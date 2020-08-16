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«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной

«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной (4 фото)

Автор:
16 августа 2020 07:48
Сообщество : Кино
Метки: Роман Филиппов   СССР   актеры   дед мороз   новый год   
1470
4
«Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?» — вопрошает уголовный авторитет Никола Питерский у скромного заведующего детским садом Евгения Ивановича Трошкина. У специалиста по дошкольникам, выдающего себя за рецидивиста «Белого», есть всего несколько секунд, чтобы выйти из сложной ситуации.

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Метки: Роман Филиппов   СССР   актеры   дед мороз   новый год   
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9  комментариев
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9k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Светлая память, Артист.
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2k
Барсук 13 минут назад
Офигеть... Никогда бы не подумал, что это родной сын Сергея Николаевича Филлипова (Кисы Воробьянинова).... Настолько они разные, и внешне, и по актерскому амплуа.... Недавно узнал о сыне Романа Карцева (Павел Кассинский), также оф@ел.....
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2k
Алексей Барсук 7 минут назад
Не Сергея Николаевича Филлипова, а Сергея александровича Филлипова, однофамильца.
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1k
Олег 19 минут назад
Яркий харизматичный актёр и запоминающаяся личность.Перед глазами пролетели его,пусть не главные но такие яркие роли.За пост благодарю,жаль что грустный.
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6k
diman02 23 минуты назад
Спасибо !
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2k
Vladimir Час назад
Филиппов Р. С.
Масленица

Я изучаю стол накрытый
То с той, то с этой стороны.
Сегодня с волчьим аппетитом
Пришел я в гости на блины.

Из кухни слышен звон посуды,
В кругу закусок всех мастей
Там огнедышащие груды
Блинов готовят для гостей.

Не в силах справиться с волненьем,
Я отошел, стою в углу,
И ожидаю с нетерпеньем,
Когда же пригласят к столу.

Вот вкусом жирным, душным, едким
Пахнуло вдруг со стороны –
В судке, накрытые салфеткой,
Несут! Несут! Несут блины!

От запотевшего графина
Я глаз не отрывал давно –
Незаурядная картина! Ее б тотчас на полотно!
Рубинами икра сверкает,
Сметана, белая, как снег,
Икру собою оттеняет,
Манит, и тает человек!

Трактат о первой рюмке водки
Я б написал глоток слюны,
Слюна во рту, на подбородке,
Но к черту водку! Ждут блины!

Иные люди без понятья
Блин режут, вилкою едят!
Блины люблю руками брать я,
В том есть особый аромат!

Свернешь в трубу, приправишь рыбкой,
Набьешь туда сардин иль шпрот –
И вот с блаженною улыбкой
Его препровождаешь в рот.

И вот, друзья, в мгновенья эти,
Когда во рту кусок блина,
Жизнь ощущаешь в новом свете,
Она насыщена, полна!

И все в ней чисто, полно, ясно,
Досыта ешь и вволю пей!
Да, Масленица, ты прекрасна!
В году таких немного дней!

Часы летят, закуска тает,
Собака лает со двора,
И вот до Пасхи наступает
Поста унылая пора!
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zurapod 2 часа назад
да он был запоминающимся актером даже в эпизодах. стать звездой в сериале может любая бездарность , а вот эпизод - тут талант нужен.
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Master Bo 2 часа назад
А в "Тени исчезают в полдень" Филипп Меньшиков! Как сыграл гада!
Глыба! Актерище!!
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Corvus Corax 2 часа назад
В "Баламуте" игры на минуту всего, а как сыграл!
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