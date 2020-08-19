Самый маленький человек на планете: топ 10

Люди не задумываются и не замечают уникальных людей, а ведь их не так уж и мало на нашей планете. Среди них есть самый маленький человек в мире и такой далеко не один. Их достаточно много. С некоторыми из них мы познакомимся в данной статье. Стоит отметить, что маленькие люди, если не считать их рост, мало чем отличаются от обычных людей. Они также работают, радуются жизни, создают семьи. То есть, живут полноценной жизнью.
Джунри Балуинг
Он считается самым низким человеком на планете. Живет на Филиппинах. В Книгу Гиннеса попал в 18 лет как самый маленький человек на земле. Его рост составлял на тот момент около 56 см. Родители Джунри были рады такому важному событию в жизни их чада.
Джунри Балуинг обожает кататься на плечах папы, а также любит сидеть на руках взрослых. Ему достаточно сложно ходить, поэтому, когда приходится это делать он помогает себе специальной палкой. Не случайно больших расстояний преодолеть у него не получается. Первые симптомы заболевания были установлены в возрасте 2 лет. Он с самого рождения постоянно болел, и доктора не могли определить, что это за заболевание. А потом просто сказали, что он не будет расти. В подростковом возрасте они посоветовали принимать витамины и пояснили семье как правильно растить такого ребенка. Речь Джунри не особо информативна, он может отвечать только фразами.
Несмотря на заболевание Джунри не падает духом. Школу он не посещает, так как ходит далеко не может. Подобное ограничение ни коем образом не подавляет его и не погружает в уныние. Наоборот, несмотря ни на что, Джунри остается достаточно позитивным маленьким человеком. Он очень гордится своим рекордом и хочет найти девушку небольшого роста, которая полюбит его таким какой он есть, и в будущем они создадут семью. Пока Джунри на полном содержании родителей и не может заботиться о себе сам.
В семье уже есть дети, братья и сестры Джунри. Но в отличие от него они имеют нормальный рост.
Джунри Балуинг обожает кататься на плечах папы, а также любит сидеть на руках взрослых. Ему достаточно сложно ходить, поэтому, когда приходится это делать он помогает себе специальной палкой. Не случайно больших расстояний преодолеть у него не получается. Первые симптомы заболевания были установлены в возрасте 2 лет. Он с самого рождения постоянно болел, и доктора не могли определить, что это за заболевание. А потом просто сказали, что он не будет расти. В подростковом возрасте они посоветовали принимать витамины и пояснили семье как правильно растить такого ребенка. Речь Джунри не особо информативна, он может отвечать только фразами.
Несмотря на заболевание Джунри не падает духом. Школу он не посещает, так как ходит далеко не может. Подобное ограничение ни коем образом не подавляет его и не погружает в уныние. Наоборот, несмотря ни на что, Джунри остается достаточно позитивным маленьким человеком. Он очень гордится своим рекордом и хочет найти девушку небольшого роста, которая полюбит его таким какой он есть, и в будущем они создадут семью. Пока Джунри на полном содержании родителей и не может заботиться о себе сам.
В семье уже есть дети, братья и сестры Джунри. Но в отличие от него они имеют нормальный рост.
Гуль Мохаммед
Одно время Гуль Мохаммед был самым маленьким человеком в мире. Он был исследован доктором Рамом Манохаром в больнице, где и установили его рост. Он составлял 57 см. Вес же был зафиксирован на отметке в 17 кг. Его рекорд был занесен в книгу Гиннесса. О жизни Гуль Мохаммеда мало что известно, кроме одного факта – он много выкуривал за день, что и стало причиной постоянных вирусных респираторных заболеваний, а впоследствии и смерти. Прожил около 40 лет.
Чандра Бахадур Данги
Он родился в 1939 году в Непале. Был замечен Гиннесом и занесен в его книгу только в 2012, потому что о нем никому не было ничего известно. Чандра Бахадур Данги никогда не обращался к врачам, а заболев лечился куркумой, растворив ее в кипятке. Его рост составлял 54,6 см, а вес 12 кг. Чандра оказался ниже Джунри Балуинга на 1 дюйм.
По словам Чандра, он никогда не болел ничем серьезным. Даже в возрасте 72 лет он чувствовал себя прекрасно, возможно это обусловлено тем, что он жил в самой глуши, за сотни километров от города. В семье Данги есть еще дети — 2 сестры и 6 братьев. У них в плане роста не замечено никаких отклонений.
Данги шил для местных жителей подстилки и головные уборы, иногда следил за скотом. Семейная жизнь у него не сложилась, ни жены, ни детей. Но в принципе своей судьбой он вполне доволен. О нем заботился старший брат, а потом его дети. Чандра умер в 76 лет, до этого заболел воспалением легких.
По словам Чандра, он никогда не болел ничем серьезным. Даже в возрасте 72 лет он чувствовал себя прекрасно, возможно это обусловлено тем, что он жил в самой глуши, за сотни километров от города. В семье Данги есть еще дети — 2 сестры и 6 братьев. У них в плане роста не замечено никаких отклонений.
Данги шил для местных жителей подстилки и головные уборы, иногда следил за скотом. Семейная жизнь у него не сложилась, ни жены, ни детей. Но в принципе своей судьбой он вполне доволен. О нем заботился старший брат, а потом его дети. Чандра умер в 76 лет, до этого заболел воспалением легких.
Джиоте Амге
В свои 18 лет рост Джиоте был всего 62,8 см. Эта миниатюрная девушка проживает в Индии в штате Нагпур. В отличии от предыдущих маленьких людей Джиоте благополучно получила диплом об образовании в школе и университете, а теперь надеется найти хорошую работу. Своим ростом она гордится и ни капли не стесняется, а Гиннес сделал ее знаменитостью на весь мир. Она обожает ходить с подружками по магазинам и делать покупки. Джиоте Амге изучает актерское мастерство, хочет стать комедийной актрисой. Кстати она уже снялась в нескольких Боливудских фильмах и надеется, что они не последние в ее карьере, а лишь только являются началом.
Ее карликовый рост обусловлен заболеванием ахондроплазией, в следствии которого кости перестают расти. Многие люди приезжают к ее дому, чтобы посмотреть на уникальную маленькую женщину.
Ее карликовый рост обусловлен заболеванием ахондроплазией, в следствии которого кости перестают расти. Многие люди приезжают к ее дому, чтобы посмотреть на уникальную маленькую женщину.
Эдвард Нино Эрнанде
Этот колумбиец тоже одно время считался самым маленьким человеком в мире и в 2010 году стал рекордсменом, попав в Книгу Рекордов Гиннеса. На тот момент ему было 24 года и его рост составлял 70 см. Эта интересная новость была тогда быстро опубликована во многих газетах.
Эдвард Нино Эрнанде родился очень необычным младенцев. Его мама рассказывает, что многие были удивлены его размерам: при рождении он весил около 1,5 кг, а рост был всего 38 см. Но тем не менее он рос в течение двух лет, а затем его рост резко остановился. Как и у всех вышеперечисленных, в его семье не было уникальных детей, все были с обычным ростом, кроме его брата Мигеля, рост которого в 11 лет был около 93 см.
Эдвард сам зарабатывает на жизнь, он танцует, снимается в кино. Считает себя полноценным и счастливым, и очень не любит, когда некоторые люди пытаются посюсюкать с ним, пожалеть или взять на руки.
Жизнь у него очень яркая, насыщенная. Немного опечалило его сообщение о том, что нашелся человек, который ниже его – это Джунри Балуинг.
Эдвард Нино Эрнанде родился очень необычным младенцев. Его мама рассказывает, что многие были удивлены его размерам: при рождении он весил около 1,5 кг, а рост был всего 38 см. Но тем не менее он рос в течение двух лет, а затем его рост резко остановился. Как и у всех вышеперечисленных, в его семье не было уникальных детей, все были с обычным ростом, кроме его брата Мигеля, рост которого в 11 лет был около 93 см.
Эдвард сам зарабатывает на жизнь, он танцует, снимается в кино. Считает себя полноценным и счастливым, и очень не любит, когда некоторые люди пытаются посюсюкать с ним, пожалеть или взять на руки.
Жизнь у него очень яркая, насыщенная. Немного опечалило его сообщение о том, что нашелся человек, который ниже его – это Джунри Балуинг.
Аджай Кумар
Аджай Кумар – индийский актер, стал известен в 2000-ых годах. Его рост — 76 см.
