Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн

Как оказалось, 21 августа во всем мире отмечается день вселенского разоблачения - день отказа от макияжа и косметики. Девушки, как обычно, его проигнорировали, а молодые люди начали чувствовать, что их где-то обманули.
1. Вот потому дед и говорил, что бабу себе искать надо на речке. Там она почти без одежды и макияжа
2. Ну что, любители естественной красоты, как вам такое?
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4. Иногда может показаться, что перед нами совершенно разные люди
5.
6. Вам какую? Накрашенную или нет?
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8. Азиатки - это вообще отдельная тема. Они главные специалисты по оптическому обману
9.
10.
11. А сколько приколов в интернете на эту тему
12. Когда ты только начала делать мейкап, а он пишет, что уже подошел к твоему дому
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14. Когда твоя девушка первый раз заснула без макияжа
15. Девушки, с праздником!
16. Мужчины, даже не пытайтесь понять девушек!
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