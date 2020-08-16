«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной

Роман Филиппов и Новый год — отдельная тема. С середины 1960-х годов роль Деда Мороза на Кремлевской елке исполнял Александр Хвыля, до этого сыгравший в кино Морозко.



Хвыле периодически подбирали дублеров, одним из которых оказался Филиппов. Внешность и голос у него для этого образа подходили идеально. Дублеры Хвыли работали под его фонограмму, но Филиппов настоял, чтобы сделали запись и его голоса.



И когда стало ясно, что Александр Хвыля в силу возраста и здоровья исполнять обязанности Деда Мороза больше не может, вопрос о преемнике уже не стоял.



Роман Филиппов стал главным Дедом Морозом СССР на два десятка лет. Он настолько сжился с образом волшебника, что просил коллег подменить его в театре в начале января.

Его обожали и дети, и взрослые. Высокопоставленные папы на Кремлевской елке были не прочь выпить шампанского с Дедушкой Морозом. Филиппов, как правило, не отказывался, благо, на сцене надо было работать под фонограмму. Порой после таких встреч на представлении «волшебника» начинало штормить, и зайчикам с белочками приходилось страховать «дедушку».



Впрочем, ничего из ряда вон выходящего артист себе не позволял. Зато мог пошутить и без всякого шампанского. Поскольку, напомним еще раз, спектакль в Кремле шел под фонограмму, артисты на сцене могли говорить все, что им вздумается. Так что отпустить острую шуточку или ущипнуть Снегурочку Дед Мороз мог вполне безнаказанно. Актрисам, игравшим «внучку волшебника», нужно было быть готовым ко всему. Например, к тому, что Филиппов заявит: «А вот сейчас мы возьмем Снегурочку за попу». Или исполнит частушку из деревенского фольклора.



Супруга Романа Сергеевича Екатерина Филиппова рассказывала, что порой, приезжая с мужем на Кремлевскую елку, вынуждена была разгонять мужчин с бутылками водки, желавших выпить с актером. Филиппов, который никогда не терял чувства юмора, называл это «личным гестапо».