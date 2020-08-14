Быть джентльменом — это выгодно

Хорошие манеры окупаются. Всегда укрывайте дам от дождя и уступайте им место в транспорте. Приятные бонусы прилагаются.
Разве перевелись джентльмены? Вовсе нет, просто они служат в полиции ^_^
Трубка - выбор джентльмена
Тонкая игра слов )))
Чему учат джентльменов?
Всякое случается
Галантного человека всегда видно
Будьте всегда вежливы
Укрывайте дам от дождя
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