Служил ли Волк из "Ну, погоди!" в ГРУ?

Выходит, Волк настолько владеет своими эмоциями и телом, что может подавить рефлексы матёрого диверсанта и дать себя победить ради выполнения поставленной задачи, что говорит о запредельном уровне подготовки.



Вывод



После всего сказанного, остаётся резюмировать: Волк из спецуры! Скорее всего, выходец из ГРУ, диверс-подводник. За успехи в службе и выдающиеся данные был направлен в КГБ, где прошёл обучение, в том числе и поднатаскался в наружке. Затем - вошёл в состав легендарного "Вымпела", что объясняет косвенные данные о командировках по всему земному шару.



В пользу теории о том, что Волк выходец из морской стихии, говорит и то, что он мастерски заделал пробоину в корпусе корабля и откачал воду, чем спас десятки мирных жизней. Правда, это наводит на мысли, что начать свою карьеру наш герой мог и в морской пехоте... Но тогда придётся брать в расчёт и его выдающуюся парашютно-десантную подготовку, записывая Волка в ВДВ. Я же склоняюсь к теории с ГРУ, так как у парней бывает работа и в воде, и на суше, и в воздухе (как и у Волка).



И каждый раз, когда нашего персонажа "увозит милиция", я думаю, что увозят его за угол, где он достаёт своё удостоверение, после чего продолжает выполнение поставленной задачи.