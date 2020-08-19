FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Топ 10 60 постов • 127 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Топ 10 
Самый маленький человек на планете: топ 10

Самый маленький человек на планете: топ 10 (11 фото)

Автор:
19 августа 2020 08:42
Сообщество : Топ 10
Метки: в мире   люди   маленький человек   рост   самый маленький человек   топ-10   фото   
320
11
Люди не задумываются и не замечают уникальных людей, а ведь их не так уж и мало на нашей планете. Среди них есть самый маленький человек в мире и такой далеко не один. Их достаточно много. С некоторыми из них мы познакомимся в данной статье. Стоит отметить, что маленькие люди, если не считать их рост, мало чем отличаются от обычных людей. Они также работают, радуются жизни, создают семьи. То есть, живут полноценной жизнью.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Топ 10"
Метки: в мире   люди   маленький человек   рост   самый маленький человек   топ-10   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото) Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя Девушки, которые встречаются с парнями ниже себя Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Литовца, которого пять лет считали убитым, нашли живым в лесу Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Мальчик, который копировал трюки Брюса Ли, сам стал легендой Пенсионер из Бразилии спалил 673 гектара заповедника, решив сжечь свой автомобиль Пенсионер из Бразилии спалил 673 гектара заповедника, решив сжечь свой автомобиль Как живет и водит машину 19-летний великан ростом 2,24 м Как живет и водит машину 19-летний великан ростом 2,24 м
Bonmotistka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

240149



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
3
39
«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
2
159
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В России работают над вакциной от коронавируса для животных
0
11
В России работают над вакциной от коронавируса для животных
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
1
33
Найден самый "счастливый" мужчина в мире
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране (26 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#путешествия#звери#картинки#дтп#красота#дикие животные#конфликт
#факты#история#природа#автомобили#россия#люди#белоруссия#лукашенко#кино#москва
#интересно#прикол#интересное#в мире#авария#хищник#забавно#дети#комментарии#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться