до 9 рублей вьетнамские или китайские. "Два мяча", вроде, Китай производил) Товарисч выбрал себе три пары, подошёл к кассе, протянул рублёвую купюру и небрежно так добавил: "Сдачи не надо". Засмеялись мы уже выйдя из магазина.
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26k
Peacemaker1873 Booharik 3 минуты назад
46? Да это блин хрустальная туфелька, у меня 48 при 190. А больше 46 выпускают далеко не все, да и многий 46, уже старый 45. Вот стилы радовали, когда были качественными. (Где-то до конца нулевых). Я в их полный 47 влезал, и убивались берцы год-полтора. (Реально убивал) Потом, когда в условно тихий год (пару походов, мало беготни в городе) стилы , купленные осенью, треснули к весне, я в них разочаровался. А так, 90% обуви мне меньше 48 жмёть.
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9k
Neverь Час назад
Типичные проблемы высоких людей
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6k
kaboza Час назад
192, все потолки в деревне сшибаю, такое впечетление что сараи и дверные проходы для хобитов строили..
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305
Акмор Окмас Час назад
1.91
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5k
Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
Если зеркало чужое, тогда да. Если дома, то зачем так низко вешать зеркало?
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5k
Саша Смирнов Час назад
Комментарий к фото
Я тоже так могу упереться коленками, если близко придвину сиденье.
Вряд ли у водилы настолько короткие руки, чтобы так близко сидеть.
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13k
AlexЕЙ 2 часа назад
Туфта.
Туфта.
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7k
Лещ AlexЕЙ Час назад
почему? У меня 197, коленки во всех машинах по бокам руля, под рулем не помещяются ноги
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48k
Серый Лещ Полчаса назад
194, в мой Форд Мондео спокойно вмещаюсь, до этого на предыдущих машинах джинсы себе даже протирал.
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13k
AlexЕЙ Лещ 20 минут назад
Ноги не на педалях. Педали глубже вперёд утоплены.
Ноги не на педалях. Педали глубже вперёд утоплены.
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5k
Михаил AlexЕЙ 12 минут назад
Ага, а если их обе держать нажатыми, то вообще неплохо разместиться можно...
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5k
Михаил Лещ 10 минут назад
Я однажды попытался в ВАЗ-2114 залезть

Обхватил руль ногами. Руками уже не за что было браться.
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−74
Обратная сторона Луны 2 часа назад
196
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2k
CHYCMYMPUK Обратная сторона Луны 2 часа назад
192, очень тебя понимаю...
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5k
Jekis Обратная сторона Луны Час назад
У вас тоже кровать 250 на 200
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28
Denis Denisov Обратная сторона Луны Полчаса назад
197...
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