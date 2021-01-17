Научно-популярный журнал "Техника-молодежи"

С 1949 года главным редактором журнала был Василий Дмитриевич Захарченко. С конца 1950-х годов его стараниями в журнале публиковались лучшие произведения советской и зарубежной фантастики («Клуб любителей фантастики»).

В журнале впервые на русском языке были опубликованы романы «Фонтаны рая» А.Кларка (1980) и «Звёздные короли» Э.Гамильтона (1988). Первая публикация романа И.Ефремова «Туманность Андромеды» состоялась именно в ТМ в 1957 году. Другой роман Ефремова, «Час Быка», впоследствии замалчиваемый советской пропагандой, также впервые был опубликован в ТМ (1968—1969).

Лично моё первое детское знакомство с научной фантастикой в далёкие от книжного изобилия 80-е годы началось именно с ТМ.