Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!

Джастин Флом жестоко разыграл жену и разместил видеозапись розыгрыша в инстаграме. Он сам не ожидал такого эффекта: его розыгрыш за три дня собрал 49 миллионов просмотров!
Видео
Джастин Флом решил разыграть жену, сделав вид, чтопроткнул себе палец скобой из строительного пистолета. Запись розыгрыша с егоразоблачением он разместил на своей странице в инстаграме. Джастин сам не ожидал, что его невинная шутка соберет 49 миллионов просмотров!
"Я и не думал, что это видео будет таким популярным! - удивляется Джастин. - Я подсмотрел его в интернете и очень захотел попробовать".
Скобу надо вбить в доску так, чтоб ы один конец был плотно утоплен в дереве, а другой образовывал щель размером с толщину пальца.
Немного кетчупа для имитации крови.
"Это гель, помогающий заплакать, - говорит Джастин. - В его составе много ментола, и если намазать им под глазами, то слезы сами потекут".
Картина травмы готова! Осталось позвать жену и со слезами попросить ее поскорее принести ножницы по металлу.
Супруге явно надо собраться с мужеством, чтобы перекусить проволоку.
Любящая жена готова на все, чтобы спасти мужа от страданий!
Она так старается, что даже не замечает...
... что муж решил дать пальцу передохнуть.
Шутка затягивается.
А жена продолжает стараться...
Пора привлечь ее внимание!
Нда, кажется, жене шутка не зашла. А вам как? Смешно?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У него теперь член на 7 сантиметров вырастет?
Тупое до жути.
Что, впрочем не удивительно.
Именно такая тупая хе.р.н.я и становится мегапопулярной у топорылого стада.
Не видел ни разу, чтобы мегапопулярным было, к примеру, видео об объяснении теоремы Пифагора
Хоть и посмеялся
НО НА ХЕРА ДЕЛАТЬ КУЧУ СКРИНОВ ИЗ ВИДЕО???????
Даже сам начал сомневаться в своих умственных способностях, так как посмотрел это...
Пойду в туалет, может все это выскочит к едреной фене...