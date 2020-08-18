Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина

Гражданин Белоруссии нарядился в футболку с изображением Путина, взял российский флаг и отправился на майдан протестующих против Лукашенко в столице республики. Реакция минчан на эту своеобразную "провокацию" была снята на видео и опубликована на канале YouTube.
Первая же стоявшая на дороге компания молодых белорусов высказалась за то, что российскому флагу на собрании протестующих делать нечего. Следует отметить, что молодые люди вели себя дружелюбно, не допуская в общении грубостей и повышенных тонов. Они спокойно участвовали в диалоге, периодически соглашаясь с доводами "российского знаменосца".
Однако на пути парня с портретом Путина на груди, встречались и негативно настроенные, по отношению к России и её флагу белорусы. В процессе общения они пояснили, что опасаются предполагаемого вторжения Вооружённых сил России. На вопрос о причинах этих опасений, протестующие пояснили, что это им известно со слов Лукашенко, который обещал помощь Путина, в случае, если республика подвергнется внешней агрессии.
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Сам автор этого экспресс-исследования считает, что если бы пошёл в народ днём, то реакция людей на российский триколор была более положительной.
Негатив вечерней толпы он объясняет усталостью горожан, появлением выпивших граждан, а также повышенным процентом радикалов, националистов и русофобов, которые, как и вся нечисть, выползают по ночам.
"Провокация" с флагом была ещё детской шуткой, по сравнению с фурором, который вчера устроил минский рабочий, вываливший в прямом эфире «Соловьёв LIVE», вместо ответа ведущему Соловьёву, свои половые органы.
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что не помешало спустя неск месяцев жечь людей живьём с криками "горите, колорады"
путин Беларусь так просто не отпустит.
Иди ка ты с арабами разбираться, сионистская ты сволочь.
Вы главное не сдавайтесь, осталось не много.
Что до амбиций карликового царя: очень тошно. И мерзко.
Я пытаюсь под каждым таким гвнпостом кремлеботов оставить хоть один коммент, объясняющий что это говно.
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Напомнило
"Корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трёх колеров: белый, синий, красной." (Морской Устав от 13 января 1720 года)
Старо-русское слово "колер", а не "цвет".
Да и в самой Беларуси, всё беднее, но в целом честнее и открытее.
Если их диктатор падёт, а наш нет, поеду жить в Беларусь) Мордер больше ничем не привлекает
Надеюсь, что беларусы так же смогут не допустить второго Лукашенко, вернут старую конституцию и не лягут под Москву
Были дебаты! Я сидел перед ютюбом и завидовал хохлам...
Это были честные и красивые выборы. Надеюсь, что за время президентства клоуна он позволит вырасти более серьезным политикам.
В такой стране можно что то прогнозировать.
А там, где стареющие диктаторы, ничего хорошего прогнозировать нельзя.
Поэтому утекают инвестиции и всё с каждым годом хуже и хуже.
Сейчас бандитам в трениках не платят и это уже отлично.
Похоже они хотят получать денежку из России, но идти на запад.
Только так не выйдет, можно разорваться.
Нормальное большинство уверено, что Путин поддерживает лично Лукашенко, а не народ Беларуси. В этом проблема. Мы вообще были уверены, что Бабарико (белгазпромбанк) - представитель России на выборах. И за него было чуть ли не 90%.
А поддерживать за счет россиян белорусов он не станет.
но лукашенко хоть страной (Родиной) не торговал.
а пуйло, еще в 90е все продало.