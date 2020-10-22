FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4278 постов • 608 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова!

"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова! (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 04:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Песков   гости   звёзды   маски   навка   пир   политики   россия   
1771
1
1

Фигуристка Татьяна Навка закатила пышное празднование именин своего мужа, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 17 октября текущего года ему исполнилось 53 года.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Песков   гости   звёзды   маски   навка   пир   политики   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
DenOFF 10 минут назад
Ну и что Вы все накинулись на Пескова? У Вас совесть вообще есть? Он, между прочим очень застенчивый и культурный человек, да- да, таких ещё поискать нужно! Да не переживайте Вы так за этот праздник, всё хорошо, успокойтесь. Песков лично, перед самим торжеством, уважительно попросил COVID-19 не приходить на торжество, ну и что бы ни кому не было обидно, закатить небольшую пирушку, уже после церемонии, специально для Ковида. Так что Вам просто на Фишках донесли не всю информацию и делая выводы из самой статьи, да! можно подумать что Песков не думает о народе, да чего уж там скрывать, как есть всё на духу выложу!!! Он даже пил за нас!!! Ох Песков, С праздником тебя, дорогой ты наш. ( Сарказм если что )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−19
Dmitry Kvirkvelia 16 минут назад
путлеровский членосос ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst 20 минут назад
Лещенко был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эдуардо Час назад
Путина не пригласили)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Сергей Час назад
Достоин порки! Публичной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−61
Андрей Аксаментов Час назад
Шабаш
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Дед Мазай 2 часа назад
Попрошу не путать - ДР Пескова, это вам не Олимпиада какая-то.. Не отменишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Volga_34 2 часа назад
"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Михаил 2 часа назад
Ну а Х_У_Л_Е, Песков бы на верное не стал, но жена сказала, а он не возразил, щас его интернеты дрюкнут. БАБА С ВОЗУ КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Little Big взяли новую высоту, став чемпионами на YouTube-канале Евровидения Саратовский министр решила завалить область масками по 425 рублей за штуку, но что-то пошло не так Саратовский министр решила завалить область масками по 425 рублей за штуку, но что-то пошло не так Опрос показал, что более 70% россиян живут на 25 тысяч рублей в месяц Опрос показал, что более 70% россиян живут на 25 тысяч рублей в месяц Академик объяснил, чем опасны маски с перчатками Академик объяснил, чем опасны маски с перчатками Защитные маски с символикой 9 Мая вызвали возмущение у россиян Защитные маски с символикой 9 Мая вызвали возмущение у россиян
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86892



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой
7
54
Как выглядела Моника Беллуччи до того как стала актрисой
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
8
30
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
0
18
Личный автомобиль VS такси/каршеринг
Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП
0
14
Михаил Ефремов выплатил по миллиону трем пострадавшим по делу о смертельном ДТП
Девушка решила продать места "крестных родителей" в обмен на новый iPhone (11 фото)
Девушка решила продать места "крестных родителей" в обмен на новый iPhone (11 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#автомобили#авария#шоу бизнес#познавательно#китай#разное#актеры
#факты#интересно#интересное#дтп#знаменитости#в мире#прикольные#новости#коронавирус#звезды
#юмор#прикол#кино#россия#природа#сша#авто авария#путешествия#авария дня#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться