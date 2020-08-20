Жириновский бьётся об заклад за то, что Новый год Белоруссия встретит под флагом России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным, зато, будет ли Белоруссия в составе России до конца текущего года, или нет. По условию спора, проигравшая сторона выставляет ящик пива в пользу выигравшей.
Ранее, 15 августа Жириновский указал на единственный, с его точки зрения, путь, который, остаётся президенту Белоруссии Александру Лукашенко, — это обращение к России за помощью. Он также заявил, что окно этой возможности для Лукашенко скоро закроется, поэтому надо принимать решение не мешкая.
До этого, также в августе политик не исключил возможность военного путча в Белоруссии и побег Лукашенко в Россию, как это, в своё время сделал бывший президент Украины Виктор Янукович.
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В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, сторонники оппозиции хотят отставки Лукашенко и проведения ещё одних выборов. Креативные граждане, дабы протестующий народ со скуки не разбрёлся по домам, как могут развлекают толпу размахивая российскими флагами перед националистами или гениталиями перед российскими телеведущими.
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Это грустно, на самом деле. Подписи за него - это как перепись дураков.
1) нахрена России Беларусь?
2) нахрена Беларуси Россия, в которой только Москва и Питер живёт лучше, чем в Беларуси?
Запад вряд ли введёт мощные санкции против РБ; максимум точечные против Лукашенко и его ближайшего окружения. Иначе страна будет вынуждена влиться в состав РФ или стать от неё критически зависимой, чего условному Западу не нужно вовсе.
Он, конечно, порою умные и правильные вещи говорит, и даже мировая история поворачивается так что его б слова да богу в уши, но чаше всего это все пустой треп, подпитанный лишней дозой патриотизма =)