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Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн

Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн (17 фото)

Автор:
21 августа 2020 18:57
Сообщество : Юмор
Метки: девушка   естественность   косметика   красота   макияж   прикол   смех   
1268
17
Как оказалось, 21 августа во всем мире отмечается день вселенского разоблачения - день отказа от макияжа и косметики. Девушки, как обычно, его проигнорировали, а молодые люди начали чувствовать, что их где-то обманули.

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Метки: девушка   естественность   косметика   красота   макияж   прикол   смех   
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5  комментариев
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6k
Дарья Полчаса назад
Помню в день росписи в загсе вспомнила, что надо краситься бы. Но не нашла даже туши, так пошли. Не крашусь вообще.
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лигурийский регулировщик 15 минут назад
Международный день без косметики, или почему на первое свидание лучше идти в бассейн
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22k
parallax 18 минут назад
Если не злоупотреблять, макияж только приветствую. Приезжайте в Англию или в Германию, там взгляд задержать почти не на ком. Мало того, что от природы не красавицы, да ещё и косметикой совсем не пользуются.
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380
vit34 22 минуты назад
Я к своей (тогда еще не жене) в 5 утра пришел,все ок до сих пор женаты.
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34k
doker 49 минут назад
Красота женщины - деньги отца, а потом мужа. Нет денег - нет красивой жены.
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