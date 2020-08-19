Самый маленький человек на планете: топ 10

Аджай Кумар – индийский актер, стал известен в 2000-ых годах. Его рост — 76 см.



Появившись на белый свет, медики сразу предупредили мать о том, что ее сын будет карликом. Но как оказалось главная проблема была не в этом. Аджай Кумар долго не мог сделать первый шаг. Но в 4-х летнем возрасте он резко встал и пошел. Ему удалось подняться по высокой лестнице к храму.



В раннем возрасте Аджай уже знал кем хочет стать, проявляя на людях свое актерское мастерство. Он привлекал к себе взгляды проходящих людей, что малышу безумно понравилось. Затем он стал выступать на сцене, хорошо зарабатывая деньги на жизнь.



Прошло время и Аджай Кумар решил покорить киноиндустрию, прийдя на пробы в кино. Режиссером он был встречен с ухмылкой и без особого энтузиазма. Но после проб тому пришлось поменять свое мнение. Помимо того, режиссер позвал его сниматься в кинофильме «Чудесный остром» и не жалея дал ему главную роль. Фильм заметило большое количество людей и Аджай привлек много зрителей. Актерские способности помогли ему закрепиться в современном мире, он участвовал более чем в 50 кинолентах и телесериалах. И по настоящее время он продолжает также сниматься и остается любимцем публики.



У Аджая была мечта жениться на высокой девушке, которая успешно реализовалась. Рост его жены больше его роста в два раза. Не так давно у них родилась дочь, рост у нее полноценный, никаких отклонений не выявлено.



Кроме того, он руководит «Организацией маленьких людей», в составе которой около 300 карликов. Ассоциация помогает добиться льгот и отстоять права людей, рост которых не больше 130 см.