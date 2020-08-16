«Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной

«Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле параши?» — вопрошает уголовный авторитет Никола Питерский у скромного заведующего детским садом Евгения Ивановича Трошкина. У специалиста по дошкольникам, выдающего себя за рецидивиста «Белого», есть всего несколько секунд, чтобы выйти из сложной ситуации.
Роман Филиппов. Кадр из фильма «Чародеи» (1982). © /
Потомственный актер с фактурой грузчика
Трошкин выкручивается блестяще. И вот уже перепуганный Никола Питерский кричит охране: «Помогите! Хулиганы зрения лишают!»
В потрясающей комедии «Джентльмены удачи» этот эпизод оказался одним из самых запоминающихся. Но если у Евгения Леонова, игравшего в картине сразу две роли, для раскрытия образов был целый фильм, то у его партнера по эпизоду Романа Филиппова — всего одна сцена.
Он справился великолепно, как всегда. Роману Сергеевичу было не привыкать, ведь маленькие характерные роли были его «коньком» и... проклятием.
Могучая фигура, редкий от природы бас-профундо — в герои-любовники Филиппову путь был заказан. Зрители, видя его на экране, зачастую думали, что и в кино-то он попал случайно — наверное, нашли на каком-нибудь заводе, да и взяли за фактуру.
В действительности все наоборот — Роман Филиппов был потомственным актером. Его отец, Сергей Александрович Филиппов, служил в Ленинградском Большом драматическом театре.
Актрисой была и мама, Анна Григорьевна. Она умерла во время родов.
До трех лет Романа воспитывала бабушка, а затем отец забрал его в свою новую семью. С мачехой мальчику повезло — Ирина Сергеевна Филиппова была человеком образованным и эрудированным и всю душу вложила в воспитание Ромы.
В потрясающей комедии «Джентльмены удачи» этот эпизод оказался одним из самых запоминающихся. Но если у Евгения Леонова, игравшего в картине сразу две роли, для раскрытия образов был целый фильм, то у его партнера по эпизоду Романа Филиппова — всего одна сцена.
Он справился великолепно, как всегда. Роману Сергеевичу было не привыкать, ведь маленькие характерные роли были его «коньком» и... проклятием.
Могучая фигура, редкий от природы бас-профундо — в герои-любовники Филиппову путь был заказан. Зрители, видя его на экране, зачастую думали, что и в кино-то он попал случайно — наверное, нашли на каком-нибудь заводе, да и взяли за фактуру.
В действительности все наоборот — Роман Филиппов был потомственным актером. Его отец, Сергей Александрович Филиппов, служил в Ленинградском Большом драматическом театре.
Актрисой была и мама, Анна Григорьевна. Она умерла во время родов.
До трех лет Романа воспитывала бабушка, а затем отец забрал его в свою новую семью. С мачехой мальчику повезло — Ирина Сергеевна Филиппова была человеком образованным и эрудированным и всю душу вложила в воспитание Ромы.
«Благословение» Веры Пашенной
Спустя годы в гайдаевской постановке «12 стульев» Филиппов сыграет поэта-неудачника Никифора Ляписа-Трубецкого. Между тем сам актер писал очень неплохие стихи, которые затем становились основой для песен в театральных постановках. А еще был сильным шахматистом, имел звание кандидата в мастера спорта.
Вообще Роман не думал о творческой стезе и не горел желанием продолжать династию. Но когда он учился в 10 классе, в Горький, где жила его семья, приехала великая актриса Малого театра Вера Пашенная. Директор школы сумел уговорить Веру Николаевну просмотреть старшеклассников, дабы высказать мнение относительно их сценического таланта.
На суд Пашенной представили и Филиппова. Когда актриса увидела Романа и услышала его голос, она сразу заявила: «Молодой человек, вам нужно поступать в театральное!»
Мачеха Ирина Сергеевна, узнав о вердикте самой Веры Пашенной, убеждала пасынка, что он должен обязательно попробовать себя в актерском ремесле.
И Филиппов решился. После окончания школы в 1953 году он поступил в училище имени Щепкина на курс... Веры Пашенной.
Набор того года был очень сильным. Вместе с Филипповым учились такие будущие звезды советского театра и кино, как Юрий Соломин, Виктор Борцов, Алексей Эйбоженко.
Уже через год Роман сыграл свою первую роль в кино. И, как нетрудно догадаться, в картину «Чемпион мира», посвященную борцам, Филиппова пригласили за высокий рост и мощную фигуру.
Вообще Роман не думал о творческой стезе и не горел желанием продолжать династию. Но когда он учился в 10 классе, в Горький, где жила его семья, приехала великая актриса Малого театра Вера Пашенная. Директор школы сумел уговорить Веру Николаевну просмотреть старшеклассников, дабы высказать мнение относительно их сценического таланта.
На суд Пашенной представили и Филиппова. Когда актриса увидела Романа и услышала его голос, она сразу заявила: «Молодой человек, вам нужно поступать в театральное!»
Мачеха Ирина Сергеевна, узнав о вердикте самой Веры Пашенной, убеждала пасынка, что он должен обязательно попробовать себя в актерском ремесле.
И Филиппов решился. После окончания школы в 1953 году он поступил в училище имени Щепкина на курс... Веры Пашенной.
Набор того года был очень сильным. Вместе с Филипповым учились такие будущие звезды советского театра и кино, как Юрий Соломин, Виктор Борцов, Алексей Эйбоженко.
Уже через год Роман сыграл свою первую роль в кино. И, как нетрудно догадаться, в картину «Чемпион мира», посвященную борцам, Филиппова пригласили за высокий рост и мощную фигуру.
Белорусский язык за две недели
И пошло-поехало... Ему предлагали роль громил, преступников, работяг — как правило, очень небольшие, но Филиппов настолько ярко их раскрывал, что они запоминались зрителям надолго.
Вася Зайцев в «Девчатах», Никола Питерский, Ляпис-Трубецкой... Ну а как забыть роль Филиппова в «Бриллиантовой руке»? Его коронной фразой «Будете у нас Колыме...» на постсоветском пространстве прощаются уже полвека.
Вася Зайцев в «Девчатах», Никола Питерский, Ляпис-Трубецкой... Ну а как забыть роль Филиппова в «Бриллиантовой руке»? Его коронной фразой «Будете у нас Колыме...» на постсоветском пространстве прощаются уже полвека.
Кадр из кинофильма «Бриллиантовая рука»
На театральной сцене у актера все складывалось непросто. В 1957 году он окончили училище и был принят в штат Малого театра. Но заметных ролей Филлипову не давали, и в итоге он поссорился с главным режиссером Михаилом Царевым.
Уйдя из Малого театра, он некоторое время проработал в театре имени Пушкина и Москонцерте, а затем уехал в Минск. Там жила его невеста Катя, с которой он познакомился на съемках фильма «Человек не сдается».
В штат Национального академического театра имени Янки Купалы его приняли с условием, что он сможет освоить белорусский язык.
Роман согласился и вскоре сразил коллег наповал — свою первую роль на белорусском языке он сыграл уже через две недели! У Филиппова вообще были невероятные лингвистические способности: он свободно владел польским и немецким, играл роли на английском и украинском языках.
Уйдя из Малого театра, он некоторое время проработал в театре имени Пушкина и Москонцерте, а затем уехал в Минск. Там жила его невеста Катя, с которой он познакомился на съемках фильма «Человек не сдается».
В штат Национального академического театра имени Янки Купалы его приняли с условием, что он сможет освоить белорусский язык.
Роман согласился и вскоре сразил коллег наповал — свою первую роль на белорусском языке он сыграл уже через две недели! У Филиппова вообще были невероятные лингвистические способности: он свободно владел польским и немецким, играл роли на английском и украинском языках.
Возвращение в Москву
В Минске актеру дали возможность играть ведущие роли в классическом репертуаре — Астров в «Дяде Ване», Сытин в «На дне», Журден в «Мещанине во дворянстве» и другие. В 1967 году Роману Филиппову было присвоено звание «Заслуженный артист Белорусской ССР».
Родной Малый театр позвал его назад, и актер вернулся победителем. Тот же Михаил Царев задействовал его в «Горе от ума» в роли Скалозуба. «Лес», «Русские люди», «Недоросль» — Филиппов был востребован и доволен своей театральной карьерой.
В кино все складывалось несколько иначе. Он так и оставался звездой второго плана. Роли, конечно, с годами становились серьезнее — князь Ромодановский в «Юности Петра», патриарх Иов в «Борисе Годунове». Но зрителям больше все-таки запомнился заместитель Сатанеева Юлий Цезаревич Камнеедов в «Чародеях», фильме, без которого невозможен ни один Новый год.
Родной Малый театр позвал его назад, и актер вернулся победителем. Тот же Михаил Царев задействовал его в «Горе от ума» в роли Скалозуба. «Лес», «Русские люди», «Недоросль» — Филиппов был востребован и доволен своей театральной карьерой.
В кино все складывалось несколько иначе. Он так и оставался звездой второго плана. Роли, конечно, с годами становились серьезнее — князь Ромодановский в «Юности Петра», патриарх Иов в «Борисе Годунове». Но зрителям больше все-таки запомнился заместитель Сатанеева Юлий Цезаревич Камнеедов в «Чародеях», фильме, без которого невозможен ни один Новый год.
Кадр из фильма «Девчата». Режиссер Юрий Чулюкин. 1961 г. СССР На снимке: Алексей Крыченков, Николай Рыбников, Роман Филиппов.
«А вот сейчас мы возьмем Снегурочку за попу»
Роман Филиппов и Новый год — отдельная тема. С середины 1960-х годов роль Деда Мороза на Кремлевской елке исполнял Александр Хвыля, до этого сыгравший в кино Морозко.
Хвыле периодически подбирали дублеров, одним из которых оказался Филиппов. Внешность и голос у него для этого образа подходили идеально. Дублеры Хвыли работали под его фонограмму, но Филиппов настоял, чтобы сделали запись и его голоса.
И когда стало ясно, что Александр Хвыля в силу возраста и здоровья исполнять обязанности Деда Мороза больше не может, вопрос о преемнике уже не стоял.
Роман Филиппов стал главным Дедом Морозом СССР на два десятка лет. Он настолько сжился с образом волшебника, что просил коллег подменить его в театре в начале января.
Его обожали и дети, и взрослые. Высокопоставленные папы на Кремлевской елке были не прочь выпить шампанского с Дедушкой Морозом. Филиппов, как правило, не отказывался, благо, на сцене надо было работать под фонограмму. Порой после таких встреч на представлении «волшебника» начинало штормить, и зайчикам с белочками приходилось страховать «дедушку».
Впрочем, ничего из ряда вон выходящего артист себе не позволял. Зато мог пошутить и без всякого шампанского. Поскольку, напомним еще раз, спектакль в Кремле шел под фонограмму, артисты на сцене могли говорить все, что им вздумается. Так что отпустить острую шуточку или ущипнуть Снегурочку Дед Мороз мог вполне безнаказанно. Актрисам, игравшим «внучку волшебника», нужно было быть готовым ко всему. Например, к тому, что Филиппов заявит: «А вот сейчас мы возьмем Снегурочку за попу». Или исполнит частушку из деревенского фольклора.
Супруга Романа Сергеевича Екатерина Филиппова рассказывала, что порой, приезжая с мужем на Кремлевскую елку, вынуждена была разгонять мужчин с бутылками водки, желавших выпить с актером. Филиппов, который никогда не терял чувства юмора, называл это «личным гестапо».
Хвыле периодически подбирали дублеров, одним из которых оказался Филиппов. Внешность и голос у него для этого образа подходили идеально. Дублеры Хвыли работали под его фонограмму, но Филиппов настоял, чтобы сделали запись и его голоса.
И когда стало ясно, что Александр Хвыля в силу возраста и здоровья исполнять обязанности Деда Мороза больше не может, вопрос о преемнике уже не стоял.
Роман Филиппов стал главным Дедом Морозом СССР на два десятка лет. Он настолько сжился с образом волшебника, что просил коллег подменить его в театре в начале января.
Его обожали и дети, и взрослые. Высокопоставленные папы на Кремлевской елке были не прочь выпить шампанского с Дедушкой Морозом. Филиппов, как правило, не отказывался, благо, на сцене надо было работать под фонограмму. Порой после таких встреч на представлении «волшебника» начинало штормить, и зайчикам с белочками приходилось страховать «дедушку».
Впрочем, ничего из ряда вон выходящего артист себе не позволял. Зато мог пошутить и без всякого шампанского. Поскольку, напомним еще раз, спектакль в Кремле шел под фонограмму, артисты на сцене могли говорить все, что им вздумается. Так что отпустить острую шуточку или ущипнуть Снегурочку Дед Мороз мог вполне безнаказанно. Актрисам, игравшим «внучку волшебника», нужно было быть готовым ко всему. Например, к тому, что Филиппов заявит: «А вот сейчас мы возьмем Снегурочку за попу». Или исполнит частушку из деревенского фольклора.