Появившись на белый свет, медики сразу предупредили мать о том, что ее сын будет карликом. Но как оказалось главная проблема была не в этом. Аджай Кумар долго не мог сделать первый шаг. Но в 4-х летнем возрасте он резко встал и пошел. Ему удалось подняться по высокой лестнице к храму.
В раннем возрасте Аджай уже знал кем хочет стать, проявляя на людях свое актерское мастерство. Он привлекал к себе взгляды проходящих людей, что малышу безумно понравилось. Затем он стал выступать на сцене, хорошо зарабатывая деньги на жизнь.
Прошло время и Аджай Кумар решил покорить киноиндустрию, прийдя на пробы в кино. Режиссером он был встречен с ухмылкой и без особого энтузиазма. Но после проб тому пришлось поменять свое мнение. Помимо того, режиссер позвал его сниматься в кинофильме «Чудесный остром» и не жалея дал ему главную роль. Фильм заметило большое количество людей и Аджай привлек много зрителей. Актерские способности помогли ему закрепиться в современном мире, он участвовал более чем в 50 кинолентах и телесериалах. И по настоящее время он продолжает также сниматься и остается любимцем публики.
У Аджая была мечта жениться на высокой девушке, которая успешно реализовалась. Рост его жены больше его роста в два раза. Не так давно у них родилась дочь, рост у нее полноценный, никаких отклонений не выявлено.
Кроме того, он руководит «Организацией маленьких людей», в составе которой около 300 карликов. Ассоциация помогает добиться льгот и отстоять права людей, рост которых не больше 130 см.
Появившись на белый свет, медики сразу предупредили мать о том, что ее сын будет карликом. Но как оказалось главная проблема была не в этом. Аджай Кумар долго не мог сделать первый шаг. Но в 4-х летнем возрасте он резко встал и пошел. Ему удалось подняться по высокой лестнице к храму.
В раннем возрасте Аджай уже знал кем хочет стать, проявляя на людях свое актерское мастерство. Он привлекал к себе взгляды проходящих людей, что малышу безумно понравилось. Затем он стал выступать на сцене, хорошо зарабатывая деньги на жизнь.
Прошло время и Аджай Кумар решил покорить киноиндустрию, прийдя на пробы в кино. Режиссером он был встречен с ухмылкой и без особого энтузиазма. Но после проб тому пришлось поменять свое мнение. Помимо того, режиссер позвал его сниматься в кинофильме «Чудесный остром» и не жалея дал ему главную роль. Фильм заметило большое количество людей и Аджай привлек много зрителей. Актерские способности помогли ему закрепиться в современном мире, он участвовал более чем в 50 кинолентах и телесериалах. И по настоящее время он продолжает также сниматься и остается любимцем публики.
У Аджая была мечта жениться на высокой девушке, которая успешно реализовалась. Рост его жены больше его роста в два раза. Не так давно у них родилась дочь, рост у нее полноценный, никаких отклонений не выявлено.
Кроме того, он руководит «Организацией маленьких людей», в составе которой около 300 карликов. Ассоциация помогает добиться льгот и отстоять права людей, рост которых не больше 130 см.
Стейси Геральд
Она считается крошечной мамой во всем мире. У Стейси редкое генетическое заболевание, из-за которого останавливается рост. Передвигаться она может только на инвалидной коляске, но несмотря на это нашла себе работу в супермаркете. Там же и повстречала будущего мужа. У них трое детей. Первый и крайний ребенок унаследовали ее заболевание, а средняя дочь вполне здорова и не имеет отклонений от нормы.
Врачи предупреждали Стейси, что ей нельзя беременеть. Эти отговорки ее не остановили и она стала счастливой матерью. Правда третья беременность ей далась сложнее всего. Малыш появился на свет при помощи кесарева сечения, его выхаживала в инкубаторе, но он выжил.
Врачи предупреждали Стейси, что ей нельзя беременеть. Эти отговорки ее не остановили и она стала счастливой матерью. Правда третья беременность ей далась сложнее всего. Малыш появился на свет при помощи кесарева сечения, его выхаживала в инкубаторе, но он выжил.
