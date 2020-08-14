FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2619 постов • 1556 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Быть джентльменом — это выгодно

Быть джентльменом — это выгодно (16 фото)

Автор:
14 августа 2020 11:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Джентльмен   галантность   обходительность   подборка   прикол   юмор   
9640
16

Хорошие манеры окупаются. Всегда укрывайте дам от дождя и уступайте им место в транспорте. Приятные бонусы прилагаются.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Джентльмен   галантность   обходительность   подборка   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
42k
noName 4 часа назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 23 минуты назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Конрад Карлович Полчаса назад
Феминистки и онанистки - это синонимы? Или мне показалось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 36 минут назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 38 минут назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр 39 минут назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
winergy2012 48 минут назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Юрий Николаевич 2 часа назад
Комментарий к фото
Надо же так накосячить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
zenon 2 часа назад
Он её покрыл не всю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SerGProS 3 часа назад
Расходимся..Она в мобильнике зависла - 100%
Расходимся..Она в мобильнике зависла - 100%
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Войнов SerGProS 2 часа назад
Школота! Она фотопленку заряжает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Усач SerGProS 2 часа назад
В сториз свой первый отсос постит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SerGProS Войнов 39 минут назад
Аж олдскулы свело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Walter White 4 часа назад
Быть джентльменом — это выгодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как выбрать секс-игрушку: 15 важных правил Как выбрать секс-игрушку: 15 важных правил Однажды в Новосибирске: приколы из столицы Сибири Однажды в Новосибирске: приколы из столицы Сибири Слишком туп, чтобы скрывать это Слишком туп, чтобы скрывать это Вывески от богов маркетинга Вывески от богов маркетинга Самое чёрное место в офисе: приключения возле принтера Самое чёрное место в офисе: приключения возле принтера Почта России: Старые песни на новый лад Почта России: Старые песни на новый лад
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

891907



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Лакомства эпохи СССР. Вкусняшки нашего детства
3
243
Лакомства эпохи СССР. Вкусняшки нашего детства
В Пакистане местные уничтожили 6 тысяч деревьев, высаженных в рамках экологической программы
1
101
В Пакистане местные уничтожили 6 тысяч деревьев, высаженных в рамках экологической...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кино идет на дно
0
6
Кино идет на дно
Kia показала обновленный Stinger
0
14
Kia показала обновленный Stinger
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться