Немка за 30 лет воровства из магазинов накопила 20 тонн вещей

В Германии начался суд над 47-летней жительницей города Дессау, которая 30 лет воровала товары из магазинов.
47-летняя Грит В. из немецкого города Дессау за последние 30 лет украла из магазинов столько вещей, что заполнила ими всю квартиру и подвальное помещение, - пишет немецкий BILD.
После обнаружения всего этого склада с добром, полиция насчитала 1700 коробок, мешков и сумок. Общий вес украденных товаров составил более 20 тонн. По предварительным подсчётам, стоимость всех похищенных вещей составляет почти полмиллиона евро.
Примечательно, что дама даже не вынимала большинство украденных вещей из упаковки. Судя по всему, они были ей не нужны. Для того, чтобы вывезти вещи, обнаруженные у неё дома, полиции пришлось вызывать грузовой автомобиль, который совершил несколько рейсов.
Прокуратура насчитала в действиях Грит В. 141 уголовное преступление. Женщина воровала инструменты, одежду, игрушки, пылесосы, лекарства и даже семена, которыми впоследствии никак не пользовалась.
О первых преступлениях Гриты В. стало известно ещё в 2019 году, когда магазин DIY подал заявление о краже товаров на сумму более 1 000 евро.
Обвиняемая живет одна, у нее нет ни мужа, ни детей. При этом Грит В. никогда не пыталась перепродать украденные вещи и просто складировала их в квартире и в подвале. По предварительной версии, женщина страдает патологическим обсессивно-компульсивным расстройством. Суд рассмотрит вопрос об отправке подсудимой в специализированное психиатрическое учреждение.
Источник:
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Зaрaнee Вaм большоe чeловeчeскоe спaсибо.
Скорее всего тырила то не из зала,
а видно из складов и подсобок- видно доступ был у нее