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Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина

Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 20:32
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: БЕЛОРУСЫ   белоруссия   лукашенко   политика   протесты   путин   реакция   флаг РФ   
20170
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Гражданин Белоруссии нарядился в футболку с изображением Путина, взял российский флаг и отправился на майдан протестующих против Лукашенко в столице республики. Реакция минчан на эту своеобразную "провокацию" была снята на видео и опубликована на канале YouTube.

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Метки: БЕЛОРУСЫ   белоруссия   лукашенко   политика   протесты   путин   реакция   флаг РФ   
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−30
Barrymore 4 часа назад
прошелся бы этот петух в этой футболке по РФ, 100 метров не прошел бы!
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7k
Александр Barrymore 4 часа назад
Ты бы ему показал, ты бы такой пост в интернетах написал, мало бы не показалось
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779
StoneWolf 57 минут назад
Ну и чушь несут мои сограждане. Россияне, привет из Минска. Я считаю что мы братские народы, а то что я сейчас увидел - это лютейшая дичь. Поверьте, что адекватных у нас большая часть.
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7k
Feeling Good StoneWolf 44 минуты назад
с нацистским флагом и гербом кто гуляет по митингам -- адекватные граждане?
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179
magicfingers 58 минут назад
Вот они орут Киев Белорусь. Значит эти провокаторы из Киева. Все предельно просто. Автор видео просто говорит что их поддерживает, потому что если бы он сказал что за Батьку, его бы там порвали и сожгли бы российский флаг и его футболку.
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7k
Feeling Good magicfingers 43 минуты назад
именно. на майдане русский флаг на какой-то палатке висел.

что не помешало спустя неск месяцев жечь людей живьём с криками "горите, колорады"
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245
g789 magicfingers 17 минут назад
Увы народы Белоруссии и России сейчас будут ссорить по полной. Это только первые звоночки.
путин Беларусь так просто не отпустит.
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3k
Вениамин Час назад
Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина
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1k
SamSim Вениамин 36 минут назад
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−127
Правда и только правда !! 2 часа назад
Россияни а вам самим не тошно что из за амбиций карликового царя вы переругались со всеми соседями ..У вас в друзьях остались только людоеды .
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542
Replicant Правда и только правда !! Час назад
Белорус протестировал сторонников оппозиции в Минске, сняв их реакцию на флаг РФ и портрет Путина
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5k
bum_er Правда и только правда !! Час назад
А про карликового царя ты имел ввиду Зеленскую
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7k
Feeling Good bum_er 42 минуты назад
ну какой из нелоха царь, ей-богу. даже на царицу не тянет. его ссаными тряпками кто только не гонял уже ВНА.
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5k
albedo Правда и только правда !! 20 минут назад
Гражданин Израиля, колбасный эммигрант.
Иди ка ты с арабами разбираться, сионистская ты сволочь.
Гражданин Израиля, колбасный эммигрант. Иди ка ты с арабами разбираться, сионистская ты сволочь.
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245
g789 Правда и только правда !! 4 минуты назад
Белорусы молодцы и всё делают правильно.
Вы главное не сдавайтесь, осталось не много.

Что до амбиций карликового царя: очень тошно. И мерзко.
Я пытаюсь под каждым таким гвнпостом кремлеботов оставить хоть один коммент, объясняющий что это говно.
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1k
uuid 2 часа назад
там хоть один гражданин с фоткой лукашенко был?
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825
alex 2 часа назад
молодежь с майдана тоже что в 2014 в Киеве, а неоотпииздиили только потому что пока не до него, а так направление движения ясно - майдан, печенька, оранжевая революция и американские специалисты в в кабинете министров РБ.
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497
Alex 2 часа назад
реакция на РФ в целом пока нормальная, но как изменится,если будет ,например, "Гомельнаш" или проект "новоросия 2" ?
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3k
Алексей Куликов Alex 2 часа назад
По Крыму всегда были вопросы. Вернее вопросов не было. Севастополь - база флота РФ.
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4k
Bhaal 2 часа назад
С портретом Путина я бы и в России не рискнул выйти.
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1k
Роман Бумеров Bhaal 14 минут назад
Дык тебе просто ходить опасно по России, не в рожу плюнут так ребра отобьют... Россия она к шакалам сложно относится.
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4k
Vlad 3 часа назад
На что он реакцию тестировал, на русских или Путина?
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164
Vital Idol Vlad 56 минут назад
да, муд*ак, ватный!!! без путина ходил бы, никто бы слова не сказал!
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5k
albedo Vital Idol 19 минут назад
да, муд*ак, ватный!!!
=============
Напомнило
да, муд*ак, ватный!!! ============= Напомнило
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−95
VadymVlashy 3 часа назад
спасибо за 4-ре ответа(всем ответить отдельно не могу-писать долго и наделаю ошибок). теперь буду знать. но я с Нидерландов и тоже три цвета- но не разу не слышал. чтобы у нас его так называли
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230
im240 3 часа назад
они пока ещё нормальные. но если нацики к власти придут... то начнётся. кастрюли, мова, арийцы, гражданская война и всё как у хохлов. я вот в 14 году реально не мог поверить, что из нормальных людей можно сделать судаков просто при помощи телевизора. оказалось легче легкого
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585
Олег im240 Час назад
Я тоже думал, что у нас в Украине такое не возможно, но время показало, как я ошибался. Смотрю новости Белоруссии, всё как под копирку. Ничего нового!
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1k
Сантехник im240 Час назад
Гражданской войны не будет. Здесь нет такого расслоения по национальному признаку. Националисты есть в каждой стране, и везде они довольно агрессивные. Но их подавляющее меньшинство, и за них точно не пойдут на улицы работяги с заводов. Это в Украине кое-кому захотелось использовать национальный вопрос как одну из точек будущей конфронтации, и там это получилось. Здесь такого нет и не будет.
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12k
Сталкер Vargur Час назад
Наивные вы... Это только начало... А потом, когда у вас не останется ни одного работающего предприятия, вам за счастье будет жопы подтирать и клубнику в польшах собирать.
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12k
Сталкер Олег Час назад
А началось всё с того, что "на Украине" вдруг стало обидным для отдельных свидомых.
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179
magicfingers Vargur 54 минуты назад
Да да, в факельных шествиях в Куиеве тоже кричат бандера наш херой, а потом какие бандеровцы? нет тут никаких бандеровцев и фашистов. так же и вы
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8k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 3 часа назад
интересно если бы он майку с кем-то другим напялил. ну к примеру с навальным?
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0
Александр бурундук Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
навального могли бы и не узнать
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3k
Vargur Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 2 часа назад
В Беларуси Навального не знают и это абсолютная правда. Нет, смотрят, конечно.
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23k
Fat Lynx Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы Час назад
его сразу бы от-пи-з-дили рассеянные по всей Белоруссии вагнеровцы и буряты из спецназа... а потом так РАЗ... и как ничего и не было...
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179
magicfingers Александр бурундук 54 минуты назад
как же не узнать чела который им платит деньги за митинги?
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6k
? ? ? Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 41 минуту назад
на сиськи засматривались бы..
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3k
Vargur 3 часа назад
Если бы Путин встал на сторону народа Беларуси, а не лично Лукашенко (а мы реально его не выбирали) - мы были бы самыми братскими народами в истории человечества. Это был шанс...
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27k
lem02 Vargur 3 часа назад
Мы и пу не выбирали. Нарисовал сколько надо и всего делов.
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12k
Павел lem02 2 часа назад
Ты за весь народ РФ не говори, перхоть 2%-ая.
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179
magicfingers lem02 53 минуты назад
Моя жена выбирала
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23k
Jackson-Motor 3 часа назад
"Сам автор этого экспресс-исследования считает, что если бы пошёл в народ днём, то реакция людей на российский триколор была более положительной"...а те два зуба и так надо было вырывать.
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3k
Andrey Abramov 3 часа назад
Я считаю, что сами Белорусы должны сделать выбор. А именно, они должны провести референдум с целью определить, куда идти. Если большинство за союз, значит нужно усилить интеграцию, вплоть до общих органов власти, если нет, дать 5 лет на то, что бы желающие смогли переехать в РФ с предоставлением гражданства. И ровно через 5 лет ввести визовый режим на общих основаниях, такой же как и с германией, например.
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825
alex Andrey Abramov 2 часа назад
в украине уже сделали- пиииздуууй куда хочешь
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14k
Пронька Грезной Andrey Abramov 2 часа назад
в 91м более 70% голосовали за сохранение СССР. И что? Кто-то с этим посчитался?
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179
magicfingers Andrey Abramov 52 минуты назад
С чего бы им проводить референдум подтасовочный? Они и так сделали свой выбор за мир за Батьку за интеграцию с Россией!
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−95
VadymVlashy 3 часа назад
напишите пожалуйста- почему вы свой(росийский) флаг называете -триколор. а не трицвет- не понимаю правильности. мне просто интересно. не хочу оскорбить. но это же по английски (threecolour)
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4k
Leo Sun VadymVlashy 3 часа назад
Потому что есть такой термин: "триколор" (фр. tricolore «трёхцветный» флаг, состоящий из трёх полос разных цветов). Ещё есть термин "биколор". Погуглите, если интересно.
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3k
Vargur VadymVlashy 3 часа назад
от Петра I
"Корабли торговые Российские повинны иметь флаг полосатой трёх колеров: белый, синий, красной." (Морской Устав от 13 января 1720 года)
Старо-русское слово "колер", а не "цвет".
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1k
Ослик Иа на позитиве VadymVlashy 3 часа назад
... и чё? "Флаг" то же из голландского языка. Да же такое вроде бы славянское слово, как "стяг", происходит из древне-скандинавского... Вот "знамя" происходит от славянского "знати", как "отличительный знак".
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73k
Редька с хреном Автор поста VadymVlashy 3 часа назад
Извольте уважаемый - этот флаг мы называем "триколором" потому, что до до 1991года, он уже приходил на нашу землю в суровые годы борьбы с нацистами. Плечом к плечу с немецко-фашистскими захватчиками, грабить и убивать Советский народ, под этим знаменем явились коллаборационисты "Российской освободительной армии" предателя генерала Власова. По этому русским словом назвать этот триколор язык не поворачивается. А особенно нестерпимо противно на душе становится, когда глядишь на кремлёвские трибуны затянутые триколором фашистов, по случаю проведения Парада Победы 9 Мая.
Извольте уважаемый - этот флаг мы называем "триколором" потому, что до до 1991года, он уже приходил на нашу землю в суровые годы борьбы с нацистами. Плечом к плечу с немецко-фашистскими захватчиками, грабить и убивать Советский народ, под этим знаменем явились коллаборационисты "Российской освободительной армии" предателя генерала Власова. По этому русским словом назвать этот триколор язык не поворачивается. А особенно нестерпимо противно на душе становится, когда глядишь на кремлёвские трибуны затянутые триколором фашистов, по случаю проведения Парада Победы 9 Мая.
Извольте уважаемый - этот флаг мы называем "триколором" потому, что до до 1991года, он уже приходил на нашу землю в суровые годы борьбы с нацистами. Плечом к плечу с немецко-фашистскими захватчиками, грабить и убивать Советский народ, под этим знаменем явились коллаборационисты "Российской освободительной армии" предателя генерала Власова. По этому русским словом назвать этот триколор язык не поворачивается. А особенно нестерпимо противно на душе становится, когда глядишь на кремлёвские трибуны затянутые триколором фашистов, по случаю проведения Парада Победы 9 Мая.
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73k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Кстати. Господа фишкяне! Как говорят в цирке - следите за руками: редкий случай, когда по поводу моего (см. выше) коммента, кремлеботы могут объединиться с майдаунами, чтобы в едином порыве накидать какашек на один и тот же вентилятор)))
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−9
PouiLod 4 часа назад
Люблю беларусов. Там всё более честно, чем у нас в России. Даже по трассе это ощущается. Едешь по Беларуси, хорошая разрешённая скорость, а въезжаешь в Россию, сразу на скоростных трассах резкие ограничения до 60 или 40 и тут же камера ... Мерзковатое ощущение.
Да и в самой Беларуси, всё беднее, но в целом честнее и открытее.
Если их диктатор падёт, а наш нет, поеду жить в Беларусь) Мордер больше ничем не привлекает
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−9
PouiLod пенс Час назад
На Украине всё идёт своим чередом. Там похоже заработали выборы, а это значит власть передается не от одной мрази другой, гарантирующей сохранение наворованного, а от худшего президента лучшему. Этот процесс обеспечит Украине лучшие результаты чем в застойных болотах.
Надеюсь, что беларусы так же смогут не допустить второго Лукашенко, вернут старую конституцию и не лягут под Москву
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206
пенс PouiLod Час назад
Под Москву может быть и нет, но все равно под кого то придётся. А будет ли им лучше с другими ещё большой вопрос.
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0
Deward PouiLod Час назад
Это Вы про Кравчука, Кучму и иже с ними?
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−9
PouiLod Deward 55 минут назад
Насколько я понимаю, Порошенко в предвыборной гонке знал, что против него хотят завести дело. И он всё равно передал власть клоуну. Не арестовал его, не взял в заложники его жену, не громил штаб клоуна и никого не похищал.
Были дебаты! Я сидел перед ютюбом и завидовал хохлам...
Это были честные и красивые выборы. Надеюсь, что за время президентства клоуна он позволит вырасти более серьезным политикам.
В такой стране можно что то прогнозировать.
А там, где стареющие диктаторы, ничего хорошего прогнозировать нельзя.
Поэтому утекают инвестиции и всё с каждым годом хуже и хуже.
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−9
PouiLod пенс 51 минуту назад
Ну...вы помните 90е, когда приходилось торговцам ларьков платить бандитам? Я отлично помню этих ребят. Кстати, они просили денег аж до 2005го...но уже сколько дадите. И тоже говорили, что альтернативы у вас нет, нам или другим придется платить.
Сейчас бандитам в трениках не платят и это уже отлично.
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27k
lem02 4 часа назад
Досмотрел до "А почему вы Хабаровск не поддерживаете?". И тут тролль начал поливать словами на отвлеченные темы...
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7k
Александр 4 часа назад
Кто-то рассказывал что протестующие за сохранение отношений с Россией.
Похоже они хотят получать денежку из России, но идти на запад.
Только так не выйдет, можно разорваться.
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3k
Vargur Александр 3 часа назад
Какой смысл судить о белорусах по паре-тройке подвыпившых голубых, которым плевать, где бухать? Им по 20 лет - они из синьки не вылазят.
Нормальное большинство уверено, что Путин поддерживает лично Лукашенко, а не народ Беларуси. В этом проблема. Мы вообще были уверены, что Бабарико (белгазпромбанк) - представитель России на выборах. И за него было чуть ли не 90%.
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5k
albedo Vargur 2 часа назад
Путин поддерживает народы России.
А поддерживать за счет россиян белорусов он не станет.
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64k
Варакин Алексей Vargur 2 часа назад
Какая разница лукашенко,янукович? Дело в другом вы сьели наживку вас подсекли,сколько хотите говорите про дружбу с Россией,но в реале будет все как по рельсам разрыв экономических связей,газовая и нефтяная война (воровать из трубы начнете,Россия враг,запрет языка. Все уже у ваших хозяев в планах,их главная зада была вас вывести на улицы,предлог не важен. Вывалили на улицу,эйфория,мы вместе что хочешь сделать можем!!!!Свобода!!!! Все, дальше от вас нихера не зависит,пропрыгали вы свою свободу,только внешнее управление,как в грузии,украине и др и пр.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−15
Долой пуйлогнид! 4 часа назад
путин и лукашенко - 2 сапога пара.
но лукашенко хоть страной (Родиной) не торговал.
а пуйло, еще в 90е все продало.
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40k
Дмитрий Долой пуйлогнид! 4 часа назад
Когда тебя родили?
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2k
Дмитрий Дмитрий 4 часа назад
его не рождали, его в резине в унитаз спускали. Уж извините грубо пишу, однако достали эти выпердыши.
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7k
Александр Дмитрий 4 часа назад
Его не рожали, это гомункул.
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