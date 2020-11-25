Служил ли Волк из "Ну, погоди!" в ГРУ?

"Жара минус двести, малиновый гром,
Хорошие вести - мы с Волком идём!
Зелёные духи за красным холмом,
Но нам тут спокойно - мы с Серым втроём..."
(из воспоминаний сослуживца Волка...)
Хорошие вести - мы с Волком идём!
Зелёные духи за красным холмом,
Но нам тут спокойно - мы с Серым втроём..."
(из воспоминаний сослуживца Волка...)
В глазах азарт боя, как у викинга - он идёт к цели, не видя преград, сжимая в руках бесшумное оружие ближнего боя... Кто Вы, мистер Волк?
Доброго времени суток всем любителям Истории, сегодня нам предстоит разобраться с одной из загадок ХХ века - с личностью, тренированной похлеще выходцев из Моссада, волком в волчьей шкуре и настоящим гением импровизации: речь пойдёт о Волке из мультфильма "Ну, погоди!".
В Сети встречал мнение, что данный персонаж - кадровый офицер ГРУ, мол, много чего умеет и ничего не боится. Так ли это и кем он может быть ещё - попробуем разобраться.
В Сети встречал мнение, что данный персонаж - кадровый офицер ГРУ, мол, много чего умеет и ничего не боится. Так ли это и кем он может быть ещё - попробуем разобраться.
Обратите внимание на изготовку к ведению огня из положения лёжа: ласты сняты, целится ДВУМЯ глазами, а не одним, хват оружия второй лапой позволяет надёжно удерживать оружие.
Итак, пробежимся по фактам:
1. Волк владеет различными видами нестандартного оружия и спецсредствами, в том числе:
ружьём для подводной охоты, которое довольно точное на коротких дистанциях и малошумное при работе не в гидросреде (привык при ликвидации цели убеждаться лично, что задача выполнена); возможно, проходил подготовку как боевой пловец
1. Волк владеет различными видами нестандартного оружия и спецсредствами, в том числе:
ружьём для подводной охоты, которое довольно точное на коротких дистанциях и малошумное при работе не в гидросреде (привык при ликвидации цели убеждаться лично, что задача выполнена); возможно, проходил подготовку как боевой пловец
×
Стоит в пол-оборота - уменьшает свои габариты для снижения точности прицельного огня противника?
знаком с устаревшими образцами вооружения, однако, отдаёт предпочтение опять же метательному оружию - возможно, профессиональная деформация личности (привык не шуметь и не хочет демаскировать свою позицию вспышкой выстрела)
Он готов применить любое оружие, но настоящее оружие - он сам...
владеет различными видами холодного оружия, но способен адаптировать технику боя под любо подручное средство; судя по некоторым стойкам, изучал боевой раздел у-шу (командировки в Азию?)
Возможно, Волк побывал не только в Азии, но и в Африке, раз спокоен при попытках употребить его в пищу и не боится змей. Это уже косвенно указывает на Анголу.
2. Долгие тренировки психики выработали в Волке удивительное хладнокровие: его не пугают противники крупнее него, ядовитые змеи; волк не теряет самообладания при встрече с каннибалами, а при встрече с мистикой первым делом ищет закономерности и пытается выйти из изменённого состояния сознания сознания путём деактивации токсинов в организме (знаком с техникой медикаментозного ведения допроса и методах борьбы с ней)
На архивном фото далеко не весь перечень транспортных средств. которыми управлял Волк, список намного обширнее.
3. Водит различные виды транспорта, знаком с техникой контраварийного вождения и умеет управлять транспортным средством даже при условии его частичного разрушения, знаком с космической и авиационной техникой (прям как те ребята во Вьетнаме) - эти навыки в СССР для обычного гражданского лица находились если и не под запретом, то уж точно не в широком доступе, а с учётом необходимости полигона для отработки нештатных ситуаций - версия про то, что Волк "простой парнишка с руками из нужного места" и вовсе не выдерживает критики.
Больше всего впечатляет даже не скорость, а умение маскироваться подручными средствами: этому матёрому специалисту не нужен чемодан париков и крутые гаджеты, он находит всё необходимое на месте.
4. Волк отлично маскируется, сливается с местностью за доли секунды, учитывает психологию цели и особенности окружающей обстановки; он лишён предрассудков и комплексов, а скорость, с которой он переодевается, явно превышает пресловутые секунды "пока горит спичка"
ЕМУ ДАЖЕ НЕ НУЖЕН ПАРАШЮТ! Он настолько сроднился с небом, что просто прыгает и приземляется в тандеме с другим десантником - даже без его ведома...
