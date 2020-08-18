"Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу

Данные шедевры мы имеем честь лицезреть благодаря неисправимым пофигистам. Ребята, большое вам спасибо за отличное настроение!
Варламов бы оценил
Есть цель - не вижу преград
БДСМ горка
Слишком много вопросов
Туалет в деревенской школе. Во всяком случае, лучше уличного (наверное)
Интимный уголок
Ремонт для слабаков
Установщики кондиционеров умеют удивлять
Когда идешь по головам своих коллег
Есть проблема - есть решение
Когда все под контролем (но это не точно)
Решил проблему
Доступная среда? Не слышали!
Когда комментарии излишни
И так сойдет!
Работает, а остальное - это мелочи
Главное - вкус
Почта России. Еще есть вопросы?
Слабоумие и отвага
Слабоумие и отвага. Часть 2
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