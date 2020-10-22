"Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова!

В качестве гостей вечеринки московский ресторан объединил под своей крышей целое созвездие российской богемы, в числе прочих здесь отметились артисты Эмин Агаларов, Николай Басков, Григорий Лепс, Любовь Успенская, Анита Цой, журналистка Маргарита Симоньян, а также некоторые другие. Праздничный торт был украшен орнаментом из фигурок коньков. Судя по видеозаписи, гости не соблюдали, предписанную для обычных граждан в общественных местах социальную дистанцию. И до неприличия близко общались друг с другом без масок и перчаток.

Примерно в это же время Песков выступил перед журналистами заявив, что пандемия COVID-19 — небывалый вызов и для здоровья людей, и для экономики страны.

Некоторые ресурсы в сети заинтересовались, как это заявление соотносится с масштабным праздником жизни по поводу дня рождения, но Песков промолчал. Татьяна Навка лишь заметила по этому поводу , что на видео «личное празднование».