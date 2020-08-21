Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн

Как оказалось, 21 августа во всем мире отмечается день вселенского разоблачения - день отказа от макияжа и косметики. Девушки, как обычно, его проигнорировали, а молодые люди начали чувствовать, что их где-то обманули.

1. Вот потому дед и говорил, что бабу себе искать надо на речке. Там она почти без одежды и макияжа 0 Источник:

4. Иногда может показаться, что перед нами совершенно разные люди 0 Источник:

8. Азиатки - это вообще отдельная тема. Они главные специалисты по оптическому обману 0 Источник:

11. А сколько приколов в интернете на эту тему 0 Источник:

12. Когда ты только начала делать мейкап, а он пишет, что уже подошел к твоему дому 0 Источник: