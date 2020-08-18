Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина

Первая же стоявшая на дороге компания молодых белорусов высказалась за то, что российскому флагу на собрании протестующих делать нечего. Следует отметить, что молодые люди вели себя дружелюбно, не допуская в общении грубостей и повышенных тонов. Они спокойно участвовали в диалоге, периодически соглашаясь с доводами "российского знаменосца".

Однако на пути парня с портретом Путина на груди, встречались и негативно настроенные, по отношению к России и её флагу белорусы. В процессе общения они пояснили, что опасаются предполагаемого вторжения Вооружённых сил России. На вопрос о причинах этих опасений, протестующие пояснили, что это им известно со слов Лукашенко, который обещал помощь Путина, в случае, если республика подвергнется внешней агрессии.