Северный морской слон: Ждун — жесточайшее существо на планете. И как после этого воспринимать известный мем?

Все мемы в интернете ждёт одна и та же судьба, предсказанная Докинзом — резкий взлёт форса, плато популярности, спад используемости, и наконец, почти полное забвение. Именно этот жизненный цикл прошёл Ждун, чей исполненный тоски взгляд наводил на затхлые мысли о мерном гуле очереди в поликлинике. Зато прототип ждуна, морской слон, живёт, здравствует и устраивает кровавые бойни на обоих полушариях нашей планеты по сей день.
Род морских слонов насчитывает 2 вида — северный и южный. Первый отжал себе западное побережье Северной Америки, а второй — Антарктику. Эти два брата акробата похожи почти во всём, но сегодня мы поговорим об обитателе сурового севера, потому что про южного морского слона и так очень часто пишут, обделяя вниманием северного.
Северные морские слоны меньше, чем южные. Их родичи с Антарктики достигают до 4-4,5 тонн веса!
Взрослый альфач достигает 6 метров в длину и весит до 3 тонн! У самок габариты не столь впечатляющие, их вес колеблется от 400 до 900 килограммов. Но даже с такими параметрами они не уступают в весе взрослым самцам белых медведей.
Ещё одно яркое отличие самцов от самок — наличие хобота. Он есть только у парней. На фото взрослый самец и взрослая самка. Да, они очень сильно отличаются в размерах.
БОльшую часть времени животины путешествуют по северным морям в полном одиночестве, отжираясь на особой диете из морепродуктов. За рыбой и кальмарами носачи ныряют аж на 2 километра! Это одни из самых глубоко ныряющих млекопитающих в мире. Секрет их дайверского навыка заключается в том, что они снижают активность внутренних процессов, чтобы расходовать меньше кислорода, растворённого в крови.
Хобот в печень — никто не вечен.
А крови в телесах морских слонов много, и убедиться в этом можно на их лежбищах, посвящённых кровавому таинству размножения. В феврале, когда приходит пора продолжить свой род, слоны выбираются на сушу, превращая тихие берега в место нескончаемых побоищ.
Всё сообщество этих животных пропитано неимоверной жестокостью. За время брачного сезона и самцы, и самки теряют почти половину своего веса. В период размножения они не едят и не пьют: самцы занимаются драками и спариванием, а самки и детёныши пытаются выжить в этой мясорубке.
Одуревшие от возбуждения самцы бьются в мясо так, что вашему Паланику и не снилось. Завывая и хрипя от ярости, трёхтонные туши сшибаются с разбега, уродуя друг друга настолько, что по «щитку» из шрамов на груди опытный зоолог может определить возраст альфача. Кто-то платит за право продолжить род здоровьем, а кто-то жизнью. Зато победителю достаётся целый пляж из 20-50 самок.
Однако оставаться альфой продолжительный период времени невозможно, потому что постоянные драки изматывают организм доминанта.
Побороться за свой собственный гарем самцы могут лишь с 8 лет. До этого возраста они — мальчики для битья. Юнцы отхватывают люлей от матёрых самцов по поводу и без. Дожить до своего расцвета сил молодняку помогает тонкий слух. Как и у сухопутного слона, у нашего ластоногого абьюзера уникальная память — морской слон прекрасно запоминает ритмику голосов своих соплеменников. Получив трёпку от альфача, молодой самец навсегда запоминает его голос и унесёт свою немаленькую тушу как можно дальше, заслышав его рёв вновь.
Некоторые молодые самцы, пока альфачи заняты разборками друг с другом, на свой страх и риск спариваются с самками по тихому. Правда, если Донжуана застукают, скорее всего, прибьют на месте.
А что там с самками? Может их жизнь хоть чуточку лучше? Ага, щас. Альфачи устанавливают на своих территориях жёсткую власть в лучших традициях тоталитаризма. Самка не может уйти в другой гарем — самец жёстко приструнит или даже убьёт беглянку. Самка не может сказать «нет» — если она не желает спариваться, слонопотам просто-напросто придавит её своим весом. В процессе увалень может даже раздавить свою пассию, но ему на это пофигу — у него ещё целый пляж девчонок.
Даже детёныши становятся жертвами полоумных гигантов! Дело в том, что мамаши рожают малышей, зачатых годом ранее, именно в разгар сражений за территории. Ребёнок весит всего 90 кг и находится в самом эпицентре титанических боев. Естественно, безумные самцы не будут обращать внимания, если случайно на него упадут. Это, кстати, основная причина того, что детеныши не выживают.
За детенышами самки ухаживают 3-4 недели, после чего они снова готовы к спариванию. На этом фото южные морские слоны.
Кончается кровавое месиво спустя 2-3 месяца. В апреле-мае животные вновь отправляются в море — нагуливать жир. Но пройдёт 8 месяцев, и слоны вернутся на сушу, чтобы вновь окропить берега багровыми красками.
Понять такое ультранасилие сложно, но можно. Пацаны идут к успеху долгие годы и добиваются собственного гарема потом и кровью. Право на размножение в слонячьем обществе получают лишь сильнейшие из сильнейших, поэтому большая часть самцов и вовсе остаются на всю жизнь девственниками. Так что успешным парням ничего не остаётся, кроме как держать окружающих в вечном страхе, в надежде как можно дольше удержать свой пляж, своих девчонок и свой статус.
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