Немка за 30 лет воровства из магазинов накопила 20 тонн вещей

47-летняя Грит В. из немецкого города Дессау за последние 30 лет украла из магазинов столько вещей, что заполнила ими всю квартиру и подвальное помещение, - пишет немецкий BILD.

После обнаружения всего этого склада с добром, полиция насчитала 1700 коробок, мешков и сумок. Общий вес украденных товаров составил более 20 тонн. По предварительным подсчётам, стоимость всех похищенных вещей составляет почти полмиллиона евро.

Примечательно, что дама даже не вынимала большинство украденных вещей из упаковки. Судя по всему, они были ей не нужны. Для того, чтобы вывезти вещи, обнаруженные у неё дома, полиции пришлось вызывать грузовой автомобиль, который совершил несколько рейсов.