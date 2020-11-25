FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир Как выглядит рельеф дна мирового океана Как выглядит рельеф дна мирового океана "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину, требовавшую говорить на мове "Езжай во Львов и там свисти": в одесском трамвае осадили женщину,... Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда Российский военный чиновник вырубил лес для Китая на 4 миллиарда Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и не стали вводить в кино актеров-негров Против течения: создатели сериала уволили чернокожую сценаристку и... Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один совет Перед вами стоит 15-летняя версия вас, вы можете дать только один... 13 любопытных сайтов для залипания 13 любопытных сайтов для залипания Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему! Реально выбесил своей безграмотностью Реально выбесил своей безграмотностью Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками Мужчина считающий себя оленем был подстрелен двумя охотниками Как снимался ролик про русскую кибердеревню Как снимался ролик про русскую кибердеревню Ретро фото знаменитостей Ретро фото знаменитостей Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино Ушла тихо. Звезда «Гения» Лариса Белогурова оказалась не нужна кино Юлия Белянчикова, что бы помнили! Юлия Белянчикова, что бы помнили! Когда не закрыл иллюминатор в каюте Когда не закрыл иллюминатор в каюте Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое желание вернуться в прошлое Всплакнуть можно: ностальгические фото, вызывающие непреодолимое... Люди и лица Люди и лица Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях Яркие моменты из жизни Фредди Меркьюри в фотографиях
Служил ли Волк из "Ну, погоди!" в ГРУ?

Служил ли Волк из "Ну, погоди!" в ГРУ? (14 фото)

Автор:
25 ноября 2020 17:07
Метки: СССР   история   юмор   
747
14
"Жара минус двести, малиновый гром,
Хорошие вести - мы с Волком идём!
Зелёные духи за красным холмом,
Но нам тут спокойно - мы с Серым втроём..."
(из воспоминаний сослуживца Волка...)
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: СССР   история   юмор   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
15
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
282k
NAZARETH 2 часа назад
Автор БРАВО !!! добавлю от себя...
Автор БРАВО !!! добавлю от себя...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
697
Oldman 48 минут назад
Улыбнуло, плюс.
Но, у меня сразу возник вопрос, к какому спецподразделению принадлежит Заяц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алексей Oldman Полчаса назад
Заяц - мажор. Его все знают, везде пропускают, но не уважают. Никто ни разу не пришел ему на помощь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
697
Oldman Алексей 23 минуты назад
Но, тем не менее, по сюжету, он всегда побеждает....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alexis Oldman 20 минут назад
Увы.
Увы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Этому тексту как минимум 3-4 года.
Как-то давно я делал такой пост на ФИШКАХ.
Но соглашусь: читается легко и интересно.
Так что - с обновлением!
V 1.0.1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
BEZUMNAYA LO 2 часа назад
Не, ну за морскую пехоту данных больше. Там тоже есть парашютно десантные роты так то. И вот как раз про морпехов я слышала *повелители трех стихий*.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
Алексей 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 2 часа назад
Кто серьезно сейчас попадет за разглашение государственной тайны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Агент Безопасной Национальности Горожанин 2 часа назад
Не попадет - тщ майор очень смеялся и махнул рукой, мол, пусть дальше ходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Афраний 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Клёст 2 часа назад
,,...продолжает выполнение поставленной задачи...,,
Кто ставит задачу по нейтрализации рядового гражданина Зайца?)
Ведь рядового, правда?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Зотов Клёст 2 часа назад
да тоже мутный тип. возможно, шпион
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Модель Playboy из США чуть не сняли с рейса из-за откровенной одежды (5 фото) Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века Тот случай, когда реклама точно сработала: 20 безбашенных реклам прошлого века 15 классных и полезных ссылок для тех, кто ностальгирует по СССР 15 классных и полезных ссылок для тех, кто ностальгирует по СССР Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником! Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником! 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов 35 ностальгических фото СССР 1980-х годов Маляр ошибся адресом и покрасил не тот дом Маляр ошибся адресом и покрасил не тот дом
Топпер Харли
Лётчика-аса Счастливчика Харли всю жизнь преследует комплекс дурной наследственности по отцовской линии. Как он говорил, «Мой отец любил реактивные самолёты, и я люблю их. Мой отец не мог сделать ничего нормально, и я не могу». Но он настоящий ас, а стране (США) нужны герои. Счастливчика Харли находят в индейском поселении, куда он перебрался после ухода из ВВС. Военные собирают группу самых лучших пилотов для проведения военной операции в Ираке (названной «Сонный горностай») на новейших реактивных самолётах. По дороге из поселения в часть Харли встречается с прекрасной наездницей — Ромадой Хэйман Ромада — психолог в военной части, в которую направляется Счастливчик. Естественно, Харли влюбляется в неё. Но у него есть определённый «бзик»: при любом сравнении Харли с отцом он срывается и теряет над собой контроль. И поначалу Ромада даёт отрицательную характеристику на него. А после нескольких несчастных случаев во время учебных вылетов, особенно когда гибнет его друг Томпсон, Харли и сам собирается покинуть часть и вообще ВВС. Да и перед проведением боевой операции противники поставки новых самолётов проводят диверсию на авианосце. Но несмотря на все это, операция будет завершена успешно, а Саддам Хусейн получит персональный «подарочек» в виде бомбы от Харли прямо в собственные руки.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15271



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Пост любви к советскому столу-книжке
4
20
Пост любви к советскому столу-книжке
10 малоизвестных фактов о советских актерах
2
34
10 малоизвестных фактов о советских актерах
﻿
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Поступок 98-летней бабули, о котором узнал весь мир
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#юмор#прикол#факты#дтп#москва#кино#дети#автомир#новости#авария дня
#интересно#история#сша#россия#авто авария#люди#еда#прикольные#позитив#знаменитости
#фото#животные#авария#СССР#интересное#подборка#картинки#автомобили#ynews#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться