Заводчанин Белаза снял портки и показал Соловьёву рабочий болт в прямом эфире

Рабочий белорусского автомобильного завода (БелАЗ) дал ответ телеведущему Владимиру Соловьёву в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» продемонстрировав свои гениталии.
«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал диалог Соловьёв. Он поздоровался и задал вопросы рабочему о последних событиях в республике и настроении бастующих людей.
«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — поинтересовался ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и стал перемещать веб-камеру к детородным органам, которые затем, продемонстрировал на весь экран.
После этого связь с тружеником прервалась и Соловьёву ничего не осталось, кроме как, поблагодарить рабочего за весомый аргумент в ответе на его вопросы. «Красавчик. Молодец, Вот, видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал ведущий.
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Уже десять дней длится противостояние властей Белоруссии с оппозицией и поддерживающей её частью населения. В качестве "антимайданных технологий" силовики используют дубинки, щиты, резиновые пули и шумовые гранаты. А началось всё с того, что оппозиционные лидеры не поверили в данные Центризбиркома, сообщившего о победе Александра Лукашенко и ощущая за своей спиной мощную поддержку западных "демократий", вывели своих сторонников на улицы.
Однако, несмотря на усиливающееся давление, глава Белоруссии заявил, что не допустит перевыборов, возможно лишь перераспределение властных полномочий после внесения в Конституцию республики необходимых поправок.
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На советский завод приезжает американская делегация. Идут по цеху и видят: стоят возле станка мастер и рабочий. Американскую переводчицу попросили перевести, о чем говорят эти люди. Та, слегка смущаясь, переводит:
- Мастер говорит рабочему: "Кто-то вступил в интимные отношения с твоей матерью, ты, гулящая женщина, даже эту изнасилованную шестеренку, гулящая женщина, не можешь, гулящая женщина, правильно сделать, гулящая женщина. Директор, гулящая женщина, даст тебе хороший женский половой орган, гулящая
женщина, и вступит с тобой в интимные отношения посредством заднепроходного отверстия, гулящая женщина, если из-за тебя, пассивного гомосексуалиста, опять сорвется на половой член план, гулящая женщина, который должен выполнить завод!"
В ответ на это рабочий отвечает, что кто-то вступил в интимные отношения с матерью мастера, что рабочий уже вступил в интимные отношения с речевыми органами директора, что рабочий вступил в интимные отношения со всеми на заводе шестеренками и, что самое невероятное: он вращал на половом члене завод со всеми его планами!
Ну чем думает, то и показал.
И требования этот ,,гигант мысли..,, мне кажется, тоже оттуда высасывать будет)))
О, Господи...
сдается мне что штатный п-и-д-о-р всегда будет обласкан
ну и до этого всем людям стало понятно, что это просто шавка
а теперь чувк с белаза точку поставил!
он все еще не понимает, что все! финиш!
его теперь будут ассоциировать только с яйцами этого рабаочего с белаза
ну... словьева вовку причленили :)
>>что ты полудурок.
какой весомый аргумент!!!!
е-б-а-н-ы-й насос!!!! как же мне жить дальше?
ну зная что я полудурок
вобоще на раз два
профессионал
ну кто платит для того журналист и пляшет
и как пляшят? я им просто любуюсь
Видно так родился,
Что осталось на душонке,
Тем и поделился.