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Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!

Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником! (15 фото)

Автор:
15 августа 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: забавно   история   как стать миллионером   муж и жена   семейная шутка   так приходит слава   шутка   юмор   
9182
15
Джастин Флом жестоко разыграл жену и разместил видеозапись розыгрыша в инстаграме. Он сам не ожидал такого эффекта: его розыгрыш за три дня собрал 49 миллионов просмотров!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   история   как стать миллионером   муж и жена   семейная шутка   так приходит слава   шутка   юмор   
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54  комментария
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544
Вячеслав 13 часов назад
Ссылка youtu.be
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15k
жорик Час назад
херовая из неё актриса
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5k
zurapod Час назад
подловатенько. человек старается делает над собой усилие . явно это очень сложное действие для неё. тут явно ему насрать на её чувства - думаю для неё была большая ошибка выходить за такого мерзавцы замуж. ей надо с ним разводиться после такого . это верх не уважения.
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9k
wild cat 2 часа назад
Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!
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71k
Иван Иванов 3 часа назад
- Чувак, нам твоя жена звонила. Собирайся.

- Чувак, нам твоя жена звонила. Собирайся.
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3k
[email protected]@bux 3 часа назад
А есть видео где у него бокорезы из глаза торчат?
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3k
Владимир 5 часов назад
идиот
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1k
Ян Баян 5 часов назад
Её реакция неправдоподобна. По моему, постановка. Хоть и смешная.
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2k
RoseM Ян Баян 4 часа назад
Сколько раз был женат? (Ты)
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8k
Алексей 7 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Ya 7 часов назад
Отключился, улыбнулся. То что баба туповатая, не страшно, всё равно можно пользовать. А вот то что за смартфоном побежала, я бы наказал.
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2k
schmubu Ya 6 часов назад
она побежала за телефоном чтобы звонить в службу тех спасения, или как их там, а не за тем, чтобы снимать.,
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6k
kaboza 7 часов назад
блондинку затролить святое))
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1k
Андрей 8 часов назад
Моя бы ржала сразу минут 20
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2k
RoseM Андрей 4 часа назад
"бы" мешает? )))
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1k
andreas 9 часов назад
да чё вы норм же!!! спасибо поржал...
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86k
сапер Водичка 9 часов назад
Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!
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13k
Ego sum qui sum 9 часов назад
"стал блогером-миллионником!" звучит по отвратности как "стал сифилитиком"
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14k
Алексей Маков 10 часов назад
...и, главное, НИХРЕНА не заметно, что там кетчуп...
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18k
Альберт Алексей Маков 4 часа назад
Сверлил жестянку, а пальцем, вроде, в стороне придерживал...
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17k
Шуруп 10 часов назад
И чё?
У него теперь член на 7 сантиметров вырастет?
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1k
rr Шуруп 10 часов назад
у тебя точно ничего не вырастет
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17k
Шуруп rr 6 часов назад
мне уже нах не надо...
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2k
RoseM Шуруп 4 часа назад
ссышь через катетор?
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1k
rr Шуруп 2 часа назад
евнух?
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5k
KOSTELLO 10 часов назад
Смотрел это видео.
Тупое до жути.
Что, впрочем не удивительно.
Именно такая тупая хе.р.н.я и становится мегапопулярной у топорылого стада.
Не видел ни разу, чтобы мегапопулярным было, к примеру, видео об объяснении теоремы Пифагора
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5k
Сгусток позитива 10 часов назад
такие посты будут всегда получать МИНУС!!!
Хоть и посмеялся
НО НА ХЕРА ДЕЛАТЬ КУЧУ СКРИНОВ ИЗ ВИДЕО???????
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687
Dins 10 часов назад
Удачно пошутил? Точно удачно? А какие шутки можно тогда назвать неудачными?
Даже сам начал сомневаться в своих умственных способностях, так как посмотрел это...
Пойду в туалет, может все это выскочит к едреной фене...
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13k
Максим 10 часов назад
на спектакль похоже
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