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Северный морской слон: Ждун — жесточайшее существо на планете. И как после этого воспринимать известный мем?

Северный морской слон: Ждун — жесточайшее существо на планете. И как после этого воспринимать известный мем? (11 фото)

Автор:
16 августа 2020 12:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   факты   
943
11

Все мемы в интернете ждёт одна и та же судьба, предсказанная Докинзом — резкий взлёт форса, плато популярности, спад используемости, и наконец, почти полное забвение. Именно этот жизненный цикл прошёл Ждун, чей исполненный тоски взгляд наводил на затхлые мысли о мерном гуле очереди в поликлинике. Зато прототип ждуна, морской слон, живёт, здравствует и устраивает кровавые бойни на обоих полушариях нашей планеты по сей день.

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Метки: животные   интересно   факты   
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219
andrey 2 часа назад
жесточайшее существо - это человек !
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13k
Kvadro 3 часа назад
а я то думал, кого мне Вассерман напоминает - а это морской слон - девственник !!
а я то думал, кого мне Вассерман напоминает - а это морской слон - девственник !!
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4k
Бу 3 часа назад
текст как всегда огонь
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