Адитья Ромео Дев
Адитья один из маленьких людей, который к тому же считается самым крошечным бодибилдером на планете. При росте 80 см и весе около 9 кг, он поднимал полуторакилограммовые гантели. У него не возникало комплекса неполноценности, он занимался в полную мощь, не жалея своих сил. В отличии от многих лилипутов Адитья ничем не отличался от обычного человека, кроме роста. Все его тело имело нормальные пропорции.
Он также занимался танцами, очень хотел попасть в шоубизнес и сделать карьеру.
Но мечтам не суждено было сбыться. Смерть настигла его в 23 года. Причина- аневризм головного мозга. Адитья Ромео Дев чувствовал себя до последней минуты жизни прекрасно. Буквально за несколько секунд он потерял сознание и впал в состояние комы. Его очень быстро доставили в больницу, но спасти не удалось. Врачи сказали, что даже если бы его доставили к ним раньше, то он все равно бы умер.
Ранее, еще в 2008 году у Ромео была диагностирована аневризма сосудов мозга и медики предупредили, что смерть может прийти внезапно в любой момент. Об это диагнозе узнали родители, которые затем постоянными молитами пытались помочь своему сыну прожить как можно дольше.
Он также занимался танцами, очень хотел попасть в шоубизнес и сделать карьеру.
Но мечтам не суждено было сбыться. Смерть настигла его в 23 года. Причина- аневризм головного мозга. Адитья Ромео Дев чувствовал себя до последней минуты жизни прекрасно. Буквально за несколько секунд он потерял сознание и впал в состояние комы. Его очень быстро доставили в больницу, но спасти не удалось. Врачи сказали, что даже если бы его доставили к ним раньше, то он все равно бы умер.
Ранее, еще в 2008 году у Ромео была диагностирована аневризма сосудов мозга и медики предупредили, что смерть может прийти внезапно в любой момент. Об это диагнозе узнали родители, которые затем постоянными молитами пытались помочь своему сыну прожить как можно дольше.
Хагендра Тапа Магар
«Маленький будда», как прозвали его соседи, родился в Непале в 1992 году. Он считался самым маленьким до 12 июня 2012 года. Рост его — 67 см. Мама Магар говорит, что сын родился на 600 грамм, достигнув совершеннолетия стал весить 5,5 кг.
Врачи так и не смогли определить причину лилипутства Хагендра, но предположили, что это нарушение функций гипофиза. Не смотря на рост, он совсем не комплексует и жизнь у него достаточно активная и интересная. Хагендра Тапа Магар работает на рынке, помогая своей семье продавать фрукты. В свободное от работы время он путешествует по стране, хорошо танцует и любит бои без правил, правда удается их смотреть ему только по телевизору. Также он любит читать и мечтает о высшем образовании.
В Непале достаточно часто рождаются лилипуты, возможно это происходит от того, что люди вступают в брак гораздо раньше совершеннолетия. Часто здесь у детей выявляют нарушение гипофиза и раннюю смерть.
Врачи так и не смогли определить причину лилипутства Хагендра, но предположили, что это нарушение функций гипофиза. Не смотря на рост, он совсем не комплексует и жизнь у него достаточно активная и интересная. Хагендра Тапа Магар работает на рынке, помогая своей семье продавать фрукты. В свободное от работы время он путешествует по стране, хорошо танцует и любит бои без правил, правда удается их смотреть ему только по телевизору. Также он любит читать и мечтает о высшем образовании.
В Непале достаточно часто рождаются лилипуты, возможно это происходит от того, что люди вступают в брак гораздо раньше совершеннолетия. Часто здесь у детей выявляют нарушение гипофиза и раннюю смерть.
Чен Гилян и Ли Таньтонг
Это самые маленькие супруги, рост женщины – 80 см, а мужчины – 1 м и 8 см.
Они поженились в 2007 году в Китае. На свадьбу собрались различные люди, в том числе журналисты. Не известно на основе чего они решили пожениться: по любви или по расчету стать рекордсменами.
Вот такие они самые маленькие люди в мире. С разными характерами, пристрастиями и судьбами.
Они поженились в 2007 году в Китае. На свадьбу собрались различные люди, в том числе журналисты. Не известно на основе чего они решили пожениться: по любви или по расчету стать рекордсменами.
Вот такие они самые маленькие люди в мире. С разными характерами, пристрастиями и судьбами.
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