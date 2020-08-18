Заводчанин Белаза снял портки и показал Соловьёву рабочий болт в прямом эфире

«Как я понимаю, у нас на связи Анатолий, он рабочий из Белоруссии», — начал диалог Соловьёв. Он поздоровался и задал вопросы рабочему о последних событиях в республике и настроении бастующих людей.

«Ну, рассказывайте, как у вас дела? Как забастовка? Какое настроение в коллективе, что думаете о происходящем?» — поинтересовался ведущий. «Сейчас расскажу», — ответил рабочий и стал перемещать веб-камеру к детородным органам, которые затем, продемонстрировал на весь экран.

После этого связь с тружеником прервалась и Соловьёву ничего не осталось, кроме как, поблагодарить рабочего за весомый аргумент в ответе на его вопросы. «Красавчик. Молодец, Вот, видите как. Молодец, хорошо показал», — отреагировал ведущий.