5. Тактико-специальная подготовка Волка также хорошо прослеживается по отдельным эпизодам:
наличие парашютно-десантной подготовки
наличие парашютно-десантной подготовки
И снова вода - чувствуется, что тут Волк более уверен в себе. Всё же боевой пловец?
наличие водолазной подготовки
Учитывая ночное время, можем предположить, что пользуется НСПУ либо его аналогом (кстати, о "ночнике" писал на канале, ссылку дам в конце статьи)
навыки работы стрелка-наблюдателя (работал вторым номером в снайперской паре?)
К тому же, как и многие сотрудники наружки, Волк абсолютно спокоен на морозе в лёгкой одежде - сказывается длительная работа "в поле" в любую погоду.
навыки работы оперативником "наружки" - умело находит и преследует зайца в толпе, различает его силуэт в условиях плохой видимости в сложных метеоусловиях
А даже если Волка "арестовывают", то подозрительно быстро отпускают
6. Полномочия Волка при работе в городе также весьма впечатляют: его пускают на одно из самых охраняемых мероприятий в истории СССР ("Олимпиада-80"), Волк имеет доступ на телевидение, ему сходят с рук лап многочисленные факты нарушения общественного порядка.
На кадре справа даже видно, как Волк специально раскрывается под удар. В глазах осознание неизбежного удара, но наш герой лишь делает шаг навстречу, чтобы увеличить его кинетическую энергию...
7. Рукопашный бой - казалось бы, слабое место во всей теории, ведь Волк проигрывает схватки на ринге и борцу, и боксёру, однако если рассмотреть всю ситуацию со стороны... Волк - "товарищ в штатском". который на Олимпиаде просто "гуляет". Демонстрировать свои навыки боя на уничтожение цели при проведении спортивного мероприятия - значит:
расшифровать свою принадлежность к спецслужбам
стать участником международного скандала после отправки спортсмена в Страну Вечной Охоты
расшифровать свою принадлежность к спецслужбам
стать участником международного скандала после отправки спортсмена в Страну Вечной Охоты
Выходит, Волк настолько владеет своими эмоциями и телом, что может подавить рефлексы матёрого диверсанта и дать себя победить ради выполнения поставленной задачи, что говорит о запредельном уровне подготовки.
Вывод
После всего сказанного, остаётся резюмировать: Волк из спецуры! Скорее всего, выходец из ГРУ, диверс-подводник. За успехи в службе и выдающиеся данные был направлен в КГБ, где прошёл обучение, в том числе и поднатаскался в наружке. Затем - вошёл в состав легендарного "Вымпела", что объясняет косвенные данные о командировках по всему земному шару.
В пользу теории о том, что Волк выходец из морской стихии, говорит и то, что он мастерски заделал пробоину в корпусе корабля и откачал воду, чем спас десятки мирных жизней. Правда, это наводит на мысли, что начать свою карьеру наш герой мог и в морской пехоте... Но тогда придётся брать в расчёт и его выдающуюся парашютно-десантную подготовку, записывая Волка в ВДВ. Я же склоняюсь к теории с ГРУ, так как у парней бывает работа и в воде, и на суше, и в воздухе (как и у Волка).
И каждый раз, когда нашего персонажа "увозит милиция", я думаю, что увозят его за угол, где он достаёт своё удостоверение, после чего продолжает выполнение поставленной задачи.
Вывод
После всего сказанного, остаётся резюмировать: Волк из спецуры! Скорее всего, выходец из ГРУ, диверс-подводник. За успехи в службе и выдающиеся данные был направлен в КГБ, где прошёл обучение, в том числе и поднатаскался в наружке. Затем - вошёл в состав легендарного "Вымпела", что объясняет косвенные данные о командировках по всему земному шару.
В пользу теории о том, что Волк выходец из морской стихии, говорит и то, что он мастерски заделал пробоину в корпусе корабля и откачал воду, чем спас десятки мирных жизней. Правда, это наводит на мысли, что начать свою карьеру наш герой мог и в морской пехоте... Но тогда придётся брать в расчёт и его выдающуюся парашютно-десантную подготовку, записывая Волка в ВДВ. Я же склоняюсь к теории с ГРУ, так как у парней бывает работа и в воде, и на суше, и в воздухе (как и у Волка).
И каждый раз, когда нашего персонажа "увозит милиция", я думаю, что увозят его за угол, где он достаёт своё удостоверение, после чего продолжает выполнение поставленной задачи.
Авторский пост
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Но, у меня сразу возник вопрос, к какому спецподразделению принадлежит Заяц?
Как-то давно я делал такой пост на ФИШКАХ.
Но соглашусь: читается легко и интересно.
Так что - с обновлением!
V 1.0.1.
Кто ставит задачу по нейтрализации рядового гражданина Зайца?)
Ведь рядового, правда?))