Северный морской слон: Ждун — жесточайшее существо на планете. И как после этого воспринимать известный мем?

Род морских слонов насчитывает 2 вида — северный и южный. Первый отжал себе западное побережье Северной Америки, а второй — Антарктику. Эти два брата акробата похожи почти во всём, но сегодня мы поговорим об обитателе сурового севера, потому что про южного морского слона и так очень часто пишут, обделяя вниманием северного.

Северные морские слоны меньше, чем южные. Их родичи с Антарктики достигают до 4-4,5 тонн веса!