Научно-популярный журнал "Техника- молодежи" основан в 1933 году. Издается по сей день.
ТМ — один из немногих советских научно-популярных журналов, издававшихся даже во время Великой Отечественной войны. Единственный перерыв в издании был с октября 1941 года (октябрьский, ноябрьский и декабрьский номера журнала не вышли) по март 1942 (сдвоенный январско-февральский номер был подписан к печати 1 апреля 1942 года).
С 1949 года главным редактором журнала был Василий Дмитриевич Захарченко. С конца 1950-х годов его стараниями в журнале публиковались лучшие произведения советской и зарубежной фантастики («Клуб любителей фантастики»).
В журнале впервые на русском языке были опубликованы романы «Фонтаны рая» А.Кларка (1980) и «Звёздные короли» Э.Гамильтона (1988). Первая публикация романа И.Ефремова «Туманность Андромеды» состоялась именно в ТМ в 1957 году. Другой роман Ефремова, «Час Быка», впоследствии замалчиваемый советской пропагандой, также впервые был опубликован в ТМ (1968—1969).
Лично моё первое детское знакомство с научной фантастикой в далёкие от книжного изобилия 80-е годы началось именно с ТМ.
Не меньше усилий предприняла редакция по пропаганде научно-фантастической живописи в рубрике «Время.Пространство.Человек» (в том числе и картин, участвовавших в знаменитой «бульдозерной выставке»).
На материалах журнала, с участием его авторов и под эгидой В.Д. Захарченко, несколько десятилетий выходила в эфир популярнейшая телепередача «Это вы можете». А уже в 90-е и 2000-е гг. с ТМ активно сотрудничала другая популярная телепрограмма об изобретениях «Технодром имени Кулибина».
В 1984 году Захарченко был уволен, после начала публикации в журнале романа Артура Кларка «2010: Одиссея Два», некоторые персонажи которого носили имена известных советских диссидентов.
История ТМ неотделима от истории развития страны в ХХ веке.
На страницах журнала (не без изрядной доли идеализации и пропаганды) разворачивается настоящая летопись нашего Отечества: индустриализация, победа в войне, освоение мирного и военного атома, выход в космос, фундаментальные открытия и уникальная техника, сделанные нашими учёными и инженерами.
Журнал давал молодым читателям основы научно-технических знаний, знакомил с последними достижениями в области науки и техники, промышленности, медицины, космоса, изобретательства, сельского хозяйства. Выдвигал смелые гипотезы и проводил сенсационные расследования (куда там нынешнему РенТВ!)
А ещё ТМ умудрялся даже в самые идеологически «глухие», «застойные» годы воспитывать новаторов, нетрадиционно мыслящих людей, способных заглядывать за горизонт имеющихся знаний. Недаром многие представители российской интеллектуальной элиты считали, что они воспитались на публикациях ТМ.
Архив ТМ насчитывает около 1000 номеров, а это без малого миллиард экземпляров журнала. Тираж в лучшие годы достигал 2 миллионов! А сколько человек его прочитало – не счесть, ведь номера передавались из рук в руки и зачитывались буквально «до дыр»! На публикациях журнала выросло шесть поколений российской научно-технической интеллигенции.
На страницах ТМ выступали многие выдающиеся отечественные учёные, специалисты, руководители производства: от маститых Ивана Павлова, Николая Зелинского, Петра Капицы, Анатолия Александрова, до никому тогда еще не известных Сергея Королёва, Виктора Глушкова, Игоря Курчатова, Ивана Артоболевского. Среди авторов были также такие научные светила, как Вернер Гейзенберг и Поль Дирак, Отто Ган и Роберт Оппенгеймер, Энрико Ферми и Луи де Бройль.
Впервые в СССР журнал поставил вопрос о пересмотре официальной позиции в отношении к генетике (о чём писал в своих мемуарах академик Н.Дубинин), кибернетике (академик А.Берга), парапсихологии (член-корреспондент АН А.Спиркин) и т.п.
ТМ «легализовал» в нашей стране многие новые научно-технические виды спорта: багги, дельтапланеризм, виндсёрфинг, скейтборд, парапланеризм.
ТМ первым в стране начал рассказывать и об отечественных достижениях в области военной техники, накопив немалый опыт и архив. В начале 90-х этот «багаж» перерос журнальную рубрику и превратился в отдельный журнал - «Оружие».
Редакцией журнала было организовано свыше 20 всероссийских и международных смотров-конкурсов и автопробегов автомобилей самодеятельных конструкций.
Движение «НТТМ» («Научно-техническое творчество молодёжи»), возникло в середине 80-х гг. прошлого столетия и развивалось также при активной поддержке ТМ.
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Жаль, но нынешняя молодежь.........
Я выписывал его, а ещё журнал "Юный техник". А родители "Наука и жизнь".
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/''Tehnika_-_molodeji''/_''Tehnika_-_molodeji''_1933_.htmlhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/T/''Tehnika_-_molodeji''/_''Tehnika_-_molodeji''_1933_.html
Когда меня выгоняли с уроков, я всё время просиживал в библиотеке с подшивкой ТМ