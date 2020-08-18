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Заводчанин Белаза снял портки и показал Соловьёву рабочий болт в прямом эфире

Заводчанин Белаза снял портки и показал Соловьёву рабочий болт в прямом эфире (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 03:23
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Соловьев.Live   Соловьёв   белаз   гениталии   ответ   политика   прямой эфир   рабочий   
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Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) дал ответ телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» продемонстрировав свои гениталии.

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Метки: Соловьев.Live   Соловьёв   белаз   гениталии   ответ   политика   прямой эфир   рабочий   
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37  комментариев
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23k
Acu900 Час назад
Напомнило старый советский анекдот.
На советский завод приезжает американская делегация. Идут по цеху и видят: стоят возле станка мастер и рабочий. Американскую переводчицу попросили перевести, о чем говорят эти люди. Та, слегка смущаясь, переводит:
- Мастер говорит рабочему: "Кто-то вступил в интимные отношения с твоей матерью, ты, гулящая женщина, даже эту изнасилованную шестеренку, гулящая женщина, не можешь, гулящая женщина, правильно сделать, гулящая женщина. Директор, гулящая женщина, даст тебе хороший женский половой орган, гулящая
женщина, и вступит с тобой в интимные отношения посредством заднепроходного отверстия, гулящая женщина, если из-за тебя, пассивного гомосексуалиста, опять сорвется на половой член план, гулящая женщина, который должен выполнить завод!"
В ответ на это рабочий отвечает, что кто-то вступил в интимные отношения с матерью мастера, что рабочий уже вступил в интимные отношения с речевыми органами директора, что рабочий вступил в интимные отношения со всеми на заводе шестеренками и, что самое невероятное: он вращал на половом члене завод со всеми его планами!
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26k
Сталин подтвердил бы!! Минуту назад
Потом этот рабочий будет орать , дайте зарплату ... они же как думают , что забастовки оплачиваются со всеми премиальными.
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6k
Клёст 9 минут назад
,,...«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?»...,,

Ну чем думает, то и показал.
И требования этот ,,гигант мысли..,, мне кажется, тоже оттуда высасывать будет)))
О, Господи...
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2k
Арт 11 минут назад
Соловьева давно пора уже посадить на этот орган, и крутить, как мясо для шаурмяу)))) и скабееву тоже
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−12
Дмитрий Самохин 22 минуты назад
соловьёву можно показать гондон! Это же родственик пропагондона?
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3k
panama Полчаса назад
Мерзкая карлица оценил )
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7k
Михаил 36 минут назад
Похоже белорусы перестали бояться картофельного Пиночета...
Похоже белорусы перестали бояться картофельного Пиночета...
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1k
alex5450 53 минуты назад
Какая передача, такие и кадры.
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1k
Pal. Evermind Час назад
Опустили Соловушку...
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9k
Артем Час назад
Вот он интеллектуальный уровень протестунов! Тебе такой шанс выпал, попал на эфир к "пропагандисту", ну так выскажи спокойно и аргументированно, что тебя не устраивает и как там у вас дела, что бы другие умные люди посмотрели и согласились с тобой, либо нет! Но видимо когда аргументов нет, в ход идет то, что у дебилов на уме!
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−1
Владимир Час назад
а что будет делать жирная тучка тельце соловьева когда Питина скинут?
сдается мне что штатный п-и-д-о-р всегда будет обласкан
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136k
☭Cheкаво☭ Час назад
Вот и диагноз имеется для шизойда.
Вот и диагноз имеется для шизойда.
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−1
Владимир Час назад
Соловьев кончился
ну и до этого всем людям стало понятно, что это просто шавка
а теперь чувк с белаза точку поставил!
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−1
Владимир Час назад
соловьев еще до конца не отдуплился
он все еще не понимает, что все! финиш!
его теперь будут ассоциировать только с яйцами этого рабаочего с белаза

ну... словьева вовку причленили :)
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−1
Владимир Час назад
>>предводитель дворянства! Владимир 52 секунды назад Это потому
>>что ты полудурок.

какой весомый аргумент!!!!
е-б-а-н-ы-й насос!!!! как же мне жить дальше?
ну зная что я полудурок
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19k
предводитель дворянства! Час назад
Показал всю цену белорусских протестов и протестунов...Беларусы еще ипанутее хохлов.
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−1
Владимир 2 часа назад
как же легко Соловьев меняет убеждения
вобоще на раз два
профессионал
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4k
Иван 2 часа назад
Сразу видно культурного человека, не стал материться, а просто показал как у них дела.
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−1
Владимир 2 часа назад
С-о-л-о-в-ь-е-в яркий пример профессиональной п-р-о-с-т-и-т-у-т-к-и
ну кто платит для того журналист и пляшет

и как пляшят? я им просто любуюсь
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19k
предводитель дворянства! Владимир Час назад
Это потому что ты полудурок.
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9k
Taximaxi 2 часа назад
Ни стыда ни совести,
Видно так родился,
Что осталось на душонке,
Тем и поделился.
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4k
Bhaal 2 часа назад
Все правильно сделал.
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19k
предводитель дворянства! Bhaal Час назад
Любишь на х.у.и любоваться,шалун?
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