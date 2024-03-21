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Немка за 30 лет воровства из магазинов накопила 20 тонн вещей

Немка за 30 лет воровства из магазинов накопила 20 тонн вещей

Автор:
21 марта 2024 21:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вещи   Германия   Грит В.   воровка   воровство   магазины   немка   
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В Германии начался суд над 47-летней жительницей города Дессау, которая 30 лет воровала товары из магазинов.

47-летняя Грит В. из немецкого города Дессау за последние 30 лет украла из магазинов столько вещей, что заполнила ими всю квартиру и подвальное помещение, - пишет немецкий BILD.

После обнаружения всего этого склада с добром, полиция насчитала 1700 коробок, мешков и сумок. Общий вес украденных товаров составил более 20 тонн. По предварительным подсчётам, стоимость всех похищенных вещей составляет почти полмиллиона евро.

Примечательно, что дама даже не вынимала большинство украденных вещей из упаковки. Судя по всему, они были ей не нужны. Для того, чтобы вывезти вещи, обнаруженные у неё дома, полиции пришлось вызывать грузовой автомобиль, который совершил несколько рейсов.

Прокуратура насчитала в действиях Грит В. 141 уголовное преступление. Женщина воровала инструменты, одежду, игрушки, пылесосы, лекарства и даже семена, которыми впоследствии никак не пользовалась.

О первых преступлениях Гриты В. стало известно ещё в 2019 году, когда магазин DIY подал заявление о краже товаров на сумму более 1 000 евро.

Обвиняемая живет одна, у нее нет ни мужа, ни детей. При этом Грит В. никогда не пыталась перепродать украденные вещи и просто складировала их в квартире и в подвале. По предварительной версии, женщина страдает патологическим обсессивно-компульсивным расстройством. Суд рассмотрит вопрос об отправке подсудимой в специализированное психиатрическое учреждение.

Источник:

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Метки: Вещи   Германия   Грит В.   воровка   воровство   магазины   немка   
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4  комментария
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Игорь 23 минуты назад
Здрaвствуйтe. Извинитe, что пишу здeсь, большe нeгдe...

Сeйчaс ищу любую рaботу, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любую подрaботку, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
Oт голодa почти тeряю сознaниe. Oдолжить просто нe у кого. Oдолжитe, пожaлуйстa, нa eду рублeй 100-200. Хоть нa булку хлeбa, хоть нa килогрaмм кaртошки.

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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
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7k
Евгений Д 39 минут назад
Обьемы впечатляют.
Скорее всего тырила то не из зала,
а видно из складов и подсобок- видно доступ был у нее
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38k
Андрей Иванов Час назад
Пожила как человек
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1397 постов (1326 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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