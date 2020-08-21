Приехал я в federal building, где должно быть интервью. Там в "предбаннике" офиса губернатора тусует народ, который после меня должен зайти — съемочная группа польского ТВ. Стали общаться. И тут журналистка Моника и говорит — "Слушайте, а у вас еще популярны мульты про Чебурашку? Я его обожаю! Я так тащилась в детстве!". Ну, обсуждаем современную мультипликацию. И тут подходит пресс-секретарь Шварца — Шерил. Немолодая дама, с короткой стрижкой и в строгом костюме. Стильная такая.

И говорит Шерил — "А кто это, Чебурашка?". Моника запнулась. "Это такое…такое…вот такое"- говорит она. "Эээээ, creature, существо" — подсказываю я. "Ага, — подхватывает Моника. — "С большими ушами". "Осел?" — недоумевает Шерил. "Нет-нет, — краснеет Моника. — Он меньше". "Кролик?". "Нет". "А кто же ЭТО!?". Моника в ужасе, ибо ведь реально невозможно объяснить, к какому типа животных относится Чебурашка. Позвоночное, некопытное, ушастое…мультипликатус чебурашкус, короче.

Моника впадает в прострацию. "Его прислали в московский зоопарк", — лепечет она. — "В ящике с апельсинами". "Из Ирака" — добавляю я. Ибо уж веселиться, так веселиться. Шерил меняется в лице. Ей представляется посылка с бен Ладеном, которому хирургически изменили уши, и надписью арабской вязью на ящике "С приветом от "аль-Каиды". "Почему из Ирака?" — железным тоном спрашивает она. "Ну, там же много апельсинов", — невинно отвечаю я. "То есть, это арабское животное?". Тут уже я сам начинаю грузиться. "Фиг его знает", — говорю я неуверенно. — "Теоретически да. Но апельсины много где растут. Чебурашка может быть и итальянец, и грек. И даже колумбиец". Шерил смотрит на меня и Монику странными глазами. Она уже проклинает себя, что пригласила журналистов с психическими отклонениями.