Супруга Романа Сергеевича Екатерина Филиппова рассказывала, что порой, приезжая с мужем на Кремлевскую елку, вынуждена была разгонять мужчин с бутылками водки, желавших выпить с актером. Филиппов, который никогда не терял чувства юмора, называл это «личным гестапо».
Последнее представление
В 1987 году Роману Филиппову было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он начал преподавать в ГИТИСе, спустя год получил звание доцента.
Супруга в шутку говорила, что если вдруг не будет ролей, то семья без куска хлеба не останется — Роман Сергеевич переводил произведения с белорусского на русский, работал с издательствами, прекрасно играл на бильярде и в преферанс.
В 1990-х многим актерам действительно приходилось, чтобы выжить, искать дополнительный заработок. Но Роман Филиппов эту тяжелую эпоху не застал.
В декабре 1991 года распался Советский Союз. Но, как и обычно, в конце декабря и начале января нового, 1992 года в Кремле проходили новогодние представления.
По традиции они заканчивались фразой: «Дед Мороз не прощается с вами». И вдруг на последнем представлении прозвучало обратное: «Дед Мороз прощается с вами».
Нелепая оговорка оказалась пророческой. 18 февраля 1992 года Роман Филиппов скоропостижно скончался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Похоронили Романа Сергеевича на столичном Троекуровском кладбище. Ему было 56 лет...
Супруга в шутку говорила, что если вдруг не будет ролей, то семья без куска хлеба не останется — Роман Сергеевич переводил произведения с белорусского на русский, работал с издательствами, прекрасно играл на бильярде и в преферанс.
В 1990-х многим актерам действительно приходилось, чтобы выжить, искать дополнительный заработок. Но Роман Филиппов эту тяжелую эпоху не застал.
В декабре 1991 года распался Советский Союз. Но, как и обычно, в конце декабря и начале января нового, 1992 года в Кремле проходили новогодние представления.
По традиции они заканчивались фразой: «Дед Мороз не прощается с вами». И вдруг на последнем представлении прозвучало обратное: «Дед Мороз прощается с вами».
Нелепая оговорка оказалась пророческой. 18 февраля 1992 года Роман Филиппов скоропостижно скончался. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Похоронили Романа Сергеевича на столичном Троекуровском кладбище. Ему было 56 лет...
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Метки: Роман Филиппов СССР актеры дед мороз новый год
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Масленица
Я изучаю стол накрытый
То с той, то с этой стороны.
Сегодня с волчьим аппетитом
Пришел я в гости на блины.
Из кухни слышен звон посуды,
В кругу закусок всех мастей
Там огнедышащие груды
Блинов готовят для гостей.
Не в силах справиться с волненьем,
Я отошел, стою в углу,
И ожидаю с нетерпеньем,
Когда же пригласят к столу.
Вот вкусом жирным, душным, едким
Пахнуло вдруг со стороны –
В судке, накрытые салфеткой,
Несут! Несут! Несут блины!
От запотевшего графина
Я глаз не отрывал давно –
Незаурядная картина! Ее б тотчас на полотно!
Рубинами икра сверкает,
Сметана, белая, как снег,
Икру собою оттеняет,
Манит, и тает человек!
Трактат о первой рюмке водки
Я б написал глоток слюны,
Слюна во рту, на подбородке,
Но к черту водку! Ждут блины!
Иные люди без понятья
Блин режут, вилкою едят!
Блины люблю руками брать я,
В том есть особый аромат!
Свернешь в трубу, приправишь рыбкой,
Набьешь туда сардин иль шпрот –
И вот с блаженною улыбкой
Его препровождаешь в рот.
И вот, друзья, в мгновенья эти,
Когда во рту кусок блина,
Жизнь ощущаешь в новом свете,
Она насыщена, полна!
И все в ней чисто, полно, ясно,
Досыта ешь и вволю пей!
Да, Масленица, ты прекрасна!
В году таких немного дней!
Часы летят, закуска тает,
Собака лает со двора,
И вот до Пасхи наступает
Поста унылая пора!
Глыба! Актерище!!