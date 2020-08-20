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Сообщество Жизнь в Беларуси 37 постов • 14 подписчиков подписаться
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Жириновский бьётся об заклад за то, что Новый год Белоруссия встретит под флагом России

Жириновский бьётся об заклад за то, что Новый год Белоруссия встретит под флагом России (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 04:53
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: белоруссия   жириновский   лукашенко   пиво   политика   присоединение   россия   спор   
1989
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным, зато, будет ли Белоруссия в составе России до конца текущего года, или нет. По условию спора, проигравшая сторона выставляет ящик пива в пользу выигравшей.

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Метки: белоруссия   жириновский   лукашенко   пиво   политика   присоединение   россия   спор   
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28  комментариев
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8k
Сережа 3 часа назад
Все намного проще, Жириновского используют, чтобы проверить общественное мнение.
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19k
Mike Miller 10 минут назад
И у этого политического шарлатана, уже 35 лет изображающего борьбу за власть, все ещё находится несколько миллионов избирателей.
Это грустно, на самом деле. Подписи за него - это как перепись дураков.
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−1
Mokshanin Полчаса назад
Над Москвой давно реет флаг Чечни. Об этом подумайте
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6k
Andrey Полчаса назад
Жириновский бьётся об заклад за то, что Новый год Белоруссия встретит под флагом России
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8k
Нихуахуа 54 минуты назад
А когда он говорит умные и правильные вещи?

Ссылка yandex.ru
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52
ВазгенСемёнович Нихуахуа Полчаса назад
Рептилоидов забыл.
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10
Sergel 55 минут назад
Так Саша этого сейчас ждёт и добивается. Объединимся. Вова его сенатором сделает , а там и Коля к власти приклеится...
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18k
Виталий Касандров Час назад
Проиграет Жирик на этот раз. До конца года точно не успеют. Да и вообще маловероятно. кол-во змагаров в Б явно больше 2% майдаунов в Крыму . Разве что вариант глубокой интеграции прокатит, но вот лидера которой возглавил бы сие движение не наблюдается.
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−2
Ринат Яхьевич Час назад
У Беларусь два выбора.Или с Россией или с Нато.Для Нато это очередное движение на Восток. Это не нужно России.
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246
Bobik 2 часа назад
Я уверен только в том, что Жирик встретит Новый Год в бане с дектярёвым.
Ссылка www.youtube.com
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1k
Павел Христенко 2 часа назад
Какая держава - такие и ставки.
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5k
albedo Павел Христенко 4 минуты назад
Да, на сало и самогон у нас не спорят.
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−42
Егор 2 часа назад
Жирик, он скальзкий как червяк, всё равно выкрутится.
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648
Колючий 3 часа назад
Вопроса всего 2:
1) нахрена России Беларусь?
2) нахрена Беларуси Россия, в которой только Москва и Питер живёт лучше, чем в Беларуси?
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648
Колючий Алексей 2 часа назад
Ну конечно "нам не привыкать" затягивать пояса потуже и смотреть, как список Форбс пополняется ещё одним олигархом завязанным с госкормушкой, а бедные депутаты в очередной раз повысят себе зарплаты.
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753
Черный Колючий 49 минут назад
как нахрена? тополь базируется на шасси МЗКТ и мы платим не хило за это. а войди Белирусь в нато - останемся без колесных платформ вовсе(
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2k
Sulesin Алексей Полчаса назад
Немного не так: Россия не содержит РБ, а (назовём это так) покупает и обеспечивает свою безопасность в том стратегическом направлении. Звучит банально и избито, но не будешь платить ты, будут платить другие.
Запад вряд ли введёт мощные санкции против РБ; максимум точечные против Лукашенко и его ближайшего окружения. Иначе страна будет вынуждена влиться в состав РФ или стать от неё критически зависимой, чего условному Западу не нужно вовсе.
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7k
Cornho Колючий 18 минут назад
В Питере живётся лучше, чем в Беларуси??
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19k
Mike Miller Алексей 9 минут назад
Экономика РБ от запада зависит не очень. 90% её товаров на экспорт идет в РФ.
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17k
Батончик с маком 4 часа назад
в 90-х вольфыч мечтал помыть сапоги в индийском океане, теперь положил глаз на знаменитое белорусское море
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6k
Кенвуд Батончик с маком 51 минуту назад
Юмор у него такой
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3k
Light_of_freedom 4 часа назад
Жирик такой Жирик =)
Он, конечно, порою умные и правильные вещи говорит, и даже мировая история поворачивается так что его б слова да богу в уши, но чаше всего это все пустой треп, подпитанный лишней дозой патриотизма =)
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8k
Нихуахуа Light_of_freedom Час назад
Не чаще всего, а постоянный пустой треп, подпитанный лишней дозой популизма.
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781
arcush 4 часа назад
Интересно, а он забыл как сябры партизанили? Они оккупантов не любят. Это не крым. Они зеленых человечков по болотам да лесам раскидают, да и где повесят, где утопят...
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3k
Light_of_freedom arcush 4 часа назад
Херню несешь... Где какая оккупация, да еще и в Белоруссии?
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55k
Viktor 4 часа назад
Попал Жирик на пиво, надо было спорить останется бацька или нет - тогда попил бы пивка!
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Нихуахуа Viktor Час назад
Попал Нарышкин...надо было на ящик коньяка спорить.
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