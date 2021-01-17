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Научно-популярный журнал "Техника-молодежи"

Научно-популярный журнал "Техника-молодежи" (29 фото)

Автор:
17 января 2021 12:29
Метки: СССР   журналы   интересно   
572
29

Научно-популярный журнал "Техника- молодежи" основан в 1933 году. Издается по сей день.

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Метки: СССР   журналы   интересно   
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Отличный журнал
Жаль, но нынешняя молодежь.........
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12k
banzai7 24 минуты назад
Не думал, что журнал пережил перестроечные времена.
Я выписывал его, а ещё журнал "Юный техник". А родители "Наука и жизнь".
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3k
Aaaaaa Полчаса назад
Oooo!!
+++
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3k
ZmeyUA 41 минуту назад
Любимый журнал
Любимый журнал
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61k
Петр Час назад
Можно скачать отсюда

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/''Tehnika_-_molodeji''/_''Tehnika_-_molodeji''_1933_.htmlhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/''Tehnika_-_molodeji''/_''Tehnika_-_molodeji''_1933_.html
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Был журнал, да весь вышел. Аккурат в 1990, как поперли со страниц Чумаки, Джуны и энергии вакуума с летадлами их надкрыльев усачей, так и кончился.
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3k
TirAn 2 часа назад
Классный журнал, в смысле отличный.
Когда меня выгоняли с уроков, я всё время просиживал в библиотеке с подшивкой ТМ
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26k
АнтонПолднев 2 часа назад
Выписывали. Даже складывали каждый номер. Журнал просто класс. Тем более в то время. Когда не было ни интернета, ни толком телевидения. Не знал, что они выходят до сих пор. За это им отдельное спасибо, респект и уважение.
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5k
vitenok 2 часа назад
А сейчас о чём там? Тоже поддерживают творческую молодёжь? Наверное, как рухнул тоталитарный кровавый режим, так взлетел журнал, расправился крылья?
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