Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!

Джастин Флом решил разыграть жену, сделав вид, чтопроткнул себе палец скобой из строительного пистолета. Запись розыгрыша с егоразоблачением он разместил на своей странице в инстаграме. Джастин сам не ожидал, что его невинная шутка соберет 49 миллионов просмотров!