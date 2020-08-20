Жириновский бьётся об заклад за то, что Новый год Белоруссия встретит под флагом России

Ранее, 15 августа Жириновский указал на единственный, с его точки зрения, путь, который, остаётся президенту Белоруссии Александру Лукашенко, — это обращение к России за помощью. Он также заявил, что окно этой возможности для Лукашенко скоро закроется, поэтому надо принимать решение не мешкая.