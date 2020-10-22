"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова!

Фигуристка Татьяна Навка закатила пышное празднование именин своего мужа, пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 17 октября текущего года ему исполнилось 53 года.
В качестве гостей вечеринки московский ресторан объединил под своей крышей целое созвездие российской богемы, в числе прочих здесь отметились артисты Эмин Агаларов, Николай Басков, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Анита Цой, журналистка Маргарита Симоньян, а также некоторые другие. Праздничный торт был украшен орнаментом из фигурок коньков. Судя по видеозаписи, гости не соблюдали, предписанную для обычных граждан в общественных местах социальную дистанцию. И до неприличия близко общались друг с другом без масок и перчаток.
Примерно в это же время Песков выступил перед журналистами заявив, что пандемия COVID-19 — небывалый вызов и для здоровья людей, и для экономики страны.
Некоторые ресурсы в сети заинтересовались, как это заявление соотносится с масштабным праздником жизни по поводу дня рождения, но Песков промолчал. Татьяна Навка лишь заметила по этому поводу , что на видео «личное празднование».
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На это сборище богемных ковиддисидентов уже отреагировала известная блогерша:
«Обнимаются, целуются, ковидятся».
«Лучшие селебруны страны. Чиновники, цвет нации. Собрались все вместе в очаге пандемии и лобызаются, трутся друг об друга, ходят в один туалет и жрут один торт. Песков, поздравляю! Ты — лучший! Ты, мало того, что собрал всех в одном месте, так и показал еще всей стране, что можно ходить без маски, перчаток и не соблюдать дистанцию! Для коллективного иммунитета один Песков сделал больше, чем все три зарегистрированных в России вакцины!», — написала блогер Лена Миро.
Она также предложила Пескову, со свойственным ей сарказмом, сделать фуршет по поводу Хэллоуина: «Дмитрий внёс свою лепту в дело скорейшего завершения пандемии. Одним выстрелом - сколько зайцев и одну жабу! Молодец, Песков, так держать! Предлагаю ещё сделать фуршет по поводу Хэллоуина, чтобы точно получилось задуманное. Как киллеры - они всегда делают контрольный в голову».
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