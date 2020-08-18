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"Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу

"Не очкуй, я так сто раз делал". С юмором про слабоумие и отвагу (21 фото)

Автор:
18 августа 2020 20:04
Сообщество : Юмор
Метки: Слабоумие   дороги   и так сойдет   прикол   россия   рукожопы   юмор   
2054
21
Данные шедевры мы имеем честь лицезреть благодаря неисправимым пофигистам. Ребята, большое вам спасибо за отличное настроение!

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Метки: Слабоумие   дороги   и так сойдет   прикол   россия   рукожопы   юмор   
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7  комментариев
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19
Barrymore Час назад
смех смехом, а вот насчет унитазов, на ВДНХ ТЦ посрать не реально, настолько близко дверь, что если и собрался погадить, то только с открытой дверью
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Stan from Russia

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