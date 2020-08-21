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Трудности перевода Чебурашек

Трудности перевода Чебурашек (4 фото)

Автор:
21 августа 2020 19:35
Сообщество : Юмор
Метки: Zотов   день рождения   любимый мультфильм   прикол   чебурашка   юмор   
1019
4
14 лет назад я встречался в Лос-Анджелесе на интервью с Арнольдом Шварценеггером — тогда еще губернатором Калифорнии. Как я с ним встретился (кстати, Арнольд не такого большого роста, а в кино-то выглядит как шкаф:), это отдельный разговор. Гораздо интереснее другое.

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Метки: Zотов   день рождения   любимый мультфильм   прикол   чебурашка   юмор   
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13  комментариев
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3k
Regerald 3 часа назад
Чебурашка не такой уж и странный персонаж, если сравнить с теми же Муми-троллями, не говоря уже о японском творчестве...
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−19
Гоша Мокеев 2 минуты назад
Видел фотки в инете как Шварцнегер в Москву приезжал и в метро спустился когда он губернатором был.Представляю какой он переполох вызвал там =)
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1k
александр Полчаса назад
Автор, признайся что выдумал эту историю. Или пресс-секретарь ипанутая? А если бы вы обсуждали ЛОШАРИКА, ДОМОВЕНКА или... БАРАБАШКУ, как бы вы ей объясняли что это такое!?
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415
Павел 2 часа назад
У меня чебурашка ассоциируется не с апельсинами, а с мандаринами. С обязательной ромбообразной наклейкой
У меня чебурашка ассоциируется не с апельсинами, а с мандаринами. С обязательной ромбообразной наклейкой
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2k
american_buldog Павел Час назад
только в то время апельсины в ссср поставлял израиль, а уж после обострения отношений пошли марокканские (кстати, обалденные апельсины и мандарины). так что чебурашка израильский засланец (шпион)
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415
Павел american_buldog 50 минут назад
Я про воспоминания из детства и про мультики...
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415
Павел american_buldog 49 минут назад
А на политику мне тогда было нас...
накакать.
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935k
Сергей 2 часа назад
Вся предистория смахивает на выступление Задорнова на тему: "Ну, тупые"!
А в целом, - вполне приличный пост!
Вся предистория смахивает на выступление Задорнова на тему: "Ну, тупые"! А в целом, - вполне приличный пост!
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3k
Fishki_surfer 3 часа назад
И че так мучться было. Сказали бы - "русский покемон" и всего делов-то.
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361
satra 3 часа назад
"Кстати, Арнольд не такого большого роста, а в кино-то выглядит как шкаф:"
Так и есть. Видели его живьем с друзьями во время открытия ресторана "Планета Голливуд" в Москве. Даже до руки дотронулся :) В качалке потом народ подходил завидовал :)
Легенда!
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Если Чебурашку прислали в зоопарк, то почему он жил в телефонной будке?
Если Чебурашку прислали в зоопарк, то почему он жил в телефонной будке?
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415
Павел Yasen_Perec 44 минуты назад
В СССР получить квартиру было непросто